Крымский мост, Гурзуф и компания

Татьяна Афанасьева

В первую неделю января мы проехали 3600 км, не считая «карусели» в Крыму. Маршрут был таким: Тула- Краснодар -Крымский мост-Керчь-Гурзуф-Массандра-Ай-Петри-Мисхор-Крымский мост-Таганрог-Тула. Расскажу немножко о наших впечатлениях…

— Йоххуу! Вот и он, великий и прекрасный Крымский мост. Мы пропилили 1450 км от Тулы, чтоб форсировав Керченский пролив по самому длинному мосту в России, промчав под его белоснежной аркой, наконец-то оказаться в Крыму и сказать: «Были, видели, гордимся». 19 км! Это всё равно, что над Тулой мост перекинуть и прокатиться.

А потом мы где-то около часа искали смотровую площадку с нормальным видом на мост. В итоге, побывав на трёх: горе Митридат, «хвосте» переулка Агломератчиков, где обитает местная нежить, и в крепости Керчь, могу сказать, что последняя впечатлила больше других. Правда, пришлось купить билет за 100 рублей с человека.

К билету бонусом шла мини-экскурсия по крепости — пока ехали к смотровой, нам показывали и рассказывали. Поразило, что фортификации XIX века замаскированы под холмы. То есть плывут вражеские корабли, а по ним как шандарахнут из обычного холма. Со стороны моря и не скажешь, что крепость. Просто «холмы с глазами» над Павловской бухтой.



Крепость: Керчь, ул. Рыбаков, 2. N 45°18.475' E 36°27.973'. На наш вопрос, а если бы мы сами с другой стороны к смотровой подобрались (чем мы собственно сначала и занимались), нам было сказано: «А тогда бы вас поймали и ноги оторвали!». Ужас какой…

Про Керчь рассказывать не буду, был детальный гульбарий в 2016-м. С тех пор в городе мало что изменилось. Мемориал и лестница на горе Митридат находятся сейчас на реконструкции. Набережная по-прежнему выглядит по-сиротски. Дороги в ужасном состоянии. В общем, не такими я себе представляла «Золотые ворота Крыма».

А вот в Гурзуфе мне понравилось всё — узор прибрежных скал, Медведь-гора, пьющая море, шорох розовой гальки, сосны, спящие на набережной старые домики, упрямо взбирающиеся по узким улочкам, увитым виноградом и :))) котами… Кстати, в своих симпатиях к Гурзуфу мы совпали с Пушкиным, Чеховым, Шаляпиным, Коровиным, Серовым, Рахманиновым, которые бывали тут с превеликим удовольствием.

Ловите лайфхак! Чтобы забронировать жильё через Booking.com в непризнанном Крыму, надо поставить галочку в строке «Я путешествую по работе». И тогда всё, что захотите! Даже номер «аля Стас Михайлов», как у нас, в двух шагах от моря. В Гурзуфе мы жили в уютном пансионате среди сосен, с видом на Аю-Даг, мангально-кальянной площадкой и смачными шлепками каши «Артек» на завтрак, заплатив 2800 р./сутки за двухкомнатный люкс.

Есть версии, что происходит на фото? Сразу скажу, Саурон тут не при чём. Наблюдали с балкона рано утром…

В Гурзуфе посетили дачу Чехова. Не потому что одержимые поклонники творчества, а потому что хотелось окунуться в атмосферу «Здесь жил и творил» и понять, почему именно здесь — в Гурзуфе?



Скромно, но душевно. Маленький белый домик с синей калиткой, прилипший к подножию скалы, личная бухта и терраса с видом на рассвет. При входе огромный кипарис, которому все говорят: «Здравствуй, Антоша» (так уж повелось). Две комнаты отданы под выставку старых фотографий, в третьей — предметы, мебель, книги, дух времени, но смотреть можно только через окошко.



К слову, у Антон Палыча было два дома в Крыму, чудодейственный воздух которого врачи прописали ему для борьбы с туберкулёзом. Тот, что в Ялте, он называл тюрьмой, тот, что в Гурзуфе — убежищем. Первый строил с нуля, второй купил у местного татарина за 3000 рублей (корову можно было купить за трёшку). Ялтинский завещал сестре, гурзуфский — жене. Всем остальным он оставил бессмертные произведения. Экскурсовод постоянно унижала нас незнанием творчества. :))) «Ну, «Степь"-то, надеюсь, все читали?! На мой взгляд, это лучшее у Чехова». Лучше бы про «Вишнёвый сад» спросила или «Каштанку».

Личная бухта.

Адрес дачи Чехова: Гурзуф, ул. Чехова, 22. Входной билет 200 рублей. Любопытно, что хибара с полотнищем «Дача Чехова» совсем не дача, хотя многие художники рисуют именно её, выдавая за оригинал. Дача рядом, там где высоченный кипарис-Антоша (на фото слева). А хибара всего лишь ориентир для тех, кто пытается увидеть писательский домик с корабля.

