Авантюры грозят подорвать бюджет Козерогов, а у Львов не все гладко в личной жизни

Овен (21.03−20.04): Переходите к решительным действиям, осуществляйте свои планы и реализуйте мечты. Сейчас для этого самые подходящие условия. Положение планет, объединив свое влияние, удесятеряют ваши силы и пробуждают энтузиазм. Идеальное время для начала ремонта в доме — вы быстро справитесь с поставленными задачами. Любовь согреет ваше сердце, но может поставить перед выбором. Встречи и знакомства на этой неделе судьбоносны, а заключенные союзы имеют хорошие перспективы. Постарайтесь себя хорошо проявить, а в воскресенье отпразднуйте успех с близкими.

Про деньги. Один из самых благоприятных дней в финансовом плане — вторник, но будьте внимательны, дополнительные расчеты вам не повредят. Постарайтесь не стремиться к быстрому обогащению, а все проанализировать.

Про любовь. Магия вашего обаяния может творить чудеса, так что при желании вы покорите даже самые неприступные крепости и бастионы. Однако постарайтесь разобраться со своими чувствами и не перепутайте любовь с влюбленностью.

Про интим. Самое лучшее эротическое развлечение для Овнов — это замутить какую-либо потрясающую своим размахом интригу, напрямую связанную с наставлением рогов или изящным обводом того или иного кавалера/дамы вокруг пальца. И уж по меньшей мере, соберите все «пряники», и от кого только сможете!

Благоприятные дни: 24, 30; неблагоприятные: 29.





Телец (21.04−21.05): Лучших успехов вы достигнете в контактах и переговорных процессах. Только любое дело или разговор старайтесь доводить до конца. Хорошо оформлять сделки, контракты, открывать счета. Особое внимание уделите решению финансовых вопросов. В этой сфере вы проявите свои лучшие качества — дальновидность и прагматизм. Сложнее в любви. События в любовной жизни будут развиваться стремительно. Возможно, вам придется пересмотреть свои взаимоотношения. Новые сердечные привязанности — надолго.

Про деньги. В финансовом плане все будет обстоять достаточно благополучно, это позволит вам чувствовать себя уверенно и спокойно. Но в среду сделки и встречи могут сорваться или перенестись.

Про любовь. Вам может показаться, что чувства любимого человека по отношению к вам уже остыли. Постарайтесь не делать слишком поспешных выводов, не будьте слишком мнительным, не ревнуйте без причины.

Про интим. Аудиальный канал информации — вот что принесет представителям вашего знака зодиака искомое удовлетворение. Вас удивит, насколько тонко вы реагируете на малейшие изменения тембра и темпа голоса вашего любимого человека — и насколько страстный шепот может вас завести...

Благоприятные дни: 29, 30; неблагоприятные: 26.

Близнецы (22.05−21.06): На этой неделе вы продемонстрируете глубокую увлеченность своими делами и заинтересованность результатами. Почти удивительным образом могут решиться проблемы. Разговоры по душам окажут большое влияние на развитие отношений с близким человеком. Смело принимайте решения, давайте начало новым проектам. Можете доверять своим чувствам и интуиции там, где встречи или расставания склоняют вас навести порядок в своей личной жизни. Кризисные ситуации, споры и размолвки сейчас послужат хорошим стимулом для самоутверждения.

Про деньги. Вас ждет солидная прибыль. Ваше творчество принесет вам доход. И даже при наличии необходимых трат ваш финансовый ресурс обязательно пополнится.

Про любовь. Отбросьте неуверенность, вы можете покорять сердца. В самое ближайшее время вас ждет страстное свидание и головокружительный роман.

Про интим. Ни в коем случае не соглашайтесь ни на какие эпатажные затеи и сомнительные удовольствия — ничего хорошего эти авантюры вам не принесут. Лучше всего, конечно, вообще ограничиться только невинным «петтингом для первоклашек», но, скорее всего, вас все-таки «разведут» на большее.

