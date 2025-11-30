Водолеев ждет романтическое знакомство, а Девы могут попасться на удочку мошенников

Овен (21.03−20.04): Ваши идеи, мечты и планы наконец-то смогут обрести реальные очертания и воплотиться в материальные формы. А там недалеко и до получения дивидендов. Но обстановка на работе и в доме может оказаться столь гармоничной, что вам не захочется что-либо менять. Тем более, что и романтические тенденции могут занять прочное место в вашей жизни. Эта неделя даст вам возможность перевести дыхание и восстановить силы. Если есть возможность, возьмите короткий отпуск и отдохните в комфортной обстановке.

Про деньги. Финансовое положение начинает постепенно улучшаться. Однако от авантюризма на этой неделе лучше отказаться, это может привести к достаточно ощутимым потерям. Новые знакомства окажутся весьма полезными для вашей карьеры.

Про любовь. Неделя идеально подходит для романтического путешествия. Если вы не можете позволить себе такого, ограничьтесь романтической прогулкой по парку или набережной. Больше времени проводите вместе с любимым человеком.

Про интим. В начале недели ваша страсть зашкаливает, и у вас есть отличная возможность показать свою привлекательность. Не бойтесь экспериментировать в постели — новые идеи и смелые желания сделают ваш секс ярче и насыщеннее. Вторая половина недели подарит романтические моменты и возможность сблизиться с партнером на глубоком эмоциональном уровне.

Благоприятные дни: 1, 6; неблагоприятные: нет.





Телец (21.04−21.05): Понедельник — на редкость удачный день, когда вы сможете реализовать свои планы. Внимание к деталям в работе и в контактах с окружающими и склонность все систематизировать помогут вам добиться прекрасных результатов. Чувства найдут красивую форму выражения, а текущая работа обогатится новыми идеями и будет хорошо оформлена. Возможны неожиданные перестановки в ближайшем окружении или предложения о сотрудничестве, которые стоит принять на рассмотрение. В личной жизни перемены судьбоносны, если вы рискнете сделать решительный шаг.

Про деньги. Наступает удачное время для расширения вашего бизнеса и начала новых проектов, но необходимо быть предельно внимательным, просчитывая свои действия на два шага вперед. Старайтесь не соглашаться с чужими идеями, которые вам будут настойчиво навязывать.

Про любовь. Личная жизнь, похоже, будет полна тревог и противоречий. Любимый человек может проявить легкомыслие по отношению к вам, что выбьет вас из колеи и заставит терзаться от ревности. Стоит подойти к этому вопросу спокойно и разумно, запастись терпением.

Про интим. Ваша природная чувственность и терпение сыграют важную роль. Постарайтесь уделить особое внимание интимной стороне отношений — массаж, нежные прикосновения и ароматические свечи создадут атмосферу страсти и доверия. В середине недели появится шанс открыть нового человека или оживить старые чувства.

Благоприятные дни: 6; неблагоприятные: 5.

Близнецы (22.05−21.06): Хорошая возможность решить материальные вопросы. Вы будете убедительны, если поставите перед собой цель что-либо доказать или продвинуть нужную вам идею. Окружающие будут склонны пойти вам на уступки, согласятся помочь — вы не оставите им другой возможности. Но к наиболее сложным задачам приступайте не раньше четверга. В близких отношениях не торопитесь ничего менять. Это хорошее время для укрепления личных и деловых связей, обсуждения взаимовыгодных интересов и общих планов на будущее. Успех во всех переговорах вам гарантирован.

Про деньги. Финансовое положение вас порадует. Вы получите значительную прибыль и даже сможете отдать долги. Хорошая неделя для работы и творчества. Вам предложат выгодный контракт.

Про любовь. Уединение — вот лекарство, которое позволит вам разобраться в своих чувствах. Впрочем, искреннее и нежное признание в любви в выходные сделает вас счастливее.