Благодаря навигатору и живущей в нём Оксане, в Массандровский дворец мы ехали по старой горной дороге, с одной стороны нам подмигивало море, с другой тянули руки-ветви дубы и грабы, увитые диким плющом. Сказочность разрушил мужик, который на въезде срубил с нас 100 рублей за парковку и выписал квитанцию советского образца.



Дворец императора Александра III и парк вокруг него роскошны. В несезон поток простолюдинов спадает, и это даёт шанс фланировать без суеты, наблюдать соек-пересмешниц прямо на парковых дорожках и фотографироваться с пышногрудыми сфинксами без унизительных очередей. Все уличные развлечения бесплатны. А вот любование интерьерами уже будет стоить денег — 350 рублей. Музей работает с 9.00 до 19.00.

Массандровский завод вин основал князь Лев Голицын. Тот самый, который если приезжал куда, то кутил с размахом, :))) и подливал винишко даже детям. Сейчас завод выпускает 60 марок марочных и ординарных вин. При нём есть фирменный супермаркет, куда заходишь в здравом уме и памяти, а выходишь с тележкой, нагруженной кагорами, хересами, мадерами, портвейнами и фобией спиться сразу за воротами. Открыли для себя новые вкусы. Топ-5 с убыванием восторгов: «Ореанда Херес сухой», «Жемчужина Массандры», «Мадера Крымская», «Лакрима Кристи», «Ай-Серез».



Адрес завода и супермаркета при нём: Массандра, ул. Винодела Егорова, 9. Магазин работает с 10.00, летом до 21.00, зимой до 19.00. Экскурсии (300 р.): 11.00, 13.00, 15.00, 17.00. Дегустации (450 р.): 11.50, 13.50, 15.50, 17.50.

Что тебе подарить? Гору или сертификат в тренажёрку? Князь Феликс Феликсович Юсупов реально подарил гору Ай-Петри своей жене Зинаиде. Правда, позже большевики подарок аннулировали. Гора должна принадлежать народу.



Высота Ай-Петри — 1234 метров. На верхнее плато есть три пути: лезть самому, не жалея железных башмаков, подняться на канатке из Мисхора (400 р. в одну сторону, первый вагон в 10.15), приехать на машине по трассе Ялта-Бахчисарай, посетив по дороге водопад Учан-Су и «Серебряную беседку» батюшки-царя. Мы выбрали последний вариант. Причём не на своей машине — пожалели и себя, и её.



Недалеко от канатки тусуются «гиды»: «Мы не мошенники. Всё сделаем в лучшем виде, всего за 500 р. — с экскурсией, двумя остановками, привезём в Охотничье, оттуда до канатки 2 км прогуляетесь, любуясь пейзажами, спуститесь уже на ней». Хороший план!



Главное, помнить, что наверху на 10 градусов ниже, чем на побережье, в туман лучше не подниматься — ничего не увидите, в сильный снегопад бывает до 5 метров снега. В принципе в совсем мерзкую погоду вас туда и не повезут. Всем гор и Ай-Петри! ;)

Знал бы князь, насколько распояшется народ на «его горе». Порабощение сов, надругательство над кабанами, сверхкреативная сувенирка…

Честно говоря, я представляла, что мы поднимемся на Ай-Петри, а там дичь, ветер, крошечная площадка канатной дороги и одинокая заиндевевшая сосна у края пропасти. Как же я удивилась!

На плато оказался целый посёлок — то самое Охотничье, которое нам обещали таксисты. С гостевыми домами, кафешками, базой проката, парковкой, парой смотровых площадок, мемориалами в честь партизан и в честь геодезистов, а по соседству ещё и радиолокационные станции. Количество людей и машин увеличивалось с каждым часом!

Насладиться зимней сказкой и тишиной можно было только прилично отойдя от Охотничьего.

На Ай-Петри большой выбор кафешек с традиционной крымско-татарской кухней. В меню: лагман, шурпа, плов, ещё много разного и вкусного. Нас заинтересовали янтыки. Звучит так смешно! Кадык, кирдык, янтык… С татарского «янтык» переводится как кособокий, кривобокий.

По сути янтык почти как чебурек. Только жарится не во фритюре, а на сухой сковороде. При этом получается сочным, нежным и кособоким, конечно же. Чаще всего для начинки используют мясо и сыр. Бывает, что и зелень добавляют. Стоит 200 р. Шурпа, лагман, плов идут по 250 р. Как сказал Рустем, у которого мы столовались: «Всё вкусно, дёшево и порции, как у мамы!»

Цены вполне адекватные, если учесть, что мы на вершине горы.

