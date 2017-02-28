Верея. Самый маленький город Подмосковья

Посещение Вереи было неизбежно, как только мы отправились на поиски заброшенного пионерлагеря "Ясная горка". Оказалось, что эти пункты находятся по соседству.

- Факт, что мы увидим самый маленький город Московской области, тоже показался нам интересным. К слову, Верея в пять раз населённее Чекалина - самого маленького города Тульской области и старше его почти на 200 лет.

Въездной знак, похоже, не обновляли с 1371 года с волосатых времён. Ну разве что "город воинской доблести" приписали в апреле 2016-го. Что тут скажешь? Патриотично.

Что означают пять лучей, сходящиеся к центру, сложно сказать. Возможно, что Верея была центром удельного княжества (Верейского) с 1432 по 1486 год. Герб города выглядит иначе.

Описание гласит: «В серебряном щите, между двумя червлеными зубчатыми стенами, с золотыми швами, две червленые же вереи, с полуоткрытими воротами, приборы которых золотые. В вольной части герб Московский. Щит увенчан серебряною башенною короною о трёх зубцах. За щитом накрест положенные золотые молотка, соединённые Александровскою лентою».

Славянское слово "верея" означает "столбы, на которые навешиваются полотенца ворот" или "косяк, столб у двери и у ворот". Город-косяк :)) А если серьёзно - город-ворота, открывающиеся в Московию с запада. И у Вереи, конечно же, был свой кремль, от которого на данный момент остались только крепостные валы и карта-схема "как это было".

В 1625 году в Верейском кремле находились множество дворов: воеводский, боярский, поповский и вовсю кипела жизнь. Река Протва тогда была судоходной, соединяя город с торговыми городами на Оке и Москве-реке. Верейские купцы процветали, торгуя в основном конопляным маслом, луком-чесноком, кожевенными, сапожными и кузнечными изделиями.

А ещё Верея славилась сетями и неводами, которые считались лучшими во всей России!

Н. Рерих. Заморские гости. 1901. (на картине, конечно же, не Верея, но настроение передаётся).

В 1725 году в Верее проживало около 1500 купцов и посадских людей. В 1784 году действовало 11 кирпичных заводов, 15 кузниц, 5 заводов по производству солода и кожевенных изделий, 2 пивоварни, а также работала фабрика по производству красок, изразцов и обливной посуды. На реке Протве стояло несколько мельниц. Богатый был город. Свою статусность и особую государственную значимость он утратил только в XIX веке. При этом сохранил душевность и провинциальную привлекательность. Чтобы ощутить это, надо просто приехать в Верею :) И уверяю вас, вы потеряетесь во времени и вас обязательно очарует этот "лоскутный городок"

с уютными холмами, улицами-тропинками, маленькими домиками, сказочными котами и добрыми людьми.

По улице Дорохова мы идём к невидимому кремлю, в центре которого возвышается собор Рождества Христова. Он стоит на высоком холме над рекой. Его видно из любой точки города. Он точно маяк, к которому спешат заблудшие корабли. Символично.

Собор Рождества Христова заложили в 1552 году по указу Ивана Грозного в честь взятия Казани и в знак отличия верейских ратников при штурме города. Собор неоднократно перестраивался и достраивался. Он и сейчас в строительных лесах. Причём колокольня реставрируется "слоями" :))) Верхушка уже при параде - её же за версту видно! Нижняя часть - в волнительном ожидании.

В древней части этого собора в 1815 году был похоронен наш с вами земляк - герой Отечественной войны 1812 года - Иван Семёнович Дорохов.

Портрет Ивана Семёновича Дорохова мастерской Джорджа Доу.

Военная галерея Зимнего Дворца, Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург).

Как? Зачем? Почему?.. Оказывается, в сентябре 1812 года туляк Иван Семёнович Дорохов командовал партизанским отрядом в составе Изюмского гусарского полка и громил войска Наполеона в районе Можайской дороги. А главной удачей его отряда было взятие 29 сентября города Вереи, в котором базировался французский гарнизон. Дорохов взял город в четыре утра без единого выстрела, тихо переправившись через Протву и проведя штыковую атаку. Бедные французы и проснуться не успели...

Художник-баталист Александр Николаевич Ежов, "Взятие Вереи".

По приказу Кутузова, Иван Семёнович Дорохов был награждён золотой шпагой, украшенной алмазами, с надписью: «За освобождение Вереи».

Дорохов скончался 25 апреля 1815 года в родной Туле от ран, полученных в кампании против Наполеона. В завещании он просил похоронить себя именно в Верее, в Рождественском соборе на холме: «Если Вы слышали, почтенные соотичи, о генерале Дорохове, который освободил Ваш город от врага Отечества нашего, то я ожидаю от Вас в воздаяние дать мне три аршина земли для вечного моего успокоения при той церкви, где я взял штурмом укрепление неприятеля…». И жители Вереи исполнили волю Дорохова. А в 1913 году даже установили у стен собора памятник бравому гусару.

Но как это заведено в нашем царстве-государстве - одни памятники ставят, другие сносят. В 1918 году Дорохова с постамента сбросили, а на его место установили голову Карла Маркса. Голова простояла до 1941 года - её снесло взрывной волной авиабомбы. При "жизни" она выглядела так...

