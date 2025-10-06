Водолеи рискуют растранжирить все деньги, а Овны — поссориться с любимыми

Овен (21.03−20.04): Перспективы отношений с партнерами будут в центре вашего внимания. Не планируйте важные встречи, деловые и личные, на первую половину недели. Но неожиданно вы можете получить интересную информацию или предложение. Во вторник проблемы могут возникнуть в поездках; проверяйте исправность своего автомобиля и не доверяйте случайным встречным. Четверг — благоприятный день для посещения стоматолога или небольших косметических операций.

Про деньги. Во вторник вероятны денежные поступления или деньги из нового источника доходов. В пятницу, прежде чем поставить свою подпись под деловыми бумагами, нужно лишний раз их перечитать. В выходные не стоит тратить слишком много.

Про любовь. Желательно не выплескивать свои негативные эмоции, любимый человек может не быть готов к этому. Проявите себя с лучшей стороны, будьте внимательны и нежны по отношению к партнеру. Пятница опасна ссорами.

Про интим. В ближайшее время вы легко можете стать добычей сладкоголосого враля и болтуна/болтуньи. Звезды рекомендуют вам перенять их тактику, воспользовавшись вербальным поощрением планет — и отправиться на заманивание зябликов и попугайчиков, разливаясь соловушкой! Непосредственно в интимной сфере удачны любые акценты на носогубной и непосредственно паховой области тела.

Благоприятные дни: 8, 9; неблагоприятные: 12.



Телец (21.04−21.05): Материальные вопросы поторопитесь решить в понедельник. Но крупные покупки лучше отложить на следующую неделю. Уделите максимум внимания здоровью — есть опасность инфекционных и простудных заболеваний. С четверга больше внимания уделите домашним делам. Будьте внимательны с водой, следите за исправностью системы водоснабжения. «Утечка» денег тоже возможна во второй половине недели. Поэтому, будьте внимательны при любых тратах.

Про деньги. Финансовое положение вполне стабильно, но затраты на этой неделе могут оказаться существенными. Важные встречи и подписание договоров желательно успеть провести до четверга. В выходные вам, похоже, придется работать.

Про любовь. В первой половине недели постарайтесь не изводить любимого человека необоснованными приступами ревности, лучше уделите ему больше внимания и помогите разобраться с его проблемами. Он отблагодарит вас, и вы перестанете сомневаться в его чувствах.

Про интим. Тельцы будут склонны ревновать всех ко всем и по малейшему пустяковому поводу. Если уж вы готовы выбросить вашего кота на улицу только потому, что он потерся о ноги зашедшей за соль соседки, то что говорить о вашем спутнике жизни! Ведь этот вежливый идиот умудрился эту самую соседку чмокнуть в щечку:

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 11.

Близнецы (22.05−21.06): Во вторник и среду можно активно общаться, завязывать деловые и личные связи. Но учитывайте общий напряженный фон и склонность окружающих к соперничеству — каждый тянет «одеяло на себя». Во вторник будьте внимательны при работе с компьютерами и другими системами связи. Возможны поломки, получение искаженной информации. В четверг можно заняться покупками для дома, но не особенно крупными. В пятницу хорошо принимать в доме гостей.

Про деньги. Вас ждет дополнительный доход, причем солидный. Вы сможете хорошо заработать на своем творчестве. К тому же у вас будет максимально удобный график работы или удаленка.

Про любовь. Во вторник вас может ждать приятный сюрприз. Вы осознаете, что жить не можете без любимого человека и решитесь на серьезный шаг. Да и ваш избранник явно без ума от вас.

Про интим. Если Близнецы решатся на откровенный разговор со своим спутником/спутницей жизни, то узнают много нового и очень даже интересного — причем не только о партнере/партнерше, но и о себе. Дело в том, что с течением времени парам свойственно начинать испытывать чувство вины за свои разнузданные фантазии, поэтому они все чаще начинают заниматься друг с другом «любовью» — то есть нежным, но несколько пресным сексом.

Благоприятные дни: 9, 10; неблагоприятные: 6.

Рак (22.06−22.07): Для вас эта неделя может стать удачной, несмотря на загруженность делами и неровный фон в отношениях с окружающими. Неожиданная информация в среду послужит стимулом для более активного участия в деле, где вы раскроете свои творческие способности. Это может быть и потребность заняться перепланировкой своего дома или удовлетворение интересов ваших детей. В четверг и пятницу сделайте закупки продуктов. Эти дни наиболее оптимальны для работы с домашними растениями.

Про деньги. Во вторник и среду вероятны крупные денежные поступления. На серьезное дело вполне можно потратить значительную часть своего времени. Вас ждет карьерный взлет.

Про любовь. Старайтесь выглядеть как можно лучше, не жалейте для этого времени и сил. Ведите себя сдержанно и спокойно, даже если вас переполняет желание все изменить в личной жизни, не стоит торопиться. У вас весьма перспективный роман.

Про интим. На этой неделе ваша чувственность будет на пике. Интуиция и желание близости усилятся, что создаст идеальные условия для романтических и страстных встреч. Энергия в отношениях возрастет, а неожиданные знаки внимания со стороны партнера могут превратить обычный вечер в незабываемый. Не бойтесь проявлять свои желания — они будут встречены с пониманием и ответным жаром.

Благоприятные дни: 7, 12; неблагоприятные: нет.

Лев (23.07−23.08): Попробуйте отойти от привычных схем в отношениях, по-новому расставьте приоритеты. Это поможет решить создавшиеся проблемы, только не доводите выяснения отношений до конфликтов. Найдите занятие, которым увлечется вся семья. В четверг и пятницу ваша помощь может понадобиться кому-то из родственников. Это благоприятное время для ремонтов, генеральных уборок, покраски.

Про деньги. Учитывая интересы коллег и начальства, не забывайте и о своих заслугах. Ваше мнение тоже важно, не позволяйте его игнорировать. В четверг ждите хорошие новости.

Про любовь. Не вздумайте заниматься выяснением отношений. На этой неделе главное — чувства, крайне нежелательно осложнять их вопросам, кто кому сколько должен.

Про интим. Улучшить свою интимную жизнь представители вашего знака смогут, если активизируют умственную деятельность или устроят себе серию мозговых штурмов. Между прочим, чтение и разгадывание кроссвордов активизируют приток крови к голове, а если вы при этом еще и читаете вслух вашей половине (или разгадываете кроссворд вместе с любимым человеком), то у вас улучшается взаимопонимание и гармонизируются внутренние вибрации. В общем, вы уже поняли, чем вам немедленно стоит заняться в качестве прелюдии к сексу?..

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 6.

Дева (24.08−23.09): Скоро вам предстоит углубиться в новую тему, и придется ограничить активное общение и поездки. Пользуйтесь возможностью получить такого рода впечатления уже сейчас. Посещение различных инстанций, оформление документов тоже лучше сделать на этой неделе. Но избегайте принимать важные решения, делать покупки в среду. Есть вероятность обмана или кто-то попытается вас использовать. Поездки, семейные мероприятия можно планировать на четверг и пятницу.

Про деньги. В первой половине недели возможны финансовые трудности и форс-мажоры. Неплохие деньги появятся только в конце недели, и не стоит сразу же их тратить.

Про любовь. Вам сейчас важно сохранять душевное равновесие и не позволять эмоциям захлестнуть вас. Постарайтесь не доводить ваши отношения до конфликтов, особенно напряженными будут среда и суббота.

Про интим. Все, что в ближайшее время необходимо представителям вашего зодиакального знака — это соблюдать правила приличия и не атаковать первыми там, где это не принято. Не бросайтесь в бой, а дайте себя соблазнить, чтобы вашему любовнику/любовнице было тем приятнее вкушать плоды своей победы. И будьте медленными и очень, очень неспешными в удовольствиях.

Благоприятные дни: 8, 9; неблагоприятные: 12.

Весы (24.09−23.10): Неожиданные известия издалека придут в среду или четверг. Вы можете отправиться в командировку или личную поездку. Но не спешите расставаться с деньгами, какие бы заманчивые предложения ни поступили. И только в пятницу вы можете заняться покупками и заготовками для дома. Тем, кто страдает от повышенного веса, в выходные можно посетить сеанс массажа. Эффективно будет и использование препаратов для похудения.

Про деньги. Похоже, вы переоценили свои возможности, и ваш кошелек практически опустел. Постарайтесь сохранить оставшиеся деньги или, по крайней мере, разумно ими распорядиться. В конце недели доходы возрастут.

Про любовь. На этой неделе возможно более чем интересное знакомство. Развитие событий, впрочем, обещает быть и вовсе захватывающим. Так что, если в ваших планах нет строки о смене текущего партнера, можно смело эти планы пересмотреть.

Про интим. Тяга к экстремальным ощущениям у Весов, похоже, удовлетворится весьма странным образом. Ведь вам чего только не взбредет в голову — то по гвоздям походить, то на осколках стекла полежать. Так что ваш избранник/избранница, по мнению звезд, вряд ли согласится на подобные рискованные эксперименты. И вам не останется ничего другого, как самостоятельно искать острых ощущений.

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: нет.

Скорпион (24.10−22.11): Положение планет открывает вам массу возможностей в самых разных сферах. Но это может отбирать все силы и неблагоприятно сказываться на состоянии здоровья. Активно продвигайте свои планы в первой половине недели, а вторую посвятите личным делам. Эгоизм и утверждение своей позиции сейчас оправданы. В четверг или пятницу сделайте что-то приятное для любимого человека, результат даже для вас может оказаться неожиданным.

Про деньги. Финансовая сторона беспокойства вам не доставит. Положение даже может значительно улучшиться, если у вас действительно надежные деловые партнеры. Вам предложат выгодный контракт.

Про любовь. Хорошая неделя, которая обещает полную гармонию в отношениях. Постарайтесь провести ее максимально комфортно. И не пытайтесь лгать, ничего не выйдет.

Про интим. Довольно спокойная неделя по количеству и качеству сексуальных контактов — вряд ли вы откроете в себе или в вашей половинке что-то новое, могущее привести вас обоих в состояние безумного вожделения. Исключением станет среда — в этот день вы удивите тех, с кем попадете в одну «эротическую лодку», своим лоцманским искусством.

Благоприятные дни: 7, 10; неблагоприятные: 9.

Стрелец (23.11−21.12): В первую половину недели занимайтесь только текущими делами. Предложения или обещания, услышанные в это время, могут оказаться пустыми, а в личных отношениях тоже будет полно неразберихи. С четверга вы можете использовать родственные связи для решения своих вопросов. В пятницу помощь родных может оказаться особенно ощутимой. На выходные можно планировать поездки. Только не забудьте тщательно проверить все краны в доме перед отъездом.

Про деньги. Финансовое положение вполне стабильно. В понедельник вероятны новые денежные поступления. Вторник подходит для небольших покупок, которые порадуют вас и близких людей. В пятницу стоит снизить рабочую нагрузку.

Про любовь. Постарайтесь на этой неделе как можно больше времени посвящать любимому человеку. Ему необходима ваша поддержка и внимание. Есть все шансы стать ближе.

Про интим. Наступает время экспериментов. Попробуйте внести в интимную жизнь что-то новое — длинные поцелуи, чувственный массаж или неожиданные ласки. Ваша способность к эмпатии поможет прочувствовать партнера и открыть новые грани удовольствия.

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 10.

Козерог (22.12−20.01): В понедельник у вас могут появиться незапланированные дела. И до четверга придется поработать в режиме аврала. Со второй половины недели обстановка нормализуется. На первый план выходят личные отношения. В четверг и пятницу в доме хорошо заниматься ремонтными работами в ванной или кухне, осуществлять влажные уборки, закупать продукты. Суббота более благоприятна для поездок, визитов или приема гостей, а в воскресенье лучше избегать трат и лишнего общения.

Про деньги. На этой неделе благоприятно пройдут командировки и совещания. Только не берите все финансовые проблемы на себя, разделите их в равной доле с партнерами.

Про любовь. Своим отстраненным, но обворожительным взглядом вы очаровываете и околдовываете. Постарайтесь не задирать нос, и успех вам обеспечен. Вас ждет новый роман.

Про интим. Увы, пылать страстью сейчас явно будет кто-то другой, не вы. Вы напоминаете сегодня холодильник, в котором все живое через пару часов напрочь замерзает. Ну что тут можно посоветовать — только заняться теоретическими любовными выкладками... И упражнениями в самоудовлетворении.

Благоприятные дни: 8, 12; неблагоприятные: 6.



Водолей (21.01−19.02): Все ваши интересы сконцентрируются вокруг работы. Здесь вас может ждать и успех, но и разочарование в некоторых связях, на которые вы рассчитывали. Как раз хорошая возможность разобраться с партнерством и понять, где вы должны полагаться только на себя. Новая информация придет во вторник. В этот день будьте внимательны при эксплуатации компьютерной и бытовой техники. С основными планами желательно управиться до субботы. В воскресенье только отдыхайте.

Про деньги. Вы рискуете переоценить свои возможности и довести свой кошелек до полного истощения, не стоит транжирить деньги с кредитных карт. Не ленитесь и не опаздывайте на деловые встречи.

Про любовь. В ближайшие дни вероятно смешение чувств и любовный треугольник. Не торопитесь с окончательным выбором, каким бы он ни был сейчас, вы непременно станете о нем жалеть впоследствии. Отложите это дело, возможно, уже совсем скоро ситуация прояснится сама.

Про интим. Особая нежность и забота создадут атмосферу доверия и гармонии. Если вы одиноки, вас могут заворожить загадочные взгляды и тонкие флирты — не упускайте шанс обрести страстное знакомство.

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 7.

Рыбы (20.02−20.03): Сейчас творческий адреналин заставляет вас действовать в позитивном ключе, несмотря на ограничения, с которыми вы сталкиваетесь. Будьте внимательны во вторник и среду, если планируете ремонтные работы в доме, особенно, с электричеством. В четверг и пятницу уделите больше внимания детям и своим собственным увлечениям. Если на эту неделю у вас запланированы семейные мероприятия или поездки, то не откладывайте и успейте все важное сделать до выходных.

Про деньги. Финансовое положение вполне благополучно. Вероятно появление неожиданного, оригинального источника доходов. Но и вам стоит проявить трудолюбие и деловую активность.

Про любовь. Постарайтесь понять друг друга, иначе вы можете просто погрязнуть в череде споров и взаимных претензий. Если ваш партнер вас действительно любит, никуда он от вас не денется.

Про интим. Пусть в вашем доме играет ненавязчивая музыка, окрашенная в теплые тона, и вы только вдвоем, при свете ночника, или же вообще в полумраке. Пусть у вас хватит времени на все запланированные «блюда» — по крайней мере, звезды говорят, что все у вас получится!

Благоприятные дни: 7, 10; неблагоприятные: 8.