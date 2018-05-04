Торпеды, или секретная Лаборатория №5 НИИ-400

Владимир Малдер

Ну что, двинем в Абхазию за морем, солнцем и новыми впечатлениями? Путешествие будет неформатным, под шильдиком «не для всех», потому как гидом выступает Владимир Малдер — любитель техногена, дестроя и бывших секретных объектов. Будьте осторожны и смотрите под ноги...

— Знаете, для кого-то Абхазия — курортная страна, никак не связанная с военщиной и секретными разработками, но только не для меня. Мы уже знаем, что здесь проходили секретные исследования в области ядерной физики, возглавляемые пленными немецкими учёными из Аненербе. Ну, вот вам ещё один годный объект под кодовым названием Лаборатория № 5 НИИ-400 или Касатка.

Вы скажете, потрачено! Ну нафиг! У объекта, между прочим, сайт есть и интересная история.

В феврале 1944 года на основании Постановления Государственного комитета обороны в г. Ленинграде был создан минно-торпедный научно-исследовательский институт-400, в дальнейшем переименован в ЦНИИ «Гидроприбор».

На территории Абхазской АССР 1959 г. организована Лаборатория № 5 НИИ-400, которая в 1974 г. преобразована в Черноморский филиал ЦНИИ «Гидроприбор» — «Касатка» НПО «Уран».

Среди всех испытательных полигонов СССР ЧФ «Касатка» являлся уникальной морской лабораторией для проведения натурных испытаний аппаратуры, мин и минных комплексов на помехостойкость и живучесть.

ЧФ «Касатка» занимался разработками и натурными испытаниями новых образцов рыболовных тралов, приборов контроля их параметров, носителей буксируемых гидроакустических антенн для рыбопромысловых судов, а также различных автоматических систем постановки и выборки тралов. Производил исследовательские работы по испытанию новых антикоррозийных материалов и различных покрытий отдельных деталей, узлов, блоков на коррозийную стойкость в морской воде и в климатических условиях субтропиков. Совместно с институтом географии изучал дно прибрежной полосы и морских каньонов, поведение и миграцию дельфинов и других представителей фауны Черного моря.

По этой тематике было защищено девять кандидатских работ.

В 1991 г. ЧФ ЦНИИ «Гидроприбор» -«Касатка» переименован в Государственное научно-производственное предприятие «Касатка».

В целях обеспечения обороноспособности и сохранения уникального полигона и стендов Совет Министров Республики Абхазия определил основным видом деятельности ГНПП «Касатка» проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке морской спецтехники, продукции производственно-технического направления и товаров народного потребления.

В 2005 г. было создано Государственное научно-производственное объединение «СФТИ» АНА, куда и вошло ГНПП «Касатка» как дочернее предприятие.

Главной целью деятельности ДП «Касатка» является обеспечение национальных интересов Республики Абхазия в области науки и техники, проведение фундаментальных и прикладных исследований, а также удовлетворение общественных и социально-экономических потребностей трудового коллектива.

В настоящее время в ДП «Касатка» ведутся работы по объектовым постановкам образца «Гидроакустической быстроразвертываемой системы защиты от несанкционированного проникновения к судам, техническим морским сооружениям и на акватории портов».

На самом деле, то, что всё это потрачено является иллюзией. Дело в том, что я нацепил на свой фотик специальный фильтр от американских шпиёнов. Они видят, ага, всё потрачено. А ведь на самом-то деле, всё работает!

Для проведения экспериментов на предприятии имеются:

1. Уникальная акватория

2. Современный пирс.

3. Эллинг.

4. Сборочный и токарный цех.

5. Лаборатория (в том числе передвижная).

6. Пансионат для отдыха туристов.

7. Плавсредства для научных экспериментов, прогулочные катера.

ДП «Касатка» готова к сотрудничеству с юридическими и физическими лицами внутри страны и за рубежом в ведении и оказании услуг научного, производственно-технического, коммерческого, туристического направлений. ОКАК!

Внутри довольно неплохой сохран. Атмосфера настоящего постапокалипсиса. Но всё цело и не попилили.

Сверлильный станок.

Торпеда. На вид целая.

Вот они, родимые. Торпеды. Одной из тем, которая здесь изучалась, был вопрос самонаведения торпед по кильватерному следу. Для отработок этой темы еще в советские времена из Одессы и Балаклавы в акваторию Абхазии ходили подлодки для научных экспериментов.

Раньше торпед было больше… (уникальное старое фото 90х).

После войны, торпеды были частично вывезены турецким кораблём, который перехватили турецкие пограничники.

Вот так выглядит цех первого этажа. Ну что, погнали на второй?

Здесь располагались разные лаборатории.

Видимо уже начали грабить потихоньку радиодетали.

Всё поросло травой, как на трушных европейских заброшках.

Прибор. Датирую примерно концом 90х-началом нулевых. Неужели тогда всё это ещё работало?

К сожалению, не я первый.

Идём дальше. Старые катера. Сохранчик.

Какой мимимишный хабар. Жаль я никак не могу доставить ничего из этого к себе домой. Мой баркас какие-то ублюдки угнали и попилили на металлолом (.

Это ещё не всё. Тут походу ещё два корпуса. Один с вашего позволения я проигнорирую, т.к. там ничего интересного, судя по тому, что в этом корпусе.

По большей части вот такие потраченные лаборатории или пустые кабинеты.

А вот ништячок — старые фотографии. К сожалению, малосодержательные по большей части. Самое интересное откскнил. Вот такой вот эпичный шторм.

Стройка пирса.

Стройка главного здания, где мы только что с вами виртуально побывали.

Инсталляция Ленин и торпедо.

Библиотека… Сколько же книг…

Советские плакаты.

Здесь был кабинет директора

Старая магнитола…

Ботинки мистера Баблса. Шлем и костюм хотел схабарить, но к сожалению, так и не нашли.

Несмотря на то, что организация давно мертва, растения живут здесь, как будто невидимая рука их поливает…

До новых встреч, друзья мои. Ждите годноты.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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