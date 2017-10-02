Крит – остров, расцелованный солнцем

Екатерина Петрова *Goldberry Если вы всё ещё не решаетесь отправиться в дальнее путешествие с маленькими детьми, то этот гульбарий точно для вас. Екатерина Петрова Goldberry, мама троих детей, с удовольствием ответит на все ваши вопросы, развеет многочисленные сомнения и поделится личными впечатлениями о красивом отдыхе в полном составе. Нас ждёт солнечный Крит и история от замечательной семьи Петровых! Поехали ;)

- Еще зимой, когда мы планировали путешествие на греческие острова, наша дочка Лиза спросила: «А Греция от слова «греться»?» И как в воду глядела: летом нам посчастливилось получить порцию тепла и солнца именно там. Выбор пал на самый большой и самый южный остров Греции – Крит.

После недолгого ночного перелета нас, ранним утром, встретил солнечный Ираклион – столица и главный транспортный узел Крита. Так как Крит является самым большим островом Греции (Протяженность с востока на запад 260 км, с юга на север более 50 км), мы решили не отправляться на отдых в отель (точнее – дом), а сразу начать знакомство с островом. В аэропорту нас ждал семейный минивэн Renault Grand Scenic – очень подходящий для нашей большой компании из троих взрослых и троих детей (Ваня 9 лет, Лиза 6 лет и Лёня 5 месяцев).

Надо заметить, что развлекательные заведения, а часто и таверны, на Крите начинают работать поздно (в 10 утра и позже). Поэтому мы сначала полюбовались морем, портом и видами Ираклиона.

Ираклион самый туристически развитый, большой и активный регион, здесь много интересных мест для детей и взрослых.

И младшая часть нашей группы с радостью приняла предложение погулять по аниматронному тематическому парку «Динозаврия». Парк сумел впечатлить и взрослых: тут представлено больше 30 полноразмерных анимированных фигур динозавров из разных периодов Мезозойской эры. Динозавры очень реалистичные, некоторые даже брызгаются водой, шевелят головами и хвостами и, конечно, рычат. Антураж парка так же сделан похожим на естественную среду обитания доисторических животных. А попасть на территорию можно только через «временной тоннель», совсем как в мультфильме «Поезд динозавров», который часто смотрели наши дети.

Уже с первого дня греческое солнце нас так активно согревало, что с непривычки мы решили спрятаться в прохладном месте. Как раз рядом с парком динозавров на территории бывшей американской военной базы Гурнес расположился «КритАквариум» - самый большой морской аквариум на острове.

В 60 аквариумах разных размеров общей емкостью 1 700 000 литров морской воды можно увидеть 2000 морских организмов, представляющих 200 различных видов, обитающих в Средиземном море. Примечательно, что оформление емкостей точно воспроизводит рельеф критского и средиземного морского дна.

Посмотрев на «пробник» моря – мы, конечно, захотели поскорее искупаться в оригинале! Но надо еще добраться до отеля и отдохнуть после ночного перелета. К тому же и малявке требовалось соблюдать режим. И мы поехали по главной автомагистрали острова в деревню Румели в арендованный дом, расположенный среди оливковых плантаций.

Крит — это уникальный остров с яркими звездными ночами и днями, расцелованными солнцем!

Главные достопримечательности Крита — это Эгейское, Ионическое и Ливийское море, омывающие берега острова. И есть место, где эти три моря встречаются и образуют невероятной красоты палитру цвета морской воды в сочетании с изумительным пейзажем. Встречайте - открыточный вид Крита бухта Балос!

Хотя есть одно «но». Все природные достопримечательности Крита расположены в довольно труднодоступных местах. Так и Балос – до него после автомагистрали ведет 10 км грунтовой дороги по склонам горы и 2 км пешего пути по довольно крутой каменной тропе-лестнице. Та еще степ-аэробика. А для папы еще и с утяжелением в виде самого младшего члена семьи. Прокатные конторы запрещают ехать по грунтовкам, но мы проигнорировали предупреждение и правильно сделали.

