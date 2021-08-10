17 ляпов из тульских новостей
Собралась подборка — надо публиковать, я считаю.
У авторов из «Тульских новостей» — вертолеты…
…а у авторов Myslo — электричество в кране:
А вот дом, наоборот, уменьшился до размеров шкафа (ТСН24).
Тайна следствия:
А как вам грудное вскармливание в прямом эфире? («Тульская пресса»).
Сель за руль, всталь на мель. (Myslo).
Инвалид по соплям? Ого! («Первый Тульский»).
Вакцинировать каждого нужного россиянина предлагают в «ТН». А каждый ли считается нужным?
А кто скажет, что это девочка, пусть первым бросит камень в «Первый Тульский»:
«Дикая маята» накрыла корреспондентов «Молодого коммунара»…
Омовение скал от «Центра71»:
Интрига от «ТСН24»:
Норкотики: это метис котика и норки, придуманный «Центром71».
Холодный пот пробил автора…
Вход в Платновский парк станет платным? («Центр71»).
Мы выучим русский, обещаем! (Myslo).
Большое спасибо BSV71, Светлана Тульская и всем-всем, кто помогает найти перлы в наших чудесатых новостях. Всем добра!