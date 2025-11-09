Козерогам пока не стоит начинать новых проектов, а Львам надо найти компромисс с любимым человеком

Овен (21.03−20.04): В понедельник вам нужно поторопиться сделать то, что вы запланировали. Не откладывайте важные встречи, осуществляйте мозговой штурм и продвигайте свои идеи и проекты. Сейчас вам везет, и вы можете завоевать признание не только на деловом поприще, но и в кругу друзей. Смена обстановки, поездки, новые романтические знакомства обеспечат приток свежих сил и настроят вас на новые свершения. Четверг — лучший день для покупок, а на воскресенье можно планировать светские мероприятия, посещение спортивных клубов или прием гостей у себя дома.

Про деньги. Не исключены некоторые финансовые затруднения. Например, деньги могут поступить не в полном объеме, как вы этого ожидали. И это может создать серьезные трудности. А кредиты сейчас лучше не брать.

Про любовь. В начале недели мечтайте и стройте конструктивные планы. Вам стоит обсудить совместное путешествие с любимым человеком.

Про интим. Вы полны решимости заново соблазнить своего спутника/спутницу жизни. Помогут в этом новые шелковые простыни, необычайная музыка и индийские благовония — в общем, восточная экзотика. Взаимное доверие и искренность создадут особую магическую атмосферу. Можно устроить романтический вечер или эксперименты, чтобы добавить огонька в отношения.

Благоприятные дни: 14, 15; неблагоприятные: 16.





Телец (21.04−21.05): Обновление в делах предвещает удачу. Многие темы получат быстрое развитие, появятся новые предложения о партнерстве и обмене услугами. Личная жизнь выиграет от успехов на деловом поприще. У неженатых Тельцов возможны служебные романы, знакомства в поездках и командировках. В четверг ждите приятных новостей издалека. Это благоприятный день, чтобы в переписке через интернет или телефонном разговоре с любимым человеком достичь определенности в вопросах, которые вас волнуют. В выходные займитесь собой и избегайте стрессов.

Про деньги. Вас может потянуть на транжирство, постарайтесь не поддаваться этому импульсу. Есть масса способов хорошо провести время, не потратив много денег.

Про любовь. Излишне пылкое проявление чувств может привести к непониманию и даже к конфликту в вашей паре. Будьте спокойны, но не равнодушны.

Про интим. Вам в прямом смысле этого слова грозит половая жизнь. Хотя почему грозит — вы же сами прекрасно знаете, что подчас переместиться с банального и скучного дивана на пол куда романтичнее и интереснее! Особенно если вы бросите туда бабушкин матрас с цветочками или кучу уютных одеял и подушек.

Благоприятные дни: 11, 15; неблагоприятные: 10.

Близнецы (22.05−21.06): Утром в понедельник вас может ждать новость, которая заставит изменить планы. Вероятны проблемы в поездках, сбои в работе компьютеров и других систем связи. Но именно в понедельник и вторник формируются тенденции на ближайший месяц. Постарайтесь извлекать пользу из любых обстоятельств. В четверг можно заниматься капиталовложениями, операциями купли-продажи и делать личные приобретения. В выходные постарайтесь, чтобы ваши планы совпали с планами партнера — и вам гарантирован комфортный отдых и приятные впечатления.

Про деньги. Ваш труд будет вознагражден, причем даже больше, чем вы ожидали. Ваше творчество приносит материальный доход и популярность. Так что вы можете даже не особенно задумываться об экономии.

Про любовь. Время вполне благоприятно для встреч и свиданий. Вас ждет новая любовь, романтичная и пылкая, о которой вы даже не мечтали.

Про интим. Ваша энергетика привлечет внимание не только близкого человека, но и новых поклонников/поклонниц. Постарайтесь использовать этот потенциал для укрепления романтических связей или поиска новых ощущений. Позвольте себе полностью почувствовать свою сексуальность, будьте открыты к экспериментам и проявляйте инициативу. Ваша страсть — залог ярких и запоминающихся моментов.

Благоприятные дни: 14, 16; неблагоприятные: 12.

Рак (22.06−22.07): Интриги в ближайшем окружении в понедельник могут перерасти в конфликт. Проявите мудрость и найдите способ примирить враждующие стороны. В ваших личных делах перемены возможны со среды. Обсудите с близким человеком планы, которые вы наметили, а в четверг отправляйтесь вместе за покупками. Совместная работа по дому или прием ваших общих друзей тоже будут способствовать упрочнению личных отношений. В выходные найдите время для занятий в спортивном клубе. Хорошая физическая нагрузка пойдет на пользу.

Про деньги. Вторая половина недели более благоприятна. В среду вы сможете решить наболевшую проблему малыми силами и средствами, но для этого потребуется взглянуть на ситуацию под неожиданным углом.

Про любовь. Эта неделя — самое время для завершения затянувшихся романов, если, конечно, вы полагаете, что ничего стоящего из этого не выйдет. Не стоит быть вместе только в силу привычки.

Про интим. Ракам лучше держаться подальше от незнакомых людей, а тем более, от тех, кто пытается знакомиться с вами в транспорте и на улице. И каким бы симпатичным ни был встреченный вами прохожий, и как бы сладко он не пел, обещая море удовольствий, помните: береженого и звезды берегут!

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 10.

Лев (23.07−23.08): Не все сейчас зависит от вас. Если не станете форсировать события, то постепенно сможете разобраться с возникшими на вашем пути трудностями. Пока лучше повременить с бытовыми и рыночными сделками, но заняться поиском необходимой для дела информации. В понедельник может возникнуть необходимость дальней поездки или придут новости издалека, которые вернут на повестку дня какой-то ранее отложенный вопрос. Со среды по пятницу вам захочется больше времени посвятить домашним делам, но уже в выходные будет полезно сменить обстановку.

Про деньги. На этой неделе особенно крупных поступлений не предвидится, но вашему финансовому положению далеко до бедственного состояния. Только не стоит пускаться в авантюры или ждать выигрыша в лотерею.

Про любовь. В среду вам, похоже, придется разойтись во мнениях с любимым человеком. Лучше принять во внимание его точку зрения, чем затевать ненужную ссору. Найдите компромисс.

Про интим. Внимание ваше сосредоточено на максимальной вербальности отношений с партнером/партнершей. Дойдет до смешного — вы не только потребуете, чтобы ваш возлюбленный/возлюбленная делился с вами впечатлениями после оргазма, но и чтобы он детально проговаривал все свои ощущения даже во время него.

Благоприятные дни: 10, 13; неблагоприятные: 14.

Дева (24.08−23.09): В деловых и личных связях вероятны перемены, которые заставят вас по-новому взглянуть на свою жизнь. Вы можете набраться смелости и откровенно обсудить с близким человеком перспективы отношений. Если только партнер не затеет этот разговор первым. Возможен возврат старых связей, интересов и идей, для реализации которых теперь появятся подходящие условия. Со среды по пятницу благоприятна работа в спокойной обстановке с возможностью привести в порядок накопившиеся дела и упорядочить информацию. Берегите здоровье и налегайте на витамины.

Про деньги. В понедельник возможен финансовый успех, но сразу рядом появятся конкуренты и завистники. На вторник нежелательно планировать какие-нибудь серьезные мероприятия. В четверг придут неожиданные деловые новости.

Про любовь. Капризы, частая смена вашего настроения могут создать вам массу проблем в отношениях с любимым человеком. Постарайтесь сглаживать конфликты и ценить партнера.

Про интим. Девы рискуют оказаться втянутыми в закулисные игры каких-то высокопоставленных людей, причем вполне вероятно, что игры эти не отличаются особенной целомудренностью. Возможно также, что вы станете марионеткой в чьих-либо руках, кто станет использовать вашу привлекательность и сексуальность в своих корыстных интересах. В общем, будьте настороже!

Благоприятные дни: 16; неблагоприятные: 10.

Весы (24.09−23.10): Внезапная влюбленность или более безобидное новое увлечение могут занять все ваши мысли. Постарайтесь уделять должное внимание работе, чтобы ваши просчеты не вызывали нареканий со стороны начальства. В понедельник письма-сообщения и телефонные звонки от зарубежных партнеров напомнят вам о планах, к которым пришло время вернуться. Вы можете почувствовать необходимость заняться собственной внешностью или самообразованием, чтобы произвести нужное впечатление в деловых и светских мероприятиях, в которых предстоит участвовать.

Про деньги. В понедельник и четверг будут удачными сделки и деловые переговоры. Неделя стабильна в финансовом плане, поэтому в субботу можете устроить шопинг и не экономить.

Про любовь. Отношения с давним партнером могут осложниться, нежелательно крушить все под горячую руку и принимать кардинальные решения. Впрочем, у вас есть шанс встретить новую любовь.

Про интим. Ваше желание знать все и обо всех может сослужить сегодня вам весьма недобрую службу. Вы можете стать свидетелем каких-либо «непристойных» событий или же аморальных действий со стороны вашего «ближнего», будь то родственник, коллега или просто шапочный знакомый. Но у царя Мидаса ослиные уши, а это значит, что никому ничего рассказать по той или иной причине вы не сможете.

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 12.

Скорпион (24.10−22.11): Свой бюджет сейчас вы можете пополнить за счет партнерских программ. Расширяйте сотрудничество, обменивайтесь информацией и идеями — ваш энтузиазм будет вознагражден. Хорошее время для воплощения творческих планов. Наведение порядка в доме будет сопровождаться интересными находками или возникновением новых планов. Может вернуться интерес к давно забытому увлечению. В выходные дни постарайтесь не думать о предстоящих делах и выбирайте отдых и развлечения по своему вкусу. Главное — находиться среди людей, разделяющих ваши интересы.

Про деньги. Неделя принесет дополнительный доход. В делах, связанных с бизнесом, необходима последовательность и пунктуальность, нежелательно принимать скоропалительных решений. В выходные стоит отдохнуть от рабочих проблем.

Про любовь. Эта неделя грозит всерьез испытать на прочность ваши чувства. Отношения с любимым человеком то разгораются до безумной страсти, то становятся подобны айсбергу. Ищите причину в себе, и вы станете ближе.

Про интим. Эта неделя связана с различного рода тренировками и испытаниями. В физическом плане это означает, что вы склонны чрезмерно волноваться перед близостью, слишком много внимания уделяя вопросам технического совершенства. Если же у вас не получится вести себя безукоризненно или хотя бы так, как в рекомендуется в различных «пособиях по сексу для чайников, мечтающих стать термосами», то весьма расстроитесь. А может, ну их, этих чайников?

Благоприятные дни: 11, 16; неблагоприятные: 10.

Стрелец (23.11−21.12): Вам может не понравиться, что в семье на вас пытаются давить и напоминать о ваших обязанностях и обещаниях. Могут возникнуть и непредвиденные обстоятельства, которые заставят вас больше внимания уделить домашним вопросам. Проще позаботиться обо всем по собственной инициативе и оставить себе время для личных дел и увлечений. Будьте внимательны в понедельник и вторник, если придется вести ответственные переговоры. Информация может прийти в искаженном виде. Но будьте восприимчивы ко всему, что соответствует вашим планам и ожиданиям.

Про деньги. В бизнесе дела могут оказаться запутанными, возможно нашествие проверяющих всех мастей, а также интриги у вас за спиной. Но вы со всем справитесь. Денежных проблем не предвидится, что позволит вам приобрести желаемое.

Про любовь. Проявив скромность и способность пойти на компромисс в начале недели, вы сохраните прекрасные отношения с любимым человеком. Но в выходные вы, похоже, окажетесь в разных компаниях.

Про интим. Все решают секунды, о чем бы ни шла речь. Возможно, за считанные секунды вам удастся соблазнить кого-то очаровательного — или же это вас соблазнят? В любом случае вам нужно улучить с утра несколько мгновений, чтобы привести себя в порядок. Увы, в непосредственном процессе близости дело тоже вполне может ограничиться секундами.

Благоприятные дни: 13, 14; неблагоприятные: 16.

Козерог (22.12−20.01): Ваша помощь, совет или финансовая поддержка могут понадобиться кому-то из близких. Пока много времени будет уходить на разговоры и обсуждение проблем, которые непосредственно вас не касаются. Но проявленная забота поднимет настроение и вам, и тем, с кем вас объединят обстоятельства. Со среды по пятницу появится возможность больше времени уделить домашним делам. Партнер по браку будет в восторге от вашего интереса к реконструкциям в доме и от приобретений, которые лучше всего сделать в четверг. В выходные можете отправиться в гости к друзьям.

Про деньги. Если вы дали слово, то сдержите его. И это благоприятно отразится на партнерских отношениях и стабилизирует ваше финансовое положение. Новые проекты пока лучше не начинать. В конце недели сделки, связанные с недвижимостью, порадуют вас.

Про любовь. В ваших силах все заново создать или до основания разрушить. Вам предстоит бурная в эмоциональном плане неделя. Не идите на поводу у своего раздражения.

Про интим. Ваша самая главная задача в ближайшие несколько дней — это соблазнить кого-то из круга ваших знакомых, для начала хотя бы ментально. Напрягите всю фантазию, чтобы понять, что именно пробьет «оборону» у того или иного человека. А затем действуйте, причем желательно «с упреждением» ответных ходов «противника»...

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 15.



Водолей (21.01−19.02): В понедельник могут нарушиться какие-то договоренности, на что вы отреагируете довольно бурно. Но через время окажется, что все не так и плохо, и ваши интересы и планы не пострадали, а только несколько изменились. Решая материальные вопросы и оформляя важные документы, советуйтесь с партнерами и хорошо проясняйте детали. Несмотря на крайнюю занятость, вы сейчас в центре внимания ваших поклонников (или поклонниц). Найдите время для встречи с друзьями. Хорошо, если вам удастся совместить ее с занятиями в спортивном клубе.

Про деньги. Во вторник будьте осторожны, берегите свой кошелек. Финансовые поступления стабильны, однако ваши запросы слишком велики. Не стоит влезать в долги и в кредиты.

Про любовь. Ваши отношения с любимым человеком будут полны взаимопонимания, особенно если вы давно вместе. На легкий флирт можно не рассчитывать, а вот на нечто серьезное и долговременное вполне.

Про интим. Водолеи будут целый день разыскивать свой идеал, причем почему-то преимущественно среди коллег. Вскоре вас осенит, что не стоит искать принца/принцессу за тридевять земель, а лучше поскрести по окрестным «сусекам». То есть прогуляться по соседним отделам и посмотреть, кто там водится. А вдруг кто-нибудь новый завелся?

Благоприятные дни: 16; неблагоприятные: 11.

Рыбы (20.02−20.03): Если вы о чем-то мечтали, то обратите внимание — не идут ли подсказки и напоминания, то пришло время действовать решительнее. Главное — снять лишнее напряжение, не допускать перегрузок и находить время позаниматься тем, чем вам нравится. В понедельник и вторник не рискуйте, вступая в споры с начальством. Вообще, можете спокойно плыть по течению — на этой неделе вам определенно будет везти.

Про деньги. Ваш труд не останется без вознаграждения. В середине недели вы можете рассчитывать на прибыль. В выходные возможны непредвиденные расходы, связанные с семейными проблемами.

Про любовь. Наступает время испытаний ваших отношений с любимым человеком на прочность. Вас могут подстерегать разочарования и конфликты, но все же именно в ваших силах не дать им разгореться.

Про интим. Эта неделя обещает пробуждение самых чувствительных и тайных желаний. Внутренний мир и интуиция Рыб достигнут пика, помогая вам глубже раскрыть свою сексуальность. Ваши чувства и фантазии станут ярче и насыщеннее. Ощущайте каждое прикосновение, каждую волну желания — не спешите, наслаждайтесь каждым моментом.

Благоприятные дни: 10, 14; неблагоприятные: 11.