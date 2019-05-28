Чешская Швейцария и мост Бастай

Татьяна Афанасьева

Чехия — это ведь не только Прага, Карловы Вары и Кутна-Гора. Есть в этой удивительной стране такие заповедные уголки, что диву даёшься, как же ты не знал про них до сих пор? Почему никто не рассказывал? Едем на границу Чехии и Германии, в национальный парк «Чешская Швейцария», а потом чуть дальше… Чтобы увидеть тысячелетние скальные образования, вдохнуть свежесть эльфийского леса, проплыть на лодке между каменными великанами и душевно посидеть в «Соколином гнезде».

Курс кроны на момент нашей поездки (апрель 2019 года): 1 чешская крона = 2,78 российский рубль. 1 чешская крона = 0,039 евро.

Чешская Швейцария и Правчицкие ворота

- Как добраться до Чешской Швейцарии? Из Праги едем в город Дечин, купив билет на поезд «Прага-Гамбург» (ЕС, без привязки ко времени, 139 крон на человека в одну сторону). Выезжаем в 8.32, в 9.58 мы уже в Дечине. А в 10.11 автобус 434 до Хренско Грженско — 28 крон с человека. Кстати, по приезду в Дечин есть смысл заглянуть в Инфоцентр, он находится в здании вокзала. Там вам дадут расписание автобусов (Decin-Hrensko) и схематичную карту заповедника.

На маршруте она тоже будет встречаться.

Выходим на остановке «Правчицкие ворота» (Pravicicka brana). От трассы идём по заповедному лесу минут так 45−50. Вокруг деревья, упирающиеся в небо, спящие камни, гигантские корни, светящиеся мхи, птицы-невидимки, скрипящий от чистоты воздух… Обожаю такие тропы!

Напоминание об условных сигналах вертолёту, курирующему район при плохой погоде.

А вот и они — Правчицкие ворота, рядом с которыми неожиданно касса. Думали, что все удовольствия будут бесплатными? А вот и нет. Вход в «святую святых» 75 крон на человека (210 рэ). Да нормально в общем-то.

Правчицкие ворота — самая большая скальная арка Эльбских Песчаниковых гор, 16 метров в высоту и 26 в ширину. И, конечно, это чудесное место снималось в кино. Угадайте, в каком?..

«Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»! Сцена, где бобры ведут детей ко Льву Аслану и показывают им с огромной высоты скованную снегом Нарнию, стоя как раз на этой арке. До 1982 года по арке можно было ходить, сейчас никакой вам Нарнии, проход закрыт.

От ворот расходится несколько пешеходных троп. Длительность и дальность прогулки зависит только от вас. Заповедник огромен.

Домик в альпийском стиле, «прилипший» к арке, был построен в 1882 году. Местный князь Эдмунд Клари-Алдринген использовал его для размещения высокопоставленных гостей и называл не иначе, как летний замок «Соколиное гнездо». Сейчас в нём небольшой ресторан с адекватными ценами (ниже, чем в Праге).

125 крон за всё.

Пиво доставляют по канатке.

А дальше нас ждали соутески! Дословно с чешского souteska — дефиле. Оказалось, что в Чешской Швейцарии можно прогуляться по глубокому каньону речки Каменице на лодках. Для этого чехи запрудили два ручья, организовав маршруты — Дивока соутеска и Эдмундова соутеска. Удовольствие стоит 80 крон в одну сторону. Плывёшь себе плывёшь, а лодочник-парейдолист тебе сказки рассказывает. И вот уже над головой не просто скалы, а испанские балконы, со стены напротив смотрит гигантская жаба, щель в камне — почтовый ящик, а впереди затаился крокодил-людоед… Аттракцион почти детский, но очень приятный.

А вот соутеска приводит нас к Духу воды. Лодочник совершает целый ритуал, вытерев слёзы скалы, погладив себя по щекам и умоляя Духа воды показать нам тайный водопад. И, о чудо (стоит только дёрнуть за верёвку), мощный поток воды срывается с горы! Управляемый водопад. Кто ещё мог до такого додуматься? Только чехи.

