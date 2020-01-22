Путешествие к далеким берегам: Манила и Палаван

Екатерина Петрова *Goldberry Соскучились по солнцу, морю, дефиле купальников и экзотике? Екатерина Петрова Goldberry и её замечательная семья предлагают заглянуть на филиппинские острова. Оказывается, и с тремя детьми можно активно и интересно путешествовать.

— В западной части Тихого океана расположилось более 7 тысяч мелких и крупных островков, носящих одно красивое название — Филиппины. Эти острова всегда манили туристов невероятными пейзажами, комфортными и чистейшими пляжами, оригинальными традициями и кухней, богатым и разнообразным подводным миром, и неповторимыми достопримечательностями.

Филиппины включают 7 641 остров, но только около 2000 из них населены.

Большинство международных рейсов прибывает в столичный аэропорт Ниной Акино. Туристы обычно сразу отправляются на стыковочный рейс на выбранный ими остров или начинают маршрут по нескольким островам, игнорируя столичный регион. Но мы решили задержаться на несколько дней и познакомиться с городом и островом Лусон поближе.

Столица Филиппин — город Манила — представляет из себя конгломерат из 18 городов, образующих единый мегаполис.

Перефразируя «Бриллиантовую руку» можно сказать, что Манила — город контрастов, где по соседству расположились трущобы и шикарные небоскребы, офисы крупных корпораций в деловом центре и тележки торговцев прямо посреди проезжей части в вечной манильской пробке.

Преодолев некоторые сложности перемещения между терминалами аэропорта, мы получили прокатную «Toyota Innova» и въехали в ту самую, вечную манильскую пробку.

И тут нет преувеличений. Для сравнения: плотность населения Москвы около 5 тыс. чел/кв.км., а плотность населения Манилы около 50 тыс. чел/кв.км. Умножьте московские пробки на 10 и сможете представить себе этот автомобильный ад.

Манила пытается бороться с количеством автомобилей на дороге, но пока получается плохо. Даже ограничение на движение в определенные дни в зависимости от номера автомобиля не помогает. Например, по понедельникам запрещен въезд автомобилей, у которых номер заканчивается на 1 и 2, во вторник — у которых на 3 и 4 и так до пятницы (9 и 0). Запрет действует с 7 утра до 7 вечера. Особую пикантность этому правилу придает то, что в разных городах дни запретов меняются. Богатые люди заводят по два автомобиля, чтобы обходить запрет. Бедные пользуются трициклами и «джипни», количество и манера движения которых, только усугубляет траффик.

С бюджетным жильём для туриста в Маниле проблем нет. Мы поселились в довольно уютном кондоминиуме. К квартире прилагались: место на охраняемой парковке, общий бассейн и детский бассейн, детская горка, тренажерный зал и баскетбольная площадка.

В квартире нас встретила чистота, порядок и жуткий холод. Кондиционеры работали на максимальной мощности. Оказалось, филиппинцы очень холодолюбивый народ. При чем настолько, что «замораживают» свои квартиры, офисы, такси, автобусы, торговые центры до 17 градусов. Конечно, у европейцев от таких перепадов (после градусов эдак 30 на улице) сопли текут, и температура поднимается, но филиппинцы довольны.

Опытный турист (а мы, наверное, уже можем причислить себя к таковым) первым делом заботится о ночлеге и питании. Конечно, проблема завтраков перед нами не стояла: в квартире имелась кухня, а на местных рынках и в супермаркетах фрукты и прочая снедь продавалась в изобилии.

А вот об обедах надо было позаботиться. Львиная доля общепита Манилы представлена сетями фастфудов. Это и привычный нам Макдональдс (из необычного — в меню есть рис и бургер, который можно заказать в виде котлеты без хлеба), и не добравшаяся к нам сеть блюд из курицы JoliBee, и сети пиццерий типа PizzaHut и PapaJonh.

Но фастфуды нужны на крайний случай, а вот рыба и морепродукты в морской стране — просто must have! И Филиппинам тут есть чем удивить и восхитить.