Благоприятные дни: 28; неблагоприятные: 25.

Рак (22.06−22.07): Оставьте позади сомнения, если на что-то решились. Нет ограничений для проявления активности. Можно смело брать на себя организаторские и административные обязанности. Если вас больше вдохновляют домашние дела, то и здесь стройте наполеоновские планы, не ограничивайтесь поверхностным наведением порядка. С понедельника по среду можно все в доме вымыть и проветрить. Результаты будут долго радовать. В выходные позвольте себе расточительность и вознаградите себя хорошим отдыхом, устройте сюрпризы для близких.

Про деньги. Вероятна финансовая поддержка от родственников или деловых партнеров. Вторник и четверг — дни, когда придется много работать, но зато вы получите дополнительный доход.

Про любовь. Возможны изменения в отношениях с любимым человеком. Прежде чем что-либо предпринимать, решите для себя, на какой компромисс вы пойдете, а что не допустимо никогда. Вашу связь, похоже, ждет проверка на прочность.

Про интим. В этот период ваша эмоциональная глубина и чуткость станут вашим главными союзниками в любовных и интимных делах. Вы будете особенно привлекательны своей мягкостью, заботливостью и искренней теплотой, что обязательно привлечет внимание партнера/партнерши. Внимание к деталям и умение слушать позволяют вам создавать особую атмосферу доверия и уюта, в которой страсть расцветает с новой силой.

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 29.

Лев (23.07−23.08): Первую половину недели тщательно выполняйте свои обязанности, помогайте окружающим и наводите порядок там, где это требуется. Постарайтесь разобраться, что вам необходимо закончить, чтобы освободить поле для новых задач. С четверга делайте то, что считаете нужным. Если вам потребуется уединение, чтобы разобраться в своих чувствах, отложите все встречи и прислушайтесь к голосу своего сердца. Возможно, новое романтическое увлечение — это то, что вам сейчас необходимо. Выходные на этот раз будут особенно запоминающимися. Развлекайтесь по полной программе.

Про деньги. На этой неделе финансовый успех будет способствовать тем, кто не боится работы и готов трудиться в поте лица. Перебоев с денежными средствами пока не предвидится. В коллективе не исключен конфликт, лучше не вступайте в него.

Про любовь. Похоже, в вашей личной жизни не все гладко, и это вас удручает. Но в пятницу вас будут ожидать интересные встречи и весьма приятное знакомство.

Про интим. Нестабильность внутреннего мира Львов приведет к тому, что они и в интимной сфере окажутся привередами и «капризулями». Ваш сердечный друг/подруга может просто выбиться из сил, пытаясь понять, чего же вашей душеньке угодно, и как вам угодить получше. А вы, между прочим, давным-давно подобных «подвигов» не совершали!

Благоприятные дни: 26, 30; неблагоприятные: 29.

Дева (24.08−23.09): Неделя обещает быть продуктивной. Не ограничивайте свои возможности, старайтесь находиться в гуще событий. Но учтите, что все происходящее сейчас серьезно может откорректировать ваши планы. Соглашения и союзы, заключенные на этой неделе, на долгое время станут определяющими в вашей жизни и работе. В случае необходимости обращайтесь за советом к друзьям. Они могут оказать и более действенную помощь. Сложности в личных отношениях тоже не случайны. Вам лучше подождать, пока перемены не станут очевидны, и вы поймете, как лучше действовать.

Про деньги. Вероятны определенные дыры в бюджете, однако есть шанс залатать их уже в первой половине недели. В среду и пятницу не пускайте работу на самотек, обязательно все проверяйте и контролируйте.

Про любовь. На этой неделе в отношениях важна открытость. Но как раз с ней у вас могут быть проблемы. Похоже, вы еще не готовы на откровенный разговор.

Про интим. Ищите моменты, чтобы показать свою искреннюю нежность — именно эти проявления сделают ваши отношения более насыщенными и запоминающимися. Не скрывайте свою чувственность — именно в ней скрыта ваша истинная сила и привлекательность.

