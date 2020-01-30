Большое путешествие по Новой Зеландии, или Туда и Обратно

Андрей Чабров

, видел своими глазами огненное сердце Мордора, леса Средиземья и решил поделиться своими впечатлениями о Новой Зеландии с вами. Рассказ будет длинный, в двух частях. Но поверьте, это как хорошую книгу прочитать ;) Да ещё и с картинками! Тульский фотопутешественник Андрей Чабров побывал в Хоббитаниирешил поделиться своими впечатлениями о Новой Зеландии с вами. Рассказ будет длинный, в двух частях. Но поверьте, это как хорошую книгу прочитать ;) Да ещё и с картинками!

— Писать о путешествии в такую страну как Новая Зеландия в рамках статьи очень сложно. Слишком много эмоций и впечатлений эта «Страна Белого Длинного Облака», а именно так переводится с языка местного племени маори название островов — Аотеароа (Aotearoa) вызывает внутри меня! Я попробую передать вам красоту тех мест, где побывал сам.

Просматривая много лет назад журнал «National Geographic» я наткнулся на фотографию довольно странного места, где абсолютно зеленая кипящая вода была обрамлена яркой фантастической оранжевой полосой, неровной по краям и уходящей куда то вдаль, к горизонту, горе и синему небу!

Сочетание красок, необычности, экзотики и чего-то по Жюль-Верновски загадочного заставило очень подробно изучить статью и выяснить, что это место было в Новой Зеландии! Интернет тогда в начале двухтысячных был крайне не доступен, что-то узнать еще не удалось, и со временем яркая картинка потускнела и забылась. Прошло несколько лет и режиссёр, коренной новозеландец Питер Джексон снимает у себя на родине фильм-трилогию «Властелин Колец» по роману Джона Рональда Руэла Толкиена, убедив свое голливудское руководство в том, что для этого лучшего места не найти. Так получилось, что еще юношей я «проглотил» эту книгу, увлекшись фантастическим, сказочным, продуманным до мелочей миром хоббитов и орков, их противостоянием в борьбе тьмы и света! Фильм снят настолько близко к произведению, что книгу можно и не читать! А вот мысль посетить места съемок, проверить сказочность джексоновских картинок, а заодно воочию увидеть то самое место с оранжевым берегом, во мне засела окончательно!

Дело за малым — найти таких же безумных, пожелавших лететь с пересадками почти 48 часов, потратив немалые деньги и силы для путешествия,

...в котором не будет пляжей, дискотек, «всё включено» ради одной цели - прокатиться по двум островам Новой Зеландии почти 3000 км на машине в попытке сделать красивые фотографии и посетить все необычные места этой страны, находящейся на самом краю света!

То ли стечение обстоятельств, то ли везение, но довольно быстро двое моих друзей согласились, и вот мы втроем уже обсуждаем подробный план перемещения по стране маори Аотеароа, пытаясь привязаться к красивым картинкам новозеландских мест из интернета. Агентство помогло с визами и с маршрутом по Новой Зеландии, с привязкой к отелям и нашим фотоцелям, а так же заказав нам все билеты и машины на обоих островах. В общем, мы не пожалели, что наняли этих ребят поскольку чем длиннее маршрут, тем больше может произойти несостыковок и нужен банальный опыт в этом.

Итак, настал долгожданный ноябрьский день (в Новой Зеландии времена года наоборот и там в ноябре самый разгар весны!) и мы вылетаем. Я уже упомянул, что перелет туда является самим по себе испытанием (об одном, самом ярком эпизоде расскажу в конце), и вкратце сводится к следующему: Москва-Дубай это около 6,5 часов, для пересадки там на рейс до Мельбурна (Австралия) и с ожиданием 5 часов в этом громадном, размером больше некоторых наших городов, Дубайском аэропорте, в котором лучшее средство для передвижения — электромобиль. Но на нем возят либо инвалидов либо арабских шейхов в белых кандурах, а простым русским парням приходится перемещаться из выхода 12 до выхода 211 на популярном «11-м номере», проделывая немалым многие сотни пути!

