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Гульбарий
В поисках старого Кенингсберга

В поисках старого Кенингсберга

Сергей Рубцов

Калининград очень часто рассматривают в качестве маршрута на новогодние каникулы, поэтому предлагаем обсудить и в деталях. Наверняка, у вас есть свои впечатления, вы можете поделиться адресами крутых кафешек, бюджетных и уютных отелей, интересных достопримечательностей, про которые молчат официальные путеводители. Нам интересно всё! А начнём мы этот разговор с впечатлений  тульского путешественника Сергея Рубцова. Каким он увидел этот город?
 

— Посетить Калининград было моей давней мечтой, которая совсем неожиданно осуществилась в этом году, благодаря удачно подвернувшимся авиабилетам. Ожидания были самые прекрасные, тем более город должен был преобразиться к ЧМ по футболу в лучшую сторону, а значит статье еще прекраснее и интереснее, но все оказалось не так хорошо, как рисовала моя фантазия.

Рассматривая фотографии в интернете, может сложиться впечатление, что Калининград просто утыкан старыми европейскими постройками, а знакомая советская архитектура будет здесь смотреться чем-то инородным и выпадающим из общей городской картины. К сожалению, все оказалось в точности до наоборот. Даже то, что на фотографиях кажется истинно европейским, вживую и вблизи оказывается обычным новостроем:

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В целом, если отойти от центра, то город даже с трудом можно отличить от родного мне Советска:

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Даже главный символ Калининграда, знаменитый Кафедральный собор на острове Канта, почти с нуля отстроили лишь в конце 1990-х годов:

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Интересно, что если смотреть на старые изображения города, то собор стоял в плотной европейской застройки района Кнайпхофе, которая не сохранилась после усиленных бомбардировок в годы войны, да и от самого собора тогда остались лишь внешние стены:

Остров Кнайпхов с Кафедральным Собором_02

Сейчас же собор является единственной постройкой на острове, который получил названием в честь похороненного возле у стен философа Иммануила Канта:

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Вообще у меня всегда странные чувства вызывают могилы в качестве достопримечательностей, а также люди, которые фотографируется на их фоне, но это видимо дело вкуса.

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Лично мне собор очень понравился, огромная и прекрасная постройка, вокруг которой хочется ходить и рассматривать чуть ли не каждый его кирпич:

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Я оказался возле собора в очень удачное время, за несколько минут до начала дневного органного концерта. Такую возможность я упустить не мог, тем более мне как-то случайный знакомый очень рекомендовал здесь побывать:

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Единственное, что рекомендую посещать данное мероприятие не так, как это делал я, то есть не после ночного перелета и бессонной ночи, потому что как бы прекрасно орган не звучал, но порой его звуки действовали на меня убаюкивающе, особенно во время исполнения медленных произведений:

После концерта я продолжил прогулку по острову Канта, посмотрев находящиеся здесь памятник, а также заглянув в Парк скульптур:

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Почему-то Гагарину сделали самодельную «табличку», хотя это был наиболее узнаваемый в парке памятник:

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Если уж коснулся памятников, то стоит упомянуть и популярные среди туристов небольшие городские скульптуры, которые носят больше развлекательный, чем какой-то смысловой характер:

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Это что за поке... футболист?

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Но все же не Кантом единым и Рыбной деревней живет Калининград, сохранились тут и действительно уникальные места, во-первых, каким-то чудом в городе уцелел целый район из старых немецких домов, причем представлены здесь в основном небольшие особняки:

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Они каким-то чудом пережили войну и советскую застройку города:

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Именно на таких улочках хочется жить, а не в бетонных коробках, удивительно, что здесь совсем мало народу, людям больше интересно смотреть на новострой и имитацию европейской архитектуры, сделанную из советских пятиэтажек:

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Калининградские ворота

Древний Кенингсберг являлся городом крепостью, поэтому нет ничего удивительного, что здесь было возведено множество оборонительных сооружений, которые к моей радости сохранились и до наших дней. Сейчас в городе осталось семь из десяти старых ворот, которые опоясывают весь центр и выделяются свой необычной и разнообразной готической архитектурой, а также потрепанным видом. Не все они оказались фотогеничны, во многих сейчас находятся музеи, и, чтобы их всех найти надо потратить несколько часов своего времени. Я, разумеется, это сделал. Первыми мне попались Фридландские ворота, возле которых у меня и появилась идея пройтись по ним всем, хотя первоначально таких планов не было. Сейчас внутри расположен небольшой краеведческий музей, а двойные проемы закрыты массивными железными ворота, между проемами в нише стоит скульптура:

