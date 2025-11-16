Скорпионам нельзя ссориться с любимыми, а Весам могут дать премию

Овен (21.03−20.04): На этой неделе полагайтесь только на себя. Ваши мнения, суждения и действия будут самыми правильными, но лучше не демонстрировать это перед деловыми и личными партнерами. Они этого не поймут и не оценят. До четверга заканчивайте и приводите в порядок все, что необходимо. Попутно ведите переговоры и готовьтесь к проектам и нововведениям, которые на долгое время станут средоточием ваших интересов и объектом приложения сил. Отодвиньте эмоции на второй план и постарайтесь не упустить свой шанс.

Про деньги. Похоже, вы готовы много работать, но помните, что есть и другие способы что-то доказать себе и другим. В четверг вероятен незапланированный заработок, который откроет новые возможности.

Про любовь. Вы ощущаете некоторое похолодание в отношениях? И неспроста. Пятница — благоприятный день для разговора по душам, если, конечно, вы этого пожелаете.

Про интим. Овны на этой неделе окажутся сентиментальными и романтичными донельзя. Если вы вдруг желаете добиться от них близости, ни в коем случае не излагайте свои мысли прямо и недвусмысленно. Лучше сводите их на романтическую комедию, погладьте по руке в темном кинозале, поцелуйте под звездами. Даже если звезд нет, а есть мелкая морось — не страшно, главное, говорите всякую душевно-возвышенную чепуху. Ну и потом под предлогом заботы о них уже заманивайте в теплую постель, именуя ее чашкой горячего чая с ромашкой.

Благоприятные дни: 22, 23; неблагоприятные: 20.





Телец (21.04−21.05): Действуйте так, как вам велит чувство долга. Выполняйте свои обязанности и обязательства, помогайте близким людям и окружающим. Не нарушайте закон и партнерские договоренности. Тогда вы получите вознаграждение — в моральной ли или материальной форме, но главное — в вашей жизни будут восстановлены покой и гармония. С пятницы начинается новый этап, и постарайтесь до этого времени создать поле для расширения своей активности. В любви альтернативные возможности могут вскружить вам голову. Не торопитесь никому ничего обещать.

Про деньги. Финансовое положение на нынешней неделе напоминает зебру. В понедельник вас может беспокоить отсутствие необходимой суммы, но поиск дополнительных средств в этот день лучше не начинать. К среде деньги найдут вас сами.

Про любовь. Может так случиться, что практически всё ваше время будет посвящено работе, и на личную жизнь пространства не останется. Хотя бы не забывайте писать и звонить.

Про интим. Поскольку вы настроены достаточно критично по отношению ко всему и вся, то сможете придраться даже к ангелам в белых одеждах. Угодить такой капризной личности весьма трудно, так что неудивительно, что никто и не пытается. Попробуйте сменить гнев на милость и немного польстить вашим кавалерам — глядишь, на «смазанной телеге» уедете куда дальше!

Благоприятные дни: 17, 20; неблагоприятные: 22.

Близнецы (22.05−21.06): Постарайтесь ничего не пропустить на этой неделе из того, что может оказаться полезным или интересным. Возможно, придется изменить некоторые свои взгляды или намерения. Усиливается конкуренция, и вам придется оценить способности и силы того, кто находится по другую сторону баррикад. Постарайтесь до пятницы разобраться с конфликтными ситуациями и прийти к определенности — на какое сотрудничество вы можете рассчитывать в ближайшее время. В выходные пожертвуйте отдыхом, если есть чем заняться. Эти два дня будут определяющими на месяц вперед.

Про деньги. Финансовое положение улучшится. Вы получите значительный доход и сможете забыть об экономии. Пятница — благоприятный день для заключения договоров и сделок.

Про любовь. Вас, похоже, непреодолимо тянет на романтические приключения. Впрочем, именно сейчас велик шанс обрести настоящую любовь.

Про интим. Небесные светила складываются для вас в очень интересную композицию. Проще говоря, она больше напоминает звезду с множеством отходящих от нее лучиков разной длины и толщины. И для кого-то подобное предсказание означает множество любовных связей, а для кого-то — получение острого наслаждения от стимуляции нескольких эрогенных зон одновременно.

