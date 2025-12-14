Козерогов ждет новый горячий роман, а Девам нужно аккуратнее тратить деньги

Овен (21.03−20.04): Неделя покоя и умиротворения. Многим Овнам удастся использовать тенденции этой недели и создать комфортную обстановку для себя и окружающих. Прошлые неприятности, конфликты и даже вражда могут забыться. Усиливаются жизненный потенциал, уверенность, сексуальность, личное обаяние Овнов. Общение с друзьями, встречи с интересными людьми или творческие искания успешны и принесут удовлетворение. Жизненный опыт близких людей может подсказать Овнам нужное направление, помочь в принятии важного решения в их жизни.

Про деньги. До конца года вам надо многое успеть, так что работать придется напряженно. В финансовом плане ваши возможности на так велики, поэтому на эту неделю нежелательно планировать крупные покупки и приобретения.

Про любовь. Постарайтесь не впутываться в авантюрные истории, сколь бы романтичными они ни выглядели. Вы будете падки на лесть и рискуете стать жертвой манипулятора.

Про интим. Овнам, безусловно, судьба приготовила подарок: кроме того, что вас осыплют комплиментами с ног до головы, так еще и попросят озвучить ваше самое заветное интимное желание. Жаль только, что выполнять его со всех ног его никто не бросится. Но к сведению, безусловно, примут!

Благоприятные дни: 15, 20; неблагоприятные: 21.





Телец (21.04−21.05): У Тельцов могут появиться прекрасные возможности для плодотворного общения. Возможно, они обретут новых партнеров. Многие Тельцы будут достаточно безразличны к деньгам, особенно те, которые не испытывают острой нужды. Успех, славу и общественный престиж они будут ценить больше, чем богатство. Вас может подвести расчет на природное терпение и трезвое мышление. В результате неожиданных событий отношения с близким человеком могут не сложиться. Во второй половине недели вы почувствуете беспокойство и недовольство своим окружением.

Про деньги. Во вторник берегите свой кошелек, будьте внимательны, не отвечайте на звонки с незнакомых номеров. В конце недели вероятны не самые приятные известия в сфере бизнеса, которые вас огорчат.

Про любовь. Если вам удастся справиться с ревностью, неделя будет неплоха. Наибольшие шансы почувствовать себя счастливым у вас будет в среду и субботу. Так что, если вы до сих пор не встретили любимого человека, смотрите по сторонам в его поисках именно в эти дни.

Про интим. Наиболее чувствительные области и участки тела у Тельцов — это те, где больше всего растительности. А самой сильной чувствительностью (как и «волосатостью») обладает, конечно же — голова! Поэтому не стесняйтесь и попросите вашего избранника/избранницу как следует «поворошить» вам затылок, виски и основание шеи.

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 15.

Близнецы (22.05−21.06): Вероятно, Близнецов ожидают деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг. Эмоциональная нестабильность не будет способствовать взаимопониманию. Надежды, возложенные на предстоящие события, могут оказаться напрасными. Желание перемен и обновления может подтолкнуть к безуспешному поиску опоры и содействия во внешней среде. В конечном счете энтузиазм Близнецов может принять форму чрезмерной любознательности и расточительности.

Про деньги. На этой неделе возможен дополнительный доход и дорогие подарки от любимого человека. В целом ваша финансовая ситуация улучшится, и вы ощутите удовлетворение от проделанной работы.

Про любовь. Вас любят, вами восхищаются. Вам будут дарить подарки, цветы, оказывать знаки внимания. Вы добьетесь того, о чем даже не смели мечтать. В выходные вы сможете произвести на любимого человека неизгладимое впечатление самыми скромными средствами.

Про интим. Воспламенить вас и сподвигнуть на эротические подвиги можно, но сложно: потребуется несколько довольно внушительных доводов «за» близость, чтобы вы согласились. Например, на вас может подействовать тот аргумент, что секс повышает уровень эндорфинов в организме, омолаживает кожу и улучшает кровообращение.

Благоприятные дни: 19, 20; неблагоприятные: 16.

Рак (22.06−22.07): Противоречивые тенденции сохраняются. Раков может окружать всеобщий покой. Но затем радости и неудачи станут чередоваться. Смена настроения или неспособность сконцентрироваться могут помешать справиться с самыми обыденными делами. Неделя связана с обидами, иллюзиями. Возможно, Раки будут сражены бездушным отношением к ним людей, в которых они не сомневались.

Про деньги. На этой неделе в финансовом плане вы можете получить даже больше, чем ожидаете, только не торопите события. Денег вам должно хватить на все, в том числе на подарки к празднику.

Про любовь. В ближайшие дни особенно важно проявить мудрость и терпение. Старайтесь сохранять ваше счастье в тайне от окружающих, им совершенно не обязательно знать подробности вашей личной жизни.

