Душу Козерогов потревожат романтические переживания, а Овны могут наделать глупостей с финансами

Овен (21.03−20.04): Перспективы отношений с партнерами будут в центре вашего внимания. Не планируйте важные встречи, деловые и личные, на первую половину недели. Но неожиданно вы можете получить интересную информацию или предложение. Во вторник проблемы могут возникнуть в поездках; проверяйте исправность своего автомобиля и не доверяйте случайным встречным. Четверг — благоприятный день для посещения стоматолога или небольших косметических операций.

Про деньги. В ближайшие дни уделяйте слухам поменьше внимания. Поддавшись панике, вызванной якобы верной информацией, вы рискуете наделать массу глупостей, в то время как ваше финансовое положение вполне стабильно.

Про любовь. В начале недели вас может выбивать из колеи одиночество, но не позволяйте этому состоянию завладеть вами. Это ненадолго, устройте романтические выходные.

Про интим. Овнам на этой неделе можно все! Даже то, что по каким-то причинам нельзя было раньше. Поэтому быстро вспоминайте все ваши самые необузданные фантазии и бросайтесь воплощать. Тем более, что напарника по сексуальным играм нынче долго точно искать не придется — он/она уже бродит где-то поблизости…

Благоприятные дни: 8, 9; неблагоприятные: 12.

Телец (21.04−21.05): Материальные вопросы поторопитесь решить в понедельник. Но крупные покупки лучше отложить на следующую неделю. Уделите максимум внимания здоровью — есть опасность инфекционных и простудных заболеваний. С четверга больше внимания уделите домашним делам. Будьте внимательны с водой, следите за исправностью системы водоснабжения. «Утечка» денег тоже возможна во второй половине недели. Поэтому, будьте внимательны при любых тратах.

Про деньги. Не стоит делать неосторожных шагов, связанных с недвижимостью. Сейчас по ипотеке слишком большой процент. Стоит внимательно изучить рынок.

Про любовь. Первая половина недели пройдет спокойно и гармонично, а вот вторая половина достаточно взрывоопасна. Постарайтесь все же контролировать свои эмоции.

Про интим. Посмотрите опасностям в лицо, не отворачиваясь от них и не пряча голову в песок, словно какой-нибудь безмозглый страус. На практике это означает, что нечего просто сидеть дома и безудержно ревновать вашего драгоценного/драгоценную к некой мифической или реальной любовнице/любовнику. Отправляйтесь подстерегать «ходока налево» после работы и следить, куда он/она пойдет. А вдруг вам повезет, и вы обнаружите, что он/она действительно допоздна работает?

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 11.

Близнецы (22.05−21.06): Во вторник и среду можно активно общаться, завязывать деловые и личные связи. Но учитывайте общий напряженный фон и склонность окружающих к соперничеству — каждый тянет «одеяло на себя». Во вторник будьте внимательны при работе с компьютерами и другими системами связи. Возможны поломки, получение искаженной информации. В четверг можно заняться покупками для дома, но не особенно крупными. В пятницу хорошо принимать в доме гостей.

Про деньги. Хорошее время для труда и отдыха. Вы хорошо заработаете и с умом потратите на качественные вещи и впечатления. Вас ждут интересные предложения и крупные финансовые поступления.

Про любовь. Личная жизнь наконец-то начинает радовать вас. Сбываются самые заветные мечты, сдаются самые неприступные крепости. Все неприятности и тревоги позади, вы любите и любимы, вам остается лишь в это поверить. А вот с этим могут быть проблемы, похоже, вы будете склонны искать подвох.

Про интим. Если Близнецы почувствуют слабость или неприятное потягивание внизу живота — пусть знают, что это сигнал о нехватке сексуальной разрядки. Ваша задача — любым способом снять накопившееся возбуждение, иначе у вас вполне может что-нибудь «перегореть». И не удивляйтесь потом, откуда взялась очередная инфекция или еще что-нибудь. Это предохранитель вышел из строя!

