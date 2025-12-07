Овнам придется выяснять отношения с любимым человеком, а Раки получат шальные деньги

Овен (21.03−20.04): Нежелание Овнов понять собеседника может вызвать ответную грубость, а раздражительность и мнительность — обострить ситуацию до предела. Вероятны обострения заболеваний пищеварительной системы в начале недели. Благоприятная неделя, сулящая молодым Овнам поддержку высших сил, покровителей, партнеров. Возрастут жизненный потенциал, везение, деловитость многих представителей этого знака.

Про деньги. В середине недели у вас появится шанс начать новый выгодный проект. Четверг — не самый удачный день для переговоров и коммерческих предприятий. В субботу вам, судя по всему, придется срочно исправлять допущенные ранее ошибки.

Про любовь. Эта неделя может быть связана с выяснением отношений в вашей паре и попыткой давления со стороны партнера. Постарайтесь не обострять ситуацию, а найти компромисс.

Про интим. С огоньком в глазах, на первый взгляд слегка бесцеремонный, с легкой улыбкой на устах и уверенной походкой — так будет выглядеть ваш идеал мужчины/женщины, который в ближайшие дни непременно вам встретится. К сожалению, это окажется чиновник или селебрити, которые так и не узнают, что вы мысленно им уже пообещали.

Телец (21.04−21.05): Звезды готовы помочь Тельцам в попытке достичь наиболее честолюбивых целей. Они могут получить ободряющее известие и начать выгодное дело. Однако агрессивные действия со стороны бывших партнеров, сотрудников или членов семьи Тельцов могут серьезно повредить их успеху. Эта неделя пройдет под знаком концентрации сил. Тельцы могут с успехом реализовать себя в предпринимательской, финансовой деятельности.

Про деньги. Ваши финансовые ресурсы ограничены, и это будет вас огорчать. Постарайтесь не увлекаться покупками на маркетплейсах, так как это может нанести ощутимый урон вашему бюджету. Могут срочно понадобиться деньги на непредвиденные расходы.

Про любовь. Уединение, вероятное в начале недели, позволит вам собраться с мыслями и разобраться в своих чувствах и желаниях. Пятницу и выходные лучше провести вместе с любимым человеком.

Про интим. Линия вашего эротического поведения выглядит крайне зигзагообразно, и никакой последовательности в ней не наблюдается. С утра вы намекнете, что не прочь покутить и устроить «пир плоти», ближе к обеду заявите, что вообще сейчас на секс не настроены, а уже к вечеру снова передумаете. В общем, вашему спутнику/спутнице жизни придется изрядно попотеть, чтобы улучить наилучший момент...

Благоприятные дни: 13, 14; неблагоприятные: 9.

Близнецы (22.05−21.06): Вероятнее всего, эта неделя запомнится Близнецам как самая тяжелая в этом году. Возможно горестное известие, связанное с потерями, утратами. У вас могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Вряд ли это будет что-нибудь серьезное, скорее всего — легкая простуда. Первая половина недели может быть неблагоприятна из-за возможной несобранности или растерянности. Вероятны недоброжелательство и клевета людей из близкого окружения.

Про деньги. В начале недели ждите солидную прибыль, заключенные в эти дни сделки обещают быть успешными. Вторая половина недели принесет успех тому, кто находится в творческом поиске.

Про любовь. Возможны приятные сюрпризы и подарки от вашего избранника. Нынешняя неделя обещает быть просто замечательной и вдохновляющей. Ведь чувство любви окрыляет человека и позволяет смотреть на жизнь совсем другими глазами. Смотрите и не говорите, что не видели.

Про интим. Безумству храбрых поем мы песню: в ближайшее время вы вознамеритесь завоевать самый недоступный для вас «объект» во всем вашем окружении. Самое интересное, что она/она с радостью пойдут вам навстречу и даже, возможно, признаются, что не далее на днях долго размышляли на тему: «Как бы шикарнее к ней/нему подкатить?»

Благоприятные дни: 12, 14; неблагоприятные: 13.

Рак (22.06−22.07): Критическая неделя, связанная с грубыми нападками, хамством. Ваш напряженный труд может быть низко оценен или незамечен вообще. В финансовой сфере намечается спад. Усердие, старание и напряженный труд окажутся малопродуктивными. Вероятно, Раки выбрали неправильное направление. Эта неделя может принести очередную серию мелких неприятностей. Многие привыкнут к этому и будут считать такое свое положение чуть ли не нормальным. Но постепенно ситуация будет выправляться. Во второй половине недели возможны визиты гостей, которые не будут для вас обременительными.

Про деньги. Ваша сдержанность в проявлении чувств позволит значительно улучшить финансовое положение. Во второй половине недели есть шанс получить деньги, на которые и вовсе нельзя было рассчитывать.

Про любовь. Любимый человек может огорчить вас. Но сделает это, скорее всего, неосознанно. Не создавайте напряженной конфликтной ситуации, лучше промолчите. Свидание в субботу сгладит все разногласия в вашей паре.

