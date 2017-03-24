Белые стены, с шифером крыши...
Андрей Илюхин и Елена Свиридова предлагают прогуляться по одному из старейших райончиков Севастополя - по Аполлоновке.
- С трудом выбравшись из Херсонеса по ставшей настоящим катком улице Дмитрия Ульянова к одноимённой остановке на Пожарова, мы надеялись побыстрее оказаться на Корабелке. И тут надо сказать пару ворчливых слов про севастопольский транспорт — естественно, никаких табличек с описанием маршрутов на остановке около главной достопримечательности города нет и в помине, разглядеть куда мчится пролетающий мимо не притормаживающий топик почти нереально — спасли интернет и Я.карты в смартфоне. Как и в другом крупнейшем крымском курорте — Ялте, туристу приходится метаться и угадывать куда и на чём добраться. После посещения постолимпийского Сочи, где на всех остановках есть схемы маршрутов и графики движения, отсутствие хоть каких-либо сдвигов в крымском сервисе несколько удручает. В общем, до «Героев Подводников» мы добрались спустя часа…
Мы предвкушали прелести заснеженных старых квартальчиков… И мечтания наши были не напрасными!
Уже в тоннеле под железкой, отделяющей этот райончик от остального Города, мы замерли, очарованные удивительными красками светящегося в конце тёмной трубы туннеля мира. Старинный акведук желтел арками на фоне сумрачного неба, ярко белел снег, и всё вместе выглядело словно картина в овальной тёмной раме…
Небольшой экскурс и телепорт в лето (фото сделано нами в 2011 году). Старое узкое шоссе сначала круто уходит вниз, а потом полого спускается к морю. Внизу полутёмный тоннель под железной дорогой, по дну которого сбегают ливневые воды. Именно с этой целью (для пропуска вод) он и был сооружен более ста лет назад.
Потребность понятна, но почему туалет надо было делать в остатках старого акведука — в голове не укладывается!
Гуляем дальше... Собственно сохранившаяся часть Лазаревского акведука :)
Потом мы долго не могли покинуть заснеженный мирок причала — здесь были и рыбачьи лодки на морской глади, и белые берега со знакомыми до боли старыми домиками, и пасмурное, но такое колоритное в изменчивом свете небо…
Стайкою лодки у старого пирса,
рядышком новый бетонный,
Вот акведук, вот переулок —
он называется «Узкий»...
Поднялись по любимым уголкам-переулочкам и лесенкам-переходикам к Яличному переулку и по нему к железной дороге… Зимой тут, кстати, совсем безлюдно — за пару часов блужданий почти никого и не встретили. Летом же из открытых окошек как новых домов, так и совсем уж развалюх — отовсюду было слышно жизнь. Не говоря уж про причал с многочисленными рыбаками и купающейся ребятнёй.
дымом пахнет из трубы...
Какой-то мальчонка попьёт из колонки
холодной прозрачной воды.
А рыбачки тянут рыбёшку,
уткнувшись на кончик удила...
Бабка на солнце разложит картошку,
катер завоет уныло...
Мы пересекли железку и обошли по кругу квартальчик, примыкающий к 3-й больнице. По-прежнему манил воспетый Игорем Шипилиным переулок по имени Узкий, узким лазом выводящий к старым домикам на Железнодорожной — покосившимся и ссутулившимся. И без того ушедшие в землю, теперь они ещё и тонули в сугробах.
Домики-гномики ветром пронизаны,
солью и солнечным светом,
Вросшие в землю с косыми карнизами —
небо на трубы надето...
Крыша на крыше, забор на заборе,
Узкие улочки с видом на море,
по крышам гуляют коты.
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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)
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