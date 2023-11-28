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Слободские колбасы
Фак-клуб Шамана, 72-летняя леди и атака указателей: 21 ляп в тульских новостях

Фак-клуб Шамана, 72-летняя леди и атака указателей: 21 ляп в тульских новостях

Всем привет! Разбавим мрачные новости веселой подборкой свежих «колбас». Давненько не выходили посты, и поэтому сегодня в нашей ленте будет целый 21 перл. К делу!

Материалы были тяжело ранены на месте («Тульская пресса»). 

Ничего себе клубы у него... («Тульские известия», сейчас ошибку уже поправили).

«За тату я, за тату». Строчка из песни Михаила Круга? («ТН»)

Когда перепутал фото, и новость внезапно стала страшной! («ТН»)

Это какой-то ППЦ («Донская газета»).

И трамваи поехали! («ТН»)

Ходит тут всякий сброд, а потом пруды засоряются («Тульская пресса»).

Произошел опорос (Myslo).

Бабушек на работу взяли («ТН»).

Берегите картофелехранилищи свои («Тульская пресса»).

Приём, приём, как слышите меня? (Сайт «Новости Тулы»)

Здоровенный такой мужичина! (Myslo)

Напали мухи и указатели… («ТН»)

Саша Чеклин и подозрения на столовую: новый тульский детектив от Myslo.

Так-так, с этого места поподробнее! («ТН»)

И снова что-то на уголовном! (Myslo)

Прости, начальника, обокрал я свой предприятий («ТН»).

«ТН» вангуют.

Скорее уж автогренни! («ТН»)

Благоустройство администрации — дело нужное и полезное (Myslo). 

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Автор:
вчера, в 17:01 +5
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