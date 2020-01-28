Банско. Горнолыжная Болгария

Ирина Пшонкина Для любителей покататься зима без гор и снега — и не зима вовсе! Куда народ только не едет — в Финляндию, Австрию, Андорру, Швейцарию. Впрочем, многие предпочитают отечественные курорты — Шерегеш, Кировск, Домбай, Красную Поляну, Белокуриху… Тульская путешественница Ирина Пшонкина приглашает нас заглянуть в Банско. Если есть свои впечатления об этом горнолыжном направлении, не жадничайте — делитесь в комментариях.

— C наступлением зимы Болгария вылетает из головы отдыхающих как потенциальная страна для отпуска. К одним из наиболее популярных среди любителей горных лыж мест относится Банско. Солнца там не меньше, чем у моря! Цены не завышены, нет языкового барьера, качество сервиса достойное.

Вы слышали о существовании Пиринских гор? Да, они не такие высокие и суровые, ландшафт имеет более сглаженный характер, но все так же красиво как и в любой другой горной местности! Самая высокая точка Пирин — 2914 метров, в Банско подъемник не поднимается выше 2 600 метров, но и это прекрасно! Эти горы отлично подходят для новичков и для любителей спокойного и размеренного катания.

Самое яркое впечатление от горнолыжного курорта Банско — эти нереальные сосны и ели в снегу!

Не везде, не на каждом курорте, есть столько деревьев как тут. А если вам повезет и выпадет много снега, то вы попадете в сказку! Отдельная радость для фрирайдеров — прокатиться по пухляку среди елок!

ТРАССЫ В БАНСКО

Чалин Валог (1500 м) — самая низкая, для новичков. Ненапряжная и приятная!



Шилигарника (1725 — 2500 м) — самая любимая трасса!



Бендеришка Поляна (1600 м) — скорее является зоной отдыха. Здесь берут начало трассы для беговыхыж, расположено стрельбище биатлонистов, бары, рестораны и другие развлекательные заведения .



Бандерица (Тодорка, Балканиада, Томба (черная), Юлен, Стара писта, Стражите — созданы для продвинутых ребят, это красные трассы



В общей сложности, здесь есть 21 трасса протяженностью более 75 км и суммарным перепадом высот в 1600 метров между самой высокой станцией подъемников (2600 м) и выкатом к Банско на 1000 м

В чем главная проблема Банско? Почему некоторые отказываются туда ехать? Это, конечно же, утренняя очередь на подъемник!!!

Надо обладать запасом нервных клеток чтобы отстоять 2 часа зимой на улице в очереди!

Мои лайфхаки как этого избежать:



1) Самый верный способ — это прийти до открытия рано утром, до 8 часов. Правда, если у вас лыжи в прокате, то все равно придется ждать открытия проката, или забирать лыжи с собой в отель. Рано утром совсем нет очереди, пройдете сразу.



2) Если вы приехали компанией, то пусть один человек стоит в очереди за ски-пассом, а второй в очереди на подъемник



3) Если вставать каждый день так рано сложно, то есть неплохой вариант — каждый раз ездить на такси (400 руб.) или автобусе до Бандеришка Поляны, там уже нет таких очередей



4) Выбрать другое время для катания — прийти к 12:30 и взять ски-пасс на полдня, он, кстати, дешевле, не 2200 руб, а 1850 руб. Но понятно, что к этому времени трассы более разбитые…



5) VIP ski pass — стоит дороже, 2900 руб. Дает возможность проходить вне очереди) Купить можно в отелях Regnum и Lucky Bansko .



6) Если вы берете обучение в школе катания, то пройти через турникет тоже можно без очереди .



7) Выбрать время поездки когда на склонах наименьшее количество людей — 2 недели после новогодних январских праздников, и весь период после первой недели марта и до закрытия сезона.

Стоит ли ехать в горы зимой если вы не катаетесь на лыжах? Определенно!

Не думайте, что в горах можно только кататься на лыжах и сноубордах. Я часто встречаю пары, в которых, например, муж катается, а жена нет. И все равно находится чем заняться в горах!

1) В Банско есть хороший каток и прокат коньков

2) Отличные трассы для обычных беговых лыж

3) Горячие минеральные источники под открытым небом

4) Спа, баня, сауна, массаж и прочее

5) Дискотеки с шумной тусовкой

6) Можно съездить в этнодеревню и погрузиться в местную культуру (село Добарско)

7) Прогулка на снегоходах

8) Зимняя рыбалка

9) Верховая езда

10) Съездить в Рупите — там раньше проживала и была похоронена известная ясновидящая и целительница ВАНГА

11) Рильский и Рожденский монастырь

12) Дегустация вин в городке Мельник

13) Съездить в столицу Софию (но поездка будет длинной. 150 км) или Пловдив (тоже 150 км)

14) А если есть шенген, то вообще отправиться на море в Грецию (ехать 5 часов, 270км)



Все еще думаете, что зимой в горах скучно? Я бы с удовольствием съездила туда даже без лыж! Просыпаться, выходить на балкон и видеть горы (фото как раз с балкона нашего отеля) ! Уже только ради этого стоит.

