Кутна-Гора и её знаменитая Костница

Татьяна Афанасьева

Исходив Прагу вдоль и поперёк, мы решили расширить географию и прокатиться по маленьким чешским городкам . Первым стал город с интересным названием Кутна-Гора, который переводится, как «объятья горы», но это не точно. От Праги он всего в 79 километрах.

- Как добраться без личного авто? Поезд R9 «Прага-Брно-Кралово Поле» отправляется с главного железнодорожного вокзала в Праге (hlavní nádrazí). Билет туда-обратно 385 крон на двоих без привязки ко времени (это около 1000 р.) Мы едем в 10.03, а в 10.58 уже на месте - в Кутна-Горе.



Прикольно, что на вокзале в Праге стоит пианино, и пассажиры постоянно музицируют. Знаете, какая композиция звучала в тот день кроме «Лунной сонаты» и «Собачьего вальса»? Главная тема из фильма «Реквием по мечте»... :)) В Костницу же едем, нечего расслабляться. Чтоб вы понимали, о чём я, прилагаю одну из вариаций.

Фото я сделала в другой день (часы выдают меня с потрохами), но мы же часто на вокзале тусили, и там всё время были стихийные концерты.

Приехав в Кутна-Гору, первым делом идём в Инфоцентр (Zámecká 279), где берём карту города и покупаем комплексный билет за 220 крон. Инфоцентр находится в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала (карта ниже). Билет включает посещение Костницы и ещё двух крутых мест - собора Святой Варвары (реально маст си) и Собора Вознесения Девы Марии (он поскромнее, но почему бы и нет?).

Костница в Седлеце - готический кладбищенский костёл, интерьер которого полностью отделан человеческими черепами и костями. На украшение ушло 40 тысяч скелетов! Для человека не подготовленного - это реально шок. Но так как мы уже видели костехранилища в Австрии, Франции и Португалии, то поверьте на слово - в Чехии самая поэтичная! В ней нет такой уж зловещей атмосферы, а если присмотреться к декору, то можно только восхититься чёрным юмором декоратора.

С чего всё началось? В 1278 году некий аббат привёз сюда землицы с Голгофы и рассыпал по кладбищу. Земля автоматически стала Святой, а все стали строчить завещания - хоронить только здесь. В чумные времена количество захоронений вышло из-под контроля! А в 1870 году был нанят резчик по дереву Франтишек Ринт, чтобы привести в порядок горы костей. :)) Ну, он и привёл. Даже люстру смастерил, фамильный герб местных ферзей изобразил и свой автограф из костей оставил.

Народ бросает монетки. Очевидно, чтобы вернуться :))





Кстати, для родителей, приехавших в Кутна-Гору с детьми, но желающими уберечь их от разного рода трэша, в 100 метрах от Костницы расположился Музей Лего (Zámecká 52, Sedlec). Можно устроить раздельные экскурсии - детскую и взрослую.





Увы, Йода отвернулся, когда я его фотографировала. Так бывает, когда делаешь фотки бесплатно и через забор :)

До поездки в Кутна-Гору я представляла унылый городок, главная фишка которого именно Костница. А оказалось-то чудо-чудесное, спрятанное в уютных холмах, цветущих деревьях и купающееся в любви жителей. В маленьких городках всегда такое чувствуется.

Кутна-Гора - родина «серебряной лихорадки»! Город основан в XIII веке, как раз в том месте, куда устремлялись средневековые добытчики серебра. Поэтому и самый красивый собор носит имя Святой Варвары - покровительницы горняков, в городе есть музей серебра и средневековая серебряная шахта, а местные жители приторговывают серебришком. У нас, кстати, есть своя история в тему...