Историческая справедливость восторжествовала только в 1957 году, когда по просьбам жителей был установлен новый памятник генерал-лейтенанту русской императорской армии Ивану Семёновичу Дорохову. Он и сейчас стоит на обрыве у стен собора Рождества Христова, бросая вызов неприятелю.

А как увековечена память героя Отечественной войны 1812 года Ивана Семёновича Дорохова в Туле?

Увы, но улицы его имени у нас нет, памятника тоже да и в школе на уроках нам про него не рассказывали. Хорошо хоть с недавнего времени подземный переход рядом с политехом украшен его портретом. Чтобы знали и помнили. Вот только информации там почти нет, и даже имя значится холодно, коротко, формально - "И. С." :(

Но вернёмся в Верею. Рядом с памятником легендарному Дорохову (в нескольких метрах) стоят ещё четыре памятника воинам-освободителям. Правда, это герои уже другой войны, державшие ту же высоту и тот же город. Соседство оправдано, но смотрится странно.

Один из памятников - копия воина-освободителя из берлинского Трептов-парка. И если у немецкого меч всё ещё в руке, то верейский почему-то безоружен...

Оригинал.

Верея - город, который точно никуда не спешит. Мы были там 11 февраля, новогодние ёлки всё ещё были на месте :)

Верея малоэтажна. Выше пяти этажей мы домов не видели :)

Город полон деталей, присущих большинству старых русских городов: торговые ряды на центральной площади, многочисленные церквушки, часовни, купеческие особняки, домики с резными наличниками. Местами милота, местами беднота. Летом, думаю, всё выглядит жизнерадостнее.

Бывшее уездное училище, построенное купцом Ульяном Сидельниковым в 1788 году, отдано под музей и дворец творчества. Но судя по афише, творцам лет так по сто :)

Лоскутное одеяло, которое очень отражает наше впечатление о городе ("Синяя ночь в Верее", пэчворк, экспонат Верейского музея) :)

А ещё в музее есть прелюбопытнейший экспонат - чугунный утюг с портретом Льва Николаевича Толстого на заслонке поддувала. Мало того, что изобретательный автор поместил писателя-еретика в символическую "геену огненную", так он ещё предоставил возможность плюнуть ему в лицо всем желающим и ненавидящим, - ведь утюги располагают к подобному наплевательству.

Первые советские джинсы в промышленных масштабах, оказывается, тоже начали шить в Верее :))) Источник фото sevpolitforum.ru.

Рядом с историко-краеведческим музеем Часовня Параскевы-Пятницы (19 в.). Даже удивительно, что не разрушили. В ней хранится резная икона великомученицы Параскевы Пятницы, покровительницы торговли, датируемая 16 веком.

К нашему приезду часовня уже была закрыта, так что икону увидеть не довелось. Фото не моё, стащила у паломников. Не верится, что ей больше четырёх веков, но выглядит потрясающе :) По легенде, эта икона приплыла по Протве из верховья во время литовского нашествия. Из воды её выловили дети.

Кстати, в Верее есть ещё одно место, которое нельзя пропустить, даже будучи убеждённым атеистом. Это Спасский монастырь (16 в.). Ещё каких-то 10 лет назад он выглядел так, это фото гордо висит при входе...

А сейчас это одно из самых красивых и презентабельных мест в Верее. Единственная реальная "утрата" после реставрации - купола из деревянной черепицы (лемеха), им было не меньше 100 лет. Жаль. Но даже без них Входоиерусалимская церковь среди белокаменных стен монастыря смотрится великолепно.

Место, где стоит монастырь, называется Красная слобода и находится на северной окраине Вереи.

Во Входоиерусалимской церкви находится уникальная деревянная икона чудотворца Николая Верейского. Фото стащила всё у тех же паломников :) Надеюсь, простят мне сие пригрешение.

Вот как надо парковаться. Учитесь, православные ;)))

В фундамент церкви вмурован камень :) Чтобы прочесть письмена, мне надо было бы пару дней около этого камня прожить. Если знаете, что написано, поделитесь в комментариях, пожалуйста.

Старый некрополь.

Ворота монастыря открыты до 21.00 для всех желающих.

Река в черте города :))) Есть ещё два пруда - Божий и Княжий (названия-то какие!). Но они зимой приблизительно столь же невыразительны.

Такой предстала перед нами Верея - набожной, наивной, непритязательной, включая граффити. Если и ехать туда, то всё же лучше летом, чтоб застать реку Протву во всей красе, а гусара Дорохова среди бушующих зелёных трав.

У местной художницы Ирины Коробковой множество картин, посвящённых родному городу. Я влюбилась в её живопись ♥ И темы близкие, и персонажи узнаваемые, и настроение у них какое-то правильное - на грани лёгкой грусти и светлой радости, как у самой Вереи.

"Липа-липонька", автор Ирина Коробкова.

Слева "Прерванная связь", справа "Зимняя прогулка", автор всё та же Ирина Коробкова.

До Вереи можно добраться на общественном транспорте из Москвы:

от Белорусского вокзала на электричке до станции "Дорохово", оттуда рейсовым автобусом до Вереи;

на автобусе "Москва-Верея", который отправляется со станции "Тушинская".

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