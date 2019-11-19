Джамбо, Занзибар!

Дмитрий Койда У тульского путешественника всё было ещё интересней. Читаем, удивляемся и радуемся! Ведь его мечта наконец-то исполнилась. Многие наши мечты про дальние города и страны родом из детства — начитались, насмотрелись, наслушались… Кого-то вдохновлял «Клуб путешественников», кого-то «Дети капитана Гранта», а кого-то уроки школьной географии.ульского путешественника Дмитрия Койды

Никогда нельзя отказываться от мечты! Мечты питают нашу душу, так же как пища питает тело. Сколько бы раз в жизни нам не пришлось пережить крушение и видеть, как разбиваются наши надежды, мы всё равно должны продолжать мечтать (Пауло Коэльо).

Исполнилась моя мечта длиною в 35 лет. Я посетил остров Занзибар! Это самое первое название экзотического, географического объекта о котором я услышал и главное запомнил ещё в далёком детстве.

У отца была коллекция виниловых пластинок (она и сейчас лежит в гараже). Я их слушал почти каждый день: Челентано, Высоцкий, Зодиак, Пугачёва, Джо Дассен и десятки других групп и исполнителей. Помню, как бережно опускал звукосниматель на пластинку и после прослушивания специальной кисточкой очищал иголку от пыли…

Так вот, одна из пластинок с яркой обложкой появилась у нас в начале 1984 года. Это немецкая группа «Арабески». Четвёртая песня в альбоме называется Zanzibar.

Перевод я тогда не знал, но слушал с удовольствием. Кто бы мог тогда подумать, что сейчас я окажусь здесь и испытаю во время путешествия не меньший детский восторг.

Кстати, песня кончается словами: «Ты полюбишь это место, Занзибар, не так далеко…»

И действительно, я его полюбил, но про расстояние фраза немного сомнительная, ведь Занзибар находится чуть ниже линии экватора. Расстояние от Москвы до острова — 6886 километров (по прямой).

Периодически, сюда летают прямые чартеры из Москвы, но на момент покупки билетов их не было, поэтому пришлось брать перелёт с одной пересадкой. Самые распространённые варианты это стыковка в Дубае, Стамбуле и Дохе. Я выбрал последний город, так как в нём был однажды, но всего лишь пару часов плюс хотел показать катарский мегаполис жене.

Из Москвы лететь примерно 5 часов. Как обычно, место себе я выбрал около иллюминатора. Удалось немного поснимать. Пролетаем над Кавказом.

А это уже Иран. В верхнем правом углу священный город шиитов — Кум. Удивительно, но я уже ранее снимал этот объект через иллюминатор.

Садимся в Катаре. Если сидеть с левой стороны, то при посадке основную часть Дохи не видно. Но, можно сфотографировать остров Эль-Алия и например, искусственный остров класса люкс «Жемчужина» (на снимке лишь фрагмент).

В Дохе мы приземлились в 14.30. Вылет на Занзибар в два часа ночи, так что на прогулку времени у нас было достаточно.

Не так давно Катар отменил визы для граждан России. Если у вас длительное ожидание следующего рейса, то Qatar Airways может вам предложить бесплатный отель и экскурсию по городу.

Мы хотели осмотреть центр самостоятельно, поэтому сразу пошли на паспортный контроль. Пропустили и поставили штамп без проблем. Оставалось лишь поменять доллары на риалы. Имейте ввиду, что старые (у меня были 2006 года) не принимают, берут только новые.

Автобус номер 777 за 15 риал (260 рублей) довёз нас от аэропорта к набережной Корниш. В это время начался закат. Так что на небоскрёбы мы посмотрели в световом одеянии и без него. Красивее всего они, конечно, выглядят после наступления темноты.

В Дохе уже начали устанавливать скульптуры, посвящённые ЧМ по футболу 2022 года.

Это будет первый в истории чемпионат мира на Ближнем Востоке. Скоро на табло включат обратный отчёт.

Пройдя несколько километров пешком, мы решили покататься на одном из светящихся корабликов. Когда на улице +30 это лучший вариант освежиться. На колоритном судне играет музыка, народу никого. За полчаса прогулки по заливу я отдал 15 долларов за двоих.

