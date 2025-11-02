Стрельцам нельзя смешивать флирт и серьезные отношения, а Ракам — бросать деньги на ветер

Овен (21.03−20.04): То, к чему вы стремитесь, может оказаться противоположным тому, что вам необходимо совершить в реальности. Страх за свое будущее, возможно, заставит вас строить «коварные замыслы». Не стоит поддаваться этому разрушительному желанию — подобные занятия не лучшим образом отражаются на характере и самочувствии. Поверьте, есть куда более рациональные и честные способы решения проблем. В пятницу вам, вероятно, придется общаться с дальними родственниками или давно забытыми знакомыми. Субботу стоит посвятить исполнению своего желания как следует отдохнуть.

Про деньги. Неделя стабильна в финансовом плане. В среду начальство вас не порадует, возможно, даст слишком сложное поручение. На субботу желательно наметить поход по магазинам, а в воскресенье лучше не касаться денежных вопросов и не делать покупок.

Про любовь. Во вторник вас может ждать приятный сюрприз. Вы осознаете, что жить не можете без любимого человека и решитесь на серьезный шаг. А если любимого человека пока нет, самое время зарегистрироваться на сайте знакомств.

Про интим. Не забывайте о первоначальном предназначении физической близости — зарождении новой жизни. Если в ваши планы пока не входит заводить ребенка, постарайтесь, чтобы на этой неделе проявления любви на телесном уровне привели к появлению на свет чего-то чудесного и радующего вас обоих. Возможно, это будут трогательные стихи, посвященные возлюбленному, а возможно, такая немалая вещь, как отличное настроение. Ведь доброе расположение духа не только окрыляет вашу пару, но и вдохновляет всех окружающих!

Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 9.



Телец (21.04−21.05): Начинайте активно изменять себя и ищите новые, неординарные пути в личной жизни. Оказав услугу начальству в понедельник, вы тем самым поможете ему решить сложную ситуацию — и оно непременно отблагодарит вас. Пятница — прекрасный день для встреч и дружеских вечеринок: не забудьте созвониться с друзьями, близкими и знакомыми — всеми, кого бы вам хотелось повидать. В конце недели вас могут подвести деловые партнеры. В четверг возможна конфликтная ситуация с детьми.

Про деньги. В сфере финансов установилось равновесие, но необходимо действовать достаточно осторожно, опираясь на хорошо знакомые и проверенные методы. Сейчас лучше не начинать новый бизнес или новый проект. В четверг возникнет необходимость для трат на собственный имидж.

Про любовь. Пришло время уединиться, хотя бы ненадолго, и разобраться в своих мыслях и чувствах. Не требуйте от любимого человека больше, чем он может или хочет вам дать, а то ведь обидится и не даст ничего. Свидания стоит назначить на пятницу и субботу.

Про интим. Вам показано светское общество и внимание толпы — только при таком раскладе вы почувствуете себя настолько хорошо, чтобы счесть возможным предаться после любовным утехам. Если же ревнивые кавалеры/дамы норовят запереть вас по вечерам дома, то им не стоит ждать от вас даже поцелуев.

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 6.

Близнецы (22.05−21.06): События располагают к тому, чтобы предпринять все усилия для раскрытия вашего таланта. Вы на этой неделе окажетесь необычайно удачным собеседником. Новые приятные знакомства откроют перспективы, о которых вы даже не мечтали. Вас ждет успех и в обучении. Если вам необходима новая информация, которая позволит повысить уровень профессионализма, — не ленитесь получить ее. Постарайтесь быть терпеливее к окружающим, простите им маленькие слабости. Старайтесь не доверять случайным знакомым. Следите за своей речью.

Про деньги. Эта неделя позволит стабилизировать ваше финансовое положение. Вы получите крупную прибыль и весьма выгодное предложение с хорошей перспективой. Так что можно будет не экономить и не урезать расходы.

Про любовь. Вас ждет новое страстное чувство. Но если на горизонте ваших отношений появились какие-то трудности, то их необходимо решать вдвоем, а не впутывать в сложившуюся ситуацию друзей и родственников, желая, чтобы кто-то разрулил проблемы за вас.

Про интим. Близнецам рекомендуется не зацикливаться на уже изведанных эрогенных зонах партнеров, а посвятить эту неделю поиску и «отработке» новых. Возможно, вас вдохновят на подвиги письменные подсказки вашего любимого человека? Или же нежный и горячий шепот? Дерзайте: шифруйте указания, но не стесняйтесь на намеки — и тогда у вас обоих поистине захватит дух…

Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 3.

Рак (22.06−22.07): Ваш социальный статус достаточно прочен, но в середине недели понадобится поддержка покровителей. Обращаясь с просьбой, проявите дипломатию и такт. Во вторник или среду постарайтесь быть гибче при обсуждении деловых вопросов с начальством. Не настаивайте на своей точке зрения, поскольку это покажет уязвимость вашей позиции. В пятницу внимательно следите за тем, что происходит вокруг вас. Не отказывайтесь от новых идей.

Про деньги. Финансовое положение стабилизируется. В течение всей недели вероятны значительные денежные поступления. Постарайтесь быть разумным, не бросайте деньги на ветер, их вряд ли будет настолько много, чтобы о них можно было совсем не думать.

Про любовь. Обилие общения на этой неделе затронет и сферу романтических отношений. Наступает очень интересная неделя, возможно, в эти дни может начаться увлекательный роман. Но все же не теряйте головы.

Про интим. Звезды предупреждают, что в ближайшее время просто необходимо продумать несколько вариантов развития сегодняшних «эротических событий» — ведь любые планы сегодня зыбки и ненадежны, как никогда. При всей нестабильности неделя обещает быть яркой и запоминающейся — так что, несмотря ни на что, будьте смелы в ожиданиях и активны в выполнении намеченного!

Благоприятные дни: 8, 9; неблагоприятные: 3.

Лев (23.07−23.08): Понедельник удачен для поездок и командировок. Во вторник нежелательно вступать в споры и пререкания с начальством. Неделя полна разнообразными событиями. Не позволяйте эмоциям диктовать вам поступки. Больше доверяйте своей интуиции, но не принимайте скоропалительных решений. Важно определиться с деловыми партнерами: если ваши пути разойдутся, то не стоит сожалеть об этом. В пятницу желательно не назначать серьезных встреч. Отложите подписание важных договоров, так как вероятны недоразумения и обманы. Выходные обещают быть удачными во всех отношениях.

Про деньги. Финансовое положение стабильно, однако вы, разумеется, рассчитывали на более крупные суммы. Во вторник, возможно, появится новый источник дохода. Но работать придется усердно.

Про любовь. Ваши отношения с любимым человеком могут оказаться немного натянутыми, похоже, ваши интересы не совпадают. Если не хотите более крупных проблем, выходные проведите вместе.

Про интим. На этой неделе можно оказаться в положении «голого короля»: наивно полагая, что партнер/партнерша только и мечтает провести с вами время, вы даже не станет особо его соблазнять. И как велико будет удивление, когда вы убедитесь, что у избранника, оказывается, совершенно другие планы, нежели разделение с вами любовного ложа.

Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 4.

Дева (24.08−23.09): На этой неделе желательно соразмерять свои силы и не создавать себе перегрузки на работе. Обратите внимание на свой внешний вид: усилия не пропадут даром, и вас обязательно заметят и оценят. В среду встреча со старым другом, которую вы давно откладывали, наконец-то состоится и принесет определенную пользу. В пятницу, конечно, объективных трудностей не избежать, но вам будет по плечу решение текущих задач и житейских проблем. Но не стоит ожидать в этот день особых успехов от командировок, переговоров и выступлений.

Про деньги. Вероятна прибыль от посреднической деятельности, командировок и деловых поездок. На этой неделе постарайтесь не брать денег в долг, не оформлять кредиты. Не поддавайтесь суете, лучше еще раз всё проверить.

Про любовь. Старайтесь быть внимательным по отношению к любимому человеку, ваша половинка будет весьма уязвима на этой неделе. В будни у вас будет вовсе не романтическое настроение.

Про интим. Рекомендуются шутливые «драки» в постели и другие ситуации, в которых можно выпустить пар и дать выход агрессии. Если вы не «перебеситесь» как следует, то рискуете не ограничиться покусыванием за ушко, а наверняка доберетесь до половины коллег, при каждом удобном случае «хватая» их за более чувствительные места.

Благоприятные дни: 8, 9; неблагоприятные: 5.

Весы (24.09−23.10): На этой неделе судьба может подарить вам приятные знакомства, которые если и не сыграют яркой роли в личной жизни, то непременно помогут в делах. Будьте осторожнее при принятии решений — самообман способен сыграть с вами злую шутку. Благоприятное время для улучшения отношений с начальством или поступления на новую работу. Четверг — хороший день для публичных выступлений. В пятницу вокруг вас могут кипеть настоящие страсти — постарайтесь сохранить спокойствие. Воскресенье может оказаться противоречивым днем.

Про деньги. Ваши старания укрепить материальное положение принесут долгожданные плоды. Опирайтесь на логику и здравый смысл, поменьше эмоций. В пятницу гоните прочь от себя сомнения и необоснованные страхи.

Про любовь. Желание любить и быть любимым будет переполнять вас. Загруженность первой половины недели сократит время для желанных встреч и свиданий. Однако вы все наверстаете в выходные.

Про интим. Особенное влияние Нептуна позволит вам чувствовать себя, как рыба в воде — собственно, в воде. Так что кроме совета по возможности организовывать плотские утехи в местах скопления жидкостей (в ванной, бассейне, в пивном баре, наконец) — звезды вам больше ничего не скажут.

Благоприятные дни: 3, 6; неблагоприятные: 8.

Скорпион (24.10−22.11): На этой неделе появятся замыслы новых проектов, желание и возможность их осуществить — только не забывайте о разумной осторожности. Чтобы укрепить бюджет и расширить кругозор, принимайте участие в серьезных коммерческих проектах. Небольшие неурядицы в конце концов пойдут вам на пользу, если вы направите события в позитивное русло. Вторник может оказаться благоприятным днем для обращения с просьбами к начальству. В четверг учите, общайтесь и обогащайтесь новыми полезными связями. В воскресенье постарайтесь прийти к единому мнению с близкими людьми.

Про деньги. Ваши доходы увеличатся. Новые покупки и своевременные приобретения порадуют вас. Прежде чем предпринимать решительный шаг, постарайтесь продумать каждую мелочь.

Про любовь. Чтобы добиться желаемой цели, неплохо бы использовать метод незначительных компромиссов. Постарайтесь не давить на любимого человека, явно навязывая ему свои планы на будущее. Прислушайтесь к его мнению.

Про интим. На этой неделе страсть и желание будут особенно сильны, и вы можете открыть в себе новые грани чувственности. Ваши интуиция и магнетизм привлекут интерес окружающих, и любовь может заблистать новыми красками.

Благоприятные дни: 4, 6; неблагоприятные: 8.

Стрелец (23.11−21.12): Эта неделя принесет вам ощущение внутренней свободы. Активно двигайтесь к намеченной цели — партнеры помогут и поддержат вас. Если вы все решили и продумали, то эта неделя благоприятна для смены работы. Во вторник не беритесь за несколько дел сразу: эта ноша может оказаться вам не по плечу. Четверг, вероятно, расстроит вас мелкими неурядицами в области деловых переговоров, однако не стоит поддаваться эмоциям. Во второй половине недели дети потребуют от вас пристального внимания. В выходные у вас может возникнуть проблема выбора, например, между заработком и отдыхом.

Про деньги. В понедельник вероятны удачные переговоры или крупная сделка. В среду готовьтесь к незапланированным расходам. Пятница — хороший день для обсуждения рабочих вопросов в неформальной обстановке.

Про любовь. Вероятна определенная путаница, постарайтесь не смешивать дружбу, легкий флирт и серьезные отношения. Пока ничего романтичного звезды вам не предрекают.

Про интим. Стрельцам звезды пророчат поистине фееричный и сногсшибательный секс, во время которого на них наконец-то снизойдет озарение. Возможно, они даже вспомнят, кем были в прошлой жизни! Нужно только твердо помнить, что произойдет это только после четвертого подряд оргазма с вашей стороны.

Благоприятные дни: 5, 7; неблагоприятные: 9.

Козерог (22.12−20.01): Вполне вероятно, что вам придется с головой влезть не в свое дело. Приготовьтесь к тому, что придется защищать свои права и объяснять, что вы вообще тут делаете. Вероятны творческие озарения, поэтому прислушивайтесь к голосу своей интуиции. Понедельник благоприятен для накопления информации и контактов. Вторник — для дел солидных, среда — для диспутов. В пятницу постарайтесь завершить большую часть начатых дел.

Про деньги. Если вы проявите себя выдержанным и надежным сотрудником, на этой неделе вам могут доверить очень ответственный участок работ. Это сразу увеличит вашу зарплату. Вероятна поддержка в вышестоящих организациях, улучшение вашего финансового положения.

Про любовь. Ревность может серьезно испортить вам настроение и не давать покоя, хотя причина, породившая это чувство, будет пустяковой и не заслуживает внимания. Разберитесь в себе, а не обрушивайте гнев на любимого человека.

Про интим. Безусловно, Козерогам придется нелегко, ведь у них внутри такой драйв, а они вынуждены изображать из себя приличных людей. Звезды настоятельно вас предупреждают: если вы не найдете полчаса посреди дня на сумасшедший интим, то рискуете совсем засохнуть.

Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 3.



Водолей (21.01−19.02): На этой неделе наивысшую ценность для вас будет иметь время. Главное — не забывайте о нем, иначе не сможете завершить все намеченное. А намечено будет немало. На работе постарайтесь быть сдержаннее: вы будете предметом обсуждения среди коллег — ни к чему давать им дополнительную пищу для сплетен. Вторая половина недели благоприятна для реорганизации и расширения собственного дела. Путешествие, которое начнется в четверг, может оказаться на редкость удачным. Во второй половине недели желательно соблюдать разумную умеренность в делах и желаниях.

Про деньги. За суетой будней не упустите идущие прямо в ваши руки возможности для финансового взлета, просчитайте новые жизненные перспективы. Воспользуйтесь шансом, который предоставляет судьба. В выходные будет на высоте тот, кто разумно экономит.

Про любовь. Вы можете остро ощутить подкрадывающееся к вам одиночество. Вам покажется, что вас не понимает и не принимает любимый человек, но это лишь ваши ощущения. Стоит поговорить по душам.

Про интим. Отличное время для совмещения сексуального и творческого начал. Например, вместо привычных ласк и поцелуев живота, плеч, спины — проделайте то же самое, только под предлогом создания шедевра живописи. В качестве красок может выступать слегка подтаявший шоколад, малиновый и апельсиновый джем, вареная сгущенка, а в качестве инструмента для рисования — ваши собственные губы и язык.

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 7.

Рыбы (20.02−20.03): В понедельник постарайтесь не ввязываться в авантюры, так как очень велик риск больших потерь. Вторник и среда могут оказаться самыми сложными днями недели. Пятница обнадежит своевременной помощью друзей. В субботу можно быстро и решительно разобраться со всеми возникающими вопросами. Обратите внимание на возникающее в вас вдохновение, как можно бережнее отнеситесь к нему — оно благотворно скажется на вашей деятельности. Постарайтесь не суетиться.

Про деньги. В финансовой сфере всё будет происходить неспешно и постепенно. Так что быстрой прибыли не ждите. Рабочие задачи потребуют от вас внимательности и сосредоточенности. В пятницу воздержитесь от крупных покупок.

Про любовь. В самых что ни на есть угасающих отношениях на этой неделе возможен новый виток. Можно воспользоваться этим временем, чтобы сгладить имеющиеся противоречия и стать ближе.

Про интим. Вы будете особенно притягательны — ваши взгляды, таинственность и уверенность разбудят желание у окружающих. Позвольте себе полностью раскрыться в интимной сфере, не скрывайте своих желаний.

Благоприятные дни: 4, 6; неблагоприятные: 8.