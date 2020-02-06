Знакомьтесь, Бухарест!

Дмитрий Койда Говорят, в последние годы Бухарест сильно изменился, реконструировал страшные постсоветские районы и стал намного презентабельнее и моднее, благодаря грантам от Евросоюза. Посмотрим? Нашим гидом будет тульский путешественник Бухарест сильно изменился, реконструировал страшные постсоветские районы и стал намного презентабельнее и моднее, благодаря грантам от Евросоюза.ульский путешественник Дмитрий Койда.

Злые поступки запиши на воде, добрые высеки на камне. Румынская пословица .

В румынской столице, в составе туристической группы я был 1 ноября. Не самое лучшее время, чтобы влюбляться в город, тем более день был пасмурным, но зато туристов в разы меньше, чем например в сентябре или летние месяцы.

Бухарест иногда называют Парижем восточной Европы. Действительно, некоторые улицы, дома и даже машины напоминают французский город.

Ещё есть сходство с итальянской столицей, ведь считается, что Бухарест, как и Рим, был построен на семи холмах. Здесь есть даже Капитолийская Волчица (подарена Италией в 1906 году).

Но, лично для меня нет одинаковых городов, у каждого свой шарм, свои особенности, плюсы и минусы. Когда я знакомлю вас с тем или иным городом, то просто даю общую объективную информацию и личные, часто субъективные, фотографии, надеясь тем самым выйти на среднюю оценку.

Каким вы увидите Бухарест воочию я не знаю. Он может быть совершенно другим, чем у меня, ведь повторюсь, что всё зависит от погоды, попутчиков, случайных негативных или позитивных локальных обстоятельств.

Если окажетесь в бедных районах, то они могут навеять на вас тоску. Прогулявшись мимо красивых исторических зданий, посидев в шикарных ресторанах вы наоборот, будете приятно удивлены Бухарестом.

Но, в целом, думаю столица вызовет у вас противоречивые впечатления.

В любом случае этот город достоин внимания: минимум один день на внешний осмотр или два дня, если хотите более детально изучить основные достопримечательности.

Прежде, чем рассказать о достопримечательностях, немного истории.

Территория Бухареста населена со времени палеолита. Большая часть города и уезда Илфов была покрыта лесами, поэтому во времена античности там не возникло сколь-нибудь большого города. Но было много мелких поселений даков (группа фракийских племён).

В окрестностях Бухареста найдены древние дакийские селения. Даки вели торговлю с Римом, о чём можно судить по монетам и драгоценностям римского происхождения, найденным в Джулештах и Лакул Тей.

Славяне основали несколько поселений в районе Бухареста. Их названия сохранились и по сей день: Снагов, Глина, Кяжна, но славянское население в средние века было ассимилировано румынами.

Согласно легенде, Бухарест был основан пастухом по имени Букур. Другая, более правдоподобная версия утверждает, что город основал Мирча Старый в XIV веке после победы над турками. Bucurie переводится с румынского языка как «радость», поэтому Бухарест часто называют «Городом радости».

Основание Бухареста, как и многих других древних румынских городов, приписывается полумифическому первому влашскому князю Раду Негру. Современные историки утверждают, что первоначально это была крепость, возведённая на месте дако-римских поселений, и используемая для защиты подходов к Тырговиште, бывшей столицы Валахии.

Бухарест впервые упоминается под своим настоящим именем в 1459 году в качестве резиденции влашского князя Влада Цепеша. Вскоре в нём размещается и княжеский двор.

В 1595 году город был сожжён турками. После восстановления, Бухарест быстро рос, и в 1698 году князь Константин Брынковяну переносит столицу сюда.

В течение XVIII века Бухарест несколько раз занимали турецкие, русские и австрийские войска. В 1812 году в нём был подписан мирный договор, по условиям которого территория между Прутом и Днестром отошла к Российской империи.

23 марта 1847 года пожар уничтожил около трети города (2000 зданий).

В результате Румынской революции 1848 против князя Бибеску русские войска захватили город и удерживали его в 1853–1854 годах. После ухода русских в Бухаресте до марта 1857 года оставался австрийский гарнизон.

В 1858 году в Бухаресте был проведён международный конгресс, посвящённый организации придунайских княжеств. В 1861 году после провозглашения объединения Валахии и Молдовы Бухарест стал столицей Румынии.

Это как раз памятник, посвящённый Александру Иону Куза — господарь Соединённых княжеств Молдавии и Валахии, первый правитель объединённой Румынии.