Забегая вперед скажу, что при выезде с парковки у Балос мы с пару километров ехали мимо вереницы припаркованных запрещенных прокатных машин. И чтобы подъехать как можно ближе к началу тропы, надо приезжать рано утром.

Есть альтернативный путь на корабле. Но это не дешево, и с корабля прибывает большая толпа туристов. Хотя потом они распределяются по огромному пляжу равномерно. (А утром до 10 часов – туристов очень мало.) Зато не надо подниматься по тропе. Хотя, все равно надо – иначе самые красивые виды пропустишь.

Бухта Балос расположилась на северо-западном побережье Крита, в 50-ти километрах от Ханьи. Бухта образована полуостровом Грамвуса, одноимённым островом и мысом Тигани. На весь мир Балос славится чистейшим песчаным пляжем с розовым и белым песком, и водой всех оттенков синего цвета.

В путеводителях о Крите обязательно упоминают тот факт, что в бухте встречаются воды Ливийского, Ионического и Эгейского морей. Однако формально это происходит не в бухте, а на самой северной точке полуострова Грамвуса - у мыса Вукса. А бухта Балос находится в Ливийском море. Тем не менее, именно слиянием вод нескольких морей объясняется невероятная красота лагуны. Говорят, за день Балос позволяет увидеть 10-17 оттенков, но понять, какое именно море взяло верх в данный момент очень трудно.

В Балос есть очень мелкая лагуна с теплой водой у подножья живописной скалы – там понравилось плескаться детям. Красота бухты и виды на соседние острова вдохновили нас, и мы сделали много фотографий.

Продолжим изучение западного побережья Крита и Ливийского моря. Самым разрекламированным пляжем здесь считается Элафониси. Еще его называют «розовым пляжем» из-за уникального цвета песка. Элафониси находится в 76 километрах к юго-западу от города Ханья.

Элафониси – необитаемый остров, который находится всего в 100 м от Крита. До него можно легко дойти вброд. И вдоль побережья Крита, и по периметру острова тянется прекрасный пляж, который считается одним из самых красивых в Европе.

На въезде нас встретили улыбающиеся кактусы, и мы настроились на безмятежный отдых.

Но, увы: нам не повезло с погодой в этот день – сильный ветер бил песчинками и не давал понежиться на песке. Он же затруднял купание сильной рябью и брызгами. Но увидеть главную достопримечательность Элафониси – россыпи розового песка вдоль кромки моря он нам не помешал. Розовый цвет песку дают мелкие осколки ракушек морских обитателей.

В запасе в этот день у нас был живописный и малоизвестный у туристов галечный пляж, на котором точно не помешает отдыхать ветер. Это Сфинари – тихое и уютное местечко с несколькими тавернами на берегу, которые предлагают в меню разнообразные морепродукты, а также предоставляют бесплатные зонты и лежаки. Пляж Сфинари находится в 57 километрах от города Ханья, в 20 километрах от посёлка Киссамос.

Лиза загадала найти красивую гальку в форме сердечка,

и к её радости, нашла!

Крит богат на природные достопримечательности, и чтобы не очень увлекаться пляжами, мы отправились в центр острова, побывали под землей и на «крыше Крита». Маршрут в этот день пролегал по горным дорогам (как нам показалось, все дороги, кроме национальной магистрали, на Крите – горные).

Часто встречались расстрелянные знаки, но мы заранее знали, что это национальное охотничье развлечение, а не следы военных действий. Просто охотники, которых на Крите много, после неудачной охоты, вымещают эмоции на невинных знаках.

Впечатляют горные виды: деревушки, примостившиеся на скалах, серпантины, стада овец и коз пасущиеся на склонах и выбегающие на дорогу, если она не огорожена сеткой.

Первой остановкой стала пещера Сфендони в деревне Зониана.