Благоприятные дни: 24, 28; неблагоприятные: 30.

Весы (24.09−23.10): Активность планет пророчит вам напряженную неделю. Вам удастся преуспеть в заключении новых договоренностей и контрактов, завести полезные знакомства и обговорить с родственниками важные для всех вопросы. Связи приобретают большое значение, но придется отойти от своей обычной практики — продолжительное время взвешивать все «за» и «против», рассматривая предложения. Имеет смысл расставить, где это необходимо, точки над i и принять окончательные решения. В личной жизни не менее важный этап определиться с чувствами и перспективами.

Про деньги. Финансовое положение начинает стабилизироваться. В первой половине недели удачно пройдут подписания договоров и заключение сделок. Благоприятны мелкие покупки в четверг. В выходные, похоже, придется завершать какие-то дела.

Про любовь. Если на горизонте ваших отношений появились какие-то трудности, знайте, их необходимо решать исключительно вдвоем, а не впутывать в сложившуюся ситуацию третьего лишнего.

Про интим. Любые излишества, особенно исходящие не от вас, а от вашего возлюбленного/возлюбленной, сегодня не приветствуются. Постарайтесь обойтись дежурным минимумом — хотя это вовсе не означает, что секс должен быть механистичным и рутинным. Напротив, данный совет означает, что вы должны сегодня научиться ценить простые, но вечные радости жизни — и получать от них удовольствие по максимуму!

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 25.

Скорпион (24.10−22.11): На этой неделе станут очевидны результаты ваших предыдущих усилий и, одновременно, закладываются перспективы на будущее. Могут серьезно измениться экономические и партнерские приоритеты. Многое предопределено и не зависит от вашего желания или активности. Но успех будет очевиднее, если в контактах, разговорах вы более внимательно отнесетесь к точке зрения собеседника, еще лучше — если уступите, возьмете на себя более серьезную нагрузку. Теряя в одном, вы выиграете в другом. Не исключено, что и в любви, вы можете оказаться перед выбором.

Про деньги. На этой неделе возможно улучшение и стабилизация финансового положения. Среда — удачный день для начала командировки, которая окажется весьма продуктивной.

Про любовь. Вы в романтическом ореоле страсти? Еще шаг, и вы потеряете голову рядом с таким замечательным человеком? Что ж, похоже, вас ждут горячие свидания.

Про интим. Всевидящие планеты советуют Скорпионам немного поступиться своей моралью и постараться не осуждать тех, кто это уже сделал. Вполне возможно, что вскоре вам как раз представится такой потрясающий шанс и «лакомый кусочек» одновременно, что вы просто не сможете устоять!

Благоприятные дни: 24, 30; неблагоприятные: нет.

Стрелец (23.11−21.12): Отнеситесь серьезно к планам на эту неделю. Вы сможете сделать много заметных дел, которые повысят ваш авторитет в глазах окружающих, а со временем получите и дивиденды. Главное — беритесь за следующее дело, когда сделали все необходимое по предыдущему. В переговорах тоже старайтесь прийти к окончательной определенности. По возможности, фиксируйте договоренности документально. В четверг и пятницу сдерживайте эмоции в контактах с партнерами и начальством. В выходные вы уже будете во власти романтики, которая входит в вашу жизнь.

Про деньги. Финансовый вопрос может потребовать немедленного разрешения, постарайтесь собраться и преодолеть эту преграду. В пятницу возможны денежные поступления. Не стоит всё тратить сразу все.

Про любовь. В начале недели постарайтесь уделить больше времени любимому человеку. Из-за собственной эмоциональной неуравновешенности в среду нежелательно создавать конфликтную ситуацию.

Про интим. Характерное поведение Стрельцов очень напоминает манеру поведения напроказивших детей: набезобразничал и в кусты. Именно поэтому самое большое удовольствие вам доставит идея раздразнить партнера/партнершу как следует, а потом под тем или иным предлогом уклониться от близости.

Благоприятные дни: 28; неблагоприятные: 29.

