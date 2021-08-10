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Слободские колбасы
17 ляпов из тульских новостей

17 ляпов из тульских новостей

Собралась подборка — надо публиковать, я считаю.

 

У авторов из «Тульских новостей» — вертолеты…

 

…а у авторов Myslo — электричество в кране:

 
 
Подросты за это время значительно подросли («Тульские новости»).
 

 

А вот дом, наоборот, уменьшился до размеров шкафа (ТСН24).

 

Тайна следствия:

 

А как вам грудное вскармливание в прямом эфире? («Тульская пресса»).

 

Сель за руль, всталь на мель. (Myslo).

 

Инвалид по соплям? Ого! («Первый Тульский»).

 

Вакцинировать каждого нужного россиянина предлагают в «ТН». А каждый ли считается нужным?

 

А кто скажет, что это девочка, пусть первым бросит камень в «Первый Тульский»:

 

«Дикая маята» накрыла корреспондентов «Молодого коммунара»…

 

Омовение скал от «Центра71»:

 

Интрига от «ТСН24»:

 

Норкотики: это метис котика и норки, придуманный «Центром71».

 

Холодный пот пробил автора…

 

Вход в Платновский парк станет платным? («Центр71»).

 

Мы выучим русский, обещаем! (Myslo).

 

Большое спасибо BSV71, Светлана Тульская и всем-всем, кто помогает найти перлы в наших чудесатых новостях. Всем добра!

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:00 +2
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13 лихих заголовков тульских СМИ
13 лихих заголовков тульских СМИ
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