Благоприятные дни: 9, 10; неблагоприятные: 6.

Рак (22.06−22.07): Для вас эта неделя может стать удачной, несмотря на загруженность делами и неровный фон в отношениях с окружающими. Неожиданная информация в среду послужит стимулом для более активного участия в деле, где вы раскроете свои творческие способности. Это может быть и потребность заняться перепланировкой своего дома или удовлетворение интересов ваших детей. В четверг и пятницу сделайте закупки продуктов. Эти дни наиболее оптимальны для работы с домашними растениями.

Про деньги. Можно спокойно вздохнуть, велика вероятность улучшения финансового положения. Не исключено, что вам предложат новую, интересную работу, не спешите отказываться от нее, даже если у вас были совсем другие планы.

Про любовь. Вам придется принять любимого человека таким, какой он есть. Не пытайтесь его изменить и переделать. Воздержитесь от выяснения отношений, неделя и без того будет не самой радужной.

Про интим. Ракам повезло — эта неделя настолько богата на любовные удовольствия и чувственные наслаждения, что ее грех целиком не посвятить искусству удовлетворения! Так что отпрашивайтесь в отпуск, вызывайте вашего любовника/любовницу к себе и практикуйтесь, практикуйтесь, практикуйтесь! Звезды рекомендуют лишь следить, чтобы у вас не осталось на видных местах засосов — иначе начальник очень огорчится…

Благоприятные дни: 7, 12; неблагоприятные: нет.

Лев (23.07−23.08): Попробуйте отойти от привычных схем в отношениях, по-новому расставьте приоритеты. Это поможет решить создавшиеся проблемы, только не доводите выяснения отношений до конфликтов. Найдите занятие, которым увлечется вся семья. В четверг и пятницу ваша помощь может понадобиться кому-то из родственников. Это благоприятное время для ремонтов, генеральных уборок, покраски.

Про деньги. Неделя грозит конфликтами на работе и даже профессиональным выгоранием. Постарайтесь быть экономнее и осторожнее, чтобы нехватка денег не слишком угнетала вас.

Про любовь. Если вам удастся справиться с ревностью, неделя будет вполне хорошей. Самые большие шансы почувствовать себя счастливым у вас будут в пятницу. Если вы еще не встретили любимого человека, активно смотрите по сторонам в его поисках именно в этот день.

Про интим. Улыбайтесь напропалую, милые Львы — пробил ваш звездный час! Вы неподражаемы, обаятельны и способны свести с ума кого угодно. Поэтому совершенно неважно, во что вы нынче оденетесь и какие техники примените во время занятий любовью — ваш кавалер/дама все равно окажется в полном восторге!

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 6.

Дева (24.08−23.09): Скоро вам предстоит углубиться в новую тему, и придется ограничить активное общение и поездки. Пользуйтесь возможностью получить такого рода впечатления уже сейчас. Посещение различных инстанций, оформление документов тоже лучше сделать на этой неделе. Но избегайте принимать важные решения, делать покупки в среду. Есть вероятность обмана или кто-то попытается вас использовать. Поездки, семейные мероприятия можно планировать на четверг и пятницу.

Про деньги. В начале недели финансовый поток будет только из старого, надежного и проверенного источника. Деньги, кажется, просто растворяются у вас в руках, постарайтесь как можно скорее отдать их тому, кто сможет сохранить для вас хотя бы часть.

Про любовь. Не будьте пессимистом, ведь ситуация может в любой момент измениться в лучшую сторону. В начале недели ощущение одиночества может внутренне угнетать и раздражать вас. Однако внезапный звонок и встреча в среду или в четверг изменят ваше настроение.

Про интим. Девам лучше всего подальше держаться от соблазнов на этой неделе, иначе можно влипнуть в неприятности. Побудьте паиньками, сдержитесь — и тогда на следующей неделе звезды дадут вам сексуальный карт-бланш.

Благоприятные дни: 8, 9; неблагоприятные: 12.

