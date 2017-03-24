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Гульбарий
Белые стены, с шифером крыши...

Белые стены, с шифером крыши...

Андрей Илюхин и Елена Свиридова предлагают прогуляться по одному из старейших райончиков Севастополя - по Аполлоновке.

                           

- С трудом выбравшись из Херсонеса по ставшей настоящим катком улице Дмитрия Ульянова к одноимённой остановке на Пожарова, мы надеялись побыстрее оказаться на Корабелке. И тут надо сказать пару ворчливых слов про севастопольский транспорт — естественно, никаких табличек с описанием маршрутов на остановке около главной достопримечательности города нет и в помине, разглядеть куда мчится пролетающий мимо не притормаживающий топик почти нереально — спасли интернет и Я.карты в смартфоне. Как и в другом крупнейшем крымском курорте — Ялте, туристу приходится метаться и угадывать куда и на чём добраться. После посещения постолимпийского Сочи, где на всех остановках есть схемы маршрутов и графики движения, отсутствие хоть каких-либо сдвигов в крымском сервисе несколько удручает. В общем, до «Героев Подводников» мы добрались спустя часа…

Мы предвкушали прелести заснеженных старых квартальчиков… И мечтания наши были не напрасными!

Уже в тоннеле под железкой, отделяющей этот райончик от остального Города, мы замерли, очарованные удивительными красками светящегося в конце тёмной трубы туннеля мира. Старинный акведук желтел арками на фоне сумрачного неба, ярко белел снег, и всё вместе выглядело словно картина в овальной тёмной раме…

 

Небольшой экскурс и телепорт в лето (фото сделано нами в 2011 году). Старое узкое шоссе сначала круто уходит вниз, а потом полого спускается к морю. Внизу полутёмный тоннель под железной дорогой, по дну которого сбегают ливневые воды. Именно с этой целью (для пропуска вод) он и был сооружен более ста лет назад.

Ещё раньше, в 1853 году, был достроен Лазаревский акведук, тридцатиметровый фрагмент из семи пролётов от которого сохранился сразу за тоннелем. К сожалению, несмотря на свой необычный и весьма исторический вид — замшелые камни, массивные опоры, изящные арки — ныне акведук используется в качестве банального общественного туалета. Рядом пляж, отдыхающие…
 
Потребность понятна, но почему туалет надо было делать в остатках старого акведука — в голове не укладывается!
 

 

Гуляем дальше... Собственно сохранившаяся часть Лазаревского акведука :)

Потом мы долго не могли покинуть заснеженный мирок причала — здесь были и рыбачьи лодки на морской глади, и белые берега со знакомыми до боли старыми домиками, и пасмурное, но такое колоритное в изменчивом свете небо…

Стайкою лодки у старого пирса,
рядышком новый бетонный,
Вот акведук, вот переулок —
он называется «Узкий»...

Конечно, мы не могли не нырнуть в лабиринт переулков — проведать давно знакомые домики. Прошлись тропкой вдоль берега — с видом на причалы яхт-клуба и многочисленные корабли на рейде Севастопольской бухты.
 

Поднялись по любимым уголкам-переулочкам и лесенкам-переходикам к Яличному переулку и по нему к железной дороге… Зимой тут, кстати, совсем безлюдно — за пару часов блужданий почти никого и не встретили. Летом же из открытых окошек как новых домов, так и совсем уж развалюх — отовсюду было слышно жизнь. Не говоря уж про причал с многочисленными рыбаками и купающейся ребятнёй.
            
Играют девчонки, лай собачонки,
дымом пахнет из трубы...
Какой-то мальчонка попьёт из колонки
холодной прозрачной воды.

А рыбачки тянут рыбёшку,
уткнувшись на кончик удила...
Бабка на солнце разложит картошку,
катер завоет уныло...
 

Мы пересекли железку и обошли по кругу квартальчик, примыкающий к 3-й больнице. По-прежнему манил воспетый Игорем Шипилиным переулок по имени Узкий, узким лазом выводящий к старым домикам на Железнодорожной — покосившимся и ссутулившимся. И без того ушедшие в землю, теперь они ещё и тонули в сугробах.

Домики-гномики ветром пронизаны,
солью и солнечным светом,
Вросшие в землю с косыми карнизами —
небо на трубы надето...

Там, где нам помнились цветущие ирисы, черёмуха и жасмин, теперь густо лежал снег. Среди зимы всё выглядело по-иному, и мы с удовольствием вспоминали, как бродили тут и весной, и летом, узнавая и не узнавая. И всё никак не могли нагуляться.
 

Крыша на крыше, забор на заборе,
Дома и кривые столбы,
Узкие улочки с видом на море,
по крышам гуляют коты.
 

Из-за заборов на нас лаяли неугомонные собаки, а с заборов глядели холодными взглядами надменные рыжие коты. И мы шарахались от собак, и уговаривали котов попозировать нам хотя бы чуть-чуть…
 

 

Время неуклонно бежало к закату. И пусть небо особых зрелищ не предвещало, мы всё равно не преминули напоследок выглянуть на причал. И снова лодочки, теперь в вечернем свете, рождающем магию ртутных переливов волн… Тихое волшебство предзакатного причала Аполлоновки. И хотя догоняющий нас постепенно влажный холод уже начинал причинять неудобство — уходить всё же не хотелось.
 

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите
в личку Татьяне Афанасьевой
И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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Автор: Andrej Ilyukhin, сегодня, в 09:05 +5

«Гульбарий»

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