Время пролетело быстро и вот мы на самом большом в мире самолёте Airbus A-380 уносимся на континент кенгуру, где необходимо сделать еще одну пересадку уже до пункта назначения. Перелет составляет около 14 часов, во время которого (спасибо Emirates Airline) мы успели пересмотреть на русском по 5 фильмов, съесть два обеда, и на языке жестов и междометий, т. е. на международном английском, переговорить с соседями на все мыслимые темы про Россию. Русских больше уже не было и мы только один раз услышали родную речь в Новой Зеландии. Ожидание в австралийском аэропорту еще около 3- х часов и мы летим в новозеландский Окленд (Auckland), а это очередные 3,5 часа лета. Таким образом, получаем чистого летного времени около суток и когда выходишь из самолета- уже ощущаешь себя чемпионом .

Отдельно надо рассказать про маниакальный страх новозеландских властей перед биологической опасностью, которую они видят в любом иностранце, пребывающим на их острова.

Проверке и уничтожению подлежит все съестное, особенно мясопродукты, а для пущего они выясняют, когда ты их в последний раз употреблял, и даже становится как-то неловко за тот дубайский хот-дог, который ты и так то, в общем, съел без удовольствия, а тут еще и краснеешь за ту «собаку». Шмон по-полной, да и к тому же мой рюкзак, а он не маленький у меня (фотооборудования на 20 кг) вызвал вкупе с моей небритой внешностью у местных полисменов смутные сомнения и мне пришлось пройти дополнительную проверку на перевоз взрывоопасных веществ, для чего специальной щеткой прошлись по всем швам рюкзака и поместили ее в сканер и… «о, спасибо тебе зеленая стрелочка" — я наконец почетный гость Новой Зеландии!



Первым делом получили машину напрокат прямо в аэропорту, быстро, без придирок и самое главное — с навигатором! Эта волшебная китайская коробочка выручала нас постоянно, отдавая четкие команды на самом популярном языке, а английский в Новой Зеландии, кстати, считается самым чистым в мире. Движение в Новой Зеландии как и в Англии- левостороннее и только один из нас мог сидеть за рулём праворульного Toyota Land Cruiser и ехать по левой полосе. Я же уселся спереди и испытал острые ощущения при сближении с каждым транспортным средством, которые все ехали по встречке! Рулящий то и дело ошибался. Из постоянных ошибок били такие как включение дворников вместо поворотников (у них места поменяны), при трогании включение левого поворота, постоянное желание двигаться по встречной и останавливаться на родной правой обочине- короче, у них там не только времена года наоборот.

В отеле, который был расположен в самой исторической части Окленда, у самой набережной, мы первый и последний раз услышали русскую речь от расселяющей нас девушки, которая давно перебралась сюда из Казахстана, и которая тоже давно не общалась на русском. Хочу отметить, что в Новой Зеландии существует достаточно крупная русская диаспора (около 15 000 человек) и говорят, что в последнее время она очень активно пополняется, и очень востребованы программисты, да и другие специалисты, хотя пройти жесткий кастинг на получение работы сложно, т.к. сильна азиатская конкуренция. В этой стране, как мы потом сделали вывод, коренное молодое поколение стремится покинуть родину в попытке завоевать мир, и пожилых людей там намного больше. Вот поэтому вы в опроснике будете встречать вопрос, — А не хотите ли остаться на ПМЖ? Рабочие руки нужны для поддержания экономики страны, которая сильно зависит от английских и американских инвестиций, а сильной стороной там является сельское хозяйство. Мы так же слышали, что молодежь, наскитавшись по миру, в итоге возвращается, поняв, что на этой Земле таких райских мест для проживания осталось немного. Среднегодовая температура плюс 22 градуса, экологическая чистота одна из самых высоких в мире и они гордятся этим, преступность почти отсутствует, безработица низкая, доход на душу населения- 29 000 новозеландских долларов (что примерно соответствует 20 000 Американских) и еще много чего. Есть правда один недостаток: больше тысячи землетрясений в год (3−4 в день!), но как правило они почти незаметны. Но бывают к сожалению исключения и одно из самых разрушительных землетрясений случилось сразу после нашего отъезда из страны и снесло большую часть города Крайстчёрч (Christchurch) со многими сотнями жертв, в том числе и гостиницу, в которой мы проживали.