Горячие минеральные источники на открытом воздухе с видом на горы! Это красота! Непередаваемо! У меня было столько эмоций!

Правда, если есть возможность, советую ехать в эти спа-комплексы с утра, т.к. вечером очень много народа… Оплата идет за вход, соответственно, там можно пробыть хоть целый день. Можно переходить от горячего бассейна, к прохладному или совсем ледяному, обтираться снегом.



Есть турецкая и финская баня, джакузи, и все это по одному абонементу за 380 руб (10 лев). Вода там имеет слабую минерализацию потому она без запаха и приятная на вкус. Эти термальные источники помогают при лечении многих заболеваний .

В 6−15 км от Банско есть курорты — Баня, Огняново, Добриниште и другие. Мы ездили в Добриниште на такси, но можно сразу взять себе номер в отеле с такими минеральными ваннами и принимать их хоть каждый день!

Знаете что такое механа? Это традиционный болгарский ресторан, также как в России — трактир, на Украине — корчма, в Греции — таверна, в Сербии — кафана.

После покатушек в горах стоит побродить вечером по старому городу и заглянуть в такие заведения, а их там много! Каменные стены, деревянная мебель, скатерти с национальным орнаментом, колеса от телег, старая посуда и, самое главное, камин! Камины есть почти в каждом таком ресторане и не один. Мне понравился ресторан Мацурев хан, там даже несколько каминов. А вечерами выступает народный ансамбль, зажигательно, еще и танцевать зовут! Блюда болгарской кухни очень жирные и густые, порции большие, эта кухня схожа с турецкой и греческой.

БЮДЖЕТ ПОЕЗДКИ

Думаю, многие знают, что Болгария — недорогое направление и туда лучше брать туры, а не планировать поездку самостоятельно, это будет стоить столько же или даже дешевле, если акцию поймаете!



И не надо будет отдельно волноваться о покупке отеля (от 12 тыс. на Букинге за 7 ночей на двоих), перелете (от 12 тыс. с багажом) и трансфере (такси 60 евро). Путевка на двоих обойдется в 40−43 тыс (без питания). Если нет шенгена, то придется, как и мне, брать болгарскую визу — 65 евро.



Чтобы вам примерно понимать общую стоимость: поездка обошлась в 50 тыс. Здесь виза, путевка (23 тыс.), проезд до Москвы, питание (мы жили в апартаментах и готовили сами), сувениры, аренда оборудования, ски-пасс на 5 дней и СПА (1 день).

Если вы едете на горнолыжку первый раз, то важно понимать и закладывать в бюджет аренду оборудования и ски-пассы. Один день катания обойдется в 3000 руб. А если будете брать инструктора, то еще дороже.

Плюсы Банско :

1) Шикарные елочки в снегу, как в сказке

2) Купание в горячих термальных источниках на открытом воздухе

3) Вкусная еда и национальная кухня в механах, местный колорит, народные ансамбли в ресторанах

4) Развитая инфраструктура городка (бары, клубы, магазины)

5) Длинные красивые трассы для катания

6) Недорого в сравнении с европейскими курортами

7) Нет проблем с общением и языкового барьера, почти все говорят на русском

8) Отели с каминами в номерах, класс! уют под треск дровишек обеспечен

Минусы Банско :



1) Двухчасовая очередь на подъемник

2) В феврале, начале марта очень много людей, временами нет мест в кафешках на склонах

3) Из достопримечательностей только церковь, но можно съездить в соседние города

4) Система продаж ски-пассов лишена гибкости

5) Трассы закрываются одновременно и очень рано

6) Для меня большой минус, что нет таких шикарных видов как на Кавказе

7) На некоторых синих трассах есть явные красные участки

Небольшой вывод и совет: если все-таки соберетесь в Болгарию, то попробуйте другой курорт — Пампорово. Там нет такого количества людей на подъемниках и трассы, говорят, даже лучше! А если вы начинающий горнолыжник, то выбирайте Боровец

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ЧТОБЫ ПРИЕХАТЬ В ГОРЫ ЗИМОЙ?

Если вы не хотите толп людей и очередей, и если есть возможность спланировать отпуск заранее на любые даты, лучшее время, чтобы приехать в горы, это:



1) первая неделя после открытия сезона



2) С 10-го по 20-е числа января



3) Любой отрезок времени, начиная со 2-ой недели марта и заканчивая датой закрытия сезона в середине апреля

Обычно в это время все еще и дешевле (перелет, жилье, ски-пассы).

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в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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