Пещера Сфендони находится на высоте примерно 630 метров над уровнем моря. Сейчас вход в пещеру оборудован, и для удобства к нему подведена дорожка, которая начинается от небольшого кафе. В кафе можно купить билеты на экскурсию в пещеру, взять небольшое описание, в том числе и на русском языке, выпить чашечку кофе в ожидании экскурсии. Так же у кафе разбит небольшой сад, где мы познакомились с Василием. Вот он, в компании друзей:

Пещера Сфендони, очень красива. Вокруг неё нет легенд, что там прятался или родился Зевс. Названа она в честь партизана, который прятался там во время одной из многочисленных войн с Турцией.

Уже на входе она приковывает внимание своими сталактитами, сталагмитами и сталагнатами, красиво подсвеченными разными цветами. Каждый ее новый зал все больше увлекает своей фантастической красотой, формировавшейся тысячами лет, как в сказке переливающимися кристалликами, напоминающими блеск снега на солнце морозным утром и, словно каким-то молчаливым желанием что-то нам поведать...

Протяженность доступной для туристов части пещеры, составляет примерно 270 метров, а общая площадь пещеры превышает 3000 кв.м. Пещера состоит из 11 залов, из которых только 5 доступны для посещения.

Полюбовавшись подземными красотами, мы отправились в горы, к одной из самых высоких точек Крита, доступных на машине – обсерватории Скинакас, откуда открывается великолепный вид на весь остров.

Путь наш пролегал через деревню Анойя - одну из самых высокогорных деревней Крита (760 м над уровнем моря) где нам встретились парящие в небе орлы. Это одновременно жуткое и восхитительное зрелище! Кажется, один смотрел прямо мне в глаза через объектив фотоаппарата.

Обсерватория Скинакас - экспериментальная установка, управляемая совместно Фондом Исследования и Технологии - Эллада, университетом Крита и Институтом Макса Планка Внеземной Физики Германии.

Расположена обсерватория на пике горы Псилоритис на высоте 1750 метров. Она предлагает превосходные условия для высококачественных астрономических наблюдений в области Средиземноморья. Обсерватория оборудована множеством инструментов, которые квалифицируют ее как одну из лучших оборудованных телескопов в мире, по крайней мере, относительно к его размеру. Она открыта для посещения в некоторые дни с 17 до 23 часов, а посмотреть в телескоп будет можно после 20:00. Но нашей целью были не звезды, так что приехали мы туда в полдень. Совсем недалеко в 10 километрах от обсерватории находится и сама «Крыша Крита» - Плоскогорье Нида. Ветер в высокогорье был прохладным и сильным. Освежившись и сфотографировав виды, мы отправились в обратный путь.

Вечер провели в деревне Бали на благоустроенном пляже.

Бали на Крите не похожа на знаменитую тропическую тёзку. Но это уютная курортная деревня с множеством отелей и таверн и аж 4-мя пляжами, на одном из которых расположен батутный комплекс Jura Splash прямо в воде.

После дневных поездок по острову мы часто отдыхали в Бали или Панормо – ближайших к нашему дому деревнях.

В Панормо заметили интересную таверну – для кошек.

Ядовитый красавец Олеандр, цветок который сочетает в себе великолепный внешний вид и красивое, овеянное романтикой название, украшает улицы и дороги Крита.

Если путешествуешь с командой детишек, посещение аквапарка неминуемо. На Крите есть хороший и довольно большой аквапарк Water City.

Он оформлен в греческом стиле с многочисленными статуями богов, богинь, муз и нимф, а также украшен традиционными колоннами и орнаментом. Всё это великолепие утопает в пышной растительности.

Сам аквапарк расположен на вершине холма недалеко от Ираклиона. Выбор аттракционов большой и почти на всех (за исключением 3 категории сложности) пускают детей с 6 лет. На территории много недорогих кафешек с единой системой оплаты по браслету. Так что провести здесь можно и нужно весь день. Для отдыха доступны лежаки в тени зонтиков и деревьев.