Во второй половине XIX века население Бухареста значительно увеличилось. Из-за экстравагантной архитектуры и бурной культурной жизни города Бухарест того времени называли «Восточным Парижем» или «Маленьким Парижем». Проспект Победы сравнивали с Елисейскими полями.

Во время Первой мировой войны Бухарест был оккупирован немецкими войсками. На это время столица была перенесена в Яссы. В ноябре 1918 года Бухарест становится столицей Румынского королевства.

В июне 1941 с согласия румынского правительства в Бухарест были введены немецкие войска. Город сильно пострадал от бомбардировок союзников во время войны. 23 августа 1944 года был освобождён от немецкой оккупации в результате народного вооружённого восстания. Коммунисты не сыграли особой роли в событиях 23 августа, однако позже использовали это себе на пользу. 8 ноября 1945 года коммунисты подавили промонархистские выступления. 30 декабря 1947 в Бухаресте была провозглашена Румынская Народная Республика. Современная карта Румынии и герб Бухареста.

Во время правления Николае Чаушеску, особенно в 1976–1979 период, когда городскую администрацию возглавлял ближайший сподвижник диктатора Ион Динкэ, бо?льшая историческая часть города, включая старинные церкви, была разрушена. На её месте был возведён гигантский комплекс административных зданий.

В 1977 году землетрясение магнитудой 7,4 по шкале Рихтера унесло 1500 человеческих жизней и разрушило множество старинных зданий.

В декабре 1989 года Румынская революция, начавшаяся в Тимишоаре, переместилась в Бухарест. Режим Чаушеску прекратил своё существование. В 1990 году последовали массовые протесты недовольных результатами революции, поддержанные студенческими союзами. Это событие стало известно, как Голаниада.

Народные движения были жестоко подавлены с помощью шахтёров (Минериада). Последовало ещё несколько Минериад, приведших к смене правительства. После 2000 года благодаря экономическому росту Румынии город был сильно модернизирован, многие исторические районы были восстановлены.

Сегодня в Бухаресте и его пригородах проживает более 1,8 миллиона человек. Это почти 9% населения Румынии.

Около 97% населения Бухареста составляют этнические румыны. Вторую по численности группу населения составляют цыгане (1,4%), за ними следуют венгры (0,3%), евреи (0,1%) и китайцы (0,1%).

96% жителей Бухареста являются православными. Источник

Ну, а теперь, я расскажу о нескольких достопримечательностях, которые мы успели посетить. Самым знаменитым архитектурным памятником Бухареста является Дворец Парламента построенный во времена Социалистической Республики Румынии. Он считается крупнейшим в Европе гражданским административным зданием, крупнейшим зданием парламента (площадью 350 000 м² и объёмом 2 550 000 м³), а также самым тяжёлым административным зданием в мире.

Размеры дворца составляют 270 на 240 метров. Высота — 86 метров. Подземная часть уходит в глубину на 92 метра. Во дворце 1100 комнат, 12 этажей. 4 подземных уровня достроены и уже используются и ещё 4 уровня находятся на разных стадиях завершения.

На строительство было потрачено около одного миллиона м3 мрамора, в основном из Рушкицы, 3500 тонн хрусталя (480 люстр, 1409 потолочных светильников и зеркал), 700 тыс. тонн стали и бронзы для дверей, окон, люстр и капителей. Было также использовано 900 тыс. м3 дерева для паркета и настенных панелей, 200 тыс. м2 шерстяных ковров разных форм и размеров.

Изначально дворец назывался Домом Народа. Он был построен ценой не только огромных денежных затрат, но и ценой человеческих жизней: тысячи людей считаются погибшими во время его строительства (1984 — н.в.). Дворец был главной целью помпезной реконструкции столицы, задуманной и осуществлённой Николае Чаушеску после землетрясения 1977 года.

Его строительство потребовало уничтожения пятой части исторического центра города и вызвало многочисленные протесты, так как было разрушено множество церквей. Строительство почти завершилось ко времени свержения и казни Чаушеску в 1989 году. Адрес: Palace of Parliament, Strada Izvor

Следующее место, где мы провели достаточное количество времени это »Национальный музей села имени Дмитрия Густи». Масштабный по площади музей под открытым небом занимает всю западную часть парка Херэстрэу (ныне парк короля Михая I) и включает в себя более почти три сотни аутентичных исторических зданий из камня, дерева и смеси глины с соломой. Практически все они были аккуратно разобраны и доставлены сюда со всех уголков Румынии: от Баната на западе до границы с Молдавией на востоке, а также из самого центра — Трансильвании.

