Горбатая мечта

Дмитрий Койда Все же мечтают когда-нибудь увидеть китов — не с экрана телевизора, а вживую, в дикой природе, почувствовать их невероятную мощь, сфотографировать ускользающий в синюю бездну хвост… Или не все? Сегодня нас ждёт рассказ от тульского путешественника Дмитрия Койды , который осуществил эту мечту, побывав в Исландии.

— Почему все так любят китов?

— В смысле?

— Они пишут о них в стихах, они называют в честь них фильмы. Почему именно киты?

— Потому что киты — это мечта.

— Как понять?

— Я слышал легенду, что киты выпрыгивают из воды для того, чтобы взлететь. Это их мечта. Они выпрыгивают из воды и каждый раз падают, ушибаясь об воду. Они стремятся к своей мечте, хотя она и невозможна.

К сожалению, в этот раз мы не увидели как исполняется китовая мечта, но зато я точно исполнил свою мечту, которая в предыдущие годы несколько раз была в шаге от меня.

Итак, по порядку.

День начался с подъёма, сбора вещей и завтрака. Часто в поездках я снимаю на камеру отели, номера, еду в ресторанах и другие технические моменты, не связанные с творческим туризмом.

В последнее время я стал делать это очень мало, поскольку накопилось невероятное количество фотографий на данную тему и неизвестно удастся ли мне когда-нибудь выложить здесь советы по отелям. Так что вот единственный кадр на завтраке:)

Подкрепившись и заняв места в нашем большом вояжном кортеже, мы отправились на самый север Исландии в город Хусавик. По Исландии мы перемещались на четырёх автомобилях.

Хусавик это небольшой городок с населением чуть более 2 тысячи человек. Согласно местной «Книги поселений» Хусавик был первым местом в Исландии, которое посетил норвежский человек.

Позже (около 870 года нашей эры) сюда добрался шведский викинг Гардар Сваварссон. В честь него сейчас называют даже корабли.

Проведя одну зиму он покинул остров, но оставил своего человека по имени Наттфари (возможно, это первый постоянный житель Исландии) и двух рабов, мужчину и женщину, которые основали тут ферму ставшую теперь Хусавиком.

Самым известным архитектурным объектом города является деревянная церковь Húsavíkurkirkja, построенная в 1907 году (справа на фото). Также Хусавик известен тем, что здесь был единственный в мире Фаллологический музей (переехал в Рейкьявик).

Ну, а самой значимой достопримечательностью не только города, но и всего северного региона является возможность увидеть настоящих китов.

Из Хусавика ежедневно совершаются морские экскурсии для наблюдения за гигантскими млекопитающими. Через эту арку я прошёл навстречу своей «горбатой мечте».

Вот наш кораблик на котором мы плавали почти 3 часа.

А это сопровождающий сотрудник компании Gentle Giants Whale Watching рассказывает всем туристам о китах. Нам повезло, что он родом из Прибалтики, поэтому информация была на двух языках: английском и русском.

В руках у него китовый ус, который служит для отсеивания планктона. Применяется для различных поделок; щетиной из китового уса набивают мебель и матрацы, делают щётки и тому подобное.

Из недавних стран, теоретическая возможность посмотреть китов у меня была в Шри-Ланке и Доминикане, но не получилось. И, вот, наконец, Исландия!

Морская прогулка это нечто. Только представьте: прохладный, бодрящий ветер, шум мотора и я стою на носу шхуны. Впереди меня никого — только Гренландское море. Даже если мы просто поплавали и вернулись назад, то я бы уже был счастлив.

В самом начале всем выдали непромокаемые костюмы, которые можно спокойно надеть поверх тёплой одежды. Настроение было отличное, особенно у наших девочек. В этот момент не хватало только песни Олега Газманова «Морячка».

Но, я не растерялся и спел вместо него: «Я любимой объяснял, как лебедка тянет тpал, А она не хочет слушать, хочет, чтоб поцеловал. Ты моpячка, я моpяк, ты pыбачка, я pыбак. Ты на суше, я на моpе, мы не встpетимся никак».

Жаль, до поцелуев ни с кем дело не дошло, из-за шума волн они меня не слышали:)

На суше и в воздухе я уже ранее видел тупиков, а вот дрейфующих на воде, вдалеке от берега — впервые.

Розовых медуз в последних поездках что-то тоже не припомню.

Пришло время встретиться с китами. Гид сказал, что сначала увидеть их будет не так просто. Если он заметит кита, то объявит всем по микрофону нужную цифру, соответствующую циферблату воображаемых часов: 12 — это направление по курсу, 6 — корма.

Первые мгновения — одни из самых ценных и памятных. Гид называл «время» и все дружно, толкаясь локтями и бёдрами, поворачивались в нужную сторону, пытаясь разглядеть маленькую точку на горизонте. Тем, кому это удавалось радостно улыбались, что-то кричали своим друзьям и сразу же бросались фотографировать.

Видите кита? Он в самом центре кадра, чёрный фрагмент спины. Это я ещё сильно приблизил:)

Дальше было проще. Корабль набирал скорость и шёл туда, где гид замечал кита. Нам повезло, в этом районе было несколько китов и иногда удавалось подплыть к ним совсем близко. На фото одно млекопитающее прямо перед носом шхуны, другое слева от неё.

Полный восторг вызывали «китовые гейзеры», выпускаемые с звуковым эффектом. Благодаря этому мы сразу слышали и замечали с какой стороны плывёт тот или иной кит.

Как я понял, в этом регионе обитают два самых распространенных вида китов: горбач и малый полосатик.

В кадр ко мне попадал горбатый кит, получивший своё название из-за спинного плавника, формой напоминающего горб, либо от привычки при плавании сильно выгибать спину.

Длина тела взрослой особи: 14 метров для самок и 13 м для самцов. Самые крупные особи горбача достигают 17−18 метров, однако они редки. Средняя масса горбатого кита — 30 тонн.

Один раз мне удалось увидеть китовую улыбку. Голова взмыла над водой и через секунду исчезла под водой. Жаль резкости нет.

Ещё повезло заснять сразу двух синхронно выплывающих и погружающихся китов. Вот это как раз я в полосатой шапке их фотографирую.

А это мой кадр в данное мгновение.

С ныряющими хвостами они в синхроне уже немного сбились. Но, всё равно было красиво смотреть на ныряющих королей океана.

После китового фото сафари нас напоили горячим какао. Наши водители решили подремать перед новой дальней дорогой. Спят усталые игрушки… :)

Экскурсия всем очень понравилась. Будет возможность, обязательно поеду ещё, хочется лично увидеть и заснять китовый прыжок в полный рост.

Исландия — очень щедрая на впечатления страна. Единственный её минус - дорого...

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