Козерог (22.12−20.01): Интенсивный взаимообмен ожидается в партнерских отношениях. Вы будете настроены решительно пересмотреть роли, нагрузку и обязанности. Есть все шансы повысить свой рейтинг, проявить мудрость и дальновидность. Но вы можете разрываться между двумя направлениями, поскольку и личная жизнь потребует внимания — это время, когда происходит выбор, с кем вы планируете строить близкие отношения дальше. В среду может состояться важный разговор, который поможет вам многое понять. Решения лучше отложить на начало следующей недели.

Про деньги. Авантюры грозят подорвать ваш бюджет. Однако это совсем не означает, что покупки будут неудачными. Пройдитесь по магазинам, и обязательно найдете то, о чем давно мечтали. Порадуйте себя новой вещью. Сейчас как раз время распродаж.

Про любовь. Некоторая запутанность в собственных чувствах может вызвать ощущение растерянности и тупиковой ситуации. Или же ваши иллюзорные представления об избраннике могут быть далеки от реальности. Снимите розовые очки.

Про интим. В этот период особое значение приобретает эмоциональная связь — именно она наполняет интимную жизнь смыслом и страстью. Не стесняйтесь открываться и делиться своими чувствами: партнер/партнерша увидит в вас не только заботливого человека, но и страстного любовника/любовницу. Время, проведенное вместе, становится настоящим праздником чувств, где нежность и страсть переплетаются в изящной гармонии.

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 28.





Водолей (21.01−19.02): Эта неделя потребует собранности, хорошей реакции и способности сделать правильный выбор. Могут происходить разные неожиданные и интересные события, возможна встреча и запоминающийся разговор с уже знакомым или новым в вашей жизни человеком. Если сближение произойдет в более интимном плане, то последствия могут иметь для вас большее значение, чем это покажется вначале. В профессиональной жизни ценными окажутся оригинальные идеи, возможность расширить партнерское взаимодействие. Действуйте, а приоритеты обозначатся чуть позже.

Про деньги. На этой неделе укрепятся партнерские связи и, если вы приложите достаточно усилий, то наладятся новые деловые контакты, открывающие неплохие перспективы. Продуманные финансовые операции позволят избежать перерасхода вашего бюджета.

Про любовь. Если вы давно не видели своего избранника, срочно исправьте это недоразумение. В конце недели встречи будут особенно приятными.

Про интим. Чтобы быть на высоте во всем, что касается амуров и плотской любви, им просто необходимо не расставаться с родной стихией! Постарайтесь запланировать хоть пару дней так, чтобы непременно заняться любовью где-нибудь возле воды. А что это будет — ручеек, бассейн или баня, а может быть, просто домашний фонтанчик — не так важно.

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 25.

Рыбы (20.02−20.03): Возьмите на вооружение правило — во всех ситуациях выбора прислушиваться к себе. Интуиция вас не подведет, даже если сразу вы не поймете, почему поступаете тем или иным образом. Знаки событий, сны, предчувствия на этой неделе приобретают особое значение. Особенно обращайте внимание на повторяющиеся сюжеты. Реальные события могут перестроить ваше отношение к какой-то из значимых персон. Неожиданно вы сами можете получить более высокие полномочия. Не отказывайтесь от повышения и начинайте смело осваивать новые роли.

Про деньги. В начале недели будьте максимально внимательны и даже подозрительны, чтобы не стать жертв обмана. В пятницу от вас потребуется дипломатичность и любезность в отношениях с начальством или деловым партнером.

Про любовь. Если в эти дни вы так заняты работой, что света белого не видите, ваш любимый человек может обидеться. Результат — размолвки и непонимание.

Про интим. Стремление рассказать всем желающим историю своих сексуальных достижений может привести сегодня к плачевному результату. Либо ваша репутация окажется подмоченной, либо злые языки извратят ваше повествование настолько, что в «главном герое романа» вас не узнает даже родная мать, не говоря уж о любимом человеке...

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 29.