Море карасей, ремонт мужчин и подозрительная молодежь: 15 дурацких ляпов в тульских новостях
Хай, друзья. В эфире — обзор свежих и не очень новостей. Как говорится, о главном к этому часу. Поехали!
Звучит как миссия! (Myslo, замечено Светланой Тульской).
Иногда мужчину всё же нужно ремонтировать (Тульские новости).
Море рыбы! Море! Наконец-то, тульское море! (Тульская пресса).
А «Тульские известия» уточнили про карасей:
Премьера блокбастера «Выпавший»!
В этой новости от «Центра71» прекрасно всё: и выпавший, и 119-е августа, и срок от «й» до 15 суток.
С чего, казалось бы, начинать есть МЧС? Конечно же, с пряника! (Myslo).
Страшно, очень страшно! Тропосферной ложбины что-то приближается! (Первый Тульский).
И еще одно приближение, даже более пугающее (от «Гудвилл»):
Окнозаболевания дело такое… (ТСН24).
Всего два?! («Центр71»).
Ох уж эта творческая молодежь Новомосковска… (Myslo).
«Арсеналом», «Спартаком», пирогами и блинами, и сушеными грибами… («Центр71»).
Товарищи Маши, а вы часом в Туле не выступаете? (ТСН24).
Не мальчик, но муж! (Из релиза правоохранительных органов).
Как говорится, от нашего стола — к вашему (Myslo).
Большое спасибо всем, кто делится с нами лучшими новостями для «Колбас». Всем добра!