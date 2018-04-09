Буэнос Айрес. Аргентина

Геннадий VKup В начале XX века Аргентина считалась чуть ли не самой богатой страной в мире. Была даже поговорка: «Богат, как аргентинец». «За лучшей долей» в страну устремились потоки итальянцев, ирландцев, русских, украинцев, евреев… Удивились? Давайте удивляться дальше, летим в столицу Аргентины - Буэнос Айрес с Геннадием VKup . Не на совсем, на чуть-чуть... ;)

— Где-то в конце осени, жена заявила, что зимой мы поедем в южное полушарие. Я посопротивлялся вначале, но без особого экстремизма. Я-то знаю, что разница между земными полушариями чисто формальная. В конце концов это наше путешествие случилось не совсем зимой, а в первые дни весны. Северного полушария, естественно, а в Южном начиналась осень.

Если на следующее утро, после долгого, утомительного перелёта проснуться в центре Буэнос Айреса и выглянуть на улицу, то первое впечатление — вы оказались в центре старого Парижа. Недаром Буэнос Айрес часто и называют Парижем Южного полушария. Такие же улицы с бульварами посредине, многоэтажные дома с фасадами в стиле арт-нуво, арт-деко и бель-эпок

Такие же горожане сидящие в уличных кафе или спешащие куда-то

Очень похожий на парижский метрополитен (Кстати, первый в Южной Америке)

Сходство в планировке, архитектуре и менталитете этих двух городов вероятно обусловленно тем, что обе страны Франция и Аргентина, достигли своего наибольшего расцвета в одно и тоже время — во второй половине XIX и первой половине XX веков.

Может быть их близость возникла даже ещё раньше, когда во Франции императорствовал Наполеон, а Аргентину освобождал от испанцев Хосе де Сан-Марти, до этого успевший повоевать вместе с Бонапартом против Англии, а затем попартизанить в Испании уже против французов. Очень отчаянный был парень, перебравшись в Южную Америку сначала командовал Северной Армией Аргентинских Патриотов. Затем руководил освобождением Чили, а изгнав испанцев оттуда добровольно отказался от поста главы правительства в пользу местного соратника. Далее во главе Перуанского легиона провозгласил независимость Перу и всё-таки стал первым главой павительства этой страны. Однако после встречи с Симоном Боливаом, освободившим северную часть южно-американского континента, Сан-Марти, опять добровольно, сложил с себя полномочия главы Перу и вернулся в Аргентину. Через некоторое время разочаровавшись развернувшейся там гражданской войной бросил активную политическую деятельность и уехал жить во Францию. Хосе де Сан-Марти умер в своём доме под Парижем в возрасте 72 лет. Он стал национальным героем трёх южно-американских стран и через 30 лет после смерти его прах был перенесён в Кафедральный собор Буэнос Айреса.

Фасад здания Кафедрального собора снаружи больше напоминает театральный, и был постороен под явном влиянием Бурбонского дворца в Париже

Внутри собор, как и положено, строг и монументален

Гробница Хосе де Сан-Марти безусловно является главной достопримечательностью собора и у неё постоянно дежурят национальные гвардейцы.

Только переносом останков генерала аргентинцы не ограничились и построили ещё точную копию дома в котором он провёл свои последние годы в Булон-сюр-Мер, вблизи Парижа. Но, по рассказам самих нынешних жителей Буэнос Айреса, им показалось, что оригинальный нормандский дом слишком мал для национального героя, поэтому его копия в респектабельном районе города — Реколета, немного увеличена в размерах. Для солидности. Сейчас там расположен национальный музей Хосе де Сан-Марти

Подобно Парижу состоящему из 20 округов, Буенос Айрес поделён на 48 районов. Только эмоциональные аргентинцы не пронумеровали их, а каждому дали название. Реколета — аристократический район старого города где селились зажиточные эмигранты из Европы. Он строился, в основном, итальянскими и французскими архитекторами. Сейчас там расположены многочисленные посольства. И конечно посольство Франции

В этом же районе проживал известный политический деятель и дважды президент Аргентины Хуан Доминго де Перон со своей женой Эвитой (Эва Дуарте де Перон). Однако, свергнувшая его в 1955 году военная хунта, была настолько озлоблена на Эвиту, что снесла даже дом в котром они жили. Но аргентинцы Эвиту не забыли и в 1999 году на месте бывшего дома увековечили её память монументом. Монумент представляет собой бронзовый памятник на гранитном постаменте и изображает стройную, практически невесомую женскую фигуру, в которой можно узнать черты Эвиты Дуарте де Перон

При жизни и после смерти Эвита Перон считается воплощением силы, загадочности и великого упорства в достижении поставленной цели. Сочетание красоты и сложного характера позволило незаконнорожденной девочке из аргентинской глубинки превратиться из содержанки в первую леди страны. 33 года ее жизни были наполнены догадками и сплетнями относительно ее личности. До сих пор об Эвите Дуарте де Перон пишут книги и снимают фильмы. Похоронена она здесь же, в Реколета на одноименном кладбище.

