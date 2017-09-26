Алматы. Казахастан

Дмитрий Койда

5. Алматы (Казахстан). Надо же, Казахастану отдано даже два места в пятёрке самых-самых! Благодаря тульскому путешественнику По данным «ТурСтат» в 2017 году любители путешествовать в рамках бывшего СССР распределили свои приоритеты в таком порядке: 1. Минск (Белоруссия), 2. Астана (Казахстан), 3. Баку (Азербайджан), 4. Ереван (Армения),5. Алматы (Казахстан). Надо же, Казахастану отдано даже два места в пятёрке самых-самых! Благодаря тульскому путешественнику Дмитрию Койде мы отправляемся в чудесный город Алматы прямо сейчас ;)

- Южная столица Казахстана показалась мне спокойной, уютной и симпатичной. А когда рядом с ней я увидел заснеженные горы (в июне месяце), то она стала для меня еще и немного экзотичной.

Город Алматы, который мне удобнее и привычнее называть Алма-Ата (в известной игре на А ведь проще вспомнить город, чем на Ы), очень зеленый. Деревья растут практически в каждом дворе и вдоль всех автомобильных дорог.

Отдельно хочется отметить большое кол-во фонтанов. Здесь их более ста.

Фонтаны вместе с разветвлённой арычной сетью играют для Алма-Аты большую роль — они создают единый комплекс водоёмов и водотоков города.

Каждый год в конце весны отмечается праздник — «День Фонтанов». В этот день впервые после зимы включают все фонтаны города.

После "водяной архитектуры" бросается в глаза множество памятников в честь разных исторических деятелей и личностей. В Алма-Ате их установлено более 50-ти. В альбоме вы можете увидеть лишь несколько из них.

Раз они случайно попали в мой объектив и эту заметку, то считаю необходимым вам рассказать о них.

Памятник «Рассвет свободы». Установлен в 2006 году в честь 20-летия декабрьских событий 1986 года в Алма-Ате. В церемонии открытия принял участие президент Казахстана Н.А. Назарбаев. Архитектор — Тимур Сулейменов.

Памятник поэту и философу Абаю Кунанбаеву. Установлен в 1960 году. От подножия памятника начинается проспект Абая, который уходит на запад, к жилым районам. Авторы памятника: скульптор Х.И. Наурызбаев, архитектор И.И. Белоцерковский. Общая высота монумента 13,7 м. Фигура Абая — в движении. В левой согнутой руке он держит книгу, а правой придерживает полы накинутого на плечи чапана. Голова мыслителя выполнена объёмно. Лицу придано выражение задумчивости, взгляд устремлён в будущее.

Памятник репрессированному акыну Турмагамбету Изтлеуову, родившемуся в 1882 году в современной Кызылординской области, расстрелянному НКВД в 1939 году. Установлен 2 ноября 2007 года к 125-летию акына.

Памятник девушкам Героям Советского Союза А. Молдагуловой и М. Маметовой. Открытие памятника прошло 25 октября 1997 года, на церемонии присутствовал президент Казахстана, члены правительства. Скульптор — Сатыбалдин К. К., архитекторы — Т.Ералиев, В.Сидоров, конструктор — М. Е. Еркенов. На постаменте изображены две Золотые Звезды Героя Советского Союза и имена девушек на казахском языке: «?лия» и «М?нш?к». Сюжет памятника является условным, так как Алия и Маншук друг с другом даже не были знакомы.

Памятник воинам-казахстанцам, погибшим в Афганистане (на фото фрагмент). Был открыт 15 февраля 2003 года. Скульптор: Казбек Сатыбалдин, архитекторы Тохтар Ералиев и Владимир Сидоров.

Памятник генералу И.В. Панфилову. Установлен в 1968 году. Авторы: скульптор — Б. А. Тулеков, архитектор — Т.К. Басенов. Памятник-бюст отлит из бронзы. Высота — 2 м, постамент прямоугольный из серого гранита.

