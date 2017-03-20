Озеро-матрёшка или самый маленький вулкан в мире

Да, и такое есть! Предлагаем репортаж от неутомимого тульского путешественника Дмитрия Койды dk1974.

- На Филиппинах мне удалось посетить одну из знаковых природных достопримечательностей страны — вулкане Тааль. На карте он отмечен цифрой 2.

Изначально я планировал посетить большой вулкан Пинатубо, но местный гид в переписке рекомендовал мне не рисковать и съездить в другое место на которое нужно меньше времени. Дело в том, что в день экскурсии у меня был поздний рейс из Манилы на Тайвань. Как вы понимаете, приехать к вылету нужно заранее, да и в дороге случаются форс-мажоры, так что я выбрал Тааль.

Субботним утром за мной заехали два сопровождающих (фото в конце рассказа) и мы поехали в сторону города Тагайтай.

Спустя полтора часа мы уже были на месте и стали дожидаться нашу лодку. Через двадцать минут она причалила к берегу.

В лодку со мной сел один из парней и местный дедуля-гид и мы поплыли по огромному озеру.

Тааль — пресноводное озеро Филиппин. Находится на острове Лусон, в провинции Батангас. Озеро заполняет большую вулканическую кальдеру Тааль, образованную очень большим извержением примерно 100-500 тысяч лет назад.

Это третье по величине озеро в стране после озёр Лагуна-де-Бай и Ланао. Вулканический остров Тааль, место бывшего извержения, расположен недалеко от центра озера.

В самом кратере вулканического острова имеется ещё одно озеро, которое является крупнейшим в мире озером на острове (вулканическом) в озере (озеро Тааль) на другом острове (Лусон). На этом Основном Краторном озере, в свою очередь, имеется свой собственный небольшой остров, Вулкан-Пойнт. Вот поэтому я и вспомнил про матрешку:)

Когда плыли по озеру я наслаждался пейзажами, хорошей погодой и отсутствием туристов.

Но стоило причалить к острову, то сразу, по кол-ву лодок стало понятно, что народу тут тьма. Близость Китая дает о себе знать:)

Мы подошли к небольшой деревушке. Благодаря популярности этого острова, все местные жители от мала до велика обеспечены работой.

Чтобы добраться на самый верх нужно арендовать лошадь. На посадку была очередь из китайцев. К каждой лошади прикреплен гид, одетый в оранжевую майку с названием вулкана и номером на спине. Вот в этом месте вы садитесь на живой транспорт и начинаете свой путь.

В самом начале испытываешь детский восторг. Держишься за свою лошадку и покачиваясь вместе с ней идешь навстречу приключениям.

Но через десять минут, видя подобную дорогу, начинаешь ее жалеть.

Некоторые участки тропы реально трудные.

Короче всю дорогу я провел в переживаниях. Ехать не удобно, толком ничего не сфотографировать, ведь надо крепко держаться. Хорошо, что не было пасмурно и снимки даже в тряске были резкими.

А ближе к финальному отрезку пути, гид идущий рядом прыгнул на тощую лошадь и почти вплотную прижался ко мне. Подгоняя ее он иногда издавал звуки, похожие на крики Шараповой во время игры в теннис. Я сдвинулся чуть ли не на шею бедному животному и понял, что назад пойду пешком:)

Вот здесь прогулка заканчивается. Далее можно подняться на смотровую площадку.

Я не стал выкладывать кадры на которых толпа туристов, отдыхающие лошади и сувенирные лавки. Мне интереснее были окрестные пейзажи. Правее вдоль холма видна дорога по которой мы поднимались сюда.

Если будет здесь, пройдите в сторону, туда, где обычно в жару никого нет. Сначала идете через эти кусты.

Затем по этой тропинке.

Она тупиковая и ведет в уединенное красиво место (небольшая площадка справа на снимке).

Это и есть озеро-кратер.

Не всех туристов балуют этим вулканическим аттракционном, но мне его обещали заранее, так что я ждал, когда наш дедок выкопает на одном из крутых склоном ямку и положит туда принесенные с собой яйца.

Буквально несколько минут и вулканический завтрак готов. Это моя порция.

Температура на солнце была градусов сорок и поэтому холодное филиппинское пиво подарило мне массу приятных минут, а окружающие внеземные пейзажи сделали меня поистине счастливым человеком.

Я безудержно делал новые снимки.

Немного официальной информации.

Тааль — действующий вулкан на Филиппинах, популярный туристический объект в стране. Расположен на острове Лусон в 50 км южнее столицы Филиппин, Манилы. Тааль — один из самых маленьких активных вулканов Земли.

Более ранние извержения и обрушение старого конуса вулкана сформировали кальдеру, а её затопление — озеро Тааль.

В результате последующей вулканической активности посреди озера образовался остров площадью 23 км² — новый вулканический конус.

С 1572 года он извергался более 30 раз.

В новом кратере также образовалась небольшое озеро.

30 января 1911 года произошло самое сильное в ХХ веке извержения вулкана Тааль — погибли 1335 человек. За 10 минут погибло всё живое на расстоянии до 10 км. Тучу пепла видели с расстояния 400 км.

Это было извержения «пелейского» типа, когда извержение происходит не только из вершинного кратера, но и из кратеров на склонах горы. Вулкан выбрасывал не лаву, а массы белого раскалённого пепла и перегретого пара.

Последнее извержение состоялось в 1965 году; в результате погибло около 200 человек.

Несмотря на то, что спуск на лошади был оплачен, я решил назад пройтись пешком.

Честно признаюсь, на палящем солнце это трудновато. Но зато я мог останавливаться в любой момент и делать нужный кадр.

Хочу немного упомянуть о нашем дедуле. Он меня поразил. Ему уже 70 и он регулярно бегает вверх и вниз, привозит и отвозит туристов на лодке. Наверное сварил на вулкане не одну тысячу яиц:)

Когда я спускался, то поймал себя на мысли, что маленькие озорные мальчики живут в нас до конца жизни. Дело в том, что я не просто шел вниз, а бежал, перепрыгивая кочки и ухабы. Дед завелся и как бы невзначай начал со мной соревноваться:)

Он то обгонял меня, то иногда отставал.

В итоге я сделал его, но зато лишился своих любимых туристических штанов, прошедших вместе с моими ногами множество пыльных дорог. На одном из участке нога соскользнула и я протер всем боком красную каменистую землю:)

Глядя тогда на этого деда, я очень захотел дожить до его лет и быть в такой же физической форме. Моя мечта — в 70 лет лазить по вулканам и горам, соревнуясь с пацанами в скорости и ловкости. Подобные случайные люди мотивируют. После этой экскурсии еще больше захотелось жить и путешествовать...

В этих местах я сделал много фото: на берегу и плавая по озеру.

P.S. Поездку к вулкану организовали вот эти два рижских парня. Сегодня они уже филиппинцы. После прогулки, прямо на берегу озера, они накрыли шикарный стол. Несколько часов мы сидели разговаривали о жизни и политике. Пили пиво и местный ром...

Не помню как мы доехали до аэропорта. Каким-то чудом я зарегистрировался на рейс и улетел в Тайвань:)

Парни отличные. Вроде единственные русскоязычные гиды в Маниле. Как-то они встречали даже певицу "Ёлку", да и вообще работают с туристами из разных стран. Нужны контакты, обращайтесь.

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