Бархатный сезон в Коста-Дорада. Прогулки по Таррагоне

Галина Зарубина Zarubinkа А давайте прямо сейчас откроем телепорт в солнечную Испанию? И тогда наш понедельник наполнится светом, яркими красками и мечтами о летних каникулах. Своими впечатлениями делится Галина Зарубина Zarubinkа.

— Бархатный сезон в Коста-Дорада- это волшебное время, о котором особенно приятно писать, когда за окном хлесткий ноябрьский ветер вялит и вымораживает по особому рецепту потемневшую листву до жухлой хрупкости, хрумкости. А я перелистываю фотографии, сделанные на пляжах и молах Балеарского моря и на древних мощеных улочках Камбрильса, Реуса, Таррагоны…

В конце сентября- в начале октября горячее солнце Испании умеряет свой пыл: дневные температуры редко поднимаются выше 24−26 градусов.

Белый песок на пляже не обжигает пятки, а морская вода теплая, словно парное молоко и прозрачная — и ты не можешь оторвать взгляд от бликования (ликования!) и переливов золотого песка, намываемого набегающей волной… И это же золото, но уже в расплавленном состоянии тихонько журчит и поднимается пузырьками вверх в бокале с кавой (игристым испанским вином), весело пощипывая и дразня вкусовые рецепторы твоего языка)

Коста-Дорада- это 200 км южного побережья Каталунии, включают они в себя и все побережье провинции Таррагона.

Мы остановились в курортном городке Салоу и это было отправной точкой для наших путешествий и чудесных знакомств с Каталонией (Каталунией).

Скажу буквально несколько слов о местечке Салоу. В древние времена он использовался греками и римлянами как порт. В 13 в. из Салоу флот Арагонских королей шел завоевывать Балеарские острова: Майорку, затем Минорку, бывшие тогда под мусульманами. Позже Салоу стал рассадником пиратства… А ныне городок называют курортной столицей Золотого побережья (Dorado по-испански значит золото).

Здесь абсолютно все обустроено для комфортного отдыха людей всех поколений, здоровых и инвалидов, больших семей или влюбленных пар, йогов, очарованных странников и прошаренных туристов. Удобные велосипедные дорожки тянутся вдоль пляжей. Много пунктов проката электромобильчиков для людей с ограниченными возможностями, самокатов, велосипедов, скутеров.

Для передвижения между городами Каталонии отдыхающие и местные жители пользуются услугами кампании Bas Plana. В каждом городе есть несколько офисов Bas Plana, и практически в каждом из них — русскоговорящий служащий, который вам все разъяснит, поможет сориентироваться. Проездные карты продаются практически в каждом магазине и в специальных киосках. Очень рекомендую купить такую карту, т.к. билеты в автобусе стоят в 1,5−2раза дороже. Даю вам ссылку на их сайт: www.busplana.com/ru

Таррагона.

Добраться из Салоу в Таррагону на автобусе можно 20−40 мин. Есть и ж/д маршрут, но мы им не пользовались.

Таррагону называют сердцем Римской Испании. Крепость Торрако (так называли ее поселенцы, на греческий манер) основал римский проконсул Сципион Африканский во времена Второй Пунической войны в III веке до н.э. на месте завоеванного им древнего поселения Кессе на Иберийском полуострове. Так и появилась древнеримская столица Иберии. Ее красоте завидовал сам Рим! Сейчас же Рим и Таррагона — города-побратимы. 4 столетия город находился под властью мавров, потом норманнов, англичан. Ныне руины древних строений Торрако внесены в список наследия Юнеско. Это античные Форум, Амфитеатр, Цирк, крепость Торакко, Акведук (или мост Дьявола).

Флаг Таррагоны похож на Саньеру- сигнальный флаг, созданный на основе герба королевства Арагон.

Только прямые золотые и червленые полосы (арагонские полосы, означающие четыре испанские автономии: Арагон, Каталонию, Валенсию и Балеарские острова), заструились, побежали и превратились в волны))

Перед поездками в Таррагону мы не прорисовывали точный маршрут. В первый день, прогуливаясь, мы набрели на красивое здание, которое было похоже на игрушечный фарфоровый домик, навсегда покинутый феями , на фоне скучных многоэтажек.

