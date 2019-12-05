Занзибар. Стоун-Таун и южные красоты

Дмитрий Койда Продолжаем открывать Занзибар с тульским путешественником Если пропустили начало истории и трогательный рассказ про детскую мечту, красных колобусов, белоснежные пляжи и изобретательность продавца магнитиков, можно посмотреть и почитать здесь. ульским путешественником Дмитрием Койдой. красных колобусов, белоснежные пляжи и изобретательность продавца магнитиков,

Деньги не купят вам счастья, но они чертовски быстро принесут вам его! (Фредди Меркьюри).

— С этой цитаты я начал по двум причинам. Первая — на острове родился и восемь лет прожил знаменитый на весь мир вокалист рок-группы Queen. Вторая — Занзибар это место, где можно на несколько дней стать счастливым, но на это и правда нужны деньги:)

Наступил третий день нашего знакомства с Занзибаром. Будильник снова разбудил нас около 6 утра и мы пошли встречать рассвет. Я уверен, что находясь на море это обязательное мероприятие — наслаждаться рассветами и закатами.

В эти мгновения излечивается душа, разум полностью отключается либо наоборот в голове появляются философские мысли о пространстве и времени. Когда попадаешь в иное рассветно-морское измерение начинаешь ценить и даже скучать по многим деталям из своего бытового мира.

Так что не ленитесь вставать пораньше и кайфовать на берегу сразу от двух параллельных миров — от своей повседневной жизни и временной, зазеркальной.

Главное, не опаздывайте, а то какая нибудь зверушка слопает ваше солнце и оставит без философского завтрака:)

На телефон снимать рассветы и закаты я не очень люблю, больше нравится на зеркалку. Я даже часто фотографирую солнце с помощью максимального зума, хотя говорят, это вредно для камеры и объектива, но, пока они у меня старые я сильно не переживаю:)

После завтрака за нами приехала машина с водителем, которую я заказал ещё до поездки и мы отправились на экскурсию по острову (южная и западная часть).

Изначально, лес Джозани (по центру карты) я включил в маршрут этого дня, но волею случая мы посетили его накануне и это хорошо, ведь всё остальное сегодня точно бы не успели.

Начали с близлежащей рыбацкой деревушки Джамбиани, где до этого мы два раза уже были. Скажите, ну как не влюбиться в такие прекрасные пальмы?

Три раза за 3 дня — для меня много, но, я сильно не расстроился, ведь знаю, что каждая встреча с знакомым местом всегда отличается: меняется погода, люди и даже собственное настроение часто бывает иным.

Меня порадовало здесь большое количество рыбацких лодок, плывущих вдоль берега и вдаль от него.

К сожалению, возвращающихся рыбаков с уловом я не застал — уж очень хотелось поснимать их свежевыловленную добычу.

В это утро, в свободном фотографическом доступе из морепродуктов были лишь белые крабики, бегающие по берегу и молниеносно прячущиеся в своих песчаных норах.

Финальная встреча и прощание с романтичным Джамбиани было недолгим. Напоследок мы прошли через деревню, где в это время можно было встретить только играющих детишек. Папы и старшие братья — в море, мамы — в доме убираются и готовят еду.

Посмотрите, какая потрясающая, милая парочка. Одеты так прилично. Наверное, брат и сестра. Видимо у их семьи свой бизнес типа ресторана. Это я сделал вывод глядя на поднос у мальчика в руках. А девочка, чтобы впустую не провожать брата, тоже помыла одну из тарелок и теперь они всё это несут из дома в кафе.

Далее и мы поехали в ресторан, но не для того чтобы поесть. Просто мне хотелось сфотографировать одну из главных символических картинок острова Занзибар. Это «The Rock Cafe», которое расположено рядом с населённым пунктом Пингве (цифра 2 на карте).

От берега до скалы примерно 30 метров. Во время, не самого красочного отлива, до ресторана можно дойти пешком, в остальной приливной период к нему подвозят на лодке.

Если вы любитель или коллекционер необычных гурманистических мест, то конечно посетить заведение можно. Цены там естественно высокие, количество мест ограничено. Остальным туристам (как мы) думаю, достаточно просто заехать сюда минут на двадцать, чтобы сделать селфи и фотографии на память.

Справа от кафе есть ещё одна живописная скала, но уже чисто природная без вмешательства человека. Хорошее место, чтобы построить тут дорогущее вип бунгало:)

Следующей точкой на карте стал пляж в районе деревни Мичамви (цифра 3). В отсутствие людей он мне показался невероятно фантастическим. Окружающая тишина и облака с свинцовыми оттенками создавали апокалиптическое настроение. Было ощущение, что сейчас начнётся цунами или в лучшем случае буря. При этом не было ни капли дождя.

Водитель сказал, что по вечерам здесь собирается много народу, приезжают даже из Нунгви и Кендва, ведь это место чуть ли не единственное и лучшее на юго-восточном побережье, где можно наблюдать закат и при этом неплохо потусоваться в кафе около океана.

Но, сейчас было утро и поэтому мы не стали тут задерживаться. Я выпил пива, жена утолила жажду кокосом и следующей точкой стал населённый пункт Bwejuu (цифра 4 на карте).

По пути наш водитель решил показать свой дом и семью. Я раздал его сыновьям и дочерям конфеты, посмотрел владения и далее нам предстоял переезд на западное побережье.

От Bwejuu до главного города под названием Занзибар (цифра 5) примерно 50 километров. В дороге я продолжал знакомиться с островом и сделал очень много снимков с местным населением. Девчонки идут, мило беседуют и даже не подозревают, что их на мгновение заметил и навечно запечатлел человек, который живёт в нескольких тысячах километров отсюда.