В Алма-Ате есть ряд достопримечательностей. Ниже обзор наиболее интересных из них.

Центральная мечеть — одна из крупнейших мечетей Казахстана, рассчитана на 7 тысяч посетителей. Архитекторы — Баймагамбетов и Шарапиев. Построена на месте старой мечети, функционировавшей с 1890 года. Фундамент мечети был залит в 1993 году, однако строительство завершилось лишь в 1999 году.

Вознесенский собор — уникальное по инженерной конструкции сейсмостойкое сооружение высотой в 56 метров, построенное архитектором К.А. Борисоглебским и инженером А.П. Зенковым в 1907 году из голубой тяньшаньской ели по проекту Павла Гурде.

Зенков создал новые методы строительства в сейсмоопасных зонах, благодаря которым собор выдержал землетрясение силою 10 баллов в 1911 году.

Стены собора были расписаны местным художником Н. Хлудовым. В советский период в здании находился краеведческий музей. В мае 1995 года здание было передано Алма-Атинской и Семипалатинской епархии Русской православной церкви. После двухлетних реставрационных работ в 1997 году в храме возобновилось богослужение.

По преданиям собор изначально был построен без единого гвоздя, однако ряд исследователей опровергают это мнение, утверждают, что это — миф. После восстановления собора (примерно в 2002 году) также пришлось использовать гвозди.

Телебашня, расположенная на горе Кок-тюбе на высоте 1000 м над уровнем моря — самое высокое сооружение Алма-Аты. Её высота почти 372 м. Над уровнем моря — 1130. Основанием башни служит железобетонный фундамент в виде трёхэтажного секционного подвала. Ствол башни представляет металлический ступенчатый шестнадцатигранник диаметром 18 м в основании, 13 и 9 м в местах расположения служб технического обслуживания на высотах 146 и 252 м.

Здание построено с учётом горной местности и может выдержать землетрясение до 10 баллов. Телевизионная башня — это комплекс радиотелевизионной передающей станции, и она недоступна для экскурсионных осмотров города. Освещённая в тёмное время суток мощными прожекторами башня видна почти что с любой точки города. Телебашня является самой высокой телебашней в мире, относительно уровня моря.

Главной достопримечательностью любого города, тем более восточного являются люди.

Поэтому, гуляя по улицам, наслаждайтесь со стороны жизнью местного населения.

Алма-Ата смешанный город, здесь я частенько встречал людей славянской внешности.

Надеюсь, что сегодня это не отражается на социальном и психологическом климате южной столицы. Различные, не очень хорошие истории из прошлого слышать приходилось.

Детали...

На этом кадре весь город как на ладони. Слева видна гора Кок-Тюбе с телевизионной вышкой, позади Алма-Аты тянутся хребты Тянь-Шаня.

Кок-Тюбе («Зеленый холм») — гора, расположенная в непосредственной близости от города Алма-Аты. Высота — 1130 м над уровнем моря.

В шестидесятых годах XX века Кок-Тюбе носила название Веригина гора.

Подняться на Кок-Тюбе можно, как по петляющей автомобильной дороге, так и по «канатке».

В Алматы есть и другие интересные достопримечательности, но это, пожалуй, самая посещаемая, как туристами, так и местными жителями.

Здесь, помимо небольшого парка с развлечениями для детей, находится еще и лучшая смотровая площадка города.

Канатная дорога берет свое начало от сквера у Дворца Республики (пр. Достык, угол пр. Абая). Она была сооружена в 1967 году. Канатная дорога протянулась над частью старого города, застроенного частными домами, который называют «компотом». Этот район назван так из-за наименования его улиц: Яблочная, Грушевая, Вишнёвая и т.д.

Протяженность канатной дороги составляет 1 727 м, время в пути — 6 минут, за которые можно понаблюдать за жизнью города. Внизу раскинуты зеленые сады, частные дома, а за ними простираются бескрайние городские высотки.

