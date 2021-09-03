Море карасей, ремонт мужчин и подозрительная молодежь: 15 дурацких ляпов в тульских новостях

Хай, друзья. В эфире — обзор свежих и не очень новостей. Как говорится, о главном к этому часу. Поехали!

Звучит как миссия! (Myslo, замечено Светланой Тульской).

Иногда мужчину всё же нужно ремонтировать (Тульские новости).

Море рыбы! Море! Наконец-то, тульское море! (Тульская пресса).

А «Тульские известия» уточнили про карасей:

Премьера блокбастера «Выпавший»!

В этой новости от «Центра71» прекрасно всё: и выпавший, и 119-е августа, и срок от «й» до 15 суток.

С чего, казалось бы, начинать есть МЧС? Конечно же, с пряника! (Myslo).

Страшно, очень страшно! Тропосферной ложбины что-то приближается! (Первый Тульский).

И еще одно приближение, даже более пугающее (от «Гудвилл»):

Окнозаболевания дело такое… (ТСН24).

Всего два?! («Центр71»).

Ох уж эта творческая молодежь Новомосковска… (Myslo).

«Арсеналом», «Спартаком», пирогами и блинами, и сушеными грибами… («Центр71»).

Товарищи Маши, а вы часом в Туле не выступаете? (ТСН24).

Не мальчик, но муж! (Из релиза правоохранительных органов).

Как говорится, от нашего стола — к вашему (Myslo).

Большое спасибо всем, кто делится с нами лучшими новостями для «Колбас». Всем добра!