Финальную часть Дохи мы провели на интересном и аутентичном рынке Сук Вакиф. Здесь можно купить сувениры, вкусно поесть и насладиться катарской архитектурой. Видите, даже большой палец показывает как тут классно!

Ну, и в завершение темы транзитной остановки в Дохе, хочу отметить бесплатное посещение на рынке крутой выставки, где были представлены работы мастеров из многих стран мира, включая например Россию и Украину. Все большие и малые предметы сделаны из проволоки, металлических деталей и т. п.

Вылетели мы строго по расписанию и уже через 6 часов после взлёта наш самолёт заходил на посадку. Место у окна я опять выбрал не самое удачное и поэтому яркое, утреннее солнце с моей стороны не давало мне возможности снять что-то стоящее.

Вот он мой Занзибар из мечты, первые кадры и дымчатые, загадочные впечатления.

На удивление, в аэропорту Занзибара всё прошло достаточно быстро. Анкеты я заполнил в самолёте, нам поставили заветный штамп стоимостью 50 долларов и минут через двадцать получили багаж.

Оставалось лишь купить местную сим карту (одну на двоих) и здесь же в аэропорту поменять доллары на шиллинги. Баксы ранее 2006 года не берите, а лучше только свежие. 500 долларов и вы становитесь танзанийским миллионером. Это самая популярная у туристов купюра (примерно 4.5 доллара США).

До поездки, всю основную информацию я получил на разных форумах. Например, в Telegram есть чат Занзибар. Задаёте любые вопросы и люди вам отвечают. Там на меня вышел человек по имени Хасан и предложил помощь в организации трансфера и экскурсий. Я согласился, так что на выходе с аэропорта нас уже ждал замечательный водитель Азиз с табличкой, где значилось моё имя.

Он уже знал несколько русских слов, надеюсь после встречи со мной, в его лексиконе появились не только новые словечки, но и целые фразы. Если нужны контакты ребят, обращайтесь.

Прежде, чем отправиться в наш первый отель, небольшой урок географии.

Принципиальным путешественникам важно знать и понимать, что Занзибар это архипелаг, состоящий из 75 островов. Основу архипелага составляют 3 крупных острова — Унгуджа (его как раз часто и называют островом Занзибар), Пемба и Мафия (см. карту слева).

Вокруг Занзибара расположено множество более мелких островов, из которых постоянно населены лишь два — Тумбату и Узи. Остров Мнемба (цифра 3 на карте справа) используется в целях туризма.

Площадь острова Занзибар — 1 660 км². Он занимает 10-е место среди крупнейших островов Африки.

Занзибар делится на 3 области: Занзибар Северный, Занзибар Центрально-Южный и Занзибар Западный.

Население всего острова около 900 тысяч человек. В отличие от континентальной Танзании, подавляющее большинство граждан на Занзибаре исповедуют ислам. Это связано с тем, что после португальцев в 1698 году весь занзибарский архипелаг перешёл под контроль султаната Оман.

Я не мусульманин, но был безумно рад увидеть яркие картинки на острове в виде женщин, одетых в разноцветные хиджабы и другие религиозные наряды. Особенно поразила цветовая градация в учебных заведениях. У каждой индивидуальный колор.

Пока мы ехали из аэропорта (цифра 1) в сторону посёлка Джамбиани (цифра 2 на карте) я уже знакомился с Занзибаром и получал от него удовольствие, поскольку за окном была моя любимая, настоящая Африка.

Здесь запрещено фотографировать полицию и военных, но я не удержался (помог зум), ведь увидел как на дороге в красных майках появились новобранцы. На протяжении нескольких километров вдоль обочины шли пешком или бежали сотни человек.

Я был удивлён, что минимум треть от военных были девушки. Все, как солдат Джейн c одинаковыми причёсками.

Дорога от аэропорта до нашего отеля заняла чуть больше часа. Первые 3 ночи я забронировал в отеле Fun Beach Resort. Он находится посередине между Джамбиани и Падже (цифра 5).

Отель нам очень понравился. Три великолепных бассейна (два из них рядом), зелёная территория, тишина и полный релакс. На ресепшн сказали, что свободных номеров нет, при этом на территории мы больше 15 человек не видели, даже на завтраке.