Покатавшись, выбираемся с тропы на трассу (везде есть указатели и маркировка, не заблудишься), автобус до Дечина уходит в 17.06.

Прощай, милая чешская глушь!

Дечин

Наше свидание с этим богемским городом было быстрым и коротким. Мы забронировали там апартаменты всего на одну ночь, планируя на следующее утро отправиться в Саксонскую Швейцарию. Но всё же мы успели увидеть некоторые достопримечательности. Прежде всего Дечинский замок на скале! Мы жили в двух шагах от него :)

К замку ведёт «королевская дорога», заключённая между высоких стен. Её длина почти 292 метра. Говорят, дети хозяев замка катались по ней на санках! Я бы тоже прокатилась.

Официально замок закрывается в 17.00, но там шёл какой-то концерт «для избранных», двери были открыты и... мы отлично погуляли под звуки скрипок. Кстати, на кассе написано, что за 110 крон можно взять «тур по замку с таинственным персонажем». У нас получилось абсолютно бесплатно. Невидимый «персонаж» пригнал ещё и павлинов, которые нагло расхаживали вокруг, волоча хвосты и вращая глазами.

Изображение павлина есть и на шпиле часовой башни. Очевидно, как символа сияющей славы, бессмертия, величия и неподкупности.

В Дечинском замке в своё время гостили Фредерик Шопен и Вальтер Скотт. Но, что больше всего нас удивило, в 1968 году здесь были казармы советской армии. Удивляюсь, как они не спилили старый бук во дворе.

Каждый чешский городок - особенный, но есть черты, которые есть, пожалуй, в каждом - замок на горе, а иногда и не один, красивая ухоженная река, разноцветные домики россыпью, парки с цветущей магнолией и пивной заводик. В Дечине в комплект ещё входили павлины. В общем, куда бы не попадали, там хотелось остаться жить.

Саксонская Швейцария и мост Бастай

Чешский город Дечин в двух шагах от границы с Германией и оттуда можно легко добраться до моста Бастай. Слышали про такой? Рассказываю. В 10.02 садимся в поезд «Дечин-Бад-Шандау» (12 евро), в 10.45 поезд «Бад-Шандау-Курорт Ратен» (4,5 евро), дальше на пароме через Эльбу (1 евро) и можно лезть в гору по синему маршруту, чтобы увидеть чудо-мост. Цены в Германии, конечно, на порядок выше, чем в Чехии, но мы ж всего на денёк. И потом Bastei это реально «маст си», такие места не пропускают!

С немецкого Bastei - бастион. Пролёты моста Бастай удерживаются между скалами песчаника на высоте почти 195 метров! Семь арок и 75 метров, на которых толпы туристов. Вечный баттл «ожидание & реальность» и вечный лайфхак: «приходите в четыре утра!»

Но Бастай всё равно впечатляет. Пейзажи в округе космические - из ущелья будто торчат окаменевшие пальцы великанов, на которые постоянно лезут скалолазы. Какие молодцы! Не то, что мы - сели, достали чешское пиво, лепёшку из копчёной чечевицы, «будь здоров, мост!», «будь здорова, Эльба!». Каждый развлекается, как может.

К слову, ущелье в районе моста Бастай - часть знаменитой «тропы художников» - Малервег, которая тянется на 112 километров. Но мы даже и не помышляли делать такие марш-броски. Только до моста и обратно. Правда, с посещением руин замка Нойратен по соседству, вход в которые оказался платным (2 евро). На удивление это проредило толпу.

Руины - это сильно сказано. По факту, это просто тропы и мостики по скалам, где когда-то стоял средневековый замок, построенный для контроля движения судов по Эльбе. От Нойратена остались только каменные цистерны для воды и ядра для катапульты. Но прогулка по «невидимым руинам» доставила нам удовольствие даже больше, чем прогулка по Бастаю. Он, кстати, оттуда отлично виден.

Вечером мы вернулись в Прагу.

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