Про интим. Ваша энергия и легкость настроения привлекут к вам внимание окружающих. Используйте это — флирт и легкое кокетство откроют двери к новым ощущениям. Вторая половина недели подходит для романтических приключений и наслаждения игрой чувств и фантазий.

Благоприятные дни: 2, 7; неблагоприятные: нет.

Рак (22.06−22.07): Волей обстоятельств вы окажетесь в центре внимания. Предстоит много контактов, сопровождающихся глубоким эмоциональным взаимодействием. Воспринимайте и анализируйте подсказки судьбы. Сейчас встречи и перемены в вашей жизни не случайны. Все, что вы делаете, приведет к заметным результатам. Настраивайтесь на позитивное развитие событий, находите способы разрядки внутреннего напряжения, больше времени уделяйте занятиям спортом. Любовь во всех ее формах тоже обогатит вашу жизнь, если вы преодолеете собственную осторожность.

Про деньги. На нынешней неделе ваши возможности могут быть несколько ограничены. Однако к среде ваши нестандартные идеи могут наконец-то принести давно ожидаемую прибыть.Четверг будет особенно удачным днем для заключения договоров и сделок.

Про любовь. Желательно, чтобы вы хоть чуть-чуть считались с интересами любимого человека, иначе возможны недоразумения и размолвки в вашей паре. Не игнорируйте мнение избранника.

Про интим. Раки на этой неделе будут конкретны и лаконичны. Им захочется решить все назревшие эротические вопросы сразу и без особенных проволочек. Поэтому не планируйте долгих прелюдий, ужинов со свечами и так далее. Быстренько покормите пиццей и забирайте в спальню. А там уже четко и конкретно доказывайте, как сильно вы его/ее любите.

Благоприятные дни: 1, 7; неблагоприятные: 5.

Лев (23.07−23.08): Не перенапрягайтесь и не пытайтесь изменить то, для чего еще не пришло время. Окружающие будут демонстрировать неуступчивость и выдавать чрезмерные эмоциональные реакции, если попытаетесь надавить более основательно. Неделю можно посвятить делам, которые зависят в большей мере от вас. И хорошо, если удастся сделать что-то с прицелом на будущее. В личных делах вы будете удачливы, отношения склонны развиваться стремительно. Но если вы в самом начале романа, то проявите инициативу. Иначе благоприятный шанс легко может быть упущен.

Про деньги. Обратите внимание на предложения о новой работе, оцените их опытным взглядом, выделите самое важное, не исключено, что среди них — та золотая жила, которая принесет вам материальный успех. В субботу лучше отложить походы по магазинам в пользу культурных мероприятий.

Про любовь. В личной жизни вероятны перемены. Возможно, взвесив все за и против, вы можете решиться на серьезный шаг, связав свою судьбу с любимым человеком.

Про интим. Сексуальные подвиги вам придется совершать в какой-нибудь другой раз, но точно не сейчас. Наверняка начальство захочет завалить вас дополнительной работой, мотивируя это тем, что уж больно у вас цветущий вид. Не огорчайтесь — ведь подобный комплимент от руководства свидетельствует, что вы свое наверняка наверстаете, причем в самое ближайшее время.

Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 2.

Дева (24.08−23.09): В самом начале недели вам удастся блестяще справиться с работой, где нужно будет что-то систематизировать, приводить в порядок. Неожиданные решения сложных задач или совершенно новые идеи тоже могут стать приятным сюрпризом и принесут удовлетворение лично вам и пользу общему делу. В пятницу будьте внимательны в ситуациях, где наметится противостояние или вас попытаются втянуть в выяснение отношений. Компромисс вряд ли возможен, поэтому лучше не поддаваться на провокации окружающих и спокойно заниматься своими делами.

Про деньги. Во вторник берегитесь обмана, мошенники не дремлют, не отвечайте на звонки с незнакомых номеров. В четверг постарайтесь не планировать ничего серьезного в финансовой сфере. Пятница и суббота — хорошие дни для раздачи долгов и приобретения чего-то нового.