Все уютные бунгало имеют выход к бассейнам. До него буквально 5 шагов. Плавать можно до завтрака, например в 7 утра и даже с наступлением темноты. Около двери стоит кувшин с половником, чтобы можно было смыть с ног белый песок. У каждого домика свои лежаки и гамак. На жёлтом лежит моя мадам. После домашних забот она попала в другое измерение:)

Песок реально белый, на некоторых пляжах я не мог открыть глаза — слепит, как дома на снегу в искрящийся, солнечный январский денёк, так что без затемнённых очков находится тут не комфортно.

Очень удобно, что данный песок не нагревается…

…и по нему можно спокойно ходить босиком, а не как в Египте или Турции обжигаясь, бежать по теням :)

Но, бронируя отели в юго-восточной части Занзибара вы должны иметь в виду, что океана тут практически нет. Он дарит своё внимание в основном утром и вечером, а потом, на весь день, как глава семейства уходит на работу.

В первые дни я купался только в бассейне. Данная сторона — место сильных отливов. Я приехал сюда как раз из-за них. Мне хотелось увидеть сюрреалистическую поверхность Индийского океана, когда нет воды. Создаётся впечатление, что гуляешь по другой планете.

Учтите, что в этих краях по обнажившемуся марсианскому дну можно ходить только в обуви, чтобы не дай бог не наступить на морского ежа. Хорошо, что мы так и не узнали каково это. В интернете сочувственно смотрел и читал много историй про чужую ежовую боль.

На белом песке их нет, а вот в зарослях водорослей или морской капусты, колющей или кусающей экзотики, может быть немало.

Ещё на обуви должна быть закрепляющаяся пятка, поскольку, когда идёшь по песку как по мокрой муке, обычные шлёпанцы соскакивают либо прилипают, словно наступил в застывающий цемент.

Несмотря на перечисленное — отливы это здорово! Бредёшь не спеша и рассматриваешь местную морскую фауну и флору.

В первый день мы отдыхали от перелёта. Купались в бассейнах, потом пошли по пляжу в сторону Джамбиани. Туристов, как вы можете видеть, в этом регионе совсем мало. Кстати, за три дня мы не встретили тут ни одного человека, говорящего на русском языке. Одни итальянцы, немцы, французы, скандинавы и другие непонятные товарищи.

Лодки… За неделю на Занзибаре я наснимал их на год вперёд.

Здесь начинается деревня Джамбиани. Из пальм, мне больше всего нравятся стройные, модельные породы. Есть в них некая романтичная, манящая загадка, располагающая к экзотическим путешествиям и отдыху.

Идти босиком по песчаному берегу тёплого океана — непередаваемое ощущение, особенно когда понимаешь, что дома сейчас холодно и идёт дождь.

А это пирс во время отлива прямо около нашего отеля.

Уже ближе к вечеру об его опоры ударяются слегка игривые волны. Рядом, работники отелей играют в футбол, жаль, что не в лучах закатного солнца. С восточной стороны острова случаются только рассветы (за одним исключением).

Не знаю, как в остальные месяцы, но в начале ноября солнце на Занзибаре просыпается в 6 утра и в 6 вечера ложится спасть.

На этом пирсе-кафе я, наконец, впервые попробовал знаменитое пиво «Килиманджаро». Часто видел его на фото у других туристов в соц.сетях. Поскольку, я коллекционирую пиво из разных стран, то можно сказать, это было моей пивной мечтой. Все последующие дни я наслаждался этим хмельным вкусом Танзании.

Первый день на Занзибаре закончился для нас необычайно рано, в 20.00 мы уже легли спать. Сутки добираться это всегда утомительно. Будильник я поставил на 5.30, чтобы не проспать рассвет и новые впечатления.

Сезонность фруктов на острове разная, но вы всегда сможете купить на рынках и придорожных развалах что-то свежее и вкусное для себя.

В начале ноября особенно много я здесь видел манго и кокосов. Цены приемлемые. Мальчик не продаётся:)

На второй день у нас была запланирована обзорная экскурсия по южной и центральной части острова, но, накануне от организатора пришла смс с просьбой перенести поездку на следующий день. Сначала я расстроился, а по завершении дня в очередной раз убедился, что фраза «всё, что Бог ни делает — к лучшему» актуальна и по-прежнему работает.

После завтрака я пошёл на ресепшн и попросил вызвать машину с водителем, чтобы съездить в парочку мест и тем самым высвободить время третьего дня для других объектов.