На склоне горы Кок-Тюбе находится знаменитая 372-метровая Алматинская телевизионная башня — один из своеобразных символов города и самое высокое его строение.

Башня является одним из самых сейсмостойких и высоких сооружений в мире. 2-е по высоте сооружение Казахстана и 32-е мира (в момент ввода в эксплаутацию — 4-ое в мире).

Весной 2004 года после обильных дождей на Кок-Тюбе сложилась аварийная ситуация — на поверхности горы появились значительные трещины, начал сползать грунт и рушиться строения. Возникла реальная угроза схода оползня на жилые районы, расположенные рядом. Городской акимат принял решение о закрытии горы.

Летом 2004 года начались работы по укреплению склона и реконструкции Кок-Тюбе. На вершине были демонтированы незаконно возведённые строения, в основном, кафе. Строители пробурили и забетонировали 395 скважин глубиной до 24 метров. Их основная задача — удержать грунт от сползания. Также были отреставрированы канатная дорога и смотровые площадки.

На сегодняшний день гора Кок-Тюбе снова открыта для посещения. С неё открывается великолепная панорама Алма-Аты и хребта Заилийский Алатау с его заснеженными вершинами.

В 2006 году на горе открылся развлекательный центр "Парк Кок-Тюбе". В мае 2007 года группой энтузиастов на горе был установлен первый в СНГ Памятник группе The Beatles.

На композиции Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр изображены стоя. Сидящим изображён Джон Леннон, с гитарой в руках. При желании можно сесть рядом со статуей музыканта и сфотографироваться с ним в обнимку. Из динамиков постоянно звучат песни "Битлз".

Источник Википедия.

В этом месте я был два раза. Днем, когда на городом был смог.

Второй раз я поднялся сюда вечером. Удалось увидеть солнце, садящееся за горизонт города Алматы.

Еще до поездки я знал о том, что недалеко от Алматы есть знаменитый на весь мир спортивный комплекс "Медео", за строительством которого, некогда следил весь Советский Союз. Настолько это было грандиозно и уникально со строительной точки зрения.

Медео — спортивный комплекс, построенный в горном урочище Медео на высоте 1691 метр над уровнем моря, вблизи «южной столицы» Казахстана — Алма-Аты, чуть ниже горного курорта «Чимбулак» (о котором я ранее не слышал вообще ничего).

Медео — самый высокогорный комплекс в мире для зимних видов спорта с самой большой площадью искусственного ледового поля — 10,5 тыс. кв. м. Высокогорье и чистейшая горная вода для заливки льда способствуют достижению высоких результатов в конькобежном спорте, за всё время здесь было установлено свыше 200 мировых рекордов на всех дистанциях среди мужчин и женщин. Источник Википедия.

Помимо Медео я слышал, что там же есть канатная дорога. К ней я и поехал в то солнечное и жаркое утро. Из центра города на такси я ехал минут 15. Водитель высадил меня прямо около стартовой площадки канатной дороги. Но я приехал слишком рано, она открывалась только через час. Рядом дежурили другие таксисты. С одним из них я договорился о том, что он отвезет меня чуть выше Медео, чтобы я смог погулять там и поснимать горы.

Минут сорок я гулял, наслаждаясь чистейшим воздухом и открывающимися пейзажами. Рядом были уютные домики. Захотелось провести здесь несколько дней.

Еще я там видел пару простеньких домов местных жителей. Обычная сельская картина: ржавый маленький трактор, собаки, что-то типа курятника, хлам и т.д. Но мое внимание привлекло другое — лошади, отдыхающие рядом. Для меня это как бальзам на душу.

Жаль, что там не было красивого озерца или прудика. Можно было бы сделать неплохие отражения. А так я нашел только одну грязную лужу. И то даже в ней получилась небольшая картина. Цвет лужи можно увидеть в светло-коричневых разводах.

И вот, погуляв меньше часа, я пошел искать станцию, откуда хотел вернуться назад. Подхожу и вижу, что канатная дорога идет не только вниз, но и вверх.

