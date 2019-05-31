Карловы Вары захватили русские!

Татьяна Афанасьева

Не верите? Вот и мы приехали в Карловы Вары и сильно удивились. На улицах вообще не слышно другого языка. Возможно, все остальные шифруются или выходят гулять после полуночи, не знаю. Но факт остаётся фактом — афиши на русском, в магазинах лежат наши продукты (тульские пряники в том числе), на одной из улиц стоит православная церковь, а проходя мимо кафе Elefant все вспоминают Штирлица. Практически русский город, не считая идеальной чистоты, хороших дорог и безупречного архитектурного облика. Фотографии обязательно будут ;)

— Как мы туда добирались? С flixbus. У этой автобусной компании множество маршрутов по Европе, приятные акции и покупка билетов онлайн на www.flixbus.ru. С ними быстро, максимально комфортно, вполне бюджетно и чётко по расписанию. Плюс WiFi. В общем, если не знали, советую. Билет из Праги в Карловы Вары стоил нам 299 рублей. Два часа езды, и мы уже в толпе курортников совершаем променад по всем источникам, включая «Бехеровку».

Приезжая в любой незнакомый город, мы первым делом идём в Инфоцентр, чтобы взять бесплатные карты, узнать про событийный туризм (всякие там опенэйры, бесплатные концерты, ярмарки и другие ништяки). В Карловых Варах Инфоцентр находится совсем недалеко от вокзала и музея «Бехеровки» на улице Масарика (Masaryka 883/53). Там нам выдали толстенный буклет с картой всех источников, достопримечательностей и историей курорта. Причём, на русском языке. Хорошая вещь эти Инфоцентры.

Мне всегда казалось, что в Карловы Вары едет одно старичье и богема. Правильно казалось. Как только мы оказались на «маршруте», вокруг нас сомкнулось плотное кольцо пенсов (и богемы!), в руках у каждого была специальная кружка с носиком для питья минеральной воды, и все они говорили о болезнях, процедурах, дозах, храпе, МарьИванне с ВасильПетровичем и другой хрени. Причём на чистом русском языке! Даже те, которые были не совсем курортниками, мимикрировали под них. В Карловых Варах точно что-то распыляют, потому как через час мы тоже купили эту самую кружку! А в остальном милый городок. Красивый и цветущий. Проигнорировать его было бы неправильно.

Кто не пьёт из бюветницы,

тот не карловар! :)

Как оказалось, у плоской кружки с ручкой-носиком, из которой все пьют минеральную воду, есть официальное название — бюветница. Поильник, поилка, суренка, куманец, кунган тоже норм, но мы ж в Карловых Варах — на родине этой чудо-кружки, поэтому давайте называть её по-карловарски. Керамическую бюветницу придумали именно здесь в XVII веке, а потом успешно распространили по всем курортам с минеральными источниками.





Зачем ей носик? Ну, во-первых, чтоб кислоты и минералы не губили зубную эмаль. Во-вторых, это позволяет предотвращать большие глотки. В-третьих, если у воды какая-то вонь, носик сделает её изысканно тонкой… Вру. Вонь никуда не денется, но вы хотя бы будете вдыхать её не так резко.



Почему она плоская? Очень удобно носить в кармане и дамской сумочке.



Лучше из фарфора? Да. Впрочем любая керамика удерживает начальную температуру дольше и не вступает ни в какие химические реакции с «живой водой». Пластик и металл — моветон и риск для здоровья!



Как правильно пить? Закусить зубами носик, запрокинуть голову, сделать глоток. Один небольшой глоток воды на каждые 10 шагов. Только так!



Если вы планируете приехать в Карловы Вары и глушить воду из всех 16 источников без разбора, чтобы стать молодым и бессмертным, то я вас разочарую — это очень опасное предприятие. Нужна консультация врача.

В свободном и абсолютно бесплатном доступе 16 источников. На ночь закрывается только гейзерная колоннада и Садовый источник.

Представьте только, что по этим самым улочкам гуляли Бетховен и Гоголь, Моцарт и Гёте, Фрейд и Паганини, Вагнер и Маркс. Они, как и все, приезжали в Карловы Вары «попить кипяточка и поправить здоровье».



Кстати, каждый год в июле в Карловых Варах проходит кинофестиваль «Хрустальный глобус» и можно встретить… Джона Траволту, Эдварда Нортона, Рене Зельвегер или ещё кого-то не менее звёздного. А эти трое уже приезжали, — разгуливали по этим самым галереям и пили чудо-воду. Прям, как мы! Или как они…

Самым щадящим считается Змеиный источник. +30 градусов, не слишком минерализован, большое содержание углекислого газа. Вот к нему мы приложились без опасений.