Пребывание в Окленде (Auckland) было с одной ночевкой, но мы успели прокатиться на пароме в местечко Davenport,

откуда город виден как на ладони и сделали там несколько снимков, перекусили настоящим новозеландским стейком и успели понаблюдать снизу, как безумцы прыгают на тарзанке с самой высокой башни города Скай Тауэр (Sky Tower). Во всем мире эта страна признана как родина непобедимых регбистов, экологически чистых сельхозпродуктов и, наконец, как родина экстрима. Мы тоже решились прыгать, но на всякий случай отложили это мероприятие на конец путешествия, приурочив это действо ко дню рождения одного из моих друзей.

Назавтра, рано утром, мы выехали к первой цели нашего путешествия городку Матамата (Matamata), не далеко от которого, на частной арендованной ферме Питер Джексон в далеких двухтысячных построил целую деревушку хоббитов и снимал там сцены трилогии «Властелин колец». Прежде чем попасть на территорию Хоббитона (Hobbiton), где по живописным лугам пасётся множество овец,

мы прикупили серебряные кольца, сувениры и входные билеты по 66 nz $ и выяснили, что в Матамате вовсе не ругаются матом. Кстати, как выяснил потом — матамата это ещё и название очень редкого вида уродливых черепах, которых я, правда, видел только в джунглях реки Амазонки.

Близился полдень и солнце было достаточно высоко для художественных фото и гуляя по деревне хоббитов мы довольствовались простой съемкой круглых землянок.

Хочу подметить, что погода в Новой Зеландии очень часто облачная, поскольку с двух сторон её обдувают влажные ветра Тасманова моря и Тихого океана.

Экскурсия была настолько скоротечна, что я все время отставал от группы и пожалел, что не поселился тут же на этой ферме в небольшой гостинице, для повторного утреннего посещения этого легендарного места в спокойной обстановке и в рассветных лучах!

Кстати, проникшись увиденным, по возвращении домой я построил у себя на участке погребок в стиле домика хоббита и вся эта тема меня продолжает до сих пор радовать.

Дальше наш путь пролегал по бескрайним просторам зелёных полян и холмов к еще одному интересному, но малоизвестному месту — пещерам светлячков Вайтомо (Waitomo Caves). В интернете я перед поездкой нашел в основном устные описания этого места и мало хороших фотографий. Позже стало ясно почему. Представьте себе, что проделав сначала 17000 км до этой страны на самолете, потом еще несколько сотен на машине до этих пещер вы, покупая билет, выясняете, что там нельзя фотографировать потому, что это вредно светящимся насекомым (!) и никакие уговоры и возмущения не действуют на служащих!