Из-за расположенния среди жилых домов, снять общий вид кладбища оказалось довольно трудно. Мне удалось сфотографировать лишь кусочек панорамы кладбища из окна кафе в соседнем торговом центре

Кладбище Реколета для Аргентины тоже, что Новодевичье кладбище в Москве или Арлингтонское кладбище в Вашингтоне. Оно уже давно признано музеем под открытым небом и это скорее старинный город с узкими улочками, изысканной архитектурой, беседками, заросшими виноградом, с уютными двориками, скульптурами, фонтанчиками и часовенками. Множество известных людей погребено на этом кладбище: художников, военных, ученых и других. Многие надгробия являются историческими памятниками.

Вход на кладбище бесплатный, но лучше посещать его с экскурсией, потому что каждая могила — своя история, и эти истории, связанные с конкретными людьми, покоящимися здесь, можно слушать часами, как увековеченную в камне историю Аргентины. Остановлюсь лишь на нескольких запомнившихся мне захоронениях.

Конечно это фамильный склеп семьи Дуарте где покоится прах Эвиты

Проходы между склепами настолько узкие, что снимать можно лишь «рыбьим глазом”

Захоронения на кладбище постоянные, и если кто-то сейчас захочет получить там место и имеет достаточно денег чтобы его выкупить, то существует два пути: либо торговаться с наследниками уже имеющихся мест, либо ждать когда признают какое-либо место потерявшим владельцев. Процедура кропотливая и долгая, но случается, поэтому вместе со старыми склепами соседствуют совсем модерновые

Внутри одного из старых склепов

Одно из новых запоминающихся надгробий в неоготическом стиле, это памятник молодой 26-летней девушке Лилиане Кроцате де Сзасзак, погибшей в 1970 году в Альпах вместе с мужем во время свадебного путешествия, когда на отель сошла лавина

И ешё одно надгробие с которым связана история послужившая основой для многочисленых легенд и литературных произведений: — «31 мая 1902 года Руфина Камбасерес праздновала 19-летие, и ее мать устроила для нее большой праздник, а потом они должны были ехать на музыкальный концерт в театр Колон. Когда окончился праздник, и они уже должны были отправиться в театр, мать услышала душераздирающий вопль одной из служанок, она бросилась в комнату Руфины и нашла ее лежашей на полу, застывшей, мертвой. На следующий день девушку похоронили на Кладбище Реколета. А некоторое время спустя смотритель склепа Камбасерес сообщил о зловещем открытии — у гроба Руфины была сломана крышка. Официальная версия предполагает кражу, ведь девушка была похоронена в своих лучших украшениях; но её мать до конца своей жизни жила, мучимая мыслью о том, что у ее дочери случился приступ каталепсии, и она была похоронена заживо. Легенда рассказывает, что, царапая и стуча в крышку гроба, девушка смогла открыть его и выбраться наружу, и увидела пустынное кладбище. Но двери склепа были закрыты. И тогда, став жертвой отчаяния, она снова умерла — на этот раз по-настоящему, от сердечного приступа…”

Поэтому Руфину Камбасерес знают под именем «Девушки, умершей дважды», а надгробие выполненно в виде девушки открывающей дверь в свой собственный склеп

На кладбище, как символ жизни, разводят кошек и на каждой улочке можно увидеть этих выхоленных откормленных животных.

Хотя Аргентина католическая страна и Реколета, в основном, тоже католическое кладбище, но на нём есть захоронения и других конфессий. На мой вопрос, — есть ли православные захоронения? Мне сказали, что православие представленно несколькими армянскими могилами, но найти их мы не смогли.