Многообразие рыбы: от марлина до тунца, мурены и лапу-лапу, тысячи видов морепродуктов: осьминоги, кальмары, крабы, лобстеры, морские ежи, водоросли, устрицы…

Да и эту милую морскую «улиточку» можно употребить в пищу.

Если, конечно, случайно не посмотреть в её глазки, а то захочется выпустить на волю.

Разобравшись с житейскими проблемами, отправляемся исследовать город.

Для начала выбрали практически «стандартный» для посещающих Манилу — парк Рисаль. Парк находится в центре города, так что заодно и к трафику решили привыкнуть.

История создания парка связана с историей становления независимости Филиппин. Для каждого филиппинца он имеет особое значение — это не просто очередная достопримечательность или зона отдыха, а важный символ победы в борьбе за свободу от гнета колонизаторов. Назван парк в честь национального героя и писателя Хосе Рисаля, чья казнь послужила катализатором филиппинской революции.

Парк оказался довольно большим и красивым. Он разбит на несколько тематических зон: Японский Сад, Китайский Сад, большой фонтан, галерея героев и другие. В парке несколько искусственных озер, множество ухоженных зеленых лужаек и невероятное количество тропической растительности.

Всё утопает в зелени и цветах, везде уютные лавочки, дорожки и беседки.

Мы прогулялись по парку, много раз отказываясь от предложений местных зазывал организовать нам экскурсию в старый район Интрамурос.

Полюбовались китайским и японским садом, огорчились от того, что сад орхидей и павильон бабочек был закрыт. А затем отправились в океанариум.

Океанариум Manila Ocean Park — это полноценный развлекательный и образовательный комплекс, на обширной территории которого (8 тыс. кв. м, что превосходит даже площадь знаменитого «Подводного мира Сентозы» в Сингапуре), живут сотни видов рыб, морских и сухопутных млекопитающих, рептилий и птиц.

Мы практически во всех поездках стараемся попасть в океанариумы. Ну как в морской стране не полюбоваться на главных её обитателей?! Да и тайны подводного мира всегда притягивали и взрослых, и детей.

Океанариум Манилы сумел впечатлить нас, казалось бы, уже искушенных любителей подводной красоты. Коллекция морских обитателей океанариума потрясает. Около 14 000 морских существ 277 видов! В основном коренные обитатели Филиппин и Юго-Восточной Азии.

Манильский океанариум — это потрясающее путешествие по водным глубинам. Он состоит из семи секций и содержит 3000 кубических метров морской воды. В центре океанариума находится главная достопримечательность — изогнутый на 220° пешеходный тоннель с захватывающим подводным видом на удивительных морских существ, плавающих над головой.

У некоторых из них забавные азиатские лица (которые лицами-то и не являются — это рот и дыхательная система ската, а глаза с другой стороны его головы)!

Обязательным местом к просмотру является выставка медуз. Тут представлено много видов которые под музыку со световыми эффектами парят в своих аквариумах.

Наш комплексный билет предполагал посещение серпентария с таинственным названием «Выставка мировых ядов». И всевозможная жуткая ползучая фауна предстала перед нами во всей красе.

Лягушки, насекомые, змеи, ящерицы. Мы часто не понимаем и боимся их, но на выставке мы поразились, какими специфическими механизмами они обладают для конечной цели — выживания.

Некоторые обитатели своим ярким окрасом предупреждают о своей ядовитости.

А другие, как эти палочники, умеют сливаться с окружающей средой. На протяжении всего путешествия потом казалось, что они прячутся в листьях каждого дерева.

Несмотря на название выставки, многие экспонаты жуткими не были. Вот ящерица, похожая на мини-дракончика, мирно дремлет в тишине и полумраке.

Эта, словно специально позирует, удивляя необычным цветом и узором кожи.

А эти ребята выглядят так, будто выпустили лучший хип-хоп альбом года.

Но на них уже успели сделать кавер-версию.