Остров Крит не испытывает проблем с пресной водой, он может похвастаться обилием горных рек и озер. Некоторые являются источниками питьевой воды, другие – источниками дохода предприимчивых греков.

Мы отправились на самое большое озеро - озеро Курнас, расположенное рядом с одноименной деревней. Его окружают живописные склоны гор.

Главным развлечением на озере считается плаванье на катамаране и наблюдение за местной фауной.

Можно доплыть до мангровых зарослей и погулять по колено в воде, но стоит опасаться змей.

Жили у бабуси берегов Курнас три (конечно больше) веселых гуся! И стали местной достопримечательностью.

Только, как всегда, надо приехать пораньше, чтобы черепашки и рыбки не устали от внимания и подкормок туристов и не спрятались, а радовались вашему приезду и охотно позировали перед камерой.

От озера по серпантинам можно доехать до еще одной пресноводной достопримечательности – акведуков в деревне Агрируполи.

Аргируполи – утопающая в зелени горная деревушка, построенная на месте античного города Лаппы. С античных времён Лаппа славилась своими родниками. Римляне, большие любители водных процедур, построили на здешних источниках бани и акведук. Частично разрушенный акведук был немного восстановлен уже в наше время, и все желающие могут полюбоваться мощными строениями, остатками римских терм и водяных мельниц. Природа всегда была щедра к Аргируполи. Здесь необыкновенно красиво, много зелени, обилие родников, которые, стекая с гор, образуют водопады. Также в окрестностях деревни растёт знаменитый платан, насчитывающий две тысячи лет.

Чуть ниже деревни, там, где бьют прозрачные струи родников, расположены таверны Аргируполи. Они так удачно встроены в остатки акведука и римских терм, что кажутся естественной частью пейзажа. Воду проводят через аквариумы с форелью, которые органично вписываются в пейзаж. Форель поджаривают на костре. Так же можно отведать блюда из мяса. Цены в тавернах очень демократичные.

Протяженность острова с севера на юг относительно небольшая – всего 50 км, но вот времени на дорогу нужно запасать побольше – на серпантинах не особенно разгонишься, а красота горных видов захватывает и хочется часто останавливаться, чтобы запечатлеть её. Поэтому на знакомство с южным побережьем острова нам потребовалось два дня.

Не секрет, что греки очень чтят православие: храмы, часовни и даже миниатюрные алтари в виде копий церквей встречаются на каждом шагу.

И действующих монастырей на острове не перечесть. А об их красоте и богатстве можно прочитать в каждом путеводителе. Вот и нам захотелось прикоснуться к этой красоте. И выбрали мы один из самых известных на Крите монастырей – Панагия Каливани.

Это один из самых больших и ухоженных монастырей на Крите. Есть сравнительно новые храмы и древние (всего их пять), приют для девочек и дом для престарелых старушек. Большая, ухоженная территория, много цветов, музей, большой магазин икон и изделий, выполненных руками девочек.

Нужно ли повторять, что лучшее время для приезда – утро? Еще нет переполненных автобусов с туристами, которые скоро заполонят узкие улочки. Тишина, спокойствие и многоцветие настраивают на благодушный лад. А как хороша здесь бугенвиллия!

Ну и на контрасте с цветущим монастырём мы отправились в деревню, которая в недавнем прошлом была меккой для «детей цветов» – хиппи. Называется деревня Матала, а знаменита она своими пещерами, которые видны прямо с пляжа.

Пещеры высеченных в мягком белом известняке тысячи лет назад. Есть и много подводных пещер. Считается, что пещеры в Матала были гробницами римской и христианской эры. Тем не менее, во многих из них есть комнаты, лестницы, окна и кровати, предполагая, что доисторически они функционировали как жилища.