Ценральной магистралью города, типа проспектом Ленина, является Авенида 9 Июля (Avenida Nueve de Julio), названный так в честь Дня провозглашения независимости Аргентны 9 июля 1816 года. Буэносайресцы преподносят её как самую широкую улицу в мире. Ширина проспекта 110−120 метров, с бульварами посредине и двенадцатиполосным автомобильным движением. Действительно, перейти с одной стороны проспекта на другую за одну смену светофоров не представляется возможным. Утверждается так же, что при его создании за образец брались Елисейские Поля Парижа

Сфотографировать Авениду 9 Июля с высоты птичьего полёта мне не удалось, поэтому для оценки справедливости утвеждения о его широте, приведу здесь фото стянутое с интернета

Расположение проспекта 9 Июля — строго по линии север-юг. В южной его части расположено здание Министерства труда, занятости и социальной защиты Аргентины. На его северной стороне обращённой в центральную, занятую истеблишментом часть города, нарисован громадный силуэтный портрет разгневанной Эвиты выступающей по радио с воззванием

На южной стороне здания, смотрящей в сторону рабочих окраин, есть аналогичный портрет счастливой, улыбающейся Эвиты. (К сожалению сфотографировать его с приемлемым качеством мне не удалось).

Посреди Авениды 9 Июля, в месте где впервые, в 1812 году был вывешен флаг независимой Аргентины, расположена Площадь Республики на которой установлен монумент в честь 400-летия основания Буэнос Айреса. Аргентинцы называют его просто — Обелиск. Внешне он очень напоминает монумент Дж. Вашингтона в столице США, но меньшего размера

На Площади Республики обычно собираются футбольные болельщики праздновать победы аргентинской сборной. Здесь так же часто проводятся различные культурные и политические акции.

Например, в 2005 году, в Международный День борьбы со СПИДом, на Обелиск был надет розовый презерватив.

Фото стянуто с интернета.

Под Площадью Республики есть молл с выходами пересекающихся здесь линий метро

Севернее Обелиска, на западной стороне проспекта расположено здание знаменитого театра Колон. Мне показалось странным, но на проспект оно выходит своей тыльной частью

Вероятно это объясняется тем, что здание театра было заложено в 1889 году, до того как проложили нынешний проспект. Фасад же театра обращён в городской парк на площади Лавайе

Театр Колон является одной из самых известных достопримечательностей Буэнос-Айреса. Он назван в честь Христофора Колумба. Фасад здания выполнен в стиле ренессанс. Театр отличается также роскошным внутренним интерьером и превосходной акустикой

Мы находились слишком мало времени в Буэнос Айресе и все вечера у нас были расписаны по минутам, поэтому попасть на концерт нам не удалось. Но здание театра мы всё-таки посетили днём и убедились в его феноменальной акустике. Когда Оля позвала меня почти шёпотом находясь возле оркестровой ямы, я очень отчётливо и чисто услышал её в конце зрительного зала. Известно высказывание Лучано Паваротти, когда после выступления в Колон журналисты спросили его, что он думает по поводу акустики театра он ответил: — Акустика великолепна, но есть один недостаток, любая ошибка в исполнении слишком отчётливо слышна в любом месте зрительного зала.

Здание театра Колон признано одним из лучших в мире. За долгие годы существования театра, на сцене Колон блистали многие именитые певцы XX столетия — Энрике Карузо, Дель Монако, Тито Гобби, Рената Тебальди, Федор Шаляпин, Джоан Сазерленд, Лучано Паваротти, Мария Каллас и многие др., а также выдающиеся дирижеры — Тосканини, Э. Клайбер, Клемперер.

В 1913—1917 гг. на прославленной сцене с большим успехом выступала труппа «Русского балета Дягилева».

Значительное место в театральном репертуаре всегда занимала русская классика; здесь ставились оперы «Борис Годунов» и «Демон» (1909 г.), «Евгений Онегин» (1911 г.), «Пиковая дама» (1924 г.), «Хованщина» (1929 г.), «Садко» (1930 г.) и др.

Выше я уже упоминал, что фасад театра Колон выходит в сторону площади Лавайе (Plaza Lavalle). По центру её стоит колонна героя войны за независимость Аргентины — Хуана Лавайе, в честь которго она и названа. А на противоположной стороне площади расположено здание Дворца Правосудия. Верховного Суда по нашему

Справа от Дворца Правосудия, на предыдущей фотографии, ещё одно уникальное здание. Называется оно Мирадор Массуэ. Видите, тут какой-то странный гибрид современного здания со зданием старинным. Раньше здесь было старое здание характерное для Буэнос Айреса. Одна фирма в 1989 году приобрела здание, и по тогдашней традиции приготовилось было его снести. Но архитектурная общественность восстала против сноса, так как это здание один из лучших примеров стиля модерн. Был найден компромисс, и здание снесли частично, оставив от старого здания башенку и сделав вот такой гибрид

Никогда не скажешь, что монументальное здание с колоннами стоящее рядом с театром Колон, на площади Лавайе на следующем снимке, это простая, не самая престижная школа имени Хулио Рока. (Памятник Национальному балету перед школой, очевидно относится к театру, а не к ней)

В пяти кварталах от Обелиска на юг, Авениду 9 Июля пересекает другая, не менее известная — Авенида де Майо (Avenida de Mayo).