Она связана с этим милым домиком с расписной синей дверью, которая неожиданно распахнулась нам навстречу. На пороге - столетний дед, на русском языке спрашивает, откуда мы сами? Из Тулы? Я знаю Тулу. Там большой оружейный завод. Ого, дед! Да ты знаток. Потом дед выносит нам картонную коробку, в которой лежат серебряные монеты, в том числе - с изображением Сталина, 1949 года. Трясущимися руками дед показывает нам пробу: смотрите, настоящее серебро! Мы ничего не покупаем, хотя очень хочется порадовать старика... Немного неудобно. Дед раскланивается нам с пожеланиями здоровья и говорит, что в Чехию надо приезжать чаще - каждый год! Красивая же страна. Даже не пытаемся спорить :)

Музей серебра «Градек» (Barborská 28/9) разместился в средневековой крепости. Заплатив 70 крон за взрослого и 40 крон за ребёнка вы не только посмотрите музейные экспонаты, но и, переодевшись шахтёром, сможете спуститься в серебряную шахту на глубину 50 метров. Честно скажу, наш бюджет был ограничен, поэтому музей был оставлен на будущее. Вдруг вернёмся?

Собор Святой Варвары (покровительницы горняков) - это абсолютный триумф готики. Мы зашли и тут же превратились в муравьёв... Это такая мощь! Описывать бесполезно, картинки скажут больше. Если будете там, не поленитесь подняться на второй этаж, чтобы рассмотреть оргАн, золочёных ангелов, купольные фрески и другие чудеса. Для коллекционеров объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО сообщу, что Собор Святой Варвары (1388—1558 гг.) туда входит. Причём вполне заслуженно.

Собор Вознесения Девы Марии основан в 1300 году, его называют Собором Света (зайдёте внутрь и всё поймёте!), и он также включен в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Необычные подарки Папы :))

Импровизированная келья посреди собора. Похоже, для привлечения верующей молодёжи :))

Жители Кутна-Горы вообще свободны от каких-либо шаблонов.

Обязательно возьмите в Инфоцентре карту города, чтобы не пройти мимо средневековый Каменный фонтан-колодец (Husova, 284 01 Kutná Hora), поставленный как символ богатства и благоволения Небес к жителям города. Говорят, к нему тянулись деревянные трубы от источника на целых 4 км (!), и у серебродобытчиков всегда была чистая вода. Сейчас обезвожен...

Каменный дом, или Дом Прокопа - 1499 года рождения. Один из немногих жилых домов, переживших Гуситские войны. Фронтон украшен многочисленными скульптурами. Здесь и Дева Мария с младенцем, и Адам с Евой, и древо познания, и два рыцаря, сражающиеся на турнире... Очень красивый дом. Адрес: Václavské nám. 183/26.

Чумная колонна (Šultysova, 284 01 Kutná Hora). Её возвели между 1713 и 1715 годами в память о чуме, унёсшей жизни нескольких тысяч человек. Так как колонна была изготовлена на средства горожан, а большинство из них были рудокопами, то их тоже изобразили на чумном столбе.

Живописный домик на Havlickovo namesti. Никакой истории про него у меня нет, но ведь хорош!

В этом году нам везёт на разные марафоны. С февраля беспрерывно «участвуем»! В Чехии застали Spartan Race - что-то типа «Гонки героев», испытание огнём, грязью и колючей проволокой. Спартан Спринт - 5 км и 20 препятствий, Спартан Супер 13 км и 25 препятствий, Спартан Зверь - 20 км и 30 препятствий. В Кутна-Горе гонки проходили в лесах-полях и по исторической части города. Участвовать мог любой желающий (плати и участвуй). Среди «спартанцев» были и откровенные доходяги, и реальные быки. Мы тоже немножко приобщились. Правда, без регистрации, бесплатно, на допинге и всего на одном этапе.

Да здравствует чешское «меню дня» за 8-11 евро и кутногорская пивница «Дачицкий», в которую мы зашли как бы на минуточку... и неожиданно остались! Пивница названа в честь местного Казановы и драчуна Микулаша Дачицкого, который полжизни пил, кутил и отцовское наследство прожигал, а потом вдруг остепенился и стал литератором. Точный адрес: Rakova 8, Kutná Hora.

В «Дачицком» мы попробовали кисленицу (суп в хлебе), кабаний гуляш с яблоком, брусникой, пряничными кнедликами и домашний фруктовый пирог. Ооо. Я даже сейчас пишу, а сама мысленно поднимаю бокал тёмного пива с портретом Дачицкого... Божественно вкусное место. Сохраняйте в закладки, чтоб не потерять.

В общем день на Кутна-Горе получился не таким уж и мрачным, в 18.00 мы сели в поезд и вернулись в Прагу.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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