Про интим. У Раков намечается легкий флирт, который может закончиться чем-то серьезным, но при условии, что их будут долго и упорно уговаривать. Рекомендуется также организовывать проведение «эротического досуга» на «внешней» территории, то есть не дома, а хотя бы... на отапливаемом балконе!

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 13.

Лев (23.07−23.08): Удачная во всех отношениях неделя. Звезды сулят благоприятную ситуацию для финансового взлета. Можно несколько упрочить свое служебное положение. События этой недели могут иметь оттенок таинственности. Некоторые поступки Львов трудно будет объяснить или однозначно оценить. Усиливаются жизненный потенциал, личное обаяние, магнетизм. Приятное известие может заставить вас изменить намеченные планы. Вероятны приятные сюрпризы, подарки.

Благоприятные дни: 10, 13; неблагоприятные: нет.

Про деньги. Не стоит вам тратить время на планирование затрат, все равно денег будет не хватать. Стоит заняться поиском подработки и способа оптимизации расходов.

Про любовь. Работа отнимает немало времени и сил, но все же найдите возможность побыть наедине с избранником, поговорите по душам, обсудили зимние каникулы, которые все ближе.

Про интим. Наиболее чувствительные эрогенные зоны Львов сейчас — это кончик носа и... язык! Первый будет все время чесаться, а второй — зудеть. Кончится все тем, что вы отправитесь к подружке/другу, чтобы слегка расслабиться за рюмкой горячительного и заодно обсудить сексуальные достижения ваших общих знакомых.

Благоприятные дни: 10, 13; неблагоприятные: нет.

Дева (24.08−23.09): Возможно, что Девам-женщинам предстоит свидание. Некоторая холодность в общении приведет Дев-мужчин к негативным изменениям в личной жизни. Период постижения вечных истин, изучения ремесел. Звезды готовы помочь вам в попытке реализовать наиболее честолюбивые замыслы и идеи. Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, могут стать источником радости и счастья. Может быть, вы получите большую часть того, что наметили, только благодаря своей увлеченности делом. Первая половина недели благоприятна для оформления нотариальных документов, обращения к начальству.

Про деньги. Деньги у вас будут задерживаться недолго, исчезая с завидной скоростью и безо всякого мало-мальски заметного результата. Этому процессу будут активно способствовать близкие люди. Они явно ждут от вас подарков.

Про любовь. Поменьше эпатажа. Скромность придаст вам особую привлекательность в глазах представителей противоположного пола и доставит вам, как это ни удивительно, много приятных мгновений, так что не боритесь с ней.

Про интим. Девам на этой неделе звезды пророчат удивительно нежные ночи и мягкие сексуальные процессы. Будьте максимально расслабленными и не бойтесь, что вас укусят в самое нежное. Все пройдет как по маслу — а вы будете тот самый сыр, что в этом масле катается.

Благоприятные дни: 11, 14; неблагоприятные: 8.

Весы (24.09−23.10): Не проявляйте активности в коммерческих делах. Несмотря на гигантские усилия, вы не сумеете преодолеть все преграды. Звезды советуют не конфликтовать с окружающими, не навязывать им своих суждений. Всему свой срок. Неделя предполагает духовные метания, искушений плоти, иллюзорные надежды. Новое знакомство или общение со старыми друзьями может послужить причиной недоразумений и усталости, внесет сумятицу в мысли и вызовет у вас лишнее раздражение.

Про деньги. Начало недели благоприятно для карьерного роста. Во вторник и четверг лучше ограничиться мелкими и самыми необходимыми покупками. В среду не верьте сладким обещания, они окажутся пустыми.

Про любовь. Наступает хорошее время как для начала новой любовной истории, так и для укрепления уже существующих отношений. Постарайтесь проявить больше чуткости и внимания по отношению к любимому человеку.

Про интим. Небесные светила советуют вам ради разнообразия устроить вечер боди-арта и порисовать друг на друге. Или заняться сочинительством неприличных стихов — естественно, также посвященных друг другу. Подойдет и лепка первичных и вторичных половых органов в натуральную величину — в общем, приветствуются все виды творчества!

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 11.

Скорпион (24.10−22.11): Эта неделя связана с милосердием, помощью, исцелением. Возможно, что от Скорпионов ждут помощи коллеги, друзья, близкие или незнакомые люди. Их бескорыстие и служение всем нуждающимся могут стать причиной недовольства в семье. Неприятные события последних дней дадут о себе знать. У Скорпионов-женщин вероятна слабость. Многие проявят расчетливость и скупость, они будут отказывать себе и своим близким в самом необходимом, довольствуясь малым и проявляя равнодушие к роскоши.

Про деньги. Можете рассчитывать на солидную прибыль. В середине недели возможны приятные и полезные покупки и другие интересные приобретения. В пятницу, по возможности, перенесите деловую встречу или поездку.

Про любовь. В начале недели возможны новые интересные романтические встречи и знакомства. Правда, лучше не терять головы от внезапно вспыхнувших чувств и проявить здравый смысл.