Авенида де Майо получила своё название в честь месяца начала существования независмой Аргентины, когда в мае 1810 года образовалось первое национальное правительство страны. Так же назыается и полшадь де Майо на западном конце этого проспекта. Увы, как это часто случалось и в других местах, во время нашего визита плошадь была закрыта на реконструкцию

Посреди площади стоит старейший национальный монумент Буэнос Айреса — Майская пирамида, установленная в первую годовщину майских событий, в 1811 году. За пирамидой виден президентский дворец в западной части площади. Его ещё называют Розовый Дворец (La Casa Rosada). Исторически, он выкрашен в розовый цвет в знак примирения политических партий унитаристов и федералистов, чьими цветами были соответственно белый и красный.

Северный фасад президентского дворца, не закрытый строителями

Балкон президентского дворца с которого выступала Эва Перон объявляя о своей болезни и уходе из политической жизни страны. Кадра фильма про неё были сняты тоже в этом дворце и отсюда Мадонна исполняла «Don't cry for me Argentina” в фильме.

Люди в галерее возле балкона — это экскурсия по дворцу, на которую мы, к сожалению, не успели. Во дворце представляет интерес Музей Каса Росада, в котором можно увидеть множество любопытных экспонатов, показывающих историю Аргентины: личные вещи президентов, фотографии, подшивки старых газет. Также можно прогуляться по помещениям раскопанного и отреставрированного форта Сан-Мигель на территории дворца.

Площадь де Майо неоднократно становилась местом важнейших политических событий в жизни Аргентины. Так в 1955 году при попытке государственного переворота, свергнувшего президента Перона и приведшего к власти военную хунту, она пережила бомбардировку Морской авиацией и ВВС Аргентины. Более 300 человек погибло. А после военной диктатуры, которая продолжалась в Аргентине с 1976 по 1983 год, на площади каждый четверг собираются матери пропавших без вести молодых людей.

На восточной стороне Авенида де Майо заканчивается Плошадью Конгресса

В западной части площади расположено здание Конгресса Аргентины. Материалом для строительства здания, выполненного в греко-римском стиле, послужил аргентинский гранит, а прототипом здания Конгресса в Аргентине послужило здание Конгресса США.

На Площади Конгресса находится нулевой километр и большое количество скульптур и монументов всех времён

Авенида де Майо стала первым бульваром столицы Аргентины. Она изначально проектировалась и строилась по образцам Парижа и Мадрида и стала символом и гордостью Буэнос Айреса в конце XIX века. Изначально на ней не должно было быть домов высотой более 20 метров и все они возводились как единый ансамбль. В настоящее время, практически каждый дом имеет свою историю и достоин отдельного рассказа.

Я остановлюсь лишь на некоторых которые мы посетили в этот визит.

Кафе Тортони (Tortoni) — это старейшая кофейня не только в Буэнос-Айресе, но и во всей стране.

Кафе основано в 1858 году, и за полтора века в нём побывало немало видных людей — политиков, интеллектуалов и деятелей искусства. Оно состоит из двух больших помещений — основного зала и подвала. Собственно, основной зал представляет из себя классическую кофейню, напоминающую бойкое французское бистро — небольшие столики, обилие зеркал и неизменная музыка. В задней части кафе можно отыскать столы для игры в бильярд, домино или кости.

В отличие от шумного основного зала, уютное подвальное помещение кофейни служит концертной площадкой для музыкантов, исполняющих джаз и танго. Выступления артистов проводятся каждый вечер и неизменно привлекают множество туристов. Помимо концертов, в подвальном зале проводятся презентации книг и вечера поэзии, собирающие интеллектуальную элиту Буэнос-Айреса

Кофе там был отличный, а вот стейк …, в других местах Буэнос Айреса, по мне так был значительно лучше. Даже в других странах бывало он был приготовлен качественнее.

Вообще говоря, по личным ощущениям, на восточном побережье Аргентины, царит культ говядины и вот такие плакаты можно увидеть и приобрести в киосках повсюду

В западной части страны, в Патагонии, как мы убедились позже, господствует баранина, но об этом потом.