Про любовь. Внезапная встреча обещает вскружить вам голову. Перспективы у нее есть, но недолгие, имейте это в виду, если не хотите остаться у разбитого корыта. Не теряйте себя.

Про интим. Судя по всему, запасы сил Дев стремительно подходят к концу. Поднять тонус и настроение им поможет не что иное, как легкая интрижка, которая сейчас начнет потихоньку наклевываться. Если вы не будете чрезмерно легкомысленны и насмешливы, то не упустите свой шанс.

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 6.

Весы (24.09−23.10): Эта неделя предоставит вам передышку. В делах особых перемен не ожидается, и можно больше времени уделить своим личным интересам. Со вторника по четверг у вас появится возможность внести обновления в свой внешний вид — сделать модную стрижку, приобрести одежду, обувь и красивые аксессуары. В пятницу снижается сопротивляемость организма инфекциям и эмоциональным перегрузкам. Уют и комфорт в равной мере необходим вам на работе, и в домашней обстановке. Так вы намного быстрее восстановите энергетическое равновесие.

Про деньги. С понедельника по четверг вам, похоже, придется заниматься вопросами финансов вплотную. К концу недели полная ясность в этих делах позволить вам успокоиться и вздохнуть с облегчением. Вас ждут крупные денежные поступления.

Про любовь. На этой неделе одиночество станет вашим благим спутником, который позволит многое решить. Пока лучше не назначать встреч и свиданий, а разобраться в своих чувствах и желаниях.

Про интим. Ваша аккуратность и забота создадут особую атмосферу тепла и доверия. Постарайтесь удивить партнера/партнершу чем-то необычным и интимным. К выходным ваши отношения могут стать более глубокими и насыщенными страстью.

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 6.

Скорпион (24.10−22.11): Ваша способность долгое время ждать подходящего момента может теперь увенчаться результатами. Неожиданно изменятся обстоятельства и придется принимать быстрые решения и энергично действовать. Перемены пойдут на пользу. Обратите внимание на предложения, которые придут издалека, даже если изначально они вызовут у вас удивление. В пятницу возьмите тайм-аут и ограничьте число встреч и контактов. Не создавайте себе сами дополнительных проблем.

Про деньги. На этой неделе вас ждет карьерный рост и дополнительная прибыль. За трудолюбие и последовательность вас могут премировать. Не исключено также и повышение по службе.

Про любовь. Ваши отношения с любимым человеком будут спокойными и комфортными. Постарайтесь проявить такт и понимание. Это сделает вас ближе.

Про интим. Ваша романтичность и нежность привлекут к вам внимание. Используйте моменты спокойствия, чтобы укрепить эмоциональную связь и добавить в отношения немного искристого флирта. В выходные планируйте уютный вечер вдвоем — он станет началом новых ощущений.

Благоприятные дни: 1, 7; неблагоприятные: 3.

Стрелец (23.11−21.12): Сейчас крайне важно работать эффективно, тщательно планируя свои задачи на каждый день. Переговоры и совещания принесут пользу, если в них будет практический смысл. Рекламная деятельность и презентации пока не дадут ожидаемых результатов. Общий консервативный настрой и неуступчивость потребуют и соответствующего подхода, если хотите добиться нужных вам целей. В личной жизни будьте щедры, спокойны и рассудительны — и у вас не будет никаких проблем. В воскресенье смена декораций пойдет вам на пользу. Возможны романтические знакомства в поездках.

Про деньги. Ваше финансовое положение может значительно улучшиться уже в начале недели. Возможно увеличение зарплаты. Проявите щедрость, окажите помощь близким. Отданное сейчас обещает вернуться сторицей.

Про любовь. На этой неделе вас могут ожидать сюрпризы, и они могут быть не всегда приятными. Возможно, что вы чего-то не знаете про своего избранника. И тайное станет явным.

Про интим. «На чужой роток не накинешь платок» — эта поговорка вполне характеризует ваше общение с окружающими вас людьми. Каким-то волшебным образом они окажутся в курсе вашей личной и даже отчасти интимной жизни. А также сочтут своим долгом не только вас расспросить, но еще и надавать кучу советов.