Про интим. Ракам, безусловно, понравятся те ощущения, что они испытают нынче при попытке приласкать мужа/жену в общественном транспорте. Возможно, вы даже предложите подольше покататься, например, в трамвае. В все ради того, чтобы продлить наслаждение трогать своего спутника/спутницу через одежду — в разных местах...

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 19.

Лев (23.07−23.08): Не исключено, что вы сможете проявить свои таланты и способности на самых различных уровнях, блеснуть в обществе, привлечь внимание лиц противоположного пола. Возможны значительные события в личной жизни, подарки, приятные воспоминания. Звезды не советуют Львам останавливаться или сворачивать с избранного пути — лучше довести дело до конца. В личной жизни вас может захватить очень сильное чувство — любовь вероятна так же, как и ненависть.

Про деньги. В понедельник и четверг будут удачными переговоры, а подписание документов лучше перенести на среду. Только постарайтесь избегать риска, связанного с чужими деньгами. В субботу стоит отправиться за подарками.

Про любовь. Сейчас вам лучше пореже оставаться наедине с партнером, иначе велик риск ссоры. Вас ждут шумные компании. Пригласите к себе друзей, которых вы давно не видели.

Про интим. Уставшие и измотанные «тяжелой неволей» Львы смогут разве что только вяло целоваться — ни на что большее их на этой неделе точно не хватит. Разве что на пару эротических снов незадолго до пробуждения, да и то — скорее, секс-кошмаров с грозным начальством в главных ролях.

Благоприятные дни: 15, 17; неблагоприятные: 21.

Дева (24.08−23.09): Благоприятная неделя. Возможно, что увлеченность делом и потрясающая работоспособность положительно скажутся на результатах работы. Со второй половины недели возможны некоторые трудности, которые не следует принимать близко к сердцу. Возможно, ваши увлеченность и стремление к материальному благополучию закрыли от вас истинное положение дел или оттолкнули от вас друзей.

Про деньги. Во вторник возможно поступление новых денежных средств, только не спешите всё сразу тратить. Постарайтесь быть внимательным и сосредоточенным, и тогда вы не упустите выгоды и тем более, не понесете убытки.

Про любовь. Фортуна капризничает, вероятны проблемы во взаимоотношениях с любимым человеком. Ваша задача — не усугублять сложившуюся ситуацию. Проявите понимание, лучше ласка, чем ссора.

Про интим. Девам придется сейчас поскучать перед телевизором или за книжкой — ведь по твердому убеждению звезд все ваши спутники/спутницы сейчас проследуют по совершенно другой орбите. Не пытайтесь при этом их контролировать, обрывая телефон или используя какой-либо другой способ — ничего хорошего из этого не выйдет.

Благоприятные дни: 16, 20; неблагоприятные: 19.

Весы (24.09−23.10): Эта неделя будет очень напряженной, готовьтесь к проверке жизненных принципов и мировоззрения. Неприятные известия или ложная информация могут привести к ошибочным действиям. Неделя несет разгул темных сил, иллюзии, соблазн, агрессию. Напряженная обстановка в общественной жизни может угнетающе повлиять на вашу психику.

Про деньги. Финансовое положение кажется прочным, но пока еще не наступило время для излишеств. В среду вас могут искушать легким заработком, но, скорее всего, ничего прибыльного из этого не выйдет. В пятницу возможна премия.

Про любовь. Настало время открытости в вашей паре. Говорите со своим партнером прямо, если желаете, чтобы вас поняли. На этой неделе тонкие намеки будут лучшим способом испортить сколь угодно хорошие отношения.

Про интим. Поскольку у представителей вашего знака зодиака возможны легкие проблемы с законом, в ваших же интересах перенести этот «конфликт» — в спальню. А для этого вам всего-то предлагается поиграть с супругом/супругой в игру: «Воровка и полицейский». Полицейский ловит девушку на мелкой краже и начинает обыскивать... Заводит неимоверно!

Благоприятные дни: 17, 19; неблагоприятные: 20.

Скорпион (24.10−22.11): Неблагоприятная неделя для заключения брака, переезда, путешествий. В характере Скорпионов проявятся самые сложные и противоречивые черты характеров двух предыдущих водяных знаков — Рака и Рыб. Многих Скорпионов насторожит благополучие. Они могут вдруг чем-нибудь возмутиться, бурно отреагировать на что-то, но вскоре успокоятся и забудут о случившемся.

Про деньги. Никаких финансовых трудностей звезды вам не предрекают. Наоборот, вам увеличат зарплату, ваш авторитет в коллективе возрастет, начальство будет с вами считаться.

Про любовь. На этой неделе вас может ожидать необыкновенная, просто фантастически романтическая встреча, постарайтесь не упустить предоставленный судьбой шанс. Как минимум, выйдите из дома. И не забывайте улыбаться.