Музей был создан профессором Дмитрием Густи, основателем социологической школы в Бухаресте. Данный комплекс был открыт 10 мая 1936 года в присутствии короля Кароля II и сейчас является одним из крупнейших туристических объектов столицы. Помимо разнообразных сельских домов и бытовых сооружений тут обязательно нужно посмотреть на три деревянные церкви, три ветряные мельницы и технические установки, которые использовали энергию воды. Адрес: «Dimitrie Gusti» National Village Museum, шоссе Киселёва 3.

А это один из самых уважаемых храмов Бухареста, возникший в 1724 году во времена правителя Николая Фанариота. Архитектура здания — нарядный и живописный брынковянский стиль, весьма характерный для некоторых исторических зданий столицы. В оформлении интерьера преобладает византийская манера. Церковь украшена фресками, искусными деревянными и каменными скульптурами и красивыми картинами. Адрес: Kloster Stavropoleos, Strada Stavropoleos

Патриарший собор — духовный центр румынской православной церкви; комплекс на Митрополичьем холме, основанный в 17-м веке при военном главнокомандующем Константине Щербане. Храм посвящался равноапостольному Константину и Елене. Он входил в единый архитектурный ансамбль вместе с Патриаршей резиденцией и дворцом, ставшим первым железобетонным зданием в стране. Адрес: Patriarchal Cathedral of Saints Constantine and Helena

Ниже, фрагмент Площади Революции. Она получила свое название после жестоких беспорядков, сопровождавших свержение Николае Чаушеску и падение Социалистической республики Румынии. На площади находятся различные государственные учреждения, в том числе историческое здание, в котором сейчас расположено Министерство внутренних дел. Раньше в нём собирался Центральный комитет Румынской коммунистической партии, а в 1989 году Чаушеску и его жена Елена улетели с крыши этого здания на вертолете в попытке сбежать из страны. После задержания и допроса супруги были казнены в Рождество того же года.

Ещё одно знаменательное событие произошло на Площади Революции за 20 лет до свержения диктаторского режима, когда Чаушеску осудил ввод Советских войск в Чехословакию и объявил независимость румынской политики от влияния СССР. Эта речь принесла ему большую популярность.

Ещё одна достопримечательность о которой я должен упомянуть. В Бухаресте мне понравился и запомнился колоритный ресторан Caru' cu Bere. Здание построено в 1879 году. Внутри заведения много сохранившихся деталей: стулья, роспись, старинные часы, плитка. Идеальное место, чтобы познакомится с румынской кухней и фольклором. Единственный минус — здесь всегда много народу, но если выпьете, вам наоборот будет тут комфортно и весело:) Адрес: Strada Stavropoleos 5, Bucuresti

В Бухаресте много красивых зданий и памятников, в мой объектив и этот альбом попало совсем немного, так что остальное вы сами посмотрите на месте. Вот наиболее полный список основных достопримечательностей города. 1. Дворец Парламента 2. Дворец правосудия 3. Национальный музей искусств Румынии 4. Национальный музей истории Румынии 5. Национальный музей села им. Дмитрия Густи 6. Концертный зал Румынский атенеум 7. Улица Липскань 8. Музей крестьянского искусства Румынии 9. Митрополичий холм 10. Румынский патриархальный собор 11.Национальный музей Дворец Котрочень 12. Площадь Революции 13. Национальный Музей Георге Энеску 14. Парк Херэстрэу 15. Бухарестский ботанический сад 16. Триумфальная арка 17. Куртя-Веке 18. Церковь Крецулеску 19. Ставропольская церковь 20. Здание больницы Колтеа 21. Дворец Кантакузино 22. Дворец Крецулеску 23. Здание банка CEC 24. Центральная библиотека университета 25. Проспект Победы.

Чтобы влюбиться или хотя бы попробовать завести хорошие отношения с городом, помимо крупных объектов, наслаждайтесь и мелкими фрагментами. Бросайте свои взгляды не только по сторонам, но и на вверх. В Бухаресте не так много, но всё же имеются архитектурные изыски в виде симпатичных барельефов и горельефов.

Не забывайте смотреть и под ноги. Несколько люков и вы точно запомните герб города Бухарест. Главное, чтобы они не были открытыми:)

В одном месте, мне удалось одновременно увидеть верх и низ. В историческом центре установлены стёкла для осмотра остатков древних сооружений (справа на кадре древняя кирпичная кладка). Но сделать чёткий кадр того, что находится под землей не получилось, поскольку на поверхности отражался фасад дома.

Вот такая вкратце вышла у меня румынская столица. Пасмурная, но зато достаточно привлекательная для посещения её туристами в любое время года. Приезжайте!

В завершение Бухарестского знакомства парочка осенних кадров.

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