Я купил билет и поехал в строну красивых, покрытых снегом вершин. Что будет дальше я не предполагал. Я уже был счастлив, поскольку появилась возможность сделать много пейзажных снимков.

Через несколько минут я увидел, что дорога заканчивается и далее еще одна ведет вверх. Тут я уже был совсем возбужден. Народу никого, все кабинки пустые (включая и открытые, на которые летом не пускают). И вот я уже еду на самый верх.

Вот тут и начинается описание моего снежного счастья. Кабинка подъезжает, открывается дверь и я не понимаю, куда мне выходить. Вокруг лежит снег, я в летних туфлях. Я делаю первый шаг и понимаю, что слава богу, по колено я не провалюсь:)

Я вышел наружу и просто ослеп от такой неожиданной белизны. На моем лице было смешанное чувство удивления и детской радости. Я был похож на африканца, увидевшего первый раз в жизни снег. Я лепил снежки, протаптывал дорожку, фотографируя свои следы. Я поднимал руки к солнцу, закрывал глаза и благодарил судьбу за мимолетное счастье. Все это было на высоте 3200 метров.

Это было настоящее счастье. Для многих в этой истории вроде нет ничего такого удивительного, особенно для тех, кто часто посещает горнолыжные курорты. Но тут был ряд обстоятельств. Во-первых, я не был морально и физически готов к такому погодному сюрпризу. Если вы едете купаться на море, то уже представляете как нырнете в воду и уже готовы к получению удовольствия. А тут я даже за минуту не мог представить, что буду ходить в летней одежде по снежной вершине.

Во-вторых, мне повезло, снег выпал ночью, в предыдущий день там ничего не было. Парень, обслуживающий канатку, сказал, что в то время, как вчера в радиусе 100 км шел сильный дождь (я кстати успел тогда промокнуть и побегать по бегущим городским ручьям и лужам), на этой высоте светило солнце, и не было ни капли воды.

Ну и самое главное, я приехал туда в отсутствии толпы (потом, когда спускался, видел очередь в кассу).

На самом верху со мной была только одна семья. Они разделись, чтобы сделать экзотические летние кадры.

Посмотрите как мальчик бегает за отцом, кидая в него снежки. Они получили еще большую порцию снежного счастья, чем я. Я тоже хотел чтобы за мной побегали и поваляли в летнем снегу :)

Минут через 20 я решил, что пора ехать вниз. Трепет и те волшебные ощущения от единения с природой не покидали меня еще до самого вечера. Даже сейчас, разбирая фотографии, я понимаю, что передать это с помощью слов и фото очень тяжело. Это надо испытать. Я вам желаю, почаще получать порции счастья и по-возможности делиться ими с другими людьми.

Немного информации о самом курорте.

Чимбулак, Шимбулак — популярный горнолыжный курорт в Казахстане, близ Алма-Аты, расположенный на хребте Заилийский Алатау.

Урочище Чимбулак находится на высоте 2200—2500 м, Талгарский перевал на 3200 м, ближайшие вершины: пик Школьник — 3800 м, пик Амангельды — 4000 м, пик Абая — 4010 м, пик Нурсултан — 4376 м. На последний пик ежегодно проводятся массовые альпиниады.

Подняться на самую высокую точку Чимбулака можно по современной канатной дороге, которая начинается в 800 метрах от катка «Медео». Первая секция канатной дороги ведет к нижней точке горнолыжных трасс Чимбулака, где находятся прокат лыж, сноубордов и оборудования, закусочные и рестораны.

Вторая секция канатной дороги ведет примерно в середину трассы, откуда уже можно начинать спуск или сделать пересадку на третью секцию дороги, которая приведет на самую высокую точку Чимбулака, Талгарский перевал, находящуюся выше облаков. Источник Википедия

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите в личку Татьяне Афанасьевой И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

Если и ехать в Казахстан, то...