Мои друзья достаточно быстро успокоились, я же был отравлен ненавистью ко всем этим билетерам и полицейским и настоял на спуске туда, надеясь как-нибудь обмануть бдительность охранников и сделать пару кадров. Заплатив по 46 местных долларов, мы спускались туда по довольно крутым ступенькам и по дороге узнали как и почему здесь выросли сталактиты и сталагмиты, что те светящиеся точки и кучки, которые нам предстояло увидеть — это личинки местных мотыльков, которые находятся в подвешенных к сводам пещеры гирляндах по 5−8 штук в полной темноте, выделяют слизь, на которую попадаются другие летающие насекомые, привлеченные светом личинок. Так они добывают себе пищу, пока не вырастут. Посторонний свет и громкие звуки для них вредны и поэтому все передвижения тут без звуков и разговоров и без вспышек. Зрелище безумно красивое: входишь в большой грот и поднимая голову видишь, что над тобой в глухой ночной тьме мерцают, как на небе, мириады звезд. Полное ощущение того, что стоишь в планетарии или вернее, что кажется, будто стоишь под небосводом, но это всё не реально и сейчас компьютерная анимация выключится и все погаснет! Но это действительность и к тому же, пока мои друзья уплыли на первой лодке во мрак в десятиминутное, самое тихое и молчаливое путешествие по всем закоулкам пещеры, мне надо было попробовать сфотографировать этот космос. Делается это со штативом в режиме постоянно открытой диафрагмы «В» с выдержкой до нескольких минут с помощью тросика. Одна проблема — невозможно навести резкость без постороннего источника света. Кадры не слишком удались и то, только благодаря китайцу и его красной предательской вспышке, которая мне всё засветила.

Выйдя из пещер и привыкнув к нормальному свету, тронулись в сторону озера Роторуа (Rotorua), место нашего ночлега. Переезд был не долгим, около 70 км, но по дороге мы останавливались перекусить стейком в кафе, во дворе которого обнаружили проржавевший скелет легендарного американского трактора Фордсон (Fordson, детище сына легендарного Генри Форда), которого долго фотографировали и никто нам на этот раз не мешал! По дороге к отелю мы то и дело останавливались поснимать пейзажи, которые представляли из себя бугристую равнину из мультфильма, накрытую зеленым плюшевым одеялом с множеством белых точек, в исполнении овец.

Мы с ребятами всё время отмечали, что в этой стране складывается такое впечатление, будто везде работают миллионы газонокосильщиков- очень везде аккуратно всё подстрижено, даже в горах. Дома фермеров как правило одноэтажные и очень компактные, везде стоят невысокие заборы из проволоки, людей попадалось совсем немного и было не понятно-как они контролируют свою живность, которая гуляет сама по себе 24 часа на участках по 20 Га. Еще одно замечание: в этой стране государство монопольно выкупает у тебя весь надой молока, шерсть овцы и другие продукты с/х-ва по фиксированным ставкам, выделяя тебе большие наделы земли и предоставляя госсуды, лишь бы ты этим занимался. А поскольку там всегда тепло и круглый год сочная трава, то почему бы не работать и потом не ездить на заслуженный отдых по далёким и экзотическим странам «к черту на куличики», например, в Россию, посмотреть снег?! Кстати, там есть свой горнолыжный край — Квинстаун (Queenstown), и я сам подумывал туда съездить, но итальянские Доломитовые Альпы почему-то всегда одерживают победу в борьбе за мои лыжи.

По дорогам Новой Зеландии везде стоят электронные табло, проезжая мимо которых ты всегда видишь свою скорость, а напуганный высокими штрафами и чуть ли не тюрьмой за превышения это помогает тебе контролировать скорость.

На дорогах везде лежат сбитые зайцы и опоссумы. Зайцы для русских — это удача на охоте, для новозеландцев - зло, завезенное когда-то с Большой земли переселенцами.

А если учесть скорость их размножения и гринписовскую терпимость новозеландцев, становится ясно, что организовав небольшую контору по отлову этих вредителей огородов можно быстро стать миллионером! И похоже новозеландцы были бы только рады этому помочь.

К вечеру мы прибыли в городок Роторуа (Rotorua), который расположен на берегу большого красивого одноимённого озера. Это озеро используется местными в том числе и как стоянка и как взлетная полоса для одномоторных гидросамолетов, которых там качается на волнах множество.

Еще я там заметил множество черных лебедей, которые у нас в диковинку, а там они, как в России утки, на каждом шагу: Австралия оказалась родиной этих черных красавцев!