В Матала и в этих пещерах нашли свои рай хиппи в 60-х и 70-х годов, когда они собирались тысячами, чтобы выразить свою свободу, свое мнение и наслаждаться любовью.

Зарегистрированная торговая марка хиппи были два пальца победы, сопровождающие фразой «Peace Man» (Человек мира). Тогда вокруг не было абсолютно ничего, кроме крошечной рыбацкой деревушки Питсидиа, и поэтому чувство свободы было неограниченно.

Сейчас «хиппи» – туристический бренд Матала. На улицах поселка много атрибутов, граффити, сувенирных магазинов и таверн с этой тематикой.

Мы отдохнули на пляже, любуясь видом на скалу, искупались в Ливийском море, погуляли по улочкам.

Второй день изучения южного побережья начался с остановки в включенном в многие туристические маршруты селении Спили, знаменитом своим венецианским фонтаном.

Мощеная центральная улица, местные жители что-то жарко обсуждают, на центральной площади, струйки воды, вырывающиеся из пастей льва, создают монотонное журчание в унисон с небольшим водопадом неподалеку.

Утром туристов еще нет и в сувенирных магазинах можно получить неплохую скидку.

Затем мы направились к дороге, проходящей через Курталиотское ущелье.

От красоты ущелья (и сильнейшего ветра) захватывает дух! Спуститься к водопадам мы не рискнули, сфотографировали виды и отправились дальше – к основной цели дня пальмовому пляжу.

На Крите есть два пальмовых пляжа: Ваи, который расположен на самой восточной точке острова, и потому для нас недоступен (ехать несколько часов с маленьким ребенком трудновато). И Превели – на южном побережье. Но с ним тоже не все просто.

Превели - расположен приблизительно в 35 км. к югу от Ретимно и в 10 км. к востоку от Плакиас. Пляж Превели, также известен как Озеро Превели или Финикас, расположен на выходе из Курталиотского ущелья, по которому течет Мегас Потамос (т.е. Большая Река).

Есть две основные возможности прибыть в Перевели: с запада или с востока. Первый: от большой автостоянки неподалеку от монастыря начинается спуск к пляжу. Парковка расположена около высоких утесов, откуда вы можете сделать несколько фантастических снимков. Спуск к пляжу по пешеходной тропинке (459 ступенек – примерно 23 этажа), занимает приблизительно 15-20 минут. Однако, возвращение утомительно, поскольку подъем очень крутой.

Чтобы избежать трудного подъема, можно воспользоваться альтернативой: ехать по грунтовой дороге, приводящей к Дримискяно Амоуди, оттуда идет короткий путь, который приводит к Превели всего за 5 минут. (Еще есть маленькие лодки, идущие в Перевели от Агия Галини и Плакиас).

На берегу Мегас Потамос, растет большая колония пальм Феофраста, которые придают местности вид африканского пейзажа. Река формирует большое озеро, затем устремляет свои воды в море. Можно прогуляться вдоль реки, под тенью пальм и других деревьев, подняться вверх к каньону.

И, конечно, фотографироваться на фоне пальмовых листьев, представляя, что находишься не на европейском курорте, а в тропических джунглях.

Расскажу про еще одно живописное и труднодоступное место. Неподалеку от города Ханья есть укромная бухта с небольшим пляжем и звучным именем Шайтан лиманья – бухта Шайтана.

Большая часть пути к бухте – хорошая асфальтированная дорога, проходящая мимо аэропорта Ханьи и приводящая к крутым скалам северного побережья. А финальный отрезок пути проходит по такому крутому серпантину, что поджилки тряслись кажется у самого автомобиля! И когда в конце мы обнаружили знак автобусной остановки (поставленный, скорее всего ради шутки), то решили, что у водителей автобусов на этом маршруте должны быть поистине стальные шары!

От парковки ведет очень крутая тропа, по которой спуститься к пляжу мы не рискнули.

Шайтан Лиманья - пляж сказочной красоты, виды которого буквально ошеломляют.

