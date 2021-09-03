блоги
блоги
Регистрация
Слободские колбасы
Море карасей, ремонт мужчин и подозрительная молодежь: 15 дурацких ляпов в тульских новостях

Море карасей, ремонт мужчин и подозрительная молодежь: 15 дурацких ляпов в тульских новостях

Хай, друзья. В эфире — обзор свежих и не очень новостей. Как говорится, о главном к этому часу. Поехали!

 

Звучит как миссия! (Myslo, замечено Светланой Тульской).

 

Иногда мужчину всё же нужно ремонтировать (Тульские новости).

 

Море рыбы! Море! Наконец-то, тульское море! (Тульская пресса).

А «Тульские известия» уточнили про карасей:

 

Премьера блокбастера «Выпавший»!

В этой новости от «Центра71» прекрасно всё: и выпавший, и 119-е августа, и срок от «й» до 15 суток.

 

С чего, казалось бы, начинать есть МЧС? Конечно же, с пряника! (Myslo).

 

Страшно, очень страшно! Тропосферной ложбины что-то приближается! (Первый Тульский).

И еще одно приближение, даже более пугающее (от «Гудвилл»):

 

Окнозаболевания дело такое… (ТСН24).

 

Всего два?! («Центр71»).

 

Ох уж эта творческая молодежь Новомосковска… (Myslo).

 

«Арсеналом», «Спартаком», пирогами и блинами, и сушеными грибами… («Центр71»).

 

Товарищи Маши, а вы часом в Туле не выступаете? (ТСН24).

 

Не мальчик, но муж! (Из релиза правоохранительных органов).

 

Как говорится, от нашего стола — к вашему (Myslo).

 

Большое спасибо всем, кто делится с нами лучшими новостями для «Колбас». Всем добра!

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:00 +7
;
17 ляпов из тульских новостей
17 ляпов из тульских новостей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.