Следующий день мы посвятили исследованию одного из курортов, расположенных в сотне километров от Манилы — заливу Субик-Бей. Из Манилы в Субик ведет платная магистраль, после въезда, на которую пробка рассосалась и мы добрались практически без задержек.

В Субик-Бей до 1991 года располагалась крупнейшая морская база США в Тихом океане. Потом началось извержение местного вулкана и американцев засыпало пеплом. Теперь тут местный курорт. С вполне приличным «розовым» пляжем и большим надувным аквапарком. В реальности песок оказался серым от вулканического пепла, а розовым на пляже были зонтики и лежаки.

Дети опробовали батутные горки, а мы расположились под зонтиками пляжа.

Вода, конечно, далека от идеала, но мы и не рассчитывали на «небесную лазурь» в городской зоне. Для райских пейзажей у нас были запланированы райские острова.

А еще в Субике нас привлекало детское сафари. Оно почти как настоящее, только не страшное. А проходит это сафари в зоопарке с созвучным названием «Zoobic». Вначале посетители осматривают вольеры и клетки с животными.

И здесь хочется выделить двух «кошачьих».

Во-первых — бинтуронги. К кошачьим они, конечно, не относятся. Только народная молва именует его «кошачьим медведем» из-за внешнего сходства строения тела с кошачьими и манерой передвижения по земле как у медведя. Это млекопитающее семейства виверровых отряда хищных, единственный вид монотипного рода Бинтуронги.

А во-вторых… тут нужна барабанная дробь… за двойными решетками мы обнаружили бенгальскую кошку. Причем, похоже, домашнюю разновидность. Так и хотелось спросить — за что вас так, ребята. Но их суровые взгляды отвечали нам безмолвно. Единственное разумное объяснение — подготовить туриста к последующей опасности. Если так защищаются от домашней кошки, то что ждет на сафари с тиграми?!

А сафари на контрасте оказывается детским. Зарешеченный джипни ревя движком и подбрасывая туристов на ухабах въезжает на огороженную небольшую территорию с тиграми, а работники зоопарка зовут животных. По именам зовут! Те послушно прыгают на крышу джипни за куском курицы, просовывают морду к прутьям решетки и как-то театрально рвут мясо. Ну ни дать, ни взять домашняя кошка играет с веревочкой! Кстати, с желающих берут плату за возможность покормить тигров курицей, но на деле заплативший просто сидит рядом с дрессировщиком, который и даёт хищнику мясо.

Фотка тигровоза взята из интернета, туристов к тиграм, естественно не пускают. Вернулись домой мы уже затемно. Хотя «затемно» тут начинается в 6 вечера.

А на следующий день нас ждало серьезное испытание — подъем к кратеру вулкана Тааль!

Вулкан Тааль — один из самых маленьких (высота всего 260 метров), но и самых опасных вулканов в мире, расположен на вулканическом острове в озере Тааль.

В кратере вулкана находится еще одно озеро. В общем, озеро в кратере, который в свою очередь находится в озере в кратере (ребята из west coast customs поймут).

С 1572 года вулкан извергался более 30 раз, Самое страшное извержение произошло 30 января 1911 года. Извержение происходило не только из вершинного кратера, но и из кратеров на склонах горы. Слой грязи толщиной до 80 метров, сопровождаемый потоком ядовитых вулканических газов, уничтожил людей и дома на расстоянии 10 км. Погибло более 1300 человек.

Чтобы попасть на вершину вулкана, нужно преодолеть тропу, которая называется Daang Kastilla. Нам предстояло пройти около двух километров и подняться по высоте метров на двести. Кажется, это не сложно? Но Леониду на этот момент было меньше 2х лет. И часть пути он ехал верхом на папе. (А изнеженные туристы предпочитали заплатить за лошадь).

В нижней части тропы нас одолевала пыль, а в верхней нужно было внимательно смотреть под ноги — во многих местах она обходила участки, из которых вырывались горячие газы. Вулкан и сейчас живет своей невидимой жизнью.