Дети во многих странах Африки очень любят играть с маленькими и большими колёсами. Это типичная картина, но этот пацан удивил тем, что стоял неподвижно, закрыв одной рукой глаз и при этом, совершенно не реагировал на движущуюся машину. Не отошёл в сторону, ничего не просил, не бежал за нами, мы уже отъехали, а он так и продолжал стоять. Не знаю, может он изображал модную в городах Европы «живую скульптуру». Кидаешь ему денежку, он открывает глаз и в качестве благодарности катит вам колесо, а потом снова замирает:)

Кстати о дорогах. Ранее читал, что с ними на Занзибаре проблемы. Как мне показалось (на месте пассажира) большинство дорог, проходящих по острову хорошего качества и главное многие из них очень пейзажные. Но это я не про грунтовку, а про центральные, основные дороги от одного населённого пункта к другому.

Ближе к обеду мы въехали в город Занзибар. Меня прежде всего интересовал «Каменный город». Это единственный объект ЮНЕСКО на острове и один из семи в списке всей Танзании.

Историческая часть города ранее была торговым центром восточноафриканского побережья между Азией и Африкой перед колонизацией материка в конце XIX века.

Местная, традиционная архитектура суахили включает элементы арабского, персидского, индийского, европейского и африканского стилей. Арабские дома часто имеют примечательные декоративные элементы, такие как резные деревянные двери или веранды.

Некоторые иностранные путешественники и фотографы со всего мира специально приезжают в Каменный город ради его знаменитых дверей. Будете здесь, обязательно обратите на них внимание, в первую очередь, на выполненные вручную резные детали.

Многие годы Каменный город был крупнейшим центром работорговли. Мы посетили бывший рынок рабов, теперь здесь музей. Чтобы понять и прочувствовать весь ужас этого места, боль людей, их испытания, нужно заранее почитать информацию, проникнуться и уже потом приезжать сюда. Лично я не поддерживаю туристов, делающих здесь селфи. Для меня это африканский концлагерь. Фотографируйтесь лучше с живыми людьми!

Заметку про Стоун-Таун и его достопримечательности я сделаю отдельно, правда, я тут был крайне мало, но мне очень понравилось. Прекрасный и атмосферный город.

Далее, в порту за нами пришла лодка и мы взяли курс на остров Prison (цифра 6 на карте).

Мы поплыли на него не ради черепах, лично мне хотелось увидеть город с воды и ещё поснимать лодки и корабли. До этого 2 дня мы были только на суше.

В одну сторону плыли около тридцати минут. Итого почти за час я сделал десятки фото с корабельно морской тематикой.

Сам остров разделён на две части. На одной находится заброшенная тюрьма для рабов, на другой большая колония черепах. В 1919 году губернатор Сейшельских островов подарил несколько особей данному острову. Им тут понравилось и теперь они значительно приумножились. Сейчас это национальная гордость Занзибара.

Сейшельских черепах мы с женой впервые увидели на Маврикии, поэтому вау эффекта не было, но всё равно было приятно покормить этих панцирных гигантов вкусными для них листочками.

Посещение острова (лодка и входные билеты) обошлось нам в 30 долларов на двоих. Этого красавца павлина я снял здесь же. Наглые такие, ходят между туристов, выпрашивают еду и даже не пугаются, хоть перо выдёргивай:)

Ещё тут имеется небольшой, но красивый пляж, где жена первый раз в жизни дотронулась до морской звезды. Как оказалось, из статей в интернете, эти беспозвоночные обитатели морей и океанов интересные создания.

Единственное, сразу отмечу, чтобы никто не переживал, некоторое время звёзды могут обходится без воды. Главное, нельзя долго держать пятиконечных красавиц на солнце, если их тело нагреется выше 30 градусов, то они могут погибнуть.

А это наша лодка на которой мы приплыли к черепахам и морским звёздам. У многих индивидуальные названия или целые словосочетания на защитном тенте. Удивительно, что данная фраза стала для нас пророческой на следующей день.

Мы вернулись в Стоун-Таун, я купил пару африканских масок на стену в свою офисную коллекцию и затем мы выдвинулись в сторону отеля. На этом наша экскурсия должна была завершится, но водитель по имени Azizi Issa решил сделать логистический крюк и в виде бонуса (широкой занзибарской души) завезти нас на тот самый, утренний пляж, где можно увидеть закат.

Народу действительно было много. Люди сидели парочками, другие веселились большими компаниями, в основном одни итальянцы. Говорят, им нравится именно эта часть Занзибара. Место реально тусовочное, в предзакатное время тут даже выступали артисты акробаты.

Я был очень рад, ведь редко, когда удаётся в один день встретить и проводить солнце. Рассвет был в Джамбиани, а закат в Мичамви. И всё это одна, восточная сторона! Но, солнце тут уходит не чисто в море. Видите на горизонте полоску земли? Это Занзибар в районе деревень Uroa и Pongwe (см.карту).

Уставшие от насыщенного дня мы вернулись в отель, завтра нас ждал переезд и новое место жительства…

Закончить сегодняшний фото обзор хочу понравившейся мне фразой от Пауло Коэльо.

«Люди дарят друг другу цветы, потому что в них заключен истинный смысл любви. Тот, кто попытается завладеть цветком, увидит вскоре, как он завянет и потеряет свою красоту. А тот, кто всего лишь любуется им на лугу, получит его навсегда. Ибо он сочетается с вечером, с закатом, с запахом влажной земли, с облаками, плывущими на горизонте».



Продолжение следует.

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