Это дом Рафаэля Пуча, является одним из интереснейших образцов архитектуры каталонского арт-нуво. Был построен по заказу юриста Марии Пуч-и-Вальса для своего брата, знаменитого инженера-лесотехника и эколога Таррагоны, Рафаэля Пуч-и-Вальса.

Вилла была построена в 1913 г. на границе урбанистической зоны Таррагоны, в пышном саду, на манер английского парка. Рафаэль страдал атеросклерозом, и любящий брат был просто уверен, что проживание в таком благоприятном месте облегчит его мучения!

Она служила «убежищем для птиц, раем для цветов и деревьев и спокойным домом для своих обитателей». Виллу собираются отреставрировать и открыть в ней музей модернизма Таррагоны.

Затем, мы двинулись на Запад к реке Франколи. Вскоре, мы вышли к Раннехристианскому Некрополю.

Старинные захоронения были обнаружены в 30-годы 20-го века во время реконструкции старой табачной фабрики! Это могилы знатных горожан с надгробиями, украшенными сценами из Библии.

Здесь были обнаружены и остатки древнехристианской церкви. местонахождение второй такой церкви нашли при строительстве фундамента торгового комплекса «Парк Централь», куда туристы приезжают для шоппинга.

Основан Некрополь был на территории древнеязыческого кладбища. В сам Археологический музей мы спускаться не стали, а пошли по улице Авингуда-де-Рамон-и-Кахаль, вдоль стены заброшенной табачной фабрики. На фото видна часть крыши и последний этаж.

На сегодняшний день стена фабрики выглядит следующим образом. Все балки, опоры, оконные проемы -это свисающие зеленые сады. К октябрю они уже отцвели.

Собрав по крохам информацию в интернете, я узнала, что на месте бывшей табачной фабрики создали миниэкосистему (зеленые легкие), естественную систему фильтрации воды и воздуха .

и на этих зеленых балконах активно гнездятся несколько видов городских птиц, которые удобряют почву для насаждений. На одном из фасадов живут колонии летучих мышей. Таким образом сохраняются популяции летучих обитателей города)

Вскоре, мы вышли к морскому кварталу Сералло.

Это бывший рыбацкий квартал, расположенный в западной части города.

Мы его, недолго думая, окрестили Улицами Зеленых фонарей!

В середине 19 века неподалеку была проложена ж/д линия.

Морской порт Таррагоны активно расширялся и рыбаки вынуждены были перенести свои утлые лачуги между пирсом и устьем реки Франколи.

Центром прогулок Морского квартала является мол Пескадор.

Воздух его густо напоен ароматами морепродуктов, жарящейся на углях свежей рыбы!

И даже если ты абсолютно сыт и желудок твой подремывает, то здесь он непременно проснется и потребует ухи из свежевыловленной макрели или, например, карпаччо из тунца на помидорной подушке)

Это Placa Bonet с памятником «Семья рыбаков».

Свернув за угол мы попали во дворик очень милой церквушки (конец 19-го века) Сан Пере, Св. Апостола Петра, покровителя рыбаков, пескадоров (это на каталонском).

Шепну вам на ушко: живые люди на снимке- это сеньор в темном костюме (мы его дружно нарекли депутатом) и дамы, его фотографирующие. Окна, балкончики и жители дворика- это все живопись)

Вот такие милые фонтанчики на Пласа де Бонет:

Дальнейшая наша прогулка началась от мола Коста.

Абсолютно все радовало глаз.

Миновали Музей Морского Порта,

Сам Морской Порт.

Вблизи самого протяженного мола Ллевант стоит красивая башня с портовыми часами.

Велодорожка тянется вдоль морского побережья.

Великолепные пляжи Таррагоны.

Многие из них имеют Синий флаг Европы, знак чистоты и безопасности.

Железнодорожная линия проходит вдоль берега.

По многоуровневому мосту поднимаемся от моря к городу.

Виды открываются фантастические.

Подходим к Аллее Пальм.

Отсюда берет свое начало Рамбла Нова. Я расскажу об этой знаменитой Рамбле несколько позже. Здесь расположен бельведер, называемый Балконом Средиземноморья.

Это грандиозная смотровая площадка, обрамленная великолепной оградой,

с которой турист просто обязан установить тактильный контакт: погладить ее, прислониться или постучать, загадав при этом желание)

Внизу — герб Таррагоны и Буква «Т» в виде цветочных клумб.

Немного поднявшись вверх, подходим к старинным песочным часам.