Про интим. Запаситесь большим количеством жидкости перед тем, как начинать акт соития. Скорее всего, ваша любовная схватка будет так горяча, что вас будет мучить жажда. А вот употреблять пиво или другие алкогольные напитки вам в эти дни точно не рекомендуется!

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 20.

Стрелец (23.11−21.12): Звезды настроены к Стрельцам благосклонно. Не исключено, что им удастся создать некую стартовую площадку для будущих успехов. Неделя предполагает коллективные мероприятия, сопричастность к жизни окружающих людей. Могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Напряженная в эмоциональном отношении неделя. Стрельцы могут потерпеть временную неудачу в начатом деле. Вероятны срывы, плохое настроение, самобичевание.

Про деньги. Препятствия и неурядицы позади, логика одерживает победу над чувствами. Вероятно появление дополнительного источника дохода. Так что у вас будут деньги на подарки.

Про любовь. В середине недели вы можете встретить человека, который просто очарует вас. Попытайтесь произвести на него яркое впечатление, но не впадайте в крайности.

Про интим. Сегодня ваша страсть будет пылать ярче солнечного света! Звезды советуют не бояться проявлять инициативу и открыто выражать свои желания — именно смелость приведет к незабываемым моментам. В отношениях с партнером/партнершей будьте искренними и стремитесь к новым экспериментам — это поможет раскрыть новые грани удовольствия.

Благоприятные дни: 15, 19; неблагоприятные: 21.

Козерог (22.12−20.01): Неделя предполагает обретение внутренней свободы, накопление, радость бытия. Хорошая неделя для заключения брака, путешествий и прогулок. Во второй половине недели возможно душевное волнение, вызванное радостными событиями. Прекрасная неделя для общения с друзьями, приема гостей. Неделя благоприятна для зачатия, лечения, медитации.

Про деньги. Особых проблем в сфере финансов у вас не намечается. Однако работать, похоже, придется много, на время забыв про отдых и дела семейные.

Про любовь. Вы находитесь словно в преддверии чего-то необычного и важного в личной жизни. Только не спешите, входите, а не вламывайтесь в приоткрытую для вас дверь. Выходные — удачное время для встреч и романтических свиданий.

Про интим. Если вы одиноки, присмотритесь внимательнее к окружающим — случайная встреча может превратиться в горячий роман, в котором эмоции и желание будут играть главную роль. Позвольте себе немного безумства и доверяйте своим инстинктам. Сегодня особенно чувствительны ваши ощущения — не упустите возможность насладиться каждым прикосновением и взглядом.

Благоприятные дни: 17; неблагоприятные: 15.





Водолей (21.01−19.02): В первой половине недели вероятны стычки Водолеев с людьми из их окружения. Возможна критика в их адрес. Водолеям предстоит много работать. Лучше взяться за одно дело, но сделать его качественно. Неделя неблагоприятна для коллективных действий, так как с бумагами или документами могут возникнуть проблемы, которые вам придется решать одному. Не стоит назначать деловые встречи, собрания.

Про деньги. Неделя благоприятна для карьерного роста. Однако во вторник и среду лучше не назначать деловых встреч, так как вы можете опоздать, что не лучшим образом отразится на ваших отношениях с партнерами.

Про любовь. Романтическая встреча с любимым человеком, небольшой подарок для него, принесет вам ощущение радости. Вы будете благодарны судьбе за такого спутника жизни. Берегите ваши чувства.

Про интим. Вашему знаку противопоказаны любые отступления от традиционного секса, да и в рамках оного лучше от привычной «миссионерской» позы не отклоняться. В противном случае вы же первыми почувствуете себя распутницей/распутником, причем совершенно неожиданно для себя.

Благоприятные дни: 16, 21; неблагоприятные: 20.

Рыбы (20.02−20.03): Вероятны потери документов, ограбления, пожары. Встреча с давним другом или подругой может скрасить ваше существование, напомнив о самых счастливых днях жизни. Неделя предполагает заблуждения, подчинение разума чувствам, искушения. «Пораженным» Рыбам будет трудно победить свое «Я».

Про деньги. Финансовое положение вас порадует. И вы сможете сделать дорогой подарок близкому человеку. В конце недели вам могут вернуть старые долги и дать премию.

Про любовь. Вас ждет быстрое сближение с избранником и весьма приятные открытия. В выходные отправляйтесь куда-нибудь вместе с любимым человеком, вам будет хорошо вдвоем.

Про интим. На Рыб накатит волна совершенно фантастических грез и сумасшедших желаний. Мало того, совершенно случайно выяснится, что и вашего постоянного спутника/спутницу одолевают точно такие же желания. Так что совет звезд однозначен — немедленно отправляйтесь в койку!

Благоприятные дни: 18; неблагоприятные: 16.