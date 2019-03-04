Бакла. Крым
Елена Свиридова и Андрей Илюхин
— Наше путешествие в этот день началось на автовокзале Севастополя. Здесь мы встретились с нашим другом Сашей, который обещал показать нам Баклу — наверное, последний из неисследованных нами пещерных городов! Бакла является самым северным пещерным поселением Крыма, а так как мы отдыхаем обычно всё-таки на побережье, то долгие годы не могли решиться на довольно дальнюю поездку вглубь полуострова. Саша же там бывал неоднократно — и одним днём, и с ночёвкой — поэтому в который уже раз мы доверились бывалому путешественнику.
Мы высадились из автобуса на окраине населённого пункта под названием Новопавловка — здесь от трассы Севастополь — Симферополь сворачивает дорога к посёлку Научный, где находится Крымская обсерватория. Это сильно дальше нашей сегодняшней цели, но туда ходит автобус, который теоретически можно подождать, если лень топать до Скалистого пешком. Мы же даже не обсуждали этот вариант — три километра просто ерунда. Купили в придорожном магазине программное мороженое — чтобы веселее шагалось. Полюбовались на птенца ласточки, дежурно выглядывавшего из обязательного для таких мест гнёздышка под крышей. И отправились в путь!
Вдоль проезжей части тянулась пешеходная дорожка, и жаркий солнечный свет здесь гуманно перемежался тенью от росших вдоль дороги раскидистых деревьев. Мы жевали мороженое и предвкушали путешествие в неизведанное, а воздух уже дрожал от летнего зноя — дорожка в горку обещала устроить нам баньку.
Вскоре дорога привела нас к Мраморному озеру, которое кое-где ещё называют Марсианским. Его белоснежные крутые берега некогда были карьером. А поскольку до моря отсюда расстояние немалое, то зелёные воды озера — стали настоящим прибежищем местных в жару вроде сегодняшней. Андрей, впрочем, купаться в озере не пожелал — его эстетические чувства всегда оскорбляют подобные насильственные раны в земной коре. Лена же признала озеро вполне красивым. Его изумрудно-малахитовые воды в обрамлении белых камней радовали её взгляд — особенно когда обогнув озеро мы начали подъём в гору, и озеро с поросшими тополями берегами оказалось внизу…
Раскопки показали, что люди начали селиться в этих местах ещё в Палеолите, занимаясь охотой, собирательством и рыбной ловлей. А во второй половине III века на вершине Баклы было основано укреплённое поселение. В V—VI вв. здесь была сооружена первая линия его обороны, усиленная в VIII—IX столетиях. Стены защищали наиболее уязвимый южный пологий склон. Сначала укрепление составляло единое целое с остальным посёлком, с южной стороны которого размещались хозяйственные постройки винодельного комплекса. В VI в. на месте винодельного комплекса построили замок. Боевые пещеры находились под западным участком цитадели в двадцатиметровом обрыве. В некоторые из них вели люки, в другие — высеченные в скале лестницы. Здесь несли дозор и вели фланговый обстрел наступающего неприятеля лучники и пращники. Помещения хозяйственного и оборонительного назначения вырубались в мергелях и известняках мелового карниза куэсты. Замок был защищён рвом. Примыкающие к замку слобода и сельское поселение были не защищены стенами, что характерно для феодальных комплексов средневековья.
Земледельческое поселение просуществовало тут много веков, вплоть до разрушения его войсками Золотой Орды, вторгшейся в Крым в конце XIII столетия. С тех пор, вероятно, люди не возвращались в эти места для постоянной жизни.
Сейчас на территории Баклы можно увидеть следы тесно стоявших двухэтажных домов и узеньких улиц, небольшого храма IX в., встроенного в комплекс жилых помещений, высеченные в скалах могилы, зерновые ямы, остатки виноградных давилен, кладок стен, остатки крепостной стены и башни, желоба для сбора воды, ступени, пещерную церковь, около ста искусственных пещер хозяйственного и оборонительного назначения, располагающихся в два яруса.
Всё говорит о том, что здесь на протяжении веков выращивали зерновые, в первую очередь пшеницу. Вероятнее всего, часть урожая завозили с более северных районов, используя Баклу как торговую развязку между степью и морским побережьем.
На западной окраине Баклы сохранились остатки большой церкви и четырёхугольных склепов, высеченных в скале. Это вероятно монастырь. В скалах вырублены полукруглые кельи с низкими коридорами, в стенах которых выдолблены ниши для светильников и лампад. Тут же находится грот с настенными рисунками: фигуры святых мучеников, кресты, силуэты храма, кораблей и рыб. Над этим церковным комплексом в выступе скалы находится очень небольшая пещерная церковь.
Тропка по краешку обрыва, вверх-вниз, от пещеры к пещере… В одной из таких пещер мы спрятались от солнца, уселись на душистом сене — обедать, пить чай и болтать. И Саша рассказывал о пещере где-то внизу — в которой однажды ночью его знакомый сделал умопомрачительный кадр… Как молодой человек ухитрился взобраться в отверстие в отвесной скале — Саша так и не понял. Но результат этой вылазки и впрямь получился сногсшибательным. Сквозь кулисы витиеватых фигур выветривания, похожих на нечто инопланетное, распахивались ночные фиолетовые небеса, и нереально ярко, самоцветно, сиял поперёк них Млечный путь… Абсолютно сказочная, словно с обложки фантастического романа, картинка.
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