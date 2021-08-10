17 ляпов из тульских новостей

Собралась подборка — надо публиковать, я считаю.

У авторов из «Тульских новостей» — вертолеты…

…а у авторов Myslo — электричество в кране:

Подросты за это время значительно подросли («Тульские новости»).

А вот дом, наоборот, уменьшился до размеров шкафа (ТСН24).

Тайна следствия:

А как вам грудное вскармливание в прямом эфире? («Тульская пресса»).

Сель за руль, всталь на мель. (Myslo).

Инвалид по соплям? Ого! («Первый Тульский»).

Вакцинировать каждого нужного россиянина предлагают в «ТН». А каждый ли считается нужным?

А кто скажет, что это девочка, пусть первым бросит камень в «Первый Тульский»:

«Дикая маята» накрыла корреспондентов «Молодого коммунара»…

Омовение скал от «Центра71»:

Интрига от «ТСН24»:

Норкотики: это метис котика и норки, придуманный «Центром71».

Холодный пот пробил автора…

Вход в Платновский парк станет платным? («Центр71»).

Мы выучим русский, обещаем! (Myslo).

Большое спасибо BSV71, Светлана Тульская и всем-всем, кто помогает найти перлы в наших чудесатых новостях. Всем добра!