Моё первое желание было посетить любую, близлежащую школу, поскольку сегодня пятница, а в субботу и воскресенье дети не учатся. Водитель отъехал от отеля пару километров и хотел свернуть в неизвестную мне деревушку, но на дороге велись строительные работы и пришлось ехать в другую сторону.

Таким образом, мы оказались в Джамбиани, где уже вчера были, но только мы тогда не заходили в деревню, а просто гуляли по пляжу.

Случайно выбранная школа оказалась совсем маленькой и дети там учились такие же. Три начальных класса. Это один из них.

Я подошёл к каждому ребёнку и дал по одной конфетке. Специально купил дома два пакета именно с маленькой карамелью. Просто таким образом её получается много и соответственно детей, на мгновение, вы делаете счастливее в два раза больше.

И ещё один момент, маленькая конфета или большая — радость у детей одинаковая, но важно понимать, что много сладостей им нельзя, в большинстве деревень зубных врачей нет. От маленькой конфетки вреда не будет.

Знаю, что есть люди, которые не поддерживают подобные вещи. Не спорю, не всякая благотворительность плодотворна, поэтому не призываю следовать моему примеру. Есть альтернатива, если вы хотите сделать детям приятное — раздавайте школьные принадлежности. Их я взял ещё больше, чем конфет:) В основном ручки, тетрадки, маленькие блокнотики. В этом классе учительнице я отдал большой набор цветных мелков. Уверен, что ими они будут писать на доске только в преддверии праздничных дней.

В отличие от обычной улицы, в школе раздавать не так интересно, но спокойнее. При учителях дети не прыгают на тебя и не вырывают из рук всё что видят. Бывали случаи, когда я думал, что детская толпа разорвёт меня на сотню маленьких туристов:)

В школе мы были недолго, я раздал сувениры, класс спел для нас песню и мы поехали дальше. На память об этом месте у меня остались хорошие воспоминания и потрясающие огромные, занзибарские глаза. Все дети мира прекрасны, но африканские это нечто…

Самой важной для меня задачей в этот день было посещение единственного на Занзибаре национального парка Джозани Форест (Jozani Chwaka Bay National Park). Расположен в центрально-южной области острова.

До парка от столицы 34 км, от Нунгви — 74 км, от Джамбиани — 23. Входной билет сюда стоит 25000 шиллингов (примерно 11 долларов).

Если вы не собираетесь на материковое сафари и не избалованы подобными, небольшими заповедниками, то рекомендую сюда заскочить на пару часов.

Так же, Джозани будет интересен людям глубоко увлекающимся мировой фауной, ведь только в данном месте на планете обитает Колобус Кирка — один из видов красных колобусов.

Эндемик назван в честь Сэра Джона Кирка (1832−1922) — шотландского врача, натуралиста, компаньона доктора Дэвида Ливингстона. Кирк так же был британским администратором на Занзибаре, где он сыграл важную роль в прекращении работорговли.

Кирк впервые привлек внимание зоологов к красному колобусу Занзибара. Именем этого человека названы и другие представители африканской фауны.

Сегодня численность занзибарских колобусов оценивается в 2−3 тысячи голов и что интересно 50% всего вида живёт за пределами охраняемых зон. В первый день, когда мы ехали из аэропорта в отель и проезжали мимо парка, то увидели этих обезьян сидящих на ветках прямо около дороги. Так что смотрите там внимательнее по сторонам, можете сэкономить на билетах:)

Популяция колобусов считается небольшой и одна из главных причин — затянувшееся детство приматов этого вида. Никакой другой вид колобусов не имеет столь продолжительного инфантильного периода.

Мать может вскармливать молоком ребёнка до 4 лет, что приводит к гормональным сдвигам у кормящей самки, и она на протяжении всего этого времени не может забеременеть повторно. Из-за этого интервалы между родами у колобуса Кирка в среднем составляют 3,5 года, — почти вдвое больше, чем у всех остальных видов рода.

Нам повезло встретить и увидеть умилительную картину. Семейка колобусов отдыхает на ветках. Рядом бегают их два маленьких ребёнка. Дети периодически прыгают на спину маме, потом на голову, папу при этом обходят стороной, понимают, что когда он на «диване», его лучше не трогать:)

Обезьяны совсем не обращают внимание на людей. Кормить и трогать животных категорически запрещено, вот поэтому они и привыкли к туристам, не пугаются их и что удобно — не мешают друг другу жить.

В парке были замечены и другие обезьяны. Это обезьяна Сайкса также известна как обезьяна с белым горлом. Она стащила где-то манго и теперь смакует его в безопасном месте.

Ещё успел заснять большую ящерицу. Более никто на пути не попадался, хотя есть информация,.

что здесь обитают очень ядовитые змеи: чёрная и зелёная мамба (при укусе последней в 100% случаев наступает смерть).

Да, чуть не забыл. После оплаты билета к каждой небольшой группе прикрепляется гид. Он смотрит за тем, чтобы вы не кормили обезьян, не мусорили и на английском языке даёт всю необходимую информацию о флоре и фауне Занзибара.

Местами лес впечатляет своей чистотой и первозданностью. Некоторые тропы проходят сквозь настоящие джунгли.

Когда будете здесь, не забывайте про зелёную мамбу и для остроты ощущения вспомните информацию приведённую ниже.

Всего лишь 40 лет назад здесь жил уникальный Panthera pardus adersi или Занзибарский леопард. Последняя встреча учёного с занзибарским леопардом произошла в начале 1980-х годов. С тех пор нет ни одного случая достоверного его наблюдения. Говорят, что в 2003 году видели двух леопардов, но это без снимков, просто на словах.

Однако, в 2018 году биолог дикой природы Форрест Галанте вроде бы записал леопарда с помощью камеры-ловушки, таким образом, возродив надежду на выживание данного эндемичного подвида. Видео в комментарии.

Представляете, если вам повезёт встретится с этим редким диким животным, за одну фотографию можно будет отбить всю поездку:)

После короткой прогулки по парку и знакомства с колобусами нас перевезли в другое место (чуть больше километра) к мангровому заливу. По деревянным настилам мы гуляли вдоль мангровых лесов выискивая глазами местных обитателей.

Но, глаза стали с годами меня подводить, поэтому кроме красных крабов я ничего не разглядел.

В итоге могу сказать, что парк Джозани нам понравился, отличное место, чтобы наполнить пляжный день иными яркими впечатлениями, ведь встреча с животными это всегда интересно. Рекомендую!

Третьей, финальной точкой в нашем маршруте стала деревня Падже. Я попросил таксиста высадить нас, поскольку в отель мы хотели дойти по берегу пешком. Это красивая пальмовая рощица между домами местных жителей и отельной зоной.

Как только я вышел на пляж, то сразу обалдел от открывшейся моему взору картины. Отлив здесь был совершенно другой в отличие от Джамбиани.

Планету Джамбиани я вам немного показал, теперь посмотрите на белое, инопланетное чудо по имени Падже.

Здесь не только шикарный пляж, но и дно по которому приятно прогуляться босиком.

Наличие такого отлива, хорошей погоды, живописных облаков и присутствие лодок привели меня в полнейший восторг.

Вид на центральную часть пляжа Падже со стороны моря. Жалею теперь, что был здесь лишь один раз.

Даже продавцы тут были какие-то необычные. Дверь от холодильника не нужна? :)

Парень молодец, креативно подошёл к возможности немного заработать. Я собирался купить магнит позже, но не смог устоять и купил сейчас.

Вообще, продавцы на Занзибаре это отдельная тема.

До большой воды дойти в Падже проще. Вот две девушки в пути решили отдохнуть и принять солнечные ванны. Признайтесь, хотите сейчас поменяться с ними местами? Не телами, а в смысле этих дам сейчас в ваш офис, на кухню или в магазин за продуктами, а вас немного релакснуть в бирюзовой водичке Индийского океана. :)

А вот и ваши свободные лежаки, ждут вас. Видите, в центре деревянные колышки торчат из воды? Это ферма морской капусты. Во время отлива местные женщины небольшими пучками наматывают водоросли на верёвки и оставляют недели на три. Затем, разросшиеся морские растения собирают, высушивают и продают. Из всего этого делают косметику, мыло, закуску для еды и мн.другое.

В следующей части обещаю практичные советы для собирающихся в эти края. Но если есть вопросы уже сейчас, я готов ответить. Продолжение следует…

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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