Вржидло — самый старый источник, источник номер 1. Его температура +72°C, он бьёт на 12 метров, вырываясь с глубины 2000 м. Строптивый Вржидло разветвили к пяти питьевым фонтанам в крытой гейзерной колоннаде и в ванны санаториев, но его «сердце» бьётся прямо на площади по соседству, распыляя «молодильную воду» на довольные лица всех желающих. Внимание! Гейзерная колоннада открыта только до 19.00, приедете позже — уже не припадёте к её кранам.

А теперь легенда про то, как варили Карла…



Однажды император Карл Четвертый охотился с друзьями в здешних лесах. Его собака преследовала оленя (или косулю? свидетелей же нет) и в пылу погони провалилась в кипящий омут. Все ждали, что она заживо сварится, но собака вылезла молодой и красивой, без единой раны, даже все старые шрамы затянулись. Карл тоже решил слегка оздоровиться, и у него получилось… После этого в 1350 году был основан город-курорт с купальнями, а люди, веря, что все болезни выходят через раны, «варились» в термальных ваннах до растрескивания кожи. Безумие остановил доктор Пайер, введя питьевой режим. А окончательный порядок в курортном лечении навёл доктор Бехер: движение, питьё и ванны — строго по расписанию и назначению.



На фото не осень! На фото весна и закатное солнце, которое тоже варит и жарит иногда :)

Киоски в форме стаканчиков с квасом? Чашек с капучино? Огромных апельсинов с трубочкой? Неа, не слышали. В Карловых Варах всё по-взрослому. Тот же Бехер, который навёл порядок в курортном лечении карловарской водой, придумал и 38-градусную «Бехеровку», прописывая её пациентам как желудочное лекарство. Ликёр включал в себя 20 чудодейственных трав, спирт, сахар, местную воду и настаивался в дубовых бочках специальной овальной формы. В Карловых Варах принято пить «Бехеровку» не только чистоганом, но и смешав с чешским пивом. Мы пробовали, это бэмс! Они продают её на той же «тропе здоровья», по которой шествуют любители минералки. Порюмочно и побутылочно. Провокаторы! По акции — 150 крон за 0,5.

Ну, и немного вам нашего, русского, внедрённого в их ние европы… :))

Тульский пряник — около 110 рублей (38,9 крон).

Улыбнуло. Русские ж везде скупают бриллианты, Карловы Вары — не исключение :))) С новогодними скидками, на ресепшн, не больше трёх килограмм в одни руки .





В Карловых Варах есть улица, названная именем Петра Великого, и на ней находится православный храм святых Петра и Павла. Идея строительства собора в Карлсбаде (старое название курорта) возникла у Петра I еще в 1712 году, когда он приехал сюда подлечиться минеральными водами.

Храм строился на пожертвования и был освящён 28 мая 1897 года, получив в подарок от Николая II иконы образа Спасителя и список Почаевской иконы Божией Матери на кипарисовых досках.

На этой же улице — Петра Великого — находится Российское консульство.

Хороший график :)

Кафе Elefant, где снимали одну из самых пронзительных сцен фильма «Семнадцать мгновений весны» — встречу Штирлица с женой, можно найти по адресу: Stará Louka 343/30.

Надо отдать должное, Карловы Вары очень стройный город, не считая архитектурных мутантов времён строящегося социализма. Когда они влезали в кадр, я искренне недоумевала: «Зачем?» А когда приехала домой и разобрала фотографии, поняла, что я их вообще почти не сфотографировала :)

Ну, и немного нетуристических картинок… Из жизни местных, так сказать.

А вот и наши Карловарские хоромы… Смеётесь? Молодцы. Мы тоже смеялись.

Apartmán Karlovy Vary только с улицы выглядят, как полный треш и угар. Но стоит открыть дверь, и вы в домике Барби. При весьма смешной цене 1800 рублей за ночь в этих двухуровневых апартаментах шесть полноценных спальных мест! Кухня полностью укомплектована, можно борщи варить и капусту квасить. До галерей с источниками минут 10 ходьбы. Адрес Svahová 988/10 (от сердца отрываю). Миниатюрным машинам дозволено въезжать во двор прямо через парадную. Мы, честно говоря, такое видели впервые.

В 20 минутах езды от Карловых Вар — средневековый замок Локет, но это совсем другая история. Обязательно расскажу.

Продолжение следует.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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