Утром, сделав несколько кадров, позавтракали и выдвинулись к следующей нашей фотоцели — к «озеру шампанского» Wai-o-Tapu, гейзеру, расположенному в жерле вулкана, где как раз и находилось то самое загадочное место с оранжевой полосой из старого журнала National Geographic. Wai-o-Tapu находится в 40 км от Ратуруа и мы приехали туда как раз к открытию, к 10:00. В 10:30 там ежедневно происходит одно действие, которое собирает множество туристов-в одно и тоже время из одного крупного гейзера вверх вырывается громадный столб кипящей воды, при этом только под воздействием сил природы. Но мы увлеклись съёмкой оранжевых берегов «Озера шампанского» и не попали на знаменитый всплеск. Вода зеленого цвета оказалась из-за огромного содержания серы и родственных минеральных веществ, а оранжевым берег стал из-за окисления железа, содержащегося в воде с температурой в 65−70 градусов, при этом она всегда пузырится и потому назвали так это 60-ти метровое озеро.

Очень запомнилась особенная и какая то ржавая растительность вдоль дорожек, которая добавляет этим местам пущей мистичности.

Там, глядя с обрыва на всё это безумство красок

и на вековой лес вокруг я отметил внутри себя, что действительно нахожусь на самом краю Земли

и, что ради таких картин перед глазами и нужно летать за тридевять земель! Запах там, правда, едкий-сероводород все-таки, и мы двинулись дальше на юг в сторону нашей следующей остановки в районе горы Ngauruhoe,

...которую Питер Джексон снимал в роли горы Ородруин, где по книге Толкиена выковали главное кольцо Всевластия.

По дороге мы свернули посмотреть на искусственный водопад от старой электростанции. Там мне понравилось, что власти этой страны не жалеют денег на организацию бесчисленных бесплатных треков для пеших прогулок. Дорога пролегала через город Таупо (Taupo), который стоит на одноименном озере и это самое большое озеро с пресной водой в этой стране, на подобие нашего Байкала. Очень симпатичный провинциальный курортный городок,

пользующийся популярностью у любителей активного отдыха с элементами пляжно — курортного безделья и романтичных вечерних прогулок по набережным. Здесь можно заняться и рафтингом и погонять на экстремальных катерах, прыгнуть с парашютом с инструктором или без него, яхтинг, кайтсерфинг, джампинг.

Экзотики и романтики можно добавить, арендовав в специализированных салонах старинные английские автомобили,

открытые и с выступающими колесными арками, что и делают аристократического вида старички, выкатывая своих не менее гордых и сморщенных бабушек и глядя на эти машины почему-то представляются сцены из Теодора Драйзера «Американской трагедии», где герои, угнав такую же, «безбашенно» гоняли по улицам и были пьяны и предельно счастливы, пока не сбили насмерть ребенка.

На берегу я сделал кадр пожилой пары, сидевшей на скамейке у берега.

Обнявшись, они смотрели куда то вдаль на воду и казалось, что это и есть воспроизведение сценки «-А помнишь, как 50 лет назад мы мечтали встретить старость, обнявшись, на берегу океана в полной гармонии с природой и в тишине!».

Хочу еще раз отметить, что тема счастливых пожилых людей, которые насмотрелись на всю суету этого «Безумного Безумного Безумного мира» и поняли, что гармония с природой, с самим собой, покой и умиротворение- это то, чего не хватало в течении всей жизни и прибыли в эту страну получить всего этого блаженного счастья сполна, звучит здесь на каждом шагу и в каждом городе, даже в столице Веллингтоне, где спешащие и озабоченные молодые люди резко контрастируют со слегка улыбающимися и счастливыми спокойными пенсионерами.

Потом мы останавливались в каком то полузаброшенном природном парке у подножья того самого действующего вулкана Ngauruhoe (Ородруин) поснимать черных лебедей, которых тут было не меньше 3-х сотен. Проделав очередные 400 км пути, мы прибыли в шикарный аристократичный, одиноко и гордо стоящий посреди равнины типичный английский старинный отель.