Про интим. Скорпионам настоятельно рекомендуется устроить себе праздник. Просто так. Как и в чем он будет выражаться — не столь важно, главное, чтобы он охватил все стороны вашей жизни, в том числе и интимную. А если вы вдруг остались в одиночестве — это все равно не повод скучать - включите любимый сериал!

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 13.

Стрелец (23.11−21.12): Неделя характеризуется заблуждениями, чрезмерными переживаниями, страстями. Взрыв страстей может повернуть ход событий не в пользу Стрельцов. В результате разногласий они станут проигравшей стороной. Успешны торговая деятельность, коммерческие сделки. На этой неделе многим Стрельцам вряд ли удастся отдохнуть. Не исключено знакомство с интересным человеком, который на какое-то время займет ваши мысли.

Про деньги. Из уже имеющихся партнерских отношений постарайтесь выжать все, что можно, но без ущерба для другой стороны. Избегайте рискованных ситуаций, особенно в среду. В пятницу вас заметит начальство.

Про любовь. Ваши отношения могут претерпеть определенные изменения, как в одну, так и в другую сторону. Лучше все-таки стать ближе. В пятницу, если вы настоите на своем, вас поймут и простят.

Про интим. Сочетание звезд для Стрельцов складывается удачно — их ожидает приятный ненавязчивый флирт, нежная прелюдия, страстные половые акты. Единственное, что может испортить день — ваша собственная неуверенность в желаниях и возможностях. Постарайтесь не слишком долго раздумывать, и тогда шикарные ощущения вам гарантированы!

Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 8.

Козерог (22.12−20.01): Неделя предполагает обретение творческой энергии, трансформацию действительности в условные знаки или образы. Козероги, творчески относящиеся к любому делу, смогут реализовать себя. Весьма вероятны сложности в профессиональных делах. Козероги рискуют испортить отношения с коллегами или начальством. Незначительные события могут сбить их с толку или очень взволновать. Многие будут способны броситься на защиту своих интересов, пытаться «пробивать лбом стену».

Про деньги. Вашему благополучию практически ничего не угрожает, если только вы не будете совершать необдуманных поступков. В четверг возможны непредвиденные расходы. В пятницу лучше не опаздывать и не подводить партнеров.

Про любовь. Покажите себя с лучшей стороны, проявите снисходительность к недостаткам любимого человека, у кого их нет. В выходные вы, похоже, устроите себе небольшое загородное приключение вдвоем.

Про интим. На этой неделе Козерогам звезды советуют устроить глобальную перестановку и переустройство спальни. Но никаких пастельных тонов и зимних расцветок. Постелите красное-оранжевое белье и вообще, зажгите уже огонь внутри чресел вашего избранника/избранницы!

Водолей (21.01−19.02): Активная неделя, требующая от Водолеев больших энергетических затрат. Многим представителям этого знака нагрузка покажется чрезмерной. Это ошибочное мнение. У Водолеев хватит сил для организации нового дела, нахождения выхода из финансовых трудностей. Вероятны эмоциональная неустойчивость, неверная оценка ситуации, опрометчивые обещания и потребительское отношение к близким. Эти свойства характера Водолеев могут привести к осложнениям в личной жизни.

Про деньги. Неделя обещает быть в финансовом плане довольно стабильной. В понедельник у вас могут появиться новые финансовые возможности. В четверг перед вами поставят сложные задачи.

Про любовь. Вы чувствуете, что между вами пролегла трещина, которая постепенно увеличивается? Постарайтесь не паниковать и не воспринимать случившееся как трагедию. Вы сможете вее изменить, поняв свои ошибки. Поговорите откровенно.

Про интим. Для поднятия боевого духа и пополнения запасов пороха в пороховницах будьте готовы весь день проявлять спортивную активность. Именно поговорка: «Утром брусья — вечером секс; вечером прыжки — утром секс» окажется правдивой, и именно увеличение физической нагрузки повлечет за собой поднятие сексуального тонуса.

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 14.

Рыбы (20.02−20.03): События этой недели могут отрицательно воздействовать на психику Рыб. Они столкнутся с жестокостью и непредсказуемостью окружающих их людей. Усилятся отчуждение и подозрительность по отношению к близким людям, не исключая детей и родителей. Вероятно, что многие потеряют тонкую нить связи с ними. Дела Рыб могут замедлиться оттого, что они натолкнутся на незначительные препятствия, а желания будут сталкиваться с невозможностью их осуществления, что приведет к обострению депрессии.

Про деньги. Вас ждет карьерный рост и новые профессиональные перспективы. Деньги у вас будут, и вы сможете порадовать любимого человека дорогим подарком.

Про любовь. Если вы поставите конкретную цель и будете уверены в своих силах и возможностях, то желания непременно исполнятся. Сейчас прекрасное время для романтических встреч и страстных свиданий.

Про интим. Вам очень и очень требуются внимание и поддержка со стороны партнера/партнерши. Если он/она по-настоящему любит вас, то безусловно, согласится помочь вам принять расслабляющую и умиротворяющую ванну. То есть не только насыплет в ванну ароматической соли и хорошенько помоет вас после нее, но и разотрет полотенцем, и смажет благоуханным кремом все ваши нежные местечки.

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 13.