Еще немного и мы на вершине кромки кратера. Фиксируем триумфальный момент у стелы с названием вулкана, любуемся видами, а затем отдыхаем под навесами и собираемся с силами для спуска. Дети были очень впечатлены пешим подъемом к кратеру. С интересом расспрашивали нас о мини-кратерах по пути к вершине, а дома потом смотрели на «дискавери» тематические передачи.

И это лишь один из многих вулканов, расположенных у западного побережья филиппинского острова Лусон. Все они составляют знаменитое Тихоокеанское огненное кольцо — цепь вулканов, окружающих самый большой океан нашей планеты.

И огненное кольцо снова напомнило человечеству о скрытой силе нашей планеты! В момент написания этого гульбария произошло новое извержение вулкана Тааль. 12 января 2020 года вулкан выбросил столб пепла на высоту одного километра. А 13 января произошел выброс лавы. Население эвакуировано в радиусе 18 км. Добавлю свежее фото с информационных источников.

Сейчас кажется невероятным, что мы совсем недавно наблюдали тихие и спокойные пейзажи этого грозного «малютки». Увы, красивое извержение имеет некрасивые последствия — всё вокруг засыпано пеплом (который в дождь превращается в цемент), растительность выгорела и восстановится не скоро.

Безусловно, остров Лусон богат на достопримечательности. Это и знаменитые рисовые террасы, и вулкан Пинатубо и озеро Лагуна-Де-Бей, и многие другие. Но идея провести половину отпуска в автомобиле по пути к ним и обратно нас не впечатляла. Да и на других островах есть на что посмотреть.

Итак, на следующий день мы готовились к вечернему рейсу на уютный, в меру компактный и гораздо менее загруженный транспортом остров Палаван.

Мы выехали в аэропорт заблаговременно, и к регистрации успели вовремя, но конечно не смогли избежать «радости» ожидания своего рейса в четвертом «домашнем» терминале Манильского аэропорта, который по легендарной филиппинской традиции был задержан на 2 часа. Хорошо, что мы штудировали форумы и знали об этой особенности аэропорта — обратный рейс Палаван-Манила выбирали с большим запасом времени, чтобы успеть потом на пересадку до Москвы.

Не забыли о любви филиппинцев к холоду? О, да! В весьма небольшом зале ожидания работали десятка полтора кондиционеров. Пригодились теплые свитера!

В аэропорт Пуэрто-Принсесы мы прилетели поздним вечером и весьма уставшие. Аэропорт находится совсем рядом с городом, так что можно было бы добраться до ночлега на джипни.

Слово «джипни» пошло от названия автомобильной марки Jeep. На базе именно этих автомобилей, в результате «гаражной» переделки появились первые экземпляры этого транспорта. Их резали, удлиняли, красили и украшали. В результате джипни стал одним из символов и достопримечательностей Филиппин.

Но нам предстояло путешествие по всему острову, и аренда машины оказалась предпочтительнее. Прямо в аэропорту мы получили Тойоту Фортунер. Он оказался новеньким и за тюнингованным по-филиппински. Затемнены были все стекла включая лобовое. Причем так, что ксеноновые лампы в фарах были не в силах нормально освещать дорогу в темноте! Днем это, конечно, радовало, но несколько ночных поездок добавило мужу седины в волосах.

Утро мы начали с визита в Сити Колизеум для получения пермита (разрешения) на посещение подземной реки. (Если не хочешь переплачивать турагентствам — о пермите надо позаботиться заранее).

В Сити Колизеуме можно полюбоваться на гигантскую жемчужину. Владелец сокровища нашел его в море десять лет назад после шторма. Рыбак обнаружил, что якорь его лодки застрял, зацепившись за что-то на дне. Нырнув он увидел, что он зацепился за большую раковину, и поднял якорь на поверхность вместе с раковиной. После чего, огромная жемчужина, оказавшаяся внутри раковины, стала для него талисманом, который он хранил под кроватью целых 10 лет.

