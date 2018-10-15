Крепость Эски-Кермен. Крым

Наконец-то мы поднялись к южным воротам крепости. Погода подарила нам несколько солнечных мгновений, но в основном все кадры этого года случились довольно хмурыми. Возможно, отчасти тому виной нерадостная история города-крепости — ведь по материалам археологических исследований достаточно точно установлен факт гибели города от огня на рубеже XIII-XIV вв… Поэтому, чтобы эта страничка наших походных дневников не была совсем уж серой и грустной, мы добавим в неё летних фотографий прошлых лет — сначала, когда мы впервые знакомились с городом, и потом, когда уже приводили сюда друзей на экскурсию…

Наконец-то мы поднялись к южным воротам крепости. И тот час пожалели, что небо такое пасмурное — теперь, когда появились сюжеты для фотокамер, остро захотелось красок солнечного дня. Сжалившись над путниками, погода подарила нам несколько солнечных мгновений, но в основном все кадры этого года случились довольно хмурыми. Возможно, отчасти тому виной нерадостная история города-крепости — ведь по материалам археологических исследований достаточно точно установлен факт гибели города от огня на рубеже XIII-XIV вв… Поэтому, чтобы эта страничка наших походных дневников не была совсем уж серой и грустной, мы добавим в неё летних фотографий прошлых лет — сначала, когда мы впервые знакомились с городом, и потом, когда уже приводили сюда друзей на экскурсию…

Эски-Кермен является одним из самых малоизученных археологических памятников в Крыму. Каких-либо достоверных сведений об этом городе ни в преданиях, ни в средневековых письменных источниках не сохранилось.

В 1929 г. одним из исследователей Эски-Кермена, археологом Н.И.Репниковым, была высказана гипотеза, согласно которой Эски-Кермен есть изначальный крымский Дорос, центр средневековой Крымской Готии и Готской епархии в Крыму в период раннего средневековья, позднее перенесённый на гору Мангуп. Сведения о Доросе в земле Тавро-скифов содержатся в «Житии Иоанна Готского», деятеля Православной церкви в иконоборческий период в Византии, в VIII в. Дорос вместе с Херсоном (Херсонесом Таврическим) упоминается в епископских подписях в актах Церковного собора конца VII в. и в византийских исторических сочинениях в связи с бегством императора Юстиниана II из заключения в Херсонесе Таврическом на рубеже VII-VIII вв.

Населённый город на плато горы Эски-Кермен существовал предположительно с VI в.н.э. до конца XIII в. В период VII-VIII вв. город находился в состоянии экономического и культурного подъёма. В IX-X вв. жизнь в Эски-Кермене замирает. В какой-то момент в этот период город пережил катастрофу, при которой его боевые стены были разобраны. Запустение Эски-Кермена в IX-Х вв. может быть связано с тем, что в это время Эски-Кермен, став зависимым от Хазарского каганата, утратил своё значение форпоста Византии на подступах к Херсонесу, а также со вторжением в Крым печенегов и оттоком части населения из Эски-Кермена в более безопасное место, возможно, — на плато горы Мангуп, более высокой и менее доступной со стороны долин. Второй экономический и культурный подъём в Эски-Кермене происходит в ХII-XIII вв. в условиях относительной стабильности политической обстановки в Юго-Западном Крыму. В этот период на территории Эски-Кермена возникают новые жилые кварталы, реконструируются пещерные комплексы, перестраивается базилика…