Мы никак не могли понять, как его тут рискнули построить. Поняли потом- с одной стороны он смотрел на красивый действующий вулкан, а другой стороной на горнолыжный спуск. Мы получили в своё распоряжение всё крыло третьего этажа с индивидуальным лифтом и поражённые аристократичным богатым интерьером с резными старинными комодами и кроватью разошлись по своим номерам, что бы принять ванну с бокалом холодного шампанского, заранее приготовленного для гостей! Спалось здесь очень крепко, учитывая многочасовое смещение во времени (время там +8 часов к московскому), но это не помешало встать до рассвета и пойти фотографировать спящий вулкан в первых лучах новозеландского солнца.

После завтрака мы выдвигаемся дальше по северному острову, в направлении столицы Новой Зеландии — Веллингтону. По дороге мы рассуждаем про коренное население этих островов — племя маори (Maori). Нам не удалось попасть на известное шоу этих аборигенов, но их танцы с высунутыми языками на воинственно вытатуированных лицах можно увидеть сплошь и рядом во всех буклетах. Я был всегда уверен, что это именно им должно быть стыдно за своих предков, которые будучи каннибалами как-то поужинали мистером Куком, о чем поёт в своей песне Владимир Высоцкий «Но почему аборигены съели Кука? За что? Неясно, молчит наука». Но оказалось, что его никто не ел, а только расчленили для обряда шаманов после того как он погиб в сражении с диким племенем на одном из далёких Гавайских островов. («А дикари теперь заламывают руки, ломают копья, ломают луки, сожгли и бросили дубинки из бамбука. Переживают, что съели Кука»). В честь этого великого мореплавателя назван пролив Кука между северным и южным островом Новой Зеландии, куда нам и предстояло попасть.

Трасса N1, по которой мы катили, сама по себе довольно скучная (кстати платных дорог мы не встретили ни разу) и мы решили просто свернуть влево, сделать крюк вглубь, что бы окунуться в самую глубину местных селений. И не ошиблись. Уже через пару километров мы наткнулись на мост над стометровым ущельем, с абсолютно вертикальными краями. Затем еще через несколько километров мы остановились, что бы сфотографировать прекрасную панораму, открывшуюся нам: стоя вверху на откосе мы увидели множество небольших холмов, покрытых ярким зеленым травяным покрывалом усеянных множеством белых овец и где-то вдали автострада. Было устойчивое ощущение, что ты разгадал смысл слова «благодать».

По дороге мы останавливались в городке Быки (Bulls) перекусить стейком конечно, и выпили там в первый раз вкусный кофе (вообще его там не умеют готовить). Городок типичный придорожный и весь одноэтажный, с магазинчиками сувениров и книг (!), а так же множеством риэлтерских контор. Мимо нас по этой центральной улице проехал грузовик доверху наполненный навозом с местных ферм, напомнив нам, что мы в самой сельскохозяйственной стране этого региона. Странно, но никто из прохожих не поморщился, а у нас стейки тревожно и настойчиво начали проситься обратно и мы быстро двинулись дальше.

Долгий переезд и мы въезжаем в столичный город этой страны-Веллингтон (Wellington). Погода отличная и сразу что я отмечаю, город стоит на самом побережье и дома располагаются от воды и вверх по склонам, внизу в заливе стоит множество припаркованных яхт и дорога то и дело петляет вверх-вниз среди невысоких, очень аккуратных домиков, где в палисадниках довольные старушки в кипельно белых платочках с блаженным выражением лица поливают из лейки цветы в прямоугольных горшках. Гостиница уже привычная нам Novotel и мы решаемся после заселения прогуляться в городской Ботанический сад, который по карте был совсем рядом. Черт нас дернул идти туда пешком — сад находился на самом верху склона, над всем городом, и более крутых склонов на городских улицах я больше не видел нигде! Через час подъема под крайне недоброжелательными взглядами со стороны своих друзей, запыхавшись, я делал первые кадры главной охранной пушки столицы, которая стояла в самом начале этого места и откуда открывался прекрасный вид на залив Тихого океана.