Дворец Бароло (Palacio Barolo). Первый небоскрёб Южной Америки и здание превышающее 20 метров на Авенида де Майо. Высота 100 метров и 22 этажа

Если попытаться найти здание в котором каждый камень яляется символом чего-либо, то вот это оно. Итальянский архитектор Марио Паланти по просьбе заказчика, аргентинского бизнесмена итальянского же происхождения Бароло, построил его вдохновивляясь Божественной Комедией Данте. Всё здесь неспроста: и количество этажей и количество арок и даже плитка на полу. Во всём зашифрованы либо масонские символы, либо главы, строфы, песни из Божественной Комедии. Адрес этого здания, Av. de Mayo 1370. И землю по этому адресу авторы этого здания купили не случайно. Ведь год начала написания Божественной Комедии 1307.

Бюсты Данте и Беатриче во дворце Бароло

Три подвальных этажа дворца символизируют Ад. Вначале даже была идея перевезти прах Данте в Буэнос Айрес. Но это не удалось, хотя для него уже был приготовлен надгробный монумент, который утонул при перевозке и сейчас экспонируется его копия

С 1-го по 14-й этаж — Чистилище

и с 15-го по 22-й — это Рай.

Естественное освещение в здании устроено так, что поднимаясь из ада в рай, с каждым этажом становится всё светлее и светлее.

Помимо лестниц, в здании 9 старинных лифтов, которые бесперебойно работают с момента постройки дворца до наших дней. Четыре, относительно больших лифта

поднимают, в сдающиеся в аренду, офисные помещения

Остальные лифты, рассчитанные на 1−2 человек каждый, считаются «private” и поднимают народ в жилые апартаменты

На 20-м этаже есть, выходы на миниатюрные балкончики с которых видна панорама города

Но самая классная панорама открывается с маяка на верху дворца Бароло. Со всей итальянской нрепосредственностью Паланти на самом верху здания был установлен маяк, который виден аж с другого берега устья Ла Платы из столицы Уругвая -Монтевидео. Более чем за 100 километров. Беда в том, что этот маяк очень далеко от береговой линии и кораблям ориентироваться по нему просто опасно.

Сейчас маяк на дворце включается по праздникам, для иллюминации. Но днём туда можно подняться. Места там, буквально 2 на 2 метра на высоте более 100 метров, но открывается круговая панорама на город

Во дворце Бароло оставлено несколько офисов, какими они были в начале XX века, при открытии здания

Там можно вообразить себя боссом и сфотографироваться с очень внимательной и исполнительной секретаршей

Вид на дворец Бороло (он на заднем плане) с Площади Конгресса. На переднем плане тоже известное здание на Авенида де Майо — здание Инмобилиария, построенное для одноименной страховой компании и сейчас являющееся офисным

Авенида де Майо ночью

На юго-востоке Буэнос Айреса, по диагонали с районом Риколета, относительно Авенида 9 Июля и Авенида де Майо, расположен ещё один известный район — Ла Бока. Именно на этом месте Педро де Ментоса основал город в 1536 году. С самого начала это был промышленно-портовый район. В конце XIX века, район у порта стали активно заселять иммигранты из Италии, преимущественно из Генуи, которые красили свои дома разными красками, ибо часто не хватало одного цвета на весь дом. Впоследствии разноцветность Ла-Боки превратилась в традицию, краски стали более яркими и разнообразными.

Визитной карточкой для туристов стала улица Каминито.

Каминито и несколько прилегающих к ней улиц это небольшой пятачок исключительно для туристов, а сам район Ла Бока сейчас является неблагополучным.

Классический дом района Ля Бока сделан из дерева, обит рифлёным железом и окрашен разными цветами.

Многие дома здесь украшены различными барельефами со сценками из жизни

Так же в Ла Бока есть традиция на балконах и в окнах выставлять фигуры известных людей из паье-маше. Вот, например стоят Марадона, Эвита и известный в аргентине певец Карлос Гардель

Опять Марадона на балконе углового дома!

Итальянские имигранты в Ла-Бока организовали футбольную команду «Бока Хуниорс», которая сейчас является одной из самых популярных в Аргентине. Это культовая команда Аргентины, в неё играл сам Марадонна. И всё здесь пропитано духом этой команды, цвета которой жёлто-синие. Стадион этой команды также находится в Ла-Бока неподалёку от Каминито.

