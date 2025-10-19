Козероги, не соглашайтесь на сомнительные проекты! Овны, отправляйтесь в путешествие с любимым!

Овен (21.03−20.04): В начале недели вероятны трудности в общении с родственниками или соседями: бесполезно сообщать им о своей жизненной позиции — все равно не услышат. Вторник — не самое удачное время для декларации новых идей на работе. Чувство неуверенности будет мешать вам сосредоточиться. Поверьте, у вас больше сил и знаний, чем вы думаете. Денежные вопросы могут оказаться в центре внимания — постарайтесь доискаться до самой сути проблемы, чтобы она не создавала неприятных ситуаций.

Про деньги. На этой неделе возможно везение в финансовой сфере, пользуйтесь моментом. В среду вас могут ожидать новые денежные поступления. Заманчивые предложения в четверг стоит внимательно рассмотреть, не исключено, что они вполне реальны и принесут прибыль.

Про любовь. Неделя благоприятна для путешествий с любимым человеком, вам будет сопутствовать успех и согласие во всем. Даже если вы никуда не поедете, эти дни подарят вам обоим новые, яркие впечатления.

Про интим. Немного хны на щеках, кожаные браслеты на руках, ожерелье из зубов акулы на шее — и вот вы уже блещущая красотой и блещущая невинной наготой уроженка Полинезии, ожидающая своего возлюбленного с вечерней ловли крабов. Как только он вернется в ваше бунгало и увидит свою женщину в ее первозданной красоте — то сразу забудет обо всем! У мужчин-Овнов харизма и уверенность достигнут новых высот. Их природная магнетическая энергия привлечет внимание окружающих и разбудит страсть.

Благоприятные дни: 23, 25; неблагоприятные: 21.



Телец (21.04−21.05): Внезапные карьерные взлеты случаются прискорбно редко, однако на этой неделе можно ожидать и не таких чудес. Проверьте, может быть, у вас получится занять неожиданно освободившееся место. Оно окажется для вас замечательным подарком. В среду постарайтесь понять близких людей, найдите компромиссное решение. В пятницу вы сможете воплотить в жизнь мечты. В воскресенье будьте особенно осторожны с новыми идеями и веяниями.

Про деньги. В материальной сфере вы всеми силами будете рваться к заветной цели. В середине недели наступит время практических и конкретных действий, позволяющих максимально конструктивно решить рабочие проблемы. В выходные вам лучше воздержаться от крупных трат.

Про любовь. Первая половина недели может быть не слишком удачна. Ваши радужные иллюзии грозят рассыпаться. Но начиная с четверга личная жизнь будет стремительно налаживаться. Вас может обрадовать внезапный звонок или визит.

Про интим. Тельцы всю неделю будут сосредоточены на своем внутреннем мире и чувствах, нежели непосредственно на сексуальной стороне жизни. Если их погладят по голове и уделят им внимание, это куда больше их тронет, чем самые откровенные проявления страсти. Есть необходимость почаще напрашиваться на комплименты и заботиться о своем теле чуть больше, чем обычно.

Благоприятные дни: 20, 25; неблагоприятные: 24.

Близнецы (22.05−21.06): На этой неделе при общении будет важно не только высказаться, но и прислушиваться к веским аргументам собеседника. Настройтесь на сотрудничество с коллегами, а не на противостояние. Не зацикливайтесь на стереотипах, которые могут помешать планам на будущее. Не позволяйте прежним страхам или чувству вины препятствовать в осуществлении намеченных дел. Думайте о будущем и не вспоминайте о прошлом. Постарайтесь не накапливать текущие дела, чтобы в пятницу они не превратились в большую проблему, разрешить которую уже будет не под силу.

Про деньги. Ожидаются крупные финансовые поступления. Ваши идеи будут весьма востребованы. Вам увеличат зарплату или поднимут гонорар. Вы поймете, что двигаетесь в верном направлении.

Про любовь. Ваша любовь нуждается в обновлении и творческом подходе. Попробуйте просто подарить себя любимому человеку без всяких условий. Вам необходимо больше времени проводить рядом с избранником.

Про интим. Без дежурного и рутинного секса обойтись придется Близнецам — ведь вы и ваш партнер/партнерша совпадете в желании добавить немного «перца» в ваши интимные отношения. Но вот что это будет за «сорт» этого самого «перца», звезды рассказывать отказываются. А то сюрприза не получится!

Благоприятные дни: 23, 25; неблагоприятные: 26.

Рак (22.06−22.07): Вам будет трудно заниматься тем, что вы запланировали на эту неделю, так что лучше сразу приготовиться к некоторым изменениям в планах. Вероятно, вам придется много времени потратить на решение чужих проблем. Особого энтузиазма это занятие не вызовет, зато даст бесценный опыт терпеливого служения и самоотверженного отказа от личных притязаний. Впрочем, все это касается первой половины недели. В пятницу вы можете получить приятное известие, правильно истолковав которое, можно улучшить финансовое положение. В своей деятельности не бойтесь новизны, так как перемены обернутся для вас благом.

Про деньги. В начале недели вы, похоже, будете ощущать некоторую ограниченность в средствах, не огорчайтесь, уже в четверг весьма крупные денежные поступления упрочат ваше финансовое положение.

Про любовь. Не разваливайте прежние отношения ради любовных миражей, чтобы не испытывать потом горького разочарования. Лучше внимательнее присмотритесь к тому, кто давно рядом с вами, и откройте в нем какое-нибудь новое привлекательное качество.

Про интим. Раки смотрят в будущее с улыбкой, а на все происходящее с ними — с философской усмешкой. Благодаря этому бесценному качеству они гораздо легче перенесут неудачи на любовно-эротическом фронте, которые можно ожидать в первой половине дня. Ближе к вечеру, кстати, они могут смело ожидать сюрпризов и подарков судьбы.

Благоприятные дни: 24, 25; неблагоприятные: 22.

Лев (23.07−23.08): Ваше внутреннее стремление к уединению практически неосуществимо: всю неделю Вы будете в самой гуще событий. С понедельника по среду желательно не начинать новых дел, так как Вас могут подстерегать иллюзии и непредвиденные обстоятельства, препятствующие Вашим замыслам. Не доверяйтесь коллегам: многими их поступками будет руководить зависть. Четверг благоприятен для разнообразных дел — но каждое из них непременно следует доводить до конца. В пятницу вероятно знакомство с людьми, которым интересны Ваши проблемы.

Про деньги. На первый план выходит работа и новые задачи и проекты. Будьте активнее и настойчивее. Возможно улучшение финансового положения, это придаст уверенности и откроет перед вами заманчивые перспективы.

Про любовь. Ваши отношения с любимым человеком сейчас могут оказаться не слишком теплыми и доверительными. Проявите мудрость и понимание, и вы сможете изменить ситуацию.

Про интим. Львы склонны с грустью взирать на «дела минувших дней», предаваясь воспоминаниям, как (где, сколько раз) их когда-то любили. Сентиментальность их дойдет до абсурда, когда излить душу со всеми интимными подробностями захочется первому встречному. Ваша уверенность и сексуальность будут сиять ярче обычного. Используйте этот потенциал: романтические ужины и искренние комплименты могут привести к очень горячим ночам. В вашем арсенале — умение слушать и чувствовать настроение партнера.

Благоприятные дни: 22, 25; неблагоприятные: 20.

Дева (24.08−23.09): На этой неделе будьте внимательнее к новой информации и следите за своими высказываниями. Четверг — удачный день для обдумывания новаторских идей, хотя для этого понадобится уединение, а с ним могут возникнуть проблемы. Вас могут посетить незваные гости — постарайтесь проявить щедрость и радушие. В пятницу не стоит принимать скоропалительных решений, нежелательно резко что-либо изменять в своей жизни. В субботу во всем избегайте спорных моментов.

Про деньги. Все бы было хорошо, но вас будет как магнитом тянуть к рискованным финансовым схемам. Не стоит брать кредиты и становиться поручителем. Старайтесь обсуждать свои дела только с теми, кому доверяете.

Про любовь. В ближайшие дни вам, судя по всему, придется пострадать от недостатка внимания и тепла. Искать виноватого бессмысленно, лучше пересмотрите свои планы на неделю. Возможно, развлекаться придется одному или с друзьями.

Про интим. Время для экспериментов и новизны. Может прийти желание попробовать что-то необычное в постели — не бойтесь раскрыть свои фантазии. Взаимное доверие станет залогом незабываемых чувств и страсти.

Благоприятные дни: 23, 25; неблагоприятные: 24.

Весы (24.09−23.10): Неделю желательно посвятить подведению итогов и до субботы не затевать ничего нового. Во вторник хорошо поддаются исправлению ранее допущенные промахи и недочеты. Определитесь заодно с теми направлениями, которые до сих пор оставались неясными. Конкуренты напомнят о своем существовании в среду. В четверг возможен небольшой конфликт с начальством: сохраняйте спокойствие, так как возникшая ситуация не повлияет на вашу дальнейшую карьеру. Пятница — удачный день для составления планов на ближайшее и отдаленное будущее.

Про деньги. Финансовое положение к началу этой недели постепенно стабилизируется, но расслабляться пока не стоит. На среду нежелательно назначать деловых встреч и переговоров.

Про любовь. Вам вполне по силам удержать хрупкое равновесие в самых непростых отношениях. Конфликты и недопонимание в вашей паре остались позади, и вы можете немного расслабиться и отдохнуть.

Про интим. Сегодня вас ожидают различные потрясения, связанные с одеждой, особенно синего цвета. Причем эти потрясения — хорошие, например, не исключено, что пригласивший вас на свидание мужчина окажется одетым как раз в синий свитер или в сине-голубые джинсы. Соответственно, чудеснее всего вы будете выглядеть также во всех оттенках синего! Для мужчин-Весов эта неделя наполнится страстью, волнующими моментами и искренней близостью.

Благоприятные дни: 21, 26; неблагоприятные: 23.

Скорпион (24.10−22.11): События на этой неделе будут достаточно противоречивы, так что вам понадобятся усилия и мудрость, чтобы управлять создавшейся ситуацией. Стоит остерегаться увлечения азартными играми. Постарайтесь не делать необдуманных долгов, избегайте сомнительных сделок — на этой неделе вероятны финансовые проблемы и даже крах. Если поступит заманчивое предложение, стоит тщательно взвесить все за и против, прежде чем его принимать. В субботу свое будущее лучше всего планировать в одиночестве. Не забывайте о проблемах детей.

Про деньги. Чтобы не допустить ошибок в работе, проверьте всё еще раз. Ваше усердие будет замечено и отмечено ростом заработной платы. Ваш авторитет упрочится.

Про любовь. Вам очень хочется нравиться и производить впечатление на окружающих, Ваша неотразимость мало кого оставит равнодушным. Вы пользуетесь успехом и вниманием.

Про интим. Звезды рекомендуют взять сегодня с собой «в койку» ни что иное, как мягкие игрушки — ведь наверняка у вас дома валяется целая куча заскучавших зайчиков, медвежат и тигрят. Пусть вас не пугает, что обычная реакция ваших ненаглядных на различных «пушистиков» — это фраза: «о господи, еще одно чучело!» Сегодня у вас есть отличный шанс изменить его предвзятое мнение и доказать, что игрушки нужны всегда!

Благоприятные дни: 20, 21; неблагоприятные: 23.

Стрелец (23.11−21.12): На этой неделе вам будут особенно удаваться такие противоположные по духу вещи, как совершенно новые проекты и, наоборот, возвращение к старым, неоконченным и давно забытым делам. Много времени придется обсуждать свои планы и замыслы с окружающими. Возможно, некоторых Стрельцов ожидает долгожданная поездка. Понедельник окажется весьма успешным для созидания днем — во всех смыслах этого слова. Начиная со вторника для тех, кто ищет работу, появится шанс найти что-то достойное. В пятницу могут возникнуть непредвиденные осложнения в самом простом деле.

Про деньги. Возможны крупные траты на семью. Но в среду вероятны новые денежные поступления. Четверг подходит для важных переговоров и заключения сделок.

Про любовь. Вас могут ожидать увлекательные романтические приключения с новым знакомым. Во вторник и четверг возможны события, которые надолго вам запомнятся, это подходящие дни для серьезного и решительного шага навстречу судьбе.

Про интим. Чем теснее вы сможете обняться сегодня ночью или вечером с вашим партнером, тем большим количеством сексуальной энергии у вас получится обменяться. Поэтому заранее спланируйте вашу близость таким образом, чтобы включить в нее те позы, что обеспечивают максимальное прижатие тел друг ко другу. А еще лучше, если вы еще и заснете после секса — обнявшись.

Благоприятные дни: 25; неблагоприятные: 26.

Козерог (22.12−20.01): Пора немного сбавить темп. Успокойтесь и хоть немного отдохните от любимой работы. Если возможно — возьмите отпуск или несколько дней отгулов. Напряженный труд на этой неделе противопоказан. Если же это невозможно, то постарайтесь хотя бы сократить объем работы в первую половину недели. В понедельник добиваться признания своей правоты бесперспективно. Но уже начиная со среды вы сможете с легкостью вести переговоры. Поступит много полезной информации, будут удачны деловые встречи. Старые связи продолжают развиваться: вероятно, они еще принесут хорошие плоды, хотя это будет не на этой неделе.

Про деньги. Появится шанс поправить или упрочить материальное положение, хотя для этого придется вернуться к сложным финансовым переговорам. Не соглашайтесь на сомнительные коммерческие проекты.

Про любовь. Не пытайтесь изменить создавшуюся ситуацию спорами и руганью. Здесь нужен не напор, а мягкость и понимание. Будьте доброжелательны с партнером и постарайтесь не раздражаться.

Про интим. Жалкое подобие дон Жуана испортит сегодня вам все настроение и вообще значительно отравит жизнь. Что поделать — не всегда внимание поклонников тешит самолюбие. Подчас их назойливость вызывает тошноту — вот как сегодня. Оградите себя по возможности хотя бы от встреч в реале — иначе с трудом отделаетесь от «приставучей пиявки». Не исключено, что к мужчинам-Козерогам проявят особое внимание. Постарайтесь не скрывать свои желания: откровенность и мягкая нежность сделают ваши отношения еще более яркими и насыщенными.

Благоприятные дни: 22, 24; неблагоприятные: 25.



Водолей (21.01−19.02): Вам необходим свежий взгляд на происходящие с вами события. Если вы не отдыхаете, старательно отрешившись от любых рабочих треволнений, то можете столкнуться с загруженностью срочными делами, усталостью и стрессами. Впрочем, последние возможны и для отпускников. Придется попросить помощи — самостоятельно, скорее всего, тут не справиться. Старайтесь использовать любую возможность для отдыха, восстанавливайте свой энергетический потенциал. Во вторник будет неплохо найти время для генеральной уборки своего жилища: вымойте окна, постирайте шторы, наведите порядок. На этой неделе попытайтесь меньше говорить и больше слушать — и даже в спорах сохраняйте нейтральную позицию.

Про деньги. Финансовое положение начинает стабилизироваться. Может подвернуться отличная возможность для хороших заработков. В среду на работе не исключены конфликты, ищите компромисс.

Про любовь. Желательно больше времени уделять любимому человеку. Проявляйте гибкость и старайтесь быть оптимистичнее во взглядах на ваше совместное будущее.

Про интим. Ваш внимательный и исследовательский подход к собственному любовному ложу позволит вам со всей отчетливостью понять, чего же на самом деле вашей паре не хватает. Возможно, налицо недостаток знаний о разнообразии позиций и техник? Или же вам недостает секс-игрушек?

Благоприятные дни: 23, 24; неблагоприятные: 20.

Рыбы (20.02−20.03): Наступает благоприятный момент для осмысления и исправления допущенных ошибок. Небольшое путешествие пойдет вам на пользу. Впрочем, если с ним ничего не выйдет, то неделя будет способствовать вашему продвижению по службе. Энергетически сильным днем может оказаться среда, она сулит решение прежних проблем и появления новых перспектив. В четверг старайтесь сохранять спокойствие и уравновешенность при любых обстоятельствах. Воскресенье благоприятно для пребывания на природе.

Про деньги. В финансовой сфере может наступить некое затишье. Во вторник у вас, похоже, появится единомышленник, который поможет в некоторых вопросах, связанных с деньгами. Вам самим важно побороть свою лень.

Про любовь. Вы, похоже, решились чуть ли не на самый ответственный шаг в своей жизни. Но не слишком ли вы спешите? Когда с ваших отношений упадет ореол романтики, справитесь ли вы с совместным бытом?

Про интим. Имеются отличные шансы завести интрижку на работе или хотя бы заинтересовать начальство не только в качестве рабсилы, но и в качестве сексуального объекта. А это шикарный повод попросить прибавку к зарплате. И вообще, на этой неделе постарайтесь вырасти в своих глазах и изрядно повысить свою привлекательность.

Благоприятные дни: 24, 25; неблагоприятные: 22.