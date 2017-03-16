Домики и дворики Самары

Сегодня у нас новый гульбарий

от путешественника и искателя приключений Владимира Малдера. Едем в Самару.

- Хочется вспомнить цитату известного воронежского краеведа Ольги Рудевой: "Мы уничтожаем у себя красивые старые дома, а потом едем в Европу, чтобы посмотреть на такие же красивые старые дома". Ну а поскольку у меня нет возможности поехать в Европу, и увы, даже в Украину, потому предлагаю вам насладиться Самарой, пока её не застроили и не нагламурили, посносив старые дома ради одноразового футбольного соревнования". В общем, фоток я наделал очень много, т. к. я бегаю быстро и снимаю всё подряд и часто вхожу в раж, а потом всю зиму обрабатываю овер9000 фоток.

Эстетика самарских двориков. Вот такие вот заросшие виноградником заборы есть наверное только в Самаре. Вообще, в городе много таких вот милых заповедных зелёных уголков.

От редакции: надеюсь, никого не будет бесить водяной знак на фотках, потому ка это пожелание автора и явки-пароли его блога в живом журнале. В общем, дружеская реклама без подвоха.

А вот этот пряничный домик - особняк Клодта. Одно из чудес самарской архитектуры. Здание было построено в 1898 г., по проекту известного архитектора города Александра Щербачева, купцу Ивану Андреевичу Клодту. Стиль особняка необычен, здание выполнено в виде небольшого дворца, украшенного флигелями и маленькими башнями.

Самарская городская Управа, могла дозволить строительство столь оригинальных особняков в центральной части города только за выдающиеся заслуги. Иван Андреевич получил его по праву. И. А. Клодт с братом Карлом создали в городе крупное предприятие, которое обеспечивало население электрическими приборами, такими как Эдисоновские лампочки, динамо-машины, различные провода и т.д. Так же, братья Клодт специализировались на снабжении Самары трубами для водопровода и различными сантехническими приспособлениями.

Каменный одноэтажный дом с антресолями и подвалом был возведен к пятидесятилетию купца Клодта в 1898 году. Достоверно неизвестно, самого ли заказчика с «иноземным» происхождением, или архитектора проекта посетила мысль сооружения в глубинке России, столь типичного островка Старой Европы.

За период существования, в усадьбе Клодта сменилось множество хозяев, и его часто использовали в различных нуждах Самары, как и большинство исторических зданий города. К примеру, в 1919 году особняк предназначили для коммунального проживания. Позднее, в 1930 году здание было отдано в использование военачальнику высокого ранга. А во время Великой Отечественной был переоборудован под консульство. После войны его использовали, как детский сад-ясли.

В 1990 году особняк Клодта был отдан в использование под детскую картинную галерею. За всю историю усадьбы, после самого купца, этих хозяев можно по праву назвать самыми лучшими. С момента открытия галереи, дом реставрируют и поддерживают его подобающий вид.

Будем надеяться, вокруг него не выстроят кучу уродливых высоток.

Еще один купеческий дом в стиле модерн, коих в Самаре достаточно много. Жаль, не знаю истории.

А вот ещё один красивый дом, да не простой дом, а коммунистический! Жаль, деревья не дают возможности его сфоткать целиком.

В этом здании работала Маша Ульянова, сестра Ленина, по кличке Медведь.

Мемориальная доска Фрунзе

Самарская филармония - настоящий стимпанк модерн. Очень красивое здание.

Трамвай.

Необычный домик во дворах

Доходный дом купца. (имя увы, пока не знаю). Здесь работал известный театральный художник член-корреспондент Академии художеств СССР, Народный художник РСФСР Александр Павлович Васильев.

Немного эстетики загадочных самарских двориков. Дом бабушки Ау, видимо жены Дедушки Ау.

Внутри полнейший дестрой, впадлу было доставать штатив. Потому опускаю интерьеры сего шедевра.

А вот местные высокие технологии. бухарики смотрят телевизор беспроводной и не требующий питания. Главное выпить и вмазаться, тогда будет и изображение в формате IMAX 4D и 10 канальный объёмный звук.

А вот домик не простой. Залезаешь - сразу в Болгарию попадаешь!

Доходный дом подрядчика А.Ф. Нуйчева (Гимназия Харитоновой) самарского архитектора Михаила Ивановича Квятковского.

А вот такой деревянный теремок просто порадовал.

Типично самарское решение. Кагбе ведётся видеонаблюдение. Издалека реально выглядит как камера, но на самом деле....

Ну, не знал, куда это запилить, немного сталинского ампира Самары.

Самарская лютеранская кирха Святого Георга. Изначально задумывалось как костёл, однако из-за польского восстания к католикам стали относиться негативно и здание было передано лютеранской общине.

Дворец труда. И символично - банк Солидарность...

Очень красивое здание Самарского областного художественного музея. Очень красивое здание 1897 года, построенное купцом Головкиным. Здесь хранится множество уникальных образцов отечественной и западно-европейской живописи, а также коллекция востока. Скорее всего, о них мало чего известно в популярных источниках, потому глянуть его было бы очень интересно. Жаль, что музей уже был закрыт.

Гостиница Бристоль.

Перед нами стела - памятник основанию Самары. Год основания 1586.

А вот перед нами самарский Арбат - пешеходная улица Ленинградская.

Кстати, на мой взгляд, он куда красивее московского Арбата.

Очень красивый дом с символом богини Иштар.

На самом доме сохранилась старая надпись.

Очень красивое здание корпуса Государственного медицинского университета.

Памятник Дяде Стёпе

А вот еще один красивый дом.

Интерьеры конечно же немного превращены в Совок, но благородные черты всё ещё просматриваются.

Коммунальные квартиры. Как в СССР.

Самое забавное - двери не запирают. Как в сказке прямо.

Плитка Бергенгейм из Харькова сохранилась кое-где.

Еще один дом в стиле модерн. Вот такие дела. Наверное, на этом закончу.

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

Как вам старый город в Самаре?