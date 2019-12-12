Зубр Мучандр и все-все-все

Татьяна Афанасьева

Сегодня вашему вниманию предлагается любопытный маршрут выходного дня: от Тулы всего 87 км, подходит и детям, и взрослым, вполне можно добраться без личного автомобиля и, главное, зима — самый подходящий сезон, чтобы ехать! Мы отправляемся в Приокско-Террасный биосферный заповедник .

— Сразу расскажу, как добираться на общественном транспорте (один из вариантов): электропоезд «Тула-Серпухов» (№ 722М Ласточка, отправление в 8.59, прибытие в 9.54, цена билета 375 рублей), дальше на автобусах № 31, 41 (в 10.15 от станции Серпухов, в пути 30 минут, остановка «Заповедник», населённый пункт Данки). Обратно: автобус в Серпухов в 16.14 от Данковской школы, два часа прогулок по Серпухову, электропоезд «Серпухов-Тула» (№ 722М Ласточка, отправление в 19.10, прибытие в 20.03, цена билета 315 рублей). Если подобные транспортные приключения вас пугают, покупайте организованный групповой тур.

На личном автомобиле добираться, конечно, приятней. Из Тулы едем по М2 в сторону Москвы, после моста через Оку следим за указателями, поворачиваем на Карпову Поляну, въезжаем в Данки. Видим сказочный пень с широко открытым ртом - всё, мы на месте :)

Въезжаем в ворота, паркуемся и идём за билетами.

Экскурсии проводятся с понедельника по пятницу в 11.00, 13.00 и 15.00 (минимум 5 взрослых). В выходные и праздничные дни

группы формируются каждый час с 9.00 до 15.00. Взрослый билет стоит 400 рублей, от 6 до 17 лет — 200 рублей. Все расценки, подробности, контактные телефоны можно посмотреть на официальном сайте.

Протяжённость экскурсионной тропы всего 3 километра (туда-обратно). Разгуливать без гида вам никто не позволит. Говорят, зубры непредсказуемы, могут и забор завалить, и на два метра при желании прыгнуть. Периметр огорожен сеткой и охраняется. На территории нельзя бегать и шуметь, чтобы не нервировать и не провоцировать животных.

Скормить зубру яблоко или морковь с ладошки тоже не получится. Запрет был введён после того, как одна добросердечная дама угостила зубра яблочком молодильным , а он на её глазах подавился и был таков… История печальная, но весьма поучительная.

При входе в зубровник стоит огромный сказочный сундук, куда можно положить все привезённые и разрешённые гостинцы, и они обязательно попадут «на стол» к зубрам. Яблоки, морковь, сахарная свёкла — самое то.

Почему зима — самое подходящее время, что приехать в гости к зубрам? Ну, во-первых, зимой им почти нечего есть в чаще леса, и они тусят у кормушек, недалеко от ограждения, в итоге за ними удобно наблюдать. Во-вторых, отсутствие листьев и густого подлеска позволят хорошо их рассмотреть даже на приличном расстоянии. В-третьих, зимой зубры относительно спокойны, хотя в декабре при нас местный альфа-самец пытался соблазнить одну из зубриц, наскоком :)) «Уводите детей!» — ту же послышалось из толпы.

Приокско-Террасный заповедник, самый маленький в России, был создан в 1945 году. И если лоси, зайцы, лисы, совы — местные, то оленей, косуль, кабанов, бобров и даже рысь завозили специально. Повстречать всех этих зверей вживую нам не посчастливилось, только так…

Площадь заповедника — около 5 тысяч гектар, и на ней обитает 143 вида птиц и 57 видов диких млекопитающих. В стоимость билета входит не только визит в зубровник-питомник, но и посещение Музея природы, вот этого маленького домика,.. экспозиция которого как раз и призвана рассказать о всём животном многообразии местных сказочных лесов. Но не обольщайтесь, на самом деле — это просто «Чучельная» в духе Стивена Кинга :( Голова зубра со сломанной челюстью, изъеденный молью кабан с отломленными клыками (школьники постарались!), сценки из загробной жизни бобров/лис/зайцев, витрины с мёртвыми птицами и рысь, улыбающаяся натянутой улыбкой. В общем с детьми туда, наверное, заходить не стоит.

Любопытно, что в заповеднике живут летучие мыши, но живут не совсем традиционно — для них на деревьях развешаны «скворечники».

Кстати, почему у Заповедника такое название? Всё просто. Приокский, потому что расположен на берегу реки Оки. Террассный — потому как рельеф действительно напоминает ступени (террасы), спускающиеся с севера на юг по пологому склону. Биосферный — в заповеднике сохраняется природная экосистема, никакого вмешательства со стороны человека — запрещено даже с клещами бороться и старый валежник убирать! Вот так.