С горы в Мисхор мы спустились около 16.00, погуляв в общей сложности пять часов.





Мисхор или Кореиз? Даже местные путаются, где один, а где второй… Мы забронировали домик в Мисхоре, а через 200 метров от него был Юсуповский дворец с фактическим адресом в Кореизе, но стоило прогуляться до ближайшего сельпо, и там опять был Мисхор.



Юсуповский дворец — самый таинственный дворцово-парковый комплекс Крыма, бывшая госдача № 4. В него и сейчас пускают не всегда и не всех, дворец принадлежит Управлению Делами Президента Российской Федерации. Нам посчастливилось, в тот день была экскурсия. К нашему приезду во дворец вселили воскового Сталина — в тот самый кабинет времен Ялтинской конференции, а в ослепительной Белой столовой, сохранившейся со времён князя Юсупова, стояла новогодняя ёлка. Самые испуганные львы Крыма, лишившиеся изумрудных глаз сразу после революции, стояли при входе и всем своим видом говорили нам: «Вы тут поосторожнее…»



Адрес дворца: Кореиз, Парковый спуск, 26. На официальном сайте написано: «Здесь принимали царскую семью Романовых, давали прием Президенту Франклину Рузвельту, Премьер-министру Уинстону Черчиллю, а сегодня мы ждем вас». Надо ехать!

Неплохой вид на Юсуповский дворец, Мисхор/Кореиз и зубцы Ай-Петри открывается со смотровой площадки Мачтовой скалы, где возвышается «Ленин в золотом» (Кореиз, Севастопольское шоссе, 27).

Дальше по плану был Таганрог!

«Капитан Титаника приказал затопить судно, когда узнал, что их сносит течением к Таганрогу». («Наша Раша»). Мы поехали туда добровольно!



В Таганроге не было и намёка на новый год, украшен был только интим-магазин «Эрос» и пара-тройка домов. Дороги сверкали ямами с грязевой жижой, машины плевались ею в прохожих, а напротив парадной лестницы к морю внезапно остановился товарняк!.. Таганрогские собаки планомерно укладывают говно вместо газонов, а местное управление культуры явно не долюбливает старую застройку. А зря! «Золотое Кольцо России» можно было бы продлить до Азовского моря, благодаря реставрации Таганрога. Его старина великолепна. Один музей Музей Градостроительства и быта чего стоит (ул. Фрунзе, 80, самое первое фото).

Римляне называли его Меотийским болотом, татаро-монголы — Рыбным морем. Для нас оно — Азовское. Мелкое и печальное. Ради него мы собственно и зарулили в Таганрог. Нашли знаменитую Каменную лестницу, прошли 188 ступеней, торжественно спустились на пляж с разноцветным ракушечником и минут двадцать смотрели, как серые волны наползают на берег, напоминая помехи в чёрно-белом телевизоре. Самое неприглядное море из тех, на которых мы были. Но и не такое чудовищное, как я себе рисовала.

«Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин и плохое настроение», «Питаться в одиночку так же противоестественно, как срать вдвоем!», «Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью». Интересно, что сказала бы Раневская, узнав, что её цитаты давно перекочевали в статус соцсетей и стендап. Что-нибудь про жопу-игрунью, думаю. :)))



У меня так себе память на биографии. То, что в Таганроге родился Чехов, я помнила, а вот то, что там родилась Фуфа Великолепная (так звали Раневскую близкие люди), совсем нет. Ловите самые важные адреса: ул. Фрунзе, 10 — дом и памятник «королевы второго плана»; ул. Дзержинского, 140 — пиксельное граффити с шикарной цитатой; пер. Тургеневский, 24 — кафе «Фрекен Бок», чтоб плюшками побаловаться. А ещё в конце августа (Раневская родилась 27.08.1896) в Таганроге проводят «Зонтичное утро или культурное потрясение», можно прийти в шляпе, с зонтиком и врождённым цинизмом.

При нашем знакомстве шёл дождь, которые помыл и нас, и Фуфу.

Понятно, что как родина великого русского писателя Антона Павловича Чехова, Таганрог на каждому шагу обращается то к его биографии, то к его творчеству. Забавно угадывать, какое произведение какая скульптура иллюстрирует. Можете тоже поупражняться ;)

Ул. Октябрьская, 9.

Ул. Александровская, 100.

Новая Чеховская набережная (территория санатория «Тополь», ул. Социалистическая, 170).

Пушкинская набережная (47.2135346,38.9387235). Источник этого фото travelask.ru

Наша встреча с Таганрогом была очень короткой. Может, поэтому он провожал нас косым моросящим дождём. Представляю, что сказала бы Раневская, не скупясь на выражения :)))) А уже через 11 часов мы были в Тульской области. К нашему приезду выпал снег! Или, возможно, мы привезли его с вершин Ай-Петри :) Чудеса.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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