Весы (24.09−23.10): Неожиданные известия издалека придут в среду или четверг. Вы можете отправиться в командировку или личную поездку. Но не спешите расставаться с деньгами, какие бы заманчивые предложения ни поступили. И только в пятницу вы можете заняться покупками и заготовками для дома. Тем, кто страдает от повышенного веса, в выходные можно посетить сеанс массажа. Эффективно будет и использование препаратов для похудения.

Про деньги. Финансовое положение пока не очень сочетается с вашими наполеоновскими планами. Впрочем, скоро у вас появится новый источник дохода.

Про любовь. Не сопротивляйтесь порыву вашей страстной натуры, однако страсти могут слишком уж накалиться. И тогда любая мелочь грозит стать поводом для ссоры. Старайтесь проявлять терпение и верить в лучшее.

Про интим. Ваша непосредственность в проявлениях сексуальности сослужит вам добрую службу. Благодаря ей, вам удастся избежать весьма неприятного объяснения по тому или иному поводу. Скорее всего, это предсказание связано с вашей работой, хотя не исключены и «разборы полетов» внутри семьи. В общем, будьте проще и эротичнее — и кривая вывезет даже там, где не проедет танк!

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: нет.

Скорпион (24.10−22.11): Положение планет открывает вам массу возможностей в самых разных сферах. Но это может отбирать все силы и неблагоприятно сказываться на состоянии здоровья. Активно продвигайте свои планы в первой половине недели, а вторую посвятите личным делам. Эгоизм и утверждение своей позиции сейчас оправданы. В четверг или пятницу сделайте что-то приятное для любимого человека, результат даже для вас может оказаться неожиданным.

Про деньги. С деньгами на этой неделе будет все в порядке. Начальство явно довольно вами, с вами считаются коллеги. В среду вероятны крупные финансовые поступления.

Про любовь. От вас будет во многом зависеть, как будут развиваться ваши отношения. Не бойтесь проявить эмоции, признаться в любви, окунуться в омут страсти.

Про интим. «Поставьте мужчину перед собой на колени», — на полном серьезе советуют Скорпионам-дамам астрологи. И не просто так, а с отчетливо видимой целью: пускай он исследует ваш пейзаж и опишет его для науки. Так и действуйте: пять минут исследует, две минуты описывает вслух, а затем снова в путь — покорять холмы, пропасти и каналы. Скорпионам-мужчинам звезды советуют отдохнуть и набраться сил — скоро вас ждет нечто необыкновенное.

Благоприятные дни: 7, 10; неблагоприятные: 9.

Стрелец (23.11−21.12): В первую половину недели занимайтесь только текущими делами. Предложения или обещания, услышанные в это время, могут оказаться пустыми, а в личных отношениях тоже будет полно неразберихи. С четверга вы можете использовать родственные связи для решения своих вопросов. В пятницу помощь родных может оказаться особенно ощутимой. На выходные можно планировать поездки. Только не забудьте тщательно проверить все краны в доме перед отъездом.

Про деньги. Деньги могут появиться уже в самом начале недели. Позаботьтесь о семье, купите что-нибудь полезное для дома, да и себя не забудьте порадовать какой-нибудь покупкой. О бережливости на время можно даже забыть.

Про любовь. Вы энергичны, и, словно магнитом, притягиваете к себе людей. Любимого человека вы можете потрясти новым взрывом чувств. Однако нежелательно заводить тайный роман, сохранить секрет вряд ли удастся.

Про интим. Измученные обострившейся неуверенностью в себе, бедные Стрельцы начнут совершать все те типичные ошибки, что противоположный пол терпеть не может. Дамы начнут звонить без повода на работу и спрашивать: «Любимый, а ты меня еще любишь? А как ты меня любишь? А ты меня хочешь? А как?» Мужчины начнут выслеживать и ревновать без повода. Чтобы избежать разрыва, постарайтесь не приставать к близкому человеку с дурацкими вопросами и излияниями.

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 10.

