Командировка отвлечет Водолеев от проблем, а в жизни Близнецов появится новая любовь

Овен (21.03−20.04): Активный поиск новой работы может дать результат. Конфликты и выяснение отношений в начале недели старайтесь перевести в поиск компромисса, но не сдерживайте перемен, если что-то на старом месте вас не устраивает. Понедельник и вторник благоприятны для работы с информацией, переписки и деловых поездок. В среду и четверг больше времени уделите домашним делам. При необходимости в эти дни можно сходить к стоматологу. Выходные посвятите любви или личным увлечениям.

Про деньги. На этой неделе вам, похоже, придется больше тратить, чем зарабатывать. Будьте осторожны, так как неулаженные финансовые вопросы могу создать дискомфортную обстановку в отношениях с деловыми партнерами. Любой обман быстро вскроется.

Про любовь. Возможна встреча с вашей первой любовью, это может всколыхнуть и пробудить сильные чувства. Сейчас вы способный очаровать и покорить кого угодно.

Про интим. Перед Овнами встанет непростой вопрос: поддаться ли охватившему их легкомыслию и пуститься во все тяжкие или же, напротив, «соблюдать регламент» и далее? Согласно предсказанию, они в любом случае склонны выбрать первое — но зато у них всегда есть возможность как следует продумать последствия!

Благоприятные дни: 1, 2; неблагоприятные: 5.



Телец (21.04−21.05): Планируйте все важное на вторую половину недели. А в понедельник и вторник уделите внимание мелочам, оплатите счета, порешайте вопросы в различных инстанциях. Хозяйки могут порадовать близких вкусной выпечкой. В пятницу хорошо подводить с партнерами итоги финансовых операций, договариваться о будущем сотрудничестве. Выходные постарайтесь провести активно. Воскресенье можно посвятить шоппингу, сделать крупные приобретения для дома.

Про деньги. Рационально используйте свои финансовые ресурсы. Постарайтесь не отказываться от подвернувшегося приработка, даже если вы в данный момент ни в чем не нуждаетесь. Не исключены дополнительные траты на здоровье.

Про любовь. Вам сопутствует удача в новых знакомствах. Ваша общительность и дипломатичность положительно скажутся на взаимоотношениях с противоположным полом. Удачно пройдут свидания во вторник и субботу.

Про интим. За острыми сексуальными ощущениями пора отправляться на улицу. Кто знает, где именно вы отыщете изюминку, которая сможет подсластить вашу интимную жизнь, или перчик, который сделает ее менее пресной? Уже в процессе поиска вы почувствуете нарастающее возбуждение...

Благоприятные дни: 29, 4; неблагоприятные: 2.

Близнецы (22.05−21.06): Исключительно важная неделя для решения вопросов партнерства. Инициатива может исходить не от вас, но предложения требуют внимательного рассмотрения. Встреча и разговор во вторник могут подтвердить какое-то ваше решение. Оставьте себе время подумать до выходных, а в воскресенье можно действовать. Вторая половина недели благоприятна для командировок, поездок по личным делам. В выходные не ограничивайте себя в общении, отдыхайте активно.

Про деньги. Проблем с деньгами быть не должно, вы сможете хорошо заработать, вам предложат выгодный контракт. Также вас порадует график работы, да и нагрузка снизится и станет вполне комфортной.

Про любовь. Развитие отношений будет во многом зависеть от ваших решений и действий. Вы убедитесь, что в вашей жизни появилась новая любовь. Суббота и воскресенье — удачные дни для встреч и свиданий.

Про интим. Раскройте шире глаза и внимательно приглядитесь к новым людям в вашем окружении. Звезды дают ясные указания, что среди них есть тот человек, который пылает к вам сжигающей его личность страстью. Не будьте слишком жестоки и дайте хоть какую-то надежду.

Благоприятные дни: 3; неблагоприятные: 1.

Рак (22.06−22.07): Две темы — работа и здоровье — имеют для вас сейчас приоритетное значение. Действуйте в своих интересах, но не допускайте перегрузок. Вы уже основательно потратились в предыдущем месяце, и теперь вам стоит более экономно распределять свои средства. Но в пятницу вы можете сделать еще одно приобретение, которое вам необходимо. В конце недели хорошо приводить в порядок стекла, хрусталь, ювелирные украшения.

Про деньги. Финансовое положение начинает стабилизироваться. В понедельник постарайтесь справиться с рабочими проблемами своими силами. Четверг может принести довольно значительные денежные поступления. В выходные забудьте о работе.

Про любовь. В личной жизни постарайтесь понять, чего же действительно вы хотите, это осознание упростит ситуацию на любовном фронте. В четверг у вас появится шанс исправить свои ошибки, обязательно сделайте то, что давно собирались, и тогда вам повезет.

Про интим. Язык жестов придумали в глубокой древности, а может быть, он даже родился сам. В любом случае, в ваших эротических похождениях он вам не раз пригодится. Включайте всю свою фантазию и воображение — и создавайте свои, новые жесты, означающие все то же древнее: «Я хочу тебя»...

Благоприятные дни: 29, 1; неблагоприятные: 2.

Лев (23.07−23.08): Сейчас вы испытываете потребность доминировать во многих ситуациях. Старайтесь не переступать через условности, уделяйте больше внимания чувствам окружающим — и вы с успехом проявите свои лидерские качества. В понедельник и вторник найдите время встретиться с друзьями или используйте средства связи для возобновления контакта. Проводите больше времени вне дома в выходные. Новые знакомства могут быть полезны для вашей карьеры.

Про деньги. Финансовая неделя может стать успешной, если вы адаптируете свои грандиозные планы к реальной жизни. Ваши требования к деловым партнерам или сотрудникам должны быть максимально сдержанными. В пятницу берегитесь обмана, не верьте никому на слово.

Про любовь. Эта неделя благоприятно повлияет на ваши взаимоотношения с давним партнером. Особенно гармоничными могут оказаться среда и воскресенье. В середине недели от вас потребуется не только умение выслушать, но и способность понять, что вам хотели сказать, и адекватно на это отреагировать.

Про интим. Созерцание обнаженной натуры возбудит вас обоих — как вас, так и вашего партнера/партнершу. Вот только где ее найти? Смелее в поисках! Почему бы вам не позвонить знакомому художнику? У него наверняка найдется парочка симпатичных моделей, которые захотят вам попозировать.

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 30.

Дева (24.08−23.09): Большие перемены начинают происходить или планируются в вашей семье. Это оптимальное время, чтобы и вам принять в этом деятельное участие. Со среды можно взять отпуск и навестить родителей, заняться ремонтом в квартире или помочь кому-то из близких осуществить их планы. Если вы планировали перемены в личной жизни, то воскресенье оптимальный день, чтобы объявить о своем решении. У вас могут появиться и другие, не менее важные цели.

Про деньги. Ваше финансовое положение может зависеть от порядочности новых партнеров по бизнесу, так что стоит проверить их репутацию. Среда — не совсем удачный день для сделок и операций с недвижимостью. На этой неделе вам внезапно могут отдать старые долги.

Про любовь. Если вы почувствуете, что совершили ошибку в отношениях с любимым человеком, призовите на помощь все свое обаяние. В выходные есть шанс быстро помириться.

Про интим. Предоставьте партию первой скрипки своему избраннику/избраннице. Если ваши возлюбленные что-то вдруг начнут делать не так, то не кидайтесь на них с упреками, а мягко подскажите, в чем они неправы.

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 1.

Весы (24.09−23.10): В пятницу будет символически подведен какой-то важный для вас итог. Вы утвердитесь в своих позициях и поймете, к чему хотите стремиться. Большая часть вашего внимания будет сосредоточена на отношениях внутри коллектива. Возможно, сейчас определяются основные направления на пять месяцев вперед, и вы можете взять на себя какую-то новую нагрузку. В выходные много приятных впечатлений доставит общение с друзьями. Возможны новые романтические знакомства.

Про деньги. Финансовая ситуация на работе вам порадует. В начале недели вероятна премия и удачная командировка. В четверг избегайте любых, даже минимальных проявлений авантюризма и надежды на авось. В выходные будут удачными покупки.

Про любовь. Возможны определенные неприятности из-за легкомысленного поведения в прошлом. Кажется, вы могли нанести значительную обиду любимому человеку. Но теперь начинается новый том вашего романа.

Про интим. Прямо по курсу несмотря на осень наблюдается весна в душе, взрыв гормонов, всплеск сексуальности и прилив любви ко всему человечеству. Вдобавок ко всему судьба решила подарить Весам шанс испробовать себя в новой роли или новом качестве — однако при условии, что вы не побоитесь играть без правил. Забудьте о шаблонах и стереотипах — в конце концов, их сочиняют такие же люди, как и вы, а значит, вы вполне имеете право на разрыв шаблона или сочинение новых заповедей.

Благоприятные дни: 30, 1; неблагоприятные: 5.

Скорпион (24.10−22.11): Ваша активность в предыдущем месяце теперь начинает приносить плоды. Вы можете получить выгодное предложение или сами приступите к новому делу, которое обещает приличные дивиденды в будущем. Четверг и пятница подходящие дни для финансовых операций, можно сделать крупный вклад, приобретение. В выходные устройте праздник для близких, чтобы отметить ваш успех. Важные события могут произойти в личной жизни в воскресенье.

Про деньги. Хорошее время для карьерного роста. Вам прибавят зарплату или с вами заключат выгодный контракт. Четверг благоприятен для подписания договоров и совершения сделок.

Про любовь. Ваша энергичность будет способствовать совершению необдуманных поступков. Желая удивить любимого, вы рискуете шокировать, старайтесь проявлять хоть капельку благоразумия. Не забывайте про чувство юмора.

Про интим. Вам судьба уготовила возможность попробовать себя в роли... педагога! Скорее всего, вам придется обучать вашего возлюбленного/возлюбленную целоваться! Даже если вы вместе какое-то время, вы всегда можете хитростью организовать уроки «дополнительного образования».

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 3.

Стрелец (23.11−21.12): Вам может показаться, что все проблемы уже в прошлом. Прозвучат новые предложения и начнут реализовываться давние планы. Но в первой половине недели не поддавайтесь на провокации тех, кто может завидовать вашему успеху. С пятницы начинается время, благоприятное для трудоустройства. Выходные можно посвятить работе, если в этом есть необходимость. Это на редкость удачные дни для оформления деловых и личных отношений.

Про деньги. Неделя будет стабильной, но работать придется много. Не исключены денежные поступления из незапланированного источника. Проявите благоразумие и осторожность.

Про любовь. В начале недели возможны разногласия с партнером, он может перейти рамки дозволенного и обидеть вас. Придется предпринимать воспитательные меры, главное не перестараться.

Про интим. В ваш адрес проявляют знаки внимания все, кто ни попадя, кроме законных партнеров. Безусловно, это очень обидно, поэтому вы имеете полное право приняться флиртовать направо и налево, совершенно не думая о последствиях своих действий. Они наступят попозже.

Благоприятные дни: 29, 1; неблагоприятные: 2.

Козерог (22.12−20.01): Все, чего вы достигли в последнее время, теперь предстоит развивать в ближайшие пять месяцев. Постарайтесь заручиться гарантиями и поддержкой от значимых лиц, поторопитесь с оформлением документов. В среду и четверг больше внимания уделите домашним делам, это лучшее время для влажных уборок, стирки. Хорошо в эти дни посещать сауну или бассейн. На выходные нет никаких ограничений. Постарайтесь это время наполнить приятными событиями, сделайте запланированные приобретения.

Про деньги. Будьте внимательны с документами и контрактами, особенно во вторник и среду, не исключены искажения и неточности. В четверг вероятно интересное предложение от деловых партнеров. В пятницу удачны покупки для дома.

Про любовь. Любимый человек будет рядом с вами, он станет заботиться и поддерживать вас в сложной ситуации. Это придаст вам сил и уверенности в собственных возможностях. Не забудьте его поблагодарить.

Про интим. На этой неделе не следует никуда торопиться. Да и не захочется. Вам имеет смысл заниматься лишь теми делами, которые доставляются вам удовольствие — и делать это подолгу и со вкусом. Пожалуй, пару дней можно вообще из постели не вылезать, если, конечно, ваш партнер/партнерша столь же вдумчиво относится к сексу и в состоянии время от времени организовать доставку в спальню напитков и легкой закуски.

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 2.



Водолей (21.01−19.02): С четверга в ваших делах наметятся заметные улучшения. Старайтесь находиться в гуще событий и не откладывайте реализацию своих планов на более поздний срок. Пожалуй, это одна из лучших недель года, и не игнорируйте предложения, которые можете получить. Имеет смысл оформить свои личные отношения или формально закрепить какой-то деловой союз. Если с воскресенья начнете занятия в клубе по интересам, то позже вы поймете, насколько важным было это решение.

Про деньги. Если в ближайшие дни вы заключите договоры, они могут принести совершенно неожиданную прибыль. Возможны командировки в середине недели, они отвлекут вас от проблем и улучшат ваше финансовое положение.

Про любовь. Неделя может открыть вам много нового и интересного в отношении близкого вам человека. Возможно, вы его не знаете с этой стороны, присмотритесь.

Про интим. Светила дают недвусмысленный совет не хранить все яйца в одной корзине. Сейчас не стоит сосредотачивать усилия на соблазнении какой-то одной персоны — лучше флиртуйте со всеми, причем понемногу, полегоньку и не спеша. Если вы только начали встречаться с потенциальным возлюбленным/возлюбленной, не торопитесь с переходом от платонической стадии к физиологической. В общем, подпекайте пресловутые яйца медленно и со вкусом...

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 2.

Рыбы (20.02−20.03): Больше всего событий и новостей будет там, где проходит ваша деятельность или учеба. Конец недели благоприятен для любых перемен, связанных с карьерой, начала новых дел, смены графика, условий работы. Поговорите с работодателем о своих перспективах и оплате, если считаете, что заслуживаете повышения. С пятницы переключайтесь на личные дела. Сделайте модную стрижку, походите по магазинам, организуйте вечеринку для друзей.

Про деньги. Финансовая сфера не внушает особых беспокойств. Могут напомнить о себе дела, связанные с недвижимостью или с наследством. Звезды советуют отнестись к этому предельно серьезно и не затягивать с решением этого вопроса.

Про любовь. Эта неделя не располагает к гармоничным отношениям в любви. Возможны ссоры и конфликты, непонимание, отчужденность. Постарайтесь свести эти неприятные моменты к минимуму. Лучше комплименты, чем критика.

Про интим. Женщина с веником — это не только домохозяйка или уборщица. Это практически ведьма! Поэтому, несмотря на то, что звезды пророчат вам активность скорее, в сфере домашнего хозяйства, нежели в эротической сфере — у вас есть куча времени, чтобы обдумать ваши коварные ведьминские планы по соблазнению, привороту и «присушке» нужного вам субъекта! у мужчин-Рыб неделя такова, что вам больше захочется отоспаться, чем совершать сексуальные подвиги.

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 3.