Благоприятные дни: 18, 23; неблагоприятные: 19.

Рак (22.06−22.07): Если вы планировали ремонт в доме, то эта неделя одна из оптимальных в году для такой цели. Можно закладывать фундамент, вести строительные работы. Если столь грандиозные перемены не входят в ваши планы, то можно ограничиться генеральной уборкой или косметическим ремонтом. С пятницы вы можете почувствовать потребность приступить к какой-то новой теме. Не тормозите свои стремления, даже если для этого придется пожертвовать чувством долга перед близкими. Ваши личные отношения от таких перемен только выиграют.

Про деньги. Финансовое положение стабильно. Среда порадует интересными деловыми предложениями. Возможно, вам предложат повышение, ведь вы ценный специалист.

Про любовь. Вам может стать грустно из-за вынужденного одиночества. Однако очень скоро ваши мечты исполнятся и вы встретите любимого человека. Действуя стремительно, но ненавязчиво, вы достигнете желанной цели.

Про интим. В этот период ваша эмоциональность и чувствительность достигают новой степени выраженности, что делает вас особенно привлекательным и загадочным для окружающих. Интуиция подскажет вам, когда именно и как лучше проявить свои нежные стороны. В интимной сфере вы будете стремиться к глубокой эмоциональной связи и искренней близости, что делает ваши отношения особенно насыщенными и трогательными.

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 17.

Лев (23.07−23.08): Возможно, на этой неделе истощится запас терпения в отношении тех, кто пользуется плодами ваших трудов, вниманием и расположением. Если нет ожидаемого энергетического или материального взаимообмена, то продолжать отношения в том же духе не имеет смысла. Возможно, с кем-то вы посчитаете нужным расстаться или перевести контакт в другую плоскость. С пятницы ваш энтузиазм получит хорошую подпитку. Цели и интересы станут более прагматичными. Хорошие перспективы могут открыться у кого-то из ваших близких.

Про деньги. Если вы будете разбрасывать деньги на мелкие покупки, то финансовые потоки утекут от вас скорее, чем вы думаете. Если хотите приобрести, что-нибудь стоящее, то на этом необходимо сосредоточиться и откладывать.

Про любовь. Звезды предупреждают, что не стоит пытаться поддерживать слишком много связей, да еще и стараться развивать каждый из романов. Пора сделать выбор.

Про интим. Судя по расположению звезд, данная неделя обещает быть весьма активным и благоприятным для любви. Большинство представителей вашего знака начнет с удвоенной силой искать своего спутника/спутницу жизни (если они до сих пор одиноки) или будут тянуться друг к другу в поисках ласки, трепета и огня. Рекомендуется обязательно запланировать физическую близость — так вы достигнете внутренней гармонии и взаимной радости.

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 22.

Дева (24.08−23.09): Вы можете воплотить некоторые из своих идеалов. То, что еще недавно казалось малодостижимым, теперь становится вполне реальным. Главное — определиться с приоритетами и не спеша продвигаться в выбранном направлении. Обстановка в окружении будет напряженной, но такие ситуации часто идут на пользу делу и притягивают новых участников событий, связи и перспективы. Если были планы повысить квалификацию, поучаствовать в работе семинаров или тренингов, то для этого тоже подходящее время. Просмотрите список своих желаний — и действуйте.

Про деньги. Оставьте свои эмоции в покое, в данный момент они грозят помешать вашим деловым качествам. Проявите сдержанность, докажите партнерам свою надежность.

Про любовь. Судьба вас испытывает, вероятны проблемы во взаимоотношениях с любимым человеком. Не исключено, что у вас разные взгляды на жизнь и ваше совместное будущее.

Про интим. Не бойтесь открыться и делиться своими чувствами — именно тогда настанет время настоящего романтического волшебства. Ваша забота и искренность способны разжечь страсть, которая останется в памяти надолго, превращая каждую встречу в особое, запоминающееся событие.

Благоприятные дни: 21, 23; неблагоприятные: 17.

Весы (24.09−23.10): Желание сделать свой мир более комфортным и красивым потребует дополнительных расходов. Это время идеально подходит для ремонта, переезда или реконструкции жилого пространства. Но сначала определитесь, насколько эмоционально вы готовы к серьезным переменам и есть ли у вас заинтересованные помощники. Может появиться и желание распутать противоречия в личных отношениях. Потянув за одну ниточку, вы можете открыть для себя некоторые тайны, которые раньше предпочитали оставлять неразгаданными. Теперь вы готовы действовать смелее.

Про деньги. Ваши финансовые возможности могут не совпадать ни с желаниями, ни с потребностями. Доведите хотя бы одно дело до конца. К выходным можно ожидать премию.

Про любовь. Вы, может быть, пока одиноки, но внезапное романтическое знакомство будет весьма удачным и перспективным. Проведите выходные с любимым человеком, сходите в кино, а потом в ресторан.

Про интим. Сейчас важно максимально самореализоваться. Думать о чувствах и ощущениях партнера/партнерши — это, конечно, хорошо, но о своем удовольствии в данном случае тоже забывать не стоит. Постарайтесь громко и четко сказать, чего вам хочется — и поистине дано будет вам.

Благоприятные дни: 22, 23; неблагоприятные: нет.

Скорпион (24.10−22.11): Усиливается конкуренция. Постарайтесь не нажить себе врагов, корректируйте свою линию поведения, если чувствуете антагонизм или зависть. Сейчас многое может проявиться из того, что раньше замалчивалось. Ищите источник проблем, прежде всего, в себе. Одновременно это и хорошая возможность все обсудить, найти совместные с партнерами цели и наладить конструктивное сотрудничество. С пятницы изменятся правила игры, и вы почувствуете себя увереннее. К тому же, в личной жизни сможете насладиться теплыми объятиями, о которых давно мечтали.

Про деньги. В первой половине недели возможно значительное улучшение финансового положения. Можно купить что-то из техники для дома, что улучшит ваш быт и сэкономит для вас время.

Про любовь. Вам сейчас категорически противопоказаны словесные перепалки и споры с избранником. Сохраните ваши близкие отношения в тайне.

Про интим. Тряхнуть стариной иногда очень даже полезно, а порой еще и очень увлекательно. По крайней мере, у вас есть отличный шанс проверить это утверждение на себе. Ведь звезды советуют вам тем или иным способом перенять сексуальный опыт старших поколений. Так что или бегите за советом к бабушке, либо немедленно открывайте «Домострой»!

Благоприятные дни: 19, 21; неблагоприятные: 17.

Стрелец (23.11−21.12): Ваши творческие способности сейчас на высоте. Можно попробовать себя в новой роли, изменить что-то в имидже или поэкспериментировать в области личных увлечений. При этом материальные задачи все же заставят вас справляться с привычными обязанностями и даже отнестись к этой теме с большим вниманием. Рабочее время желательно посвятить наведению порядка в делах и подготовке условий для начала новой темы, которая будет связана с новым партнерством. Возможно, по этой причине в выходные вы захотите объединить деловые и личные планы.

Про деньги. Во вторник успешно пройдут переговоры и собеседования. К четвергу придут стабильность и равновесие. В пятницу лучше не вкладывать деньги в сомнительные предприятия.

Про любовь. Настойчивость любимого человека может неприятно удивить вас. Постарайтесь мягко объяснить, что такое поведение не принесет должных результатов, а только вызовет непонимание и раздражение. Не позволяйте давить на себя.

Про интим. Неприкрытое возбуждение, полыхающее в ваших глазах, привлечет к вам тучу поклонников-мотыльков. И вы тщетно будете им доказывать, что подобное состояние духа возникло у вас исключительно из-за азарта в работе. Поэтому на всякий случай постарайтесь одеваться скромно, если не сказать невзрачно — и никому не смотрите в глаза, иначе замучитесь отбиваться.

Благоприятные дни: 18, 20; неблагоприятные: 23.

Козерог (22.12−20.01): Эта неделя принесет вам испытания, которые нужно принять спокойно и направить усилия на сохранение стабильной обстановки на работе и в доме. Уделите больше внимания детям, их проблемам и просьбам. Возможно, ваша поддержка сейчас нужна и любимому человеку. Помогая и беря на себя заботы других людей, вы качественно меняете и собственную жизнь. С пятницы можно приступать к реализации проекта, который проявит ваши креативные и лидерские качества. Вы хорошо сможете все просчитать и наладить тесное и комфортное сотрудничество с коллегами.

Про деньги. На решение финансовых проблем вам понадобится немало энергии. Вероятны непредвиденные расходы, но это не повлияет на стабильность вашего материального положения. Новое руководство может оценить ваши идеи.

Про любовь. Во вторник не стоит выяснять отношения, а вам так захочется докопаться до истины, но дальше обид друг на друга это не продвинется. В субботу возможно новое романтическое знакомство.

Про интим. В интимной сфере вас ждет не только физическое наслаждение, но и глубокая эмоциональная связь, которая окутывает вашу твердую и надежную натуру особым теплом. Не бойтесь открыться и показать свои чувственные стороны — в этом кроется ваша сила и истинное очарование. Ваша целеустремленность и уважение к себе позволяют достигать гармонии и получать настоящее удовольствие от каждой ласки и взгляда.

Благоприятные дни: 17; неблагоприятные: 21.





Водолей (21.01−19.02): Не поддавайтесь соблазнам, если чувствуете, что это может поколебать основы вашей жизни. В семье назревает ситуация, которая потребует терпеливого совместного разбора обстоятельств. Учитывайте, что ваши вполне невинные поступки сейчас могут быть неверно истолкованы партнером. Обиды и ревность не случайны, если ваши действия бросают вызов условностям. Ближе к выходным планируйте заняться новым серьезным проектом. Практические вопросы становятся приоритетными. К тому же, теперь у вас добавится домашних обязанностей.

Про деньги. На этой неделе многие финансовые дела могут решиться самым благоприятным для вас образом. В будни вам лучше держаться подальше от магазинов, а вот в выходные покупки обещают быть весьма удачными.

Про любовь. Увы, тот человек, которого вы столь живо рисуете в своем воображении, разительно отличается от того, которого вы так часто видите рядом с собой. Снимите розовые очки.

Про интим. Эта неделя больше подходит для общественных занятий, работы, на первом плане будут нравственность и моральный долг. Поэтому не исключены различного рода тревоги по тому или иному поводу, омрачающие даже вашу интимную жизнь. Но если вы будете знать, что данное влияние — временное, то вполне сможете противостоять судьбе, еще активнее наслаждаясь столь сладкими плотскими утехами.

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: нет.

Рыбы (20.02−20.03): Рядом с вами, среди близких или коллег, могут то и дело возникать разногласия. Ваша лояльность и желание сгладить острые углы помогут снять остроту момента, но главное — разобраться в сути происходящего и выйти на новый уровень понимания и сотрудничества. Реконструкции, которые вы запланировали у себя в доме, могут потребовать значительных сил и средств. Если чувствуете, что сами не справляетесь, пригласите специалистов. Желание перемен и романтические настроения в выходные заставят вас отложить все дела и насладиться общением с теми, кого вы любите.

Про деньги. Вас может ожидать довольно напряженная неделя. Во вторник будут удачны необходимые покупки и приобретения. В пятницу, похоже, придется работать сверхурочно.

Про любовь. На любовном фронте начинают сгущаться тучи, но, если вы подавите свои собственнические настроения и не станете ревновать, то неплохо проведете время с вашим избранником.

Про интим. Рыбы испепелят на месте любого, кто попытается впутаться в их жизнь и дерзнет посягнуть на их свободу. Поэтому если их партнеры/партнерши проявят хоть малейшие признаки ревности, то крайне рискуют немедленно стать «холостыми и свободными». Хотя поводов для нее Рыбы предоставят более чем достаточно — ибо им безумно хочется пуститься во все тяжкие!

Благоприятные дни: 18, 23; неблагоприятные: 22.