До недавнего времени простому филиппинскому рыбаку не приходило в голову выяснить, сколько она может стоить. Только когда в его доме произошел пожар, рыбак, перевозивший свои вещи в другое помещение, показал жемчужину сотруднику туристического ведомства Филиппин в городе Пуэрто-Принцесса. Жемчужина, получившая название «Пуэрто-Принцесса», весит 34 кг. представлена публике в городском холле. Власти Пуэрто-Принцесса предлагают оставить ее в городе для привлечения в него туристов. Примерная стоимость жемчужины 100 000 000 долларов.

Спросите у ребенка: «Что такое лето?» Несомненно, одним из первых ответов будет: «…бабочки». В Пуэрто-Принсесе есть чудесный сад, где можно полюбоваться на этих красивых насекомых. Здесь представлены различные виды бабочек, обитающих в Юго-Восточной Азии. Это действительно волшебное место, где все напоминает сказку и может заставить Вас на некоторое время забыть о внешнем мире.

Потом мы гуляли по набережной, которая называется Bay Walk. Ехать туда нужно ближе к вечеру, именно тогда там начинается жизнь, открываются многочисленные кафешки, гуляют дети и взрослые, катаются на велосипедах-трициклах. Зато днем можно в уединении полюбоваться красотами залива.

Отдохнув в коротких поездках по Пуэрто-Принсесе, на следующий день мы отправились по живописной дороге до Подземной реки. Потрясающие виды, почти безлюдные, дикие джунгли сопровождали нас все 1,5 часа поездки.

А еще в каждом поселении по пути встречались баскетбольные площадки. Вот ведь природа пошутила — филиппинцы, средний рост которых составляет 163 см для мужчин и 152 см для женщин, обожают игру для высоких. В самом глубоком захолустье, у сарая с козами и коровами, на кладбище, на третьем этаже «картонной» трущобы, даже на проезжей части дороги можно увидеть баскетбольное кольцо.

Подземная река Пуэрто-Принсеса считается одной из самых посещаемых природных достопримечательностей Филиппин. А также одним из 7 новых чудес света. Кроме этого, она официально признана самой длинной подземной рекой в мире. Несмотря на то, что путь до этой достопримечательности Филиппин отнюдь не близкий, туристы все же едут сюда толпами. Подземная река Пуэрто-Принсеса располагается на острове Палаван, примерно в 50 км от одноименного города — Пуэрто-Принсеса, хотя свое начало она берет близ города Сабанг.

На подъезде к Сабангу справа словно из ниоткуда вырастают огромные скалы. Мы доехали до самого конца асфальтовой дороги возле причала. На пирсе стоит здание, в котором нужно показать пермит и оплатить экологический сбор, затем отправляемся к будке лодочников и оплачиваем лодку.

Местные лодки называются «банка». Они имеют довольно причудливую систему стабилизации на волнах, используя для этого конструкцию из связанных между собой бамбуковых стеблей.

При посадке в лодку всем пассажирам необходимо надеть спасательные жилеты. Ленькин жилет мы купили еще в России, т.к. опасались, что на лодках таких маленьких жилетов не будет. И не зря — даже Лизе с Ваней жилеты были велики.

Короткая поездка на лодке — и мы высаживаемся на пляже, откуда до входа в подземную реку ведет короткая тропа по джунглям. По дороге любуемся местными варанами и обезьянками.

Далее надеваем каски, получаем инструкции не открывать рот в пещере, т.к. с потолка пещеры капает вода с экскрементами летучих мышей… Аудиогид сообщил, что в этом помёте обнаружили пару новых химических соединений, ранее неизвестных науке. А также назвал это словом, известным с момента появления разговорной речи.

Затем ожидаем свою лодку на реку. Грузимся, и экскурсия начинается. Длина открытой судоходной части реки составляет около 8 км (дальше недостаточно кислорода для дыхания), но туристов возят только на один км. Лодки без мотора и одному гребцу (он же гид) было бы весьма нелегко катать туристов на столь далекое расстояние.

Лодка медленно и степенно плывет в темноте и безмолвии пещеры. Гид иногда подