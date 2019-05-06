Флоренция: архитектура, искусство и вино

Сергей Рубцов Продолжаем смотреть на Италию глазами тульского путешественника Сергея Рубцова . Сегодня в кадре - Флоренция! Есть свои впечатления об этом прекрасном городе? Обязательно делитесь в комментариях.

— Покинув Рим с его бесконечными очередями, я отправился дальше путешествовать по Италии, следующим городом в моем списке была Флоренция.

Кстати, долго выбирая на чем лучше кататься по стране, на арендованным автомобилем или общественным транспортом, я выбрал последнее. Конечно, это не дает полной свободы передвижения с возможностью заскочить куда-нибудь по дороге, но зато значительно экономит финансы и время. Особенно, если в качестве средства передвижения по стране выбрать поезд, который и привозит от города в город в 2 раза быстрее, да и снимет лишнюю головную боль по поводу поиска парковок, с которыми в некоторых городах очень большие проблемы.

От Рима до Флоренции в комфортном кресле поезд довезет менее, чем за 1,5 часа.

Я обычно в своих поездках бронирую недорогие отели, а иногда и хостелы, но при поездке по Италии мне хотелось вкусить больше местной атмосферы, поэтому в каждом городе я выбрал себе квартиру. Причем именно во Флоренции у меня было самое необычное место, во-первых, я впервые столкнулся с тем, что за все время не встретил хозяина жилья или хоть какого-то человека, который имел отношение к этом. Нахождение ключа мне прислали по ватсапу, там значился адрес недалеко от ЖД-вокзала, фотография коробочки возле входа в здание и пароль, которым это коробочка открывалась, внутри меня ждал ключ. Сама квартира находилась на крыше дома на площади Санта Кроче (вход справа рядом с людьми):

Про крышу это не преувеличение и с первого взгляда кажется чем-то ужасным и дешевым, но мне это доставляло огромное удовольствие, потому что каждое утро я завтракал на небольшой террасе с вот с таким видом на знаменитые терракотовые крыши:

Ну или сидел со стаканом (да-да, я извращенец) вина с видом на площадь Санта Кроче:

Но несмотря на то, что Флоренция является столицей Тосканы, рассказ мой будет не про вино, хотя без него отдых здесь представить просто невозможно, но для этого лучше брать машину и кататься по округе. Я же в первую очередь исследовал город и, в отличие от Рима, я посетил все достопримечательности, которые планировал. Визитной карточкой города, по которой можно с первой фотографии безошибочно узнать Флоренцию является знаменитый купол кафедрального собор Санта-Мария-дель-Фьоре:

Мне кажется, что каждый раз, как только он появлялся в моем поле зрения, так я обязательно делал фотографию.

При этом удивительно, что при все узнаваемости купола, в основном по фото издалека, я как-то не очень сильно представлял в целом его архитектуру, поэтому даже немного удивился, увидев его вблизи, почему-то мое воображение рисовало что-то другое:

Обожаю, когда архитектура заставляет тебя всматриваться в каждую деталь:

В сам собор можно попасть бесплатно, но вот если появиться желание подняться на колокольню или купол, то придется раскошелиться на 18 евро, для покупки билета. Есть один момент, даже при покупке билета, если заранее зарезервировать время на посещения купола, то вас внутрь не пустят, причем узнаете вы это, только отстояв часовую очередь, таких людей было достаточно:

Также надо понимать, что подъем на купол и колокольню осуществляется пешком и в обоих случаях предстоит преодолеть более 400 ступеней, поэтому для себя предварительно стоит решить готовый ли на такой подвиг в один день, либо стоит разделить на пару, тем более билет позволяет посетить все в течение 72-х часов. Лично мне кажется, что колокольня более интересно с точки зрения обзора, потому что с купола не видно главной городской достопримечательности Флоренции – самого купола ?? Фотография купола с колокольни опубликована выше, поэтому тут будет просто виды на город:

На последней фотографии виднеется еще одно знаменитое здание Палаццо Веккьо, бывшая резиденция герцога Козимо I Медичи, которая выделяется свое башней Арнольфо, любители творчества Дэна Брауна знают, что именно здесь хранится посмертная маска Данте автора «Божественной комедии»:

Палаццо Веккьо хоть и популярное место, но лично у меня оно не является визитной карточкой Флоренции, как описанный ранее собор Санта-Мария-дель-Фьоре, зато в этом списке однозначно есть один из самых узнаваемых мостов мира - Понте-Веккьо.

Это самый старый мост в городе, который не изменил свой внешний облик с 14-го века, из интересных особенностей можно отметить дома, которые расположены прямо на мосту. Там, где расположены небольшие окошки проходит коридор, соединяющий палаццо Веккьо в палаццо Питти. Как говорят, архитектор Джорджо Вазари построил его по заказу Козимо Медичи мог спокойно проходить из одного палаццо в другое, миновав зловонные лавки мясников, которые располагались на мосту. Сейчас мясников здесь нет, все больше продаются сувениры и ювелирные украшения, а еще это, наверное, самое людное место во всей Флоренции:

Упомянутый ранее палаццо Питти являлся главной резиденцией великих герцогов Тосканы Медич, а после и итальянских королей. Сейчас это самый крупный музейный комплекс Флоренции, хотя само здание, являясь выдающимся памятником архитектуры кватроченто, особого впечатления на меня не произвело:

Зато за ним располагается удивительный парковый ансамбль Сады Боболи. За вход придется заплатить денег, но любителям скрыться от жары в тени деревьев или просто прогуляться по парку место однозначно должно понравиться:

Парк площадь 4,5 гектара представляет собой настоящий музей под открытым небом:

Если продолжать тему искусства, то сложно найти какой-нибудь город в Италии, который не прячет в своих музеях какой-нибудь всемирно известный экспонат. Флоренция в этом плане не исключение, тем более она является колыбелью эпохи Возрождения.

Любителям искусства в первую очередь стоит отправиться в галерею Уффици, где можно своими глазами увидеть работы Микеланджело, Рафаэля или Леонардо да Винчи:

Одной из самых узнаваемых и популярных картин здесь является знаменитое «Рождение Венеры», думаю, что даже самый далекий от живописи человек где-то да видел данную работу Боттичелли:

Чтобы увидеть своими глазами другую всеми известную работу, отсылками к которой пропитана львиная доля сувенирной продукции не только во Флоренции, но и в целом в Италии, надо отправить в Академию изящных искусств. Именно здесь стоит оригинальная мраморная статуя Давида работы Микеланджело, но будьте готовы к толпе людей, которые облепляют его, не замечая другие не менее интересные работы:

Ну и не стоит забывать, что во Флоренции и на простых домах в каком-нибудь переулке можно увидеть что-то интересное:

После наслаждения прогулками по городу, знакомством со всеми архитектурными достопримечательностями, а также наслаждению произведениями искусства наступает время отправиться на площадь Микеланджело, наверное, самое лучше время для наслаждения закатом во Флоренции:

Здесь же можно провести и приятный вечер. Главное заранее запастись бутылочкой вкусного итальянского вина, взять немного свежих фруктов и сыра :-)

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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