Благоприятные дни: 4, 5; неблагоприятные: 1.

Козерог (22.12−20.01): Благоприятные возможности открываются для вас в понедельник и вторник. Подумайте, какие сферы жизни нуждаются в изменениях и сделайте те шаги, которые приблизят ваш успех. Хорошо заключать сделки, союзы. В личной жизни новые знакомства не принесут удачи, оставайтесь верны старым, сложившимся отношениям. Любовь и поддержка, как и крепкий тыл, сейчас необходимы вам, чтобы сосредоточиться на работе. А в выходные займитесь оздоровлением организма и личными делами.

Про деньги. В начале недели вероятны определенные денежные затруднения. Но уже среда порадует новыми денежными поступлениями. Впрочем, не спешите их тратить.

Про любовь. Неделя почти безоблачна. В отношениях с любимым человеком вас ожидает настоящая идиллия, но не спешите улетать в облака и становиться лишь тенью избранника.

Про интим. Ваша страсть сейчас достигнет пика. Не бойтесь показывать свои чувства и желания — партнер/партнерша оценит вашу откровенность и страстность. В середине недели возможны особенные моменты, которые разгорячат вас до предела и оставят незабываемый след.

Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 5.





Водолей (21.01−19.02): Ваши отношения с окружающими заметно потеплеют. Как раз подходящая возможность реализовать некоторые из ваших идей. Отправьте в понедельник корреспонденцию или сделайте нужные звонки, если чувствуете, что это пойдет на пользу делу. Переписка сейчас может оказаться и подходящим способом открыть свои чувства, если отношения пока находились в стадии развития. В каждом случае вам будет необходим едва заметный импульс — и дело будет сделано. Поэтому, внимательно отнеситесь к знакам событий и подсказкам собственной интуиции.

Про деньги. Не исключено, что на этой неделе партнеры по бизнесу могут подвести. Идти на поводу у своих желаний сейчас не стоит, безрассудно растраченные деньги не принесут ни удовлетворения, ни пользы. Пока лучше быть скромнее в расходах.

Про любовь. Неделя промелькнет быстро, вы даже удивитесь, когда увидите, что наступили выходные. В этот день может произойти весьма романтическое знакомство, которое обещает изменить вашу жизнь.

Про интим. Водолеям астрологический прогноз обещает переменную облачность, местами дождь, а также усиливающийся к ночи ветер перемен. Не исключено, что сейчас вам захочется поплакать о своей неудавшейся интимной жизни, загубленной на корню вашим нынешним любовником. Хотя вполне вероятно, что ему недолго осталось быть нынешним:

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 7.

Рыбы (20.02−20.03): Предоставьте событиям свободный ход. Не настаивайте на своем мнении, не требуйте и не торопите коллег с продвижением проектов. Возможны внезапные перемены и новшества, но все это пойдет на пользу делу. В пятницу гасите конфликты в своем окружении, примиряйте враждующие стороны и находите компромисс. А в личной жизни делитесь своими чувствами и желаниями с близким человеком, больше времени проводите в спокойной обстановке. В субботу займитесь инвентаризацией и генеральной уборкой в доме. Воскресенье лучше всего провести с друзьями за городом.

Про деньги. Во вторник осторожно обращайтесь со своими и чужими деньгами, повремените с посещением магазинов, особенно — крупных супермаркетов. Не стоит соблазняться лотерей и ставками на спорт. Сейчас время отдавать старые долги, если, конечно, они у вас есть.

Про любовь. Вы будете очаровательны и привлекательны. Не бойтесь влюбиться и признаться в своих чувствах. Вас ждет головокружительный роман.

Про интим. Ваша серьезность и целеустремленность сделают вас особенно привлекательными. Постарайтесь забыть о делах и посвятить время романтике и близости. В выходные возможны неожиданные нежные и страстные моменты с партнером/партнершей.

Благоприятные дни: 1, 5; неблагоприятные: 2.