Козерог (22.12−20.01): В понедельник у вас могут появиться незапланированные дела. И до четверга придется поработать в режиме аврала. Со второй половины недели обстановка нормализуется. На первый план выходят личные отношения. В четверг и пятницу в доме хорошо заниматься ремонтными работами в ванной или кухне, осуществлять влажные уборки, закупать продукты. Суббота более благоприятна для поездок, визитов или приема гостей, а в воскресенье лучше избегать трат и лишнего общения.

Про деньги. Вас ждет финансовый штиль. Так что стоит покупать только самое необходимое Во вторник будут удачны сделки и переговоры. В воскресенье возможны непредвиденные расходы на детей или родственников.

Про любовь. Вам нужно выглядеть модно и стильно. Вас явно ждут свидания. Романтические переживания тревожат вашу душу. Вероятно интересное знакомство, которое повлияет на ваше будущее, только не потеряйте голову от счастья, проявите некоторую сдержанность.

Про интим. Нет в мире совершенства — но есть Козероги, которые близки к нему, как никто. И текущая неделя докажет это как нельзя лучше. Вы окажетесь на недосягаемой восхитительной высоте — чего бы ни возжелал ваш возлюбленный/возлюбленная и каких бы ласк ни возжаждала его/ее плоть. Правда, есть риск, что вы испортите все своей несдержанностью и склонностью к критике — поэтому постарайтесь занять рот чем-то более достойным.

Благоприятные дни: 8, 12; неблагоприятные: 6.

Водолей (21.01−19.02): Все ваши интересы сконцентрируются вокруг работы. Здесь вас может ждать и успех, но и разочарование в некоторых связях, на которые вы рассчитывали. Как раз хорошая возможность разобраться с партнерством и понять, где вы должны полагаться только на себя. Новая информация придет во вторник. В этот день будьте внимательны при эксплуатации компьютерной и бытовой техники. С основными планами желательно управиться до субботы. В воскресенье только отдыхайте.

Про деньги. На этой неделе вас могут ждать проверки и придирки со стороны начальства. Будьте готовы. К деньгам стоит отнестись бережно и аккуратно. В выходные, судя по всему, полностью забыть о делах не получится.

Про любовь. Неделя обещает быть довольно нервной, полной ревности и переживаний. Постарайтесь не обманывать любимого человека. Лучше честно поговорить о проблемах.

Про интим. Для повышения чувственности отношений вашей пары обязательно используйте ароматические масла и благовония. Помните, что мужские ароматы — это сандал, кедр, шалфей мускатный. Женские — ваниль, кокос, лаванда, пион. Кроме того, это позволит расслабиться вам самой/самому, а вашему избраннику/избраннице подарит массу приятных ощущений.

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 7.

Рыбы (20.02−20.03): Сейчас творческий адреналин заставляет вас действовать в позитивном ключе, несмотря на ограничения, с которыми вы сталкиваетесь. Будьте внимательны во вторник и среду, если планируете ремонтные работы в доме, особенно, с электричеством. В четверг и пятницу уделите больше внимания детям и своим собственным увлечениям. Если на эту неделю у вас запланированы семейные мероприятия или поездки, то не откладывайте и успейте все важное сделать до выходных.

Про деньги. На этой неделе будьте внимательны по отношению к новым деловым партнерам, проверьте, на что они способны. В субботу окажутся удачными крупные покупки, только посоветуйтесь с семьей.

Про любовь. Новое увлечение грозит вскружить вам голову. Вас может потянуть на приключения и авантюры на почве страсти. И ваша жизнь круто изменится.

Про интим. Неугомонные Рыбы по-прежнему ищут приключений, и, безусловно, они их найдут. Но только не на свою голову, а на свою «филейную часть». Возможно, ваш ненаглядный/ненаглядная уже давно мечтает отшлепать вас как следует! А может быть, у него/нее более далеко идущие планы на этот счет...

Благоприятные дни: 7, 10; неблагоприятные: 8.