В 1882 году после рабочего конфликта и забастовки группа генуэзских мигрантов решила провозгласить независимость Ла Бока от Аргентины. Конфликт разрешился, но впоследствии новые попытки восстановления независимости Ла Бока ещё несколько раз имели место. Последний раз вопрос об отделении от Аргентины поднимался недавно, в 1986 году, когда пала последняя диктатура, и все почувствовали волю. Но никто уже серьёзно вопрос об отделении городского района от страны не рассматривал.

Как и во всяком туристском месте в Ла Бока множество сувенирных лавок, расчитанных на туристов, кафе и уличных артистов

Присутствует и российский след :)

Ну и во всех кафе, ресторанах и на улицах Ла Бока процветает культ танго

Место рождения танго и есть Ла Бока. Танец возник в припортовых тавернах Ла Бока куда во время «серебряной лихорадки” стекались эмигранты со всего мира. Танго сначала было чисто мужским танцем, когда в ожидании женщин «с пониженной социальной ответственностью” мужские пары разминались в ожидании. Однако быстро стало универсальным «языком” общения между людьми разных национальностей. Потребовалось некоторое время, чтобы из кафе и баров аргентинское танго перебралось в более пристойную среду — «эль патио де лос конвентильос”, коммунальные общежития, где проживали бедные эмигранты вместе со своими семьями. Там танец несколько преобразился, очистившись от первоначального подчеркнуто сексуального подтекста, некоторых «греховных” движений, и в последствии стал очень популярен

Еще больше времени было нужно, чтобы танго достигло высших кругов аргентинского общества. Как говорят аргентинцы — из Ла Бока в Реколета танго добиралось с остановкой в Париже. Дело в том, что сначала с моряками танго стало известно и быстро набрало популярность в Европе и уже оттуда, испытав на себе европейское влияние, аргентинское танго вернулось на свою родину как равный известным европейским танцам вполне пристойный танец для приличных людей, для среднего класса.

Танго в Буэнос Айресе танцуют везде: в кафе, в ресторанах, просто на улице

В местах традиционного скопления туристов, в частности в Ла Бока, много даже не танцоров, а имитаторов, главная задача которых сфотографироваться с доверчивыми туристами как бы в вихре танца за десятку-другую долларов

Но много и типа настоящих «бродячих артистов» действительно танцующих за пожертвования

По вечерам, практически во всех более-менее приличных ресторанах начинаются танго-шоу, уже с профессиональными коллективами. Мы были на таком танго-шоу в кафе «de Los Angelitos»

Во время, приблизительно двух-двух с половиной часового, ужина на сцене представляли историю развития стилей аргентинского танго. Я так оцениваю с момента проникновения танца в Европу и до наших дней

Покупать сувениры в Ла Бока не стоит. В основном там обычный китайский ширпотреб. Лучшее место для приобретения аутентичных аргентинских сувениров в городе, это воскресный блошиный Старый Рынок. Каждое воскресенье в Буэнос Айресе, в районе Сан Тельмо улица Дефенса (Defensa) делается пешеходной, и на всей её огромной длине художники и ремесленники продают свои творения. Кроме того в этот день здесь продают множество сувениров, приходят уличные клоуны, музыканты

Вот этот мужик пел просто профессионально

Вблизи южного конца улицы Дефенса, напротив парка Лесама (Parque Lezama) стоит русская православная церковь Церковь Пресвятой Троицы.

Открыт храм был в 1901 году, деньги собирали всем миром, в том числе целых 5 тыщ рублей дал сам Николай II.

Судя по всему, она является известной и есть во всех путеводителях по Буэнос Айресу. Я, правда, сфотографировал её только с дороги.

Буэнос Айрес — город контрастов и рядом со старым, неблагополучным районом Ла Бока вплотную соседствуют небоскрёбы современного, престижнейшего района — Пуэрто Мадеро

Любой из сюжетов этого моего повествования об улицах, домах или нравах города можно легко развернуть в интересный, полноценный, самодостаточный рассказ, т.к. мне пришлось всё очень жестоко сокращать. Я совсем кратко коснулся далеко не всех известных мест Буэнос Айреса, а только тех, которые мы смогли увидеть за время нашего недолгого пребывания там. Не стоит даже упоминать, что три дня, которые мы провели в столице Аргентины это, конечно очень и очень мало для многомилионнного города и очень многое осталось не увиденным нами. Наша остановка в Буэнос Айресе была, первой частью путешествия по южной части Южной Америки. Дальше нас ждала Патагония.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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