Тут находится и планетарий и обсерватория и собственно сам парк, который местные используют как место для активных пеших прогулок и для тренировок в игре регби. Этот спорт является национальным и в

него играют все и особенно в школах. Сборная этой страны, являясь многократными чемпионами мира, всегда выступает в форме чёрного цвета с изображением ветки папоротника-символа страны и перед матчами всегда танцуют танец Хака, устрашая соперников. Кстати, ещё одним символом Новой Зеландии является птичка Киви, но её мы так нигде и не встретили!

С едой в нашем районе было как-то напряженно, мы еле нашли место где перекусить и сидя за бокалом вина мы все пришли к выводу, что это самый скучный город в этой стране. Особенно удручала картина брошенных домов и гаражей!

Еда, кстати всегда обходилась нам по 50−55 нз долл, где бы и чем бы мы не питались, а порция виски у них 15 мл и нам часто приходилось удивлять барменов заказывая у них дабл офф трипл (90 мл).

В агентстве, в Москве, я заказывал «посещение мест съемки «Властелина Кольца», правда, с англоязычным гидом. И вот в 9:00 следующего дня нас забирают на эту экскурсию, и мы выясняем, что мы первые русские у нашего гида, кому это интересно за 230 $ с человека. Забегу вперед и скажу, что делать это надо если ты просто фанатик Толкиена, а иначе не очень удачная идея потратить деньги. Вас водят по городскому Парку на горе Виктория

...и показывают под каким кустом прятались хоббиты, а под каким сидел оператор и их снимал, под каким деревом стояли орки, из какого ручейка гениальные программисты «Weta» делали бурлящую великую реку Ондуин по которому сплавлялся Арагорн и где лежали трупы орков (которых кстати играли новозеландские солдаты) после битвы с великим Братством кольца. Единственным интересным местом мне показался парк, где мы увидели столетние деревья с торчащими из земли громадными корням

и огороженную, как экзотическое дерево, березку (которых там просто нет). Мы посетили так же студию Питера Джексона «Weta», которую он назвал в честь самого крупного насекомого на Земле, живущего только в этой стране. Нам показали, как создавались 80% кадров фильма и оказалось, что весь фильм получился и завоевал любовь зрителей благодаря жене Питера и команде великолепных компьютерных аниматоров. Жена Питера Джексона- Френсис Уолш была идейным вдохновителем и сценаристом этого проекта, и именно она срежиссировала множество сцен, но лавры собрал ее муж, впрочем и его заслуг никто не умаляет!

Вместе они привлекли в свою страну более 1,5 миллиардов ежегодного оборота этим фильмом.

Утром трансфер на паром, предварительно сдав машину (всего лишь оставив ее с заполненным баком на стоянке отеля). Паром который должен был нас доставить на соседний Южный остров (всего 35 км по прямой, но из-за сложности фарватера-90 км общей протяжённости), представлял из себя огромный четырехпалубный лайнер, где вы как на самолете сдаете багаж и проходите досмотр. Мы решили сесть на самой верхней открытой палубе, и когда отплыли пару миль, поняли, что ветер в заливе Кука всегда дует сильный и при желании смог бы сдуть любого с палубы. По этой же причине вдоль всей прибрежной линии стоят мощные ветряки, трансформируя для местных эту энергию в электрическую, ведь атомных станций в этом государстве просто не строят, чем и гордятся, используя только альтернативные способы добычи энергии. И еще здесь на пароме становится понятно, почему маори назвали так свою страну: скалистый берег, который был нам хорошо виден на протяжении многих десятков километров сверху был весь накрыт «Белым Длинным Облаком».

Продолжение следует.

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

Являетесь поклонником «Властелина колец»?