Зубров в Приокско-Террасном биосферном заповеднике начали разводить с 1948 года. В 1920-х в мире оставалось около 60 зубров, они были на грани вымирания… Сегодня в мире их около 7000! 600 из них живут в России, в том числе и в Подмосковном заповеднике, всего в 87 км от Тулы. Это ли не чудо? Каждый из нас может увидеть своими глазами диких лесных быков, современников мамонтов, которые считаются самыми крупными копытными животными Европы, — с расстояния в пару шагов, в дикой природе.





В питомнике содержат около 60 зубров. Животные дают потомство каждый год, малышей в десять месяцев забирают в «детский сад», а когда им исполняется три года, выпускают на волю, в дикие российские леса. Как только поголовье зубров на планете достигнет 20 тысяч, они перестанут числиться в Красной книге и жить в питомниках. Вот этот малыш родился в октябре 2019 года…

Тема материнства в день нашего визита была раскрыта полностью. Этот зубрёнок так мчал на обед, что чуть не сбил с ног родную мать…

Звери живут семьями в просторных огороженных загонах: самец и его гарем (три-четыре самки). Когда самец стареет, его жён отдают кому-нибудь помоложе и посексуальнее .

Отдельная тема — имена. Всех зубров, родившихся в питомнике, называют на «Мо» и «Му». Традиция началась в мае 1950 года, когда в питомнике родились первые малыши, потомки чистокровных зубров из Польши. Бычка назвали Москвитянин, а зубрицу Муравкой. Кавказско-беловежским зубрятам дают клички, начинающиеся на «Му», а беловежским — на «Мо». Существуют Международные племенные книги, куда записывают всех рождённых зубров.

Так, в 1951 году в питомнике появились на свет кавказ­ско-беловежский самец Мураш и беловежская самка Молния, в 1952 году — кавказско-беловежская Мурзилка и беловежский Могучий. Не всегда имена совпадают с характером… Так самого злого самца зовут Мурусик. Му-ру-сик! :))) Мы его, слава богу, не встретили. На фото кто-то другой на «Му».

Мы в тот день познакомились с Мураками, Мучандром, Муугли и Мугдалиной. Угадайте, кто это у нас такой красивый с аспидным языком?

…Это красотка Мугдалина, ей 18. По меркам зубров — она совсем старушка. К тому же, слепая. Её подселили к самому старому и самому сексуально озабоченному зубру — Муугли (2002 года рождения), которому нет равных в любовных утехах и который никак не может остановиться. Говорят, даже на детей своих пытался запрыгнуть… Пришлось изолировать. Теперь так и живут — вдвоём.

Смотрите, какой у него взгляд.

А ещё Муугли знаменит тем, что с него делали скульптуру зубра, встречающую всех при въезде в Заповедник. Бык, вошедший в историю.

А сейчас я вам своего любимчика покажу. Знакомьтесь, Мучандр.

В перспективе, Мучандр, которому сейчас всего 6 лет, может стать самым крупным за всю историю питомника. Когда он начал своё движение в нашу сторону и упёрся мордой в сетку, честно говоря, стало не по себе… :)))

К слову, взрослый самец зубра весит под тонну, самка — почти 700 кило.

В заповеднике живут и бизоны (северо-американцы). Они другие! Различить от зубров (европейцев) их сложно, но можно: они не такие массивные, приземистые, без высокого горба, рога и хвост у них покороче, а ещё их выдают ноги, они словно в мохнатых штанишках.

Когда мы подошли к загону бизонов, они и мордой в нашу сторону не повели…

Такими мы их и запомнили.

Кстати, в Приокско-Террасном заповеднике перебывало множество известных натуралистов — Николай Дроздов, Константин Паустовский, Василий Песков, Джеральд Даррелл. Источник фото pt-zapovednik.ru Узнаёте Николая Николаевича? :)

В летнее время в Заповеднике можно посетить высотную экотропу «Сквозь листву» и экопарк «Дерево-Дом». Цены уточняйте на сайте pt-zapovednik.ru

В деревне Лужки, всего в 12 километрах от Заповедника, расположен родник «Живоносный источник». Координаты: 54°51′44″N 37°32′20″E Вдруг, тоже захотите посетить, он по пути ;)

Чтобы набрать воду, надо нажать кнопку справа вверху от трубы ;)

Хороших вам и интересных выходных! Если есть желание оказаться в Приокско-Террасном заповеднике в 2014 году, телепорт здесь.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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