Конечно, нельзя обойти вниманием очарование курортных городков Крита. Начнем с Ханья, куда мы отправились «отходить» от шока Шайтан Лиманьи.

Ханья - невероятно очаровательный город с потрясающей архитектурой, расположившийся на северном побережье западной части острова Крит. Это второй по величине город Крита.

Любой, кто хоть раз побывал здесь, готов часами рассказывать о ярких красках Хании, хитросплетениях узких улочек, об архитектуре, царящей здесь энергетике, о добродушных местных жителях...

А самым ближним городом, в котором мы часто гуляли и днем и вечером, отдыхая от поездок, был Ретимно — самый живописный город Крита.

А вот так путешествует самый младший член семьи – в эргорюкзаке. Коляску намеренно брать не стали – по узким улочкам, ступенькам и особенно горным тропинкам пришлось бы и Лёньку на руках тащить и его коляску.

Старый Город Ретимно — это своего рода музей, раскинувшийся под открытым небом. Изысканная средневековая архитектура, великолепные церкви в венецианском стиле, католические храмы и мечети. Фонтаны гармонично сочетаются с узкими улочками украшенными цветами и утопающими в зелени. Исторический центр города перекрыт для автомобилей, по пешеходной зоне бродят многочисленные туристы, любуясь неповторимой красотой, наслаждаясь неспешной жизнью.

Посмотреть в Ретимно стоит и Фонтан Римонди, который включает в себя сразу три устья, выполненных в виде львиных голов, из них и течет вода в несколько водоемов.

И хотя на современный взгляд мощью фонтан не впечатлит, но дыхание глубины веков он передаёт превосходно. В древние времена фонтаны ценились на вес золота, так как обеспечивали потребности населения в питьевой воде.

Магазины в городе встречаются на каждом шагу, здесь имеется все необходимое, начиная от сувениров и заканчивая дизайнерской одеждой от ведущих модельеров. Кроме того, здесь вы найдете множество супермаркетов, где можно купить любую вещь, будь то одежда или продукты. Улица Солидо — это настоящий рай для шопоголиков, она представляет собой торговую артерию города. Здесь можно найти любой предмет, довольными останутся даже самые взыскательные покупатели.

Ваня подбирает себе греческие сандалии. Что-то размерчик не его.

Натуральные мочалки — самые полезные для человека. В основном они производятся из различных растений, но есть исключение из этого правила. Знакомьтесь — мочалки из морских губок!

А вот, например, отличный садовый гном для «гостеприимных» хозяев и нежная дверная ручка.

Визитная карточка города — маяк в Венецианской гавани, определяющий конец порта и начало пляжей, отличается любопытной историей, которая связана с вечным спором: кто же построил данное сооружение. И это до сих пор неизвестно. Возможно, это были венецианцы, которые возвели венецианскую гавань, или же турки, а может быть, его соорудили египтяне.

Улицы Ретимно наполнены аппетитными ароматами, которые источают сытные блюда на любой вкус. Как и везде на Крите порции весьма щедры. В том случае, если вы предпочитаете питаться более бюджетно, то лучше остановить свое внимание на заведениях, удаленных от набережной. При этом вы ничуть не проиграете в качестве блюд, все дело в выгодном местоположении.

Рассказывать об очаровании Ретимно можно бесконечно, но нам пора подводить итоги и отправляться в следующее путешествие на соседний остров, загадочный и неповторимый Санторини.

В общей сложности по Криту мы проехали больше полутора тысяч километров за 11 дней. Побывали на красивых и знаменитых пляжах, забирались на его «крышу» и спускались в пещеру. Наслаждались природой и гуляли по уютным узким улочкам старинных городков. И, конечно, погрелись под ласковым греческим солнцем. Крит оставил в нашей памяти самые теплые впечатления.

Кстати, Крит - место среди наших туристов популярное и уже было два гульбария (первый и второй). Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите в личку Татьяне Афанасьевой И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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