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Единственными воротами в Калининграде, которыми можно воспользоваться по их прямому назначению являются Бранденбургские ворота, в них же наиболее ярко выражены черты готики. Особенно долго ими наслаждаются водители, стоящие здесь в пробках:

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Бранденбургские ворота в 1908 году:

ID003433_A337_BrandenburgerTor

В Закхаймских ворота сейчас располагается арт-площадка и проходят культурные мероприятия, а еще в начале 2000-х здание просто использовали как типичную заброшку в качестве склада:

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Закхаймские ворота в 1902 году:

Sackheimer_Tor

Фридрихсбургские ворота многие считают восьмыми воротам Калининграда, но на самом деле они относились не к городу, а к самостоятельной одноименной крепости Фридрихсбург, от которой только они и остались. По своему стилю и внешнему виду они ничем не отличаются от других ворот города, все тот же обожженный фигурный кирпич и неоготика. Сейчас здесь находится один из филиалов музея Мирового океана, к ним я попал, когда уже он был закрыт, пришлось смотреть через забор:

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Фридрихсбургские ворота в 1938 году:

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Королевские ворота, поистине заслужили свое название, потому что выстроенные в форме мини-замка в псевдоготическом стиле выглядят богаче и солиднее, чем их другие собратья. Свое название они получили благодаря одноименной улице, по которой прусские короли выезжали из Кенингсберского замка в сторону Кальтхофа, где находился старейший в Пруссии армейский полигон «плац Девау». Сейчас внутри располагается музей:

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Королевские ворота в 1914 году:

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С Королевским воротами за звание наиболее красивых спорят Росгартенские ворота, но лично меня они почему-то впечатлили не сильно, может из-за того, что здесь располагаются кафешки и место как-то потеряло весь свой шарм:

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Росгартенские ворота в 1928 году:

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Зато возле этих ворот сохранилась башня Дона, в которой сейчас располагается музей янтаря:

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Но наиболее интересный вид на нее открывается не с парадной стороны, а с противоположной, там, где сохранился ров с заполненной водой:

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Несмотря на то, что здесь довольно популярное туристическое место с кафешками и ларьками с сувениркой, логистика для прогулок тут не особо продумана, поэтому чтобы обойти все эти постройки кое-где пришлось даже спрыгивать с кирпичных возвышенностей. Зато мне попалась довольно интересное граффити:

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Если перейти на другую сторону Верхнего пруда, на берегу которого и стоит башня Дона (кстати, вокруг пруда стоит тоже погулять), то сначала мы пройдем мимо сохранившего фрагмента оборонительной стены:

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А потому окажемся на блошином рынке, который расположился прямо возле второй оборонительной башни – Башни Врангеля. Она в паре с башней дона должны были прикрывать Верхний пруд, как самое слабое место в обороне города. Здесь уже нет толп туристов, внутрь попасть не получается, а само место выглядит как заброшенный брат-близнец предыдущего:

 

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Вообще в городе попадаются множество остатков оборонительных и просто старых построек разной степени заброшенности, к сожалению, не все можно удачно заснять, чтобы сделать хороший и понятный кадр (по этой причине в посте нет Аусфальских и Железнодорожных ворот):

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Напоследок стоит отметить еще одну готическую постройку в виде миниатюрного замка, которая хоть и не относится к оборонительным сооружения города, но уж очень вписывается в общую стилистику с калининградскими воротам. Если идти от острова Канта по набережной мимо Рыбной деревни в сторону футбольного стадиона, то на нашем пути, попадется разводной Высокий мост, рядом с которым стоит на берегу «Домик смотрителя мостов», помещение для механизмов развода моста:

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На этом моя прогулка по готическим объектам Калининграда, да и по городу в целом, закончилась. Именно описанные выше объекты понравились мне больше всего и только из-за них я не жалею, что наконец-то посетил этот город. Удивительно, что еще лет 10 назад большинство ворот стояли полуразрушенными, в части их них находились какие-то непонятные склады. Есть ощущение, что со временем больше объектов, сохранившихся от Кенингсберга обретут новую жизнь и в свою следующую поездку город станет еще чуть больше европейским, каким я его себе и представлял.

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите
в личку Татьяне Афанасьевой
И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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Автор: Рубцов Сергей, сегодня, в 11:57 +8

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