Спускаемся к Римскому Амфитеатру.

Он овальной формы, частично прорублен в скале.

Зрелищ требовали древние каталонцы! До 13тыс. человек собирал Амфитеатр на бои гладиаторов, на публичные казни…

Победители гладиаторских боев выходили через ворота «Миракль», ведущие к морю. Поверженных выносили через другие ворота.

За воротами «Миракль» сожгли первых христиан: епископа Фруктуоза и его двух диаконов. Свидетели этой казни утверждали, что видели, как разверзлись небеса и приняли троих сожженных мучеников. В честь этого события и появилось название «Миракль» — Чудо, значит.

Дальше мы поднялись в старый город.

Вечернее уходящее солнце освещало темной бронзой и светлыми золотыми оттенками стены старого города

и терракотовые вкрапления на южной части Муральетты -средневековой малой крепостной стены и Башне Монахов.

Прямо за ними открываются руины Римского Цирка.

Строительство Римского Цирка датируется 1 В.н.э. и он проектировался таким образом, что создавал архитектурный барьер между Провинциальным Форумом и жилыми и торговыми кварталами.

Вместимость его была громадной: до 30 тыс. зрителей!

В Цирке в римские времена проводились зрелищные гонки на колесницах.

Башня Преторий (башня Пилата). Изначально это было римское сооружение I в. н.э., которое, перестраивали в XIV в. в дворец для каталоно-арагонских королей, а позднее разместили здесь тюрьму.

Мы поднимались по старым улочках к Кафедральному собору,

по мере приближения к площади собора народу становилось все больше…

А на площади играли музыканты, и все люди на площади, в переулках, на балкончиках пели и танцевали.

Они праздновали День Святой Теклы! Феклы, по-нашему. Гулянья в честь Св. Теклы, покровительницы Таррагоны ежегодно проходят в конце сентября и празднуются 11 дней!

Начинаются празднества, обычно от Пласа-де-ла-Фон, на которой находится здание мэрии.

Шествие кукол-гигантов, строительство живых башен «Кастеллас» — непременные атрибуты праздников.

Кто же такая Святая Текла. За что ее так почитают жители Таррагоны? 18 летняя девушка проживала с семьей в городе Конии, что на территории нынешней Турции. Она была обручена со знатным горожанином, и отец ее не выпускал на улицу, чтобы не связалась невесть с кем! Но в те времена проходил по улицам Конии Святой Петр, проповедуя христианские истины, и наша Феклуша, тайком пробравшись на свободу, слушала Петра и проникалась до кончиков волос идеями христианства. И решила пойти с ним по белу свету. Разгневанный отец был согласен на любую казнь для своего чада. «Я тебя породил…»

Но костер, на который девушку повели был погашен сильным ливнем. Ядовитые змеи ее не кусали, а голодные львы взяли под свое покровительство. Ее привязали к быкам и стали жечь им бока, но быки стояли, как вкопанные. И тут папаша прозрел: «Видно хранит ее христианский бог», — и простил дочку… А Текла пошла по миру, как ее учитель Петр, проповедуя христианство. Люди называли ее святой, припадали к ее стопам. Проходила она и по улочкам Торрако. Умерла она в Армении в возрасте 96 лет. Святую реликвию (запястье) привезли в 14 веке и она хранится в Кафедральном соборе Таррагоны.

Кафедральный собор- самый большой католический храм Каталонии, находится на Соборной площади, на холме в историческом центре, окруженном стеной времен Римской империи.

Два тысячелетия назад на это месте располагался храм Юпитеру, затем христианский храм вестготов, затем мечеть. Он начинал строиться в 12 веке. Выходящий на площадь фасад, к которому ведет широкая лестница из 19 ступеней, украшен высокими готическими окнами.

Над центральным входом, выполненным в форме готического портала, с фигурами Девы Марии с младенцем в центре и апостолов с пророками по бокам, расположено великолепное окно-роза диаметром 11 м. Каждый год со стены обрушивается статуя одного из пророков. (В очередь, святые отцы, в очередь!)

У таррагонцев есть поверье, когда сверзнется последняя статуя апостола, наступит конец света. Поэтому они бережно латают каменного пророка и водружают на место.

Фонтан на площади Русиньола, напротив Кафедрального собора.

Вечер спускается на старые улицы города,

краски сгущаются и становятся выразительнее…

Приближается время для ночных жителей древнего города ;-)

Покидать эту сказку совсем не хочется.

Одного дня для Таррагоны - явно мало. Античности и средневековых тайн здесь припасено с избытком. Плюсом множество памятников каталанского модерна!

И мы понимаем, что обязательно будет день второй!

Выходим на площадь Пальоль. Перед нами средневековая постройка- своды Пальоль. Сооружена она на руинах римского Форума. Поначалу в 14 веке — это был амбар (pallol) для хранения зерна. Позже это здание использовали монахи -доминиканцы в качестве монастыря. А столетие спустя — опять служила вместилищем для хранения и торговли зерном.

Здесь же развернутая карта города.

По мозаичной мостовой аллеи Римской Империи движемся в сторону вокзала.

Слева от коринфской колонны- стена оборонительной башни Torre d’en Tintorer. входящая в состав Малой башни, Муральетты. (Мне очень нравится, как все это звучит на каталанском наречии).

Далее — в сторону Новой Рамблы и на вокзал.

День второй. Его мы начали с прогулки по главному променаду города — Рамблы Новы. Тянется она от «Балкона Средиземноморья» до площади Imperial Tarraco. Рамбла Нова была спроектирована в 1854 году. Менялись времена, менялось и название бульвара. Так, во время режима Франко ей присвоили имя генералиссимуса. Рамбла Нова является границей между верхней и нижней частью города. Верхняя, что гордо возвышается над Средиземным морем, Part Alta — это великолепные антика и средневековье, обнесенные крепостной стеной. А нижняя часть — это Центр, с современным укладом жизни и каталонским стилем архитектуры .

А это — пирамида из 219 человеческих фигур «Кастельеры».

Она вызывает живейший интерес! Мимо безучастно пройти невозможно! Кастельеры — строители живых башен. Есть в Каталонских городах замечательная традиция, в праздники, на городских аренах и площадях, строить многоуровневые живые замки. Случались даже замки 10-уровневые! Внизу, как водится, стоят самые крепкие дяди, выше- сильные, ловкие юноши. Этажами выше, случается, взбираются смелые девчонки. И венец всему — легкая бабочка, которой стоит взмахнуть крыльями… легкий и ловкий малыш в каске. Башня построена и малыш взмахнул ручкой! «Фа л’алета» — буквально, машет крылышком!

А если башня развалится, то на дрова-поленья —

«фа ленья». Это очень непростое искусство, и ему более 2-х веков. Обучают ему в специальных школах. Сцементированные командным духом, балансирующие на грани невозможного живые башни — гордость Каталонии! Строительство башен сопровождается национальной музыкой. Звучат рожки, гремят барабаны!

Среди фигур можно увидеть Пабло Пикассо, Хуана Антонио Самаранча, да и самого скульптора. Кто бывал в Таррагоне и нашел среди бронзовых фигур испанских знаменитостей, делитесь в комментариях.

Немного пройдем вперед — и перед нами открывается небольшая круглая площадь с фонтаном Столетия, иначе называемым Фонтаном Четырех Континентов.

Открыт он был 1954 году, в честь столетнего юбилея Новой Рамблы. Четыре части света, 4 расы, в виде мужских фигур в сопровождении животных. Мужчина-европеец и белый медведь с ним рядом являются аллегорией Севера;

гиппопотам и африканский юноша символизируют Юг;

мужчина в чалме со слоном олицетворяют Восток и, соответственно, американский индеец с крокодилом — Запад.

Фонтан изготовлен из бургосского камня, который чрезвычайно удобен в обработке, однако его поверхность со временем довольно быстро разрушается при соприкосновении с влагой и птичьим пометом. Поэтому в 1990 г. его реставрировали и для пышности добавили водяных струй!

Напротив фонтана мы видим модернистское здание Каса-де-ла-Пунша, буквально Островерхий дом, в котором сегодня находится Торговая палата Таррагоны.

Памятник Героям Таррагоны задумывался скульптором Джулио Антонио к 100-летию битвы с Наполеоном. Скульптурная композиция, изображающая мать Таррагону, прощающуюся с сыновьями, идущими на битву, содержит в себе элементы модернизма.

Человеческие фигуры обнажены. Это вызвало в пуританском обществе Каталонии протесты и желание «не пущать». Что только не придумывали городские властители: и ширмой загородить, и охрану приставить, чтобы несовершеннолетние не увидели, не дай Бог! Эти препоны, плюс недофинансирование — и скульптура увидела свет лишь к 1931 г., лишь когда королева Виктория-Евгения посетила Таррагону, сфотографировалась рядом с Героями и …(тут уместна барабанная дробь!) сорвала ширму с памятника. Жаль этого победного момента не увидел сам скульптор. К тому времени его уж не было в живых.

Здание церкви и монастыря Босых Кармелиток

— удивительно красивое здание в неоготическом стиле с высоким шпилем (ла Пунша) с горгульями и ажурным восьмиугольным «фонарем» над помещением церковной капеллы,

в которой ранее находились алтарь и сокровищница Девы Марии, утраченные в гражданской войне в 1936 г. До тех трагических событий в капелле проходили венчания.

«Дедушка Виргилий» — легенда Таррагоны, издатель и библиограф.

Памятник из бронзы изображает его сидящего на скамеечке и наблюдающего за людьми, прогуливающимися по Рамбле.

Присядьте рядом, составьте ему компанию)

Памятник Сардане — национальному Каталанскому танцу.

Выполнен из мрамора в форме усеченной колонны. Скульптор Джузеппе Бруль создал композицию к 1973 г., когда Таррагона была переняла каталонскую эстафету столиц Сарданы. Танец исполняется под музыку национального ансамбля Кобла. Во времена правления Франко этот танец протеста был запрещен!

Дом Каса Салас.

Красивое здание в стиле таррагонского модерна с элементами неоготики, построенное архитектором Рамоном Салас в начале 20-го века для собственного проживания. Очень милый угловой эркер.

Мы сворачиваем с «тропы модерна», с Новой Рамблы и опять попадаем в смешение эпох, где бьется такой живой и горячий пульс города!

Это дом с фальшивым фасадом. В 1995 году глухую стену дома разрисовал в особой технике тромплей (обман зрения) местный художник Карлес Арола. На балкончиках мы видим известных испанских персонажей — арлекина, врача, капитана. На третьем этаже художник изобразил самого себя и свою супругу, поливающую цветы.

Эти здания, построены на руинах Старой стены XII века (Mur Vell), древние камни которой сейчас видны на уровне 1-го этажа зданий. Эта стена после освобождения Таррагоны от арабов и начала восстановления города отделила его территорию от площади римского цирка. В этом месте, располагались защитные башни Старой стены.

В старинных кварталах Таррагоны у меня возникало ощущение, будто я ныряю в водоворот времен, попадая то Римское время,

то выныриваю на поверхность за глотком воздуха в день сегодняшний

и вновь погружаюсь в Средневековье. Дом слева по улице Мерсерия Галантерейная построен на сводах из готических арок 14 века! Раньше под ними были овощные ряды, а теперь по выходным — скачет таррагонская блоха здесь работает блошиный рынок.

Что это, как не портал в другую эпоху?

Сеньора, вы не подскажете, какой сейчас век на дворе?

Здесь дома держатся на фундаменте древних крепостных стен.

В некоторых местах старая кладка намеренно обнажена под слоями штукатурки. На площади, напротив развалин Форума, народ сидит за столиками и попивает кофе и сангрию)

Глаз цепляет множество сочных деталей

Антиквариат…

Старая аптека.

И вновь мы прогуливаемся маршрутом Средневековья вокруг Кафедрального собора

вдоль стен Соборной семинарии

Она построена в конце 19-го века в стиле историзма. Каталонский архитектор Август Фонт.

Мы подходим к Капелле Святого Мажи.

Она встроена в Римскую стену на месте старого входа в город.

Сбоку от Часовни Св. Мажи находится красивое современное здание, построенное в начале 20-го века в стиле модерн рядом с римской стеной. Это университет Ровира и Виржили. В нем учатся 13 тыс. студентов со всей Испании.

Построено на площади Скотобойни, соответственно, на месте бывшей скотобойни. Воистину здесь витает дух мрачного испанского средневековья!

Но всюду жизнь и она прекрасна!

Меня абсолютно покорили Балконы и балкончики Средиземноморья)))

Вот такой колорит столицы Коста-Дорада, красавицы Таррагоны: упоительно сочный,

с ягодно-виноградными нотами

и всеми оттенками солнечного золота, льющегося на городские стены.

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

Что вам интереснее - городские маршруты или природные достопримечательности?