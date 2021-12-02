Отец Квинке, гроза убийством и кража цыган: 17 ляпов из тульских новостей

Привет, друзья. Очередной обзор свежих новостей ляпов в тульских СМИ. Срочно в номер!

Начнем с ляпа от Myslo. И лучшей подписью к этому заголовку, пожалуй, станет комментарий от Скептик:

«Тульские новости» свалили всё на одного…

С Ефремовом как-то у них не складывается… (снова «ТН»):

«Караул! Цыган украли!» — новость от пресс-службы регионального УМВД.

Новую статью УК придумали корреспонденты «Тульской прессы». Но это еще не всё. Потом произошли одёжа и бижайший пункт:

Кажется, кто-то уже пристрастно проверил все спиртзаводы, а уж потом стал выбирать фото к новости («ТН»).

Пропущено слово (или два)! За *каким* туляки перевели… («Первый тульский»).

Средняя, всем известная. (Myslo).

Ребят, это же контрафакты, не? («ТН»).

Рассказ о пластмассовом первенце («Алексинские вести»).

Больницу ждет капремонт? Это позор, оказывается («Первый тульский»).

Со временем после ДТП произошло много чего еще («ТН»).

Здание сначала забродило, потом его подожгли? («Центр71»).

Работу работуют («ТН»).

Отец Квинке — страшный симптом (Myslo).