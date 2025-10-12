Козерогам необходимо уделить внимание своим любимым, а Раков оценят на работе

Овен (21.03−20.04): Берите от жизни все самое лучшее. Ощущение праздника, удача в делах сердечных, приток новых возможностей позволят легко справиться с любыми затруднениями. Хорошее время для оформления новых союзов и договоров. На какие-то уступки придется пойти, но в конечном счеты вы от этого только выиграете. Вторая половина недели благоприятна для поездок и активного общения. Если чувствуете, что в каких-то делах появились препятствия, наберитесь терпения — скоро все изменится в лучшую сторону.

Про деньги. В понедельник возможно получение важной информации, которая будет способствовать улучшению вашего материального положения. В четверг будут удачными покупки и приобретения. В пятницу на работе может случиться аврал.

Про любовь. Пора освободиться от исчерпавших себя отношений, сменить привычную обстановку. В середине недели вас ожидают приятные встречи, поэтому не отказывайтесь от приглашений, даже если вам кажется, что с вечеринками пора завязывать.

Про интим. Перед вами встанет дилемма, что же предпочесть: то ли вкушать тихое семейное счастье за чашкой чая, то ли броситься в омут с головой и поискать приключения на свою «пятую точку»? Впрочем, по мнению звезд, долго колебаться не стоит: и то и другое окажется равно сладким.

Благоприятные дни: 14, 16; неблагоприятные: 18.



Телец (21.04−21.05): В понедельник что-то может вас сильно обеспокоить, но не торопитесь активно влиять на ход событий. Со вторника вы почувствуете себя увереннее, а обстоятельства будут более благоприятны для реализации планов и желаний. Внешняя активность может отойти на второй план, и больше времени вам захочется уделить домашним делам и внутрисемейным отношениям. Вы можете вернуться к старым планам относительно перепланировки дома или дачного строительства. Только пока не делайте особо крупных приобретений. Выходные постарайтесь провести на природе.

Про деньги. На этой неделе ваше финансовое положение будет не слишком напряженным, но все же далеким от идеального. При необходимости, вы сможете получить некоторую помощь или хотя бы дельный совет от коллег.

Про любовь. Эмоции и импульсивность грозят помешать вам улучшить отношения с вашим избранником. Возможны конфликты и бурные выяснения отношений. Не будьте чересчур бесцеремонны и ревнивы. Проявите терпение, прислушайтесь к интуиции.

Про интим. Даже умудренные жизненным опытом Тельцы ни с того ни с сего вдруг почувствуют себя неискушенными юнцами, ничего не знающими о физической стороне любви. Подобный опыт окажется весьма полезным для дальнейшего совершенствования ваших навыков — так что готовьтесь конспектировать «лекции»!

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 18.

Близнецы (22.05−21.06): Вам придется с упорством и настойчивостью двигаться к своим целям. Несмотря на задержки в делах и финансовые затруднения, положение ваше с каждым днем выравнивается. Источником поддержки и помощи будут ваши родные и близкие. Это хорошее время для укрепления взаимоотношений и обсуждения совместных планов. Любовные отношения тоже пока требуют уединения. «Мир на двоих», совместные поездки, отдых — все это будет способствовать сближению. Переложите часть своих обязанностей на коллег и набирайтесь сил перед новым витком активности.

Про деньги. В начале недели вероятны новые денежные поступления, которые вас весьма порадуют. Вам могут сделать очень выгодное предложение. И вы ощутите, что пришел заслуженный успех.

Про любовь. Постарайтесь хотя бы немного сдерживать свои эмоции. И это пройдет! Будьте милы и доброжелательны, но не демонстрируйте свои истинные чувства.

Про интим. Близнецы встретятся с бывшими коллегами, причем темы для беседы предполагаются исключительно фривольные. Возможно, двусмысленные намеки будут делать вам, или же вы просто-напросто будете обсуждать новости о знаменитой «мымре Леночке», у которой, оказывается, одновременно три любовника! И как она с ними справляется?

Благоприятные дни: 13, 16; неблагоприятные: 19.

Рак (22.06−22.07): Вас ждет много встреч, часть из которых покажутся случайными, но напомнят вам о прошлых событиях. Возможно возвращение старого чувства, возобновление отношений. Хорошо в такое время решать вопросы, которые откладывались на долгий срок. Важный разговор может состояться во вторник. Не уходите в этот день от проблем, проявляйте инициативу — можете рассчитывать на взаимопонимание. Лучшим днем недели может стать воскресенье. Планируйте домашние праздники, пикники на природе. Смело приступайте к новым делам, если есть желание.

Про деньги. Материального благополучия вы достигните благодаря посреднической деятельности, тонко развитой интуиции и успешным сделкам. Прошлые заслуги на работе могут быть оценены по достоинству, и вам предложат повышение.

Про любовь. В отношениях с любимым человеком все складывается благополучно. Постарайтесь не опережать события, запаситесь терпением, и вы станете ближе и научитесь доверять друг другу.

Про интим. Раки задумаются о сексуальных табу, царящих в обществе, и придут к неутешительным выводам. Согласно их логике, нужно либо запретить однозначно все, кроме миссионерской позы, либо это все разрешить. В самом деле, все равно скоро все перейдут исключительно на виртуальный секс, а уж там можно назваться кем угодно и что угодно вытворять...

Благоприятные дни: 15, 16; неблагоприятные: 13.

Лев (23.07−23.08): На этой неделе не перенапрягайтесь. Впереди у вас насыщенный период, а пока набирайтесь сил, отдыхайте и доводите до завершения текущие дела. Может возникнуть интрига в личных отношениях. Во вторник сложится подходящая атмосфера для откровенного разговора с любимым человеком. Деловые вопросы тоже могут получить новый виток развития. Только не торопитесь оформлять договора и союзы, пока просто разбирайтесь с поступающей информацией и обсуждайте детали. В воскресенье будьте ближе к природе, уделите время своей внешности и здоровью.

Про деньги. В середине недели может появиться необходимость сосредоточиться на финансовых вопросах. Больше тянуть нельзя. Вероятны неожиданные траты. В мелких делах вам может повезти, а вот крупного выигрыша ждать, увы, не стоит.

Про любовь. Ваши отношения сейчас накалены почти до предела, один неосторожный шаг, и все может быть разрушено. Похоже, рядом с вами вовсе не герой вашего романа.

Про интим. Неделя излишне противоречивая, ветреная, капризная. На половой стороне жизни это отражается следующим образом: повышенная склонность к перемене поз и смене ролей, эмоциональная неустойчивость, подверженность бурным оргазмом, которые могут даже сопровождаться слезами, а то и рыданиями. Так что в качестве эротических аксессуаров отлично подойдут носовые платки!

Благоприятные дни: 14, 15; неблагоприятные: 17.

Дева (24.08−23.09): На этой неделе вы получите информацию, которая может изменить ваши планы или заставит о чем-то серьезно задуматься. Особенно будьте внимательны к темам, которые уже возникали в прошлом, но по какой-то причине не получили развития. Сейчас у вас есть возможность по-новому взглянуть на свои отношения со значимыми людьми и обсудить важные вопросы. Если потребуется помощь, можно обращаться к друзьям. Они же станут источником новых идей или заставят вас вспомнить о «делах давно минувших дней». Подберите для себя хорошую компанию на воскресенье.

Про деньги. Постарайтесь не требовать слишком много и не ждать легкую прибыль. В среду вероятны денежные поступления. В пятницу вам удастся разобраться со сложной финансовой ситуацией.

Про любовь. Начало недели не сулит ничего особенного в вашей личной жизни. Постарайтесь не предъявлять завышенных требований к любимому человеку. Пятница и воскресенье — отличные дни для встреч и свиданий.

Про интим. Увы, Девы не в самом лучшем настроении и самочувствии для каких-либо проявлений либидо. Единственное средство, способное улучшить ваше состояние и даже немного развеселить — это вкусная еда с бутылкой хорошего вина. В общем, в эротических же интересах вашего спутника/спутницы жизни догадаться, что пожаренная вами картошка — это не совсем то, и пригласить вас в уютное кафе.

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: нет.

Весы (24.09−23.10): Понедельник будет не лучшим днем для реализации важных планов. И лучше не вступать в споры и дискуссии с партнерами, особенно, если чувствуете, что вас провоцируют на конфликт. Со вторника вы утвердитесь в своих позициях, да и обстановка в окружении станет более комфортной. Вторая половина недели благоприятна для дальних поездок или возобновления отношений с теми, кто от вас далеко. Чувства обретают глубину и насыщенность. Наслаждайтесь целостностью момента и ограничьте круг общения в выходные.

Про деньги. Неделя вполне стабильна в финансовом плане. Во вторник вероятна солидная прибыль, причем из неожиданного источника. В выходные желательно отложить все дела, не тратьте много денег на развлечения.

Про любовь. Слегка измените свой имидж, и успех у противоположного пола вам обеспечен. Ситуация меняется в лучшую сторону. На вас стали обращать внимание. В конце недели может произойти встреча, которая подарит вам новое чувство.

Про интим. Сегодня на вашем настроении ощутимо скажутся задумчивые и заинтересованные взгляды всех знакомых и незнакомых мужчин/женщин в вашу сторону. Явная устремленность их глаз будет вам льстить до тех пор, пока вы не обнаружите, что надели блузку/рубашку наизнанку...

Благоприятные дни: 14, 16; неблагоприятные: 17.

Скорпион (24.10−22.11): Сделайте упор на дела, которые требуют основательных затрат сил. Это идеальное время, чтобы довести до конца какую-то тему или отдельный ее этап. Со вторника можете рассчитывать на поддержку заинтересованных лиц. В первую половину недели займитесь решением материальных вопросов и улучшениями в своем жилом пространстве. В отношениях с партнерами придется идти на компромисс; по крайней мере, не старайтесь никого ни в чем переубеждать. Выходные принесут много новых волнующих, но приятных впечатлений и новостей.

Про деньги. Будьте внимательны, активны и позитивны, это обеспечит вам успех в служебных делах и карьерный взлет. Ваше финансовое положение вас порадует.

Про любовь. Будьте осторожны, не пытайтесь резко изменить ситуацию, иначе возможны осложнения в личной жизни. Неосторожные шаги могут привести вас к ошибке. Вам стоит больше доверять своему любимому человеку.

Про интим. Велика вероятность какого-либо конфуза во время полового акта. Так что не стоит планировать первую близость, если с вашим нынешним партнером/партнершей дальше поцелуев и весьма скромных объятий вы еще не заходили. Зато любые романтические прогулки при свете звезд и долгие разговоры о неземной любви подбросят дров в топку ваших сердец — и дадут повод для новых встреч...

Благоприятные дни: 16; неблагоприятные: 19.

Стрелец (23.11−21.12): Ваша активность день ото дня возрастает. Эта неделя принесет перемены в области чувств, но ваше внимание будет сосредоточено не только на личных делах. Оживленные поиски новых направлений деятельности увенчаются успехом, если вы поделитесь планами с партнерами. Возможно, не все удастся реализовать сразу. Скорее, это будет предварительное обсуждение, рассчитанное на перспективу. Через несколько месяцев эта тема получит более полное развитие. Будьте внимательны в субботу, не рискуйте и не торопитесь ничего менять. В воскресенье посвятите свободное время тем, кого вы любите.

Про деньги. Благоприятное время, чтобы использовать финансовые возможности для их увеличения. Заманчивым предложением вы можете заинтересовать своих деловых партнеров, и, похоже, они не станут долго сомневаться в вашей надежности.

Про любовь. Не стоит вам ссориться и упираться из-за пустяков. Вы будете окружены трогательной заботой и нежной любовью со стороны своего избранника. Цените это.

Про интим. Неделя выдастся не самая легкая: часами напролет вам будут заливать о необходимости расширять горизонты эротического бытия. Вы-то, в принципе, послушать-то не прочь, но вот воплощать все это в постели вам как-то немного лень. В принципе, можно пойти на компромисс и попробовать что-нибудь новенькое, но не все сразу.

Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 14.

Козерог (22.12−20.01): Наиболее важные мероприятия планируйте на первую половину недели. Вы можете вернуться к проектам, которые давно ждали вашего внимания. Но учтите, что партнерство сейчас приобретает особое значение, и строить сотрудничество необходимо на взаимовыгодных условиях. И обязательно уделять внимание эмоциональной составляющей в отношениях. Если какая-то тема вас сильно волнует, во вторник попробуйте вызвать партнера на откровенный разговор. Воскресенье — лучший день для покупок, домашних работ и отдыха в уединении.

Про деньги. Во вторник вероятны денежные поступления, только необходимо правильно распорядиться ими. Усталость и загруженность грозит помешать вам услышать важную финансовую информацию в конце недели.

Про любовь. Вы, похоже, балансируете на тонкой грани. Уделите должное внимание своему любимому, иначе вы рискуете остаться со своими представлениями о том, как следует жить, один на один.

Про интим. Ваши партнеры выберут не самое подходящее время, чтобы опробовать давно интересующие их новые позы или хитроумные приемчики. Но что поделать, если ваши биоритмы совпадают далеко не так часто, как вам бы того хотелось. Впрочем, постарайтесь найти в себе «десятое дыхание» и поспособствовать «кладоискателю» в его изысканиях. А вдруг он все-таки отыщет что-нибудь стоящее?

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 13.



Водолей (21.01−19.02): Вас ждет много работы. Но старайтесь урегулировать свою нагрузку и не соблазняйтесь новыми предложениями. Очень скоро ваша жизнь станет еще более интенсивной. Поэтому, радуйтесь любой возможности отдохнуть от дел, уделяйте больше внимания своему здоровью. Со среды подходящее время сесть на фруктовую диету и возобновить спортивные тренировки. Не назначайте любовных встреч на субботу, иначе вы можете оказаться в ситуации сложного выбора. Воскресенье вернет ощущение внутренней гармонии, если вы проведете этот день без лишней суеты.

Про деньги. Успех в денежных делах, наконец, пришел к вам. Успейте воспользоваться шансом, не тяните время. В четверг появится возможность обрести новый источник доходов.

Про любовь. На этой неделе вы, похоже, будете как никогда настроены на романтический лад. Однако в выходные дни ваша личная жизнь вас совсем не порадует.

Про интим. Для повышения своего либидо вам нынче нужно активно гулять и пить вино. Да-да, именно к кутежам призывают вас астрологические прогнозы — разумеется, в пределах разумного. Отличное время для проведения различных застолий с легким эротическим подтекстом и провоцирующих игр («бутылочка» и покер на раздевание — лишь малое количество из доступного). Во время самой близости постарайтесь максимально сократить время прелюдии, иначе после вина вас потянет не к соитию, а в объятия Морфея.

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 15.

Рыбы (20.02−20.03): Любовь может стать для вас источником самых противоречивых впечатлений и ощущений. Не только чувства, но и слова приобретают особое значение. Во вторник проявите инициативу, если вам нужна определенность, и поговорите с партнером о ваших общих перспективах. Если у вас есть дети, то сейчас они могут нуждаться в более тесном контакте с вами. Не оставайтесь в стороне от их интересов и просьб. Прислушайтесь к голосу своей интуиции в субботу, если почувствуете напряжение или тревогу. Отдохните, а в воскресенье вас уже будут ждать более приятные новости.

Про деньги. Финансовые проблемы постепенно отступают, но осторожность в обращении с деньгами никогда не повредит. Новые партнеры могут подвести, на работе не исключены перемены и реорганизации.

Про любовь. Постарайтесь не устраивать драм и не выяснять отношения. На этой неделе вам, похоже, лучше побыть в одиночестве, чтобы не стать инициатором конфликтной ситуации.

Про интим. Рыб ожидают щедрые обещания со стороны представителей противоположного пола, на самом деле не собирающихся ничего исполнять. Соответственно, сначала вас поводят за нос, а потом где-то непременно надуют! В общем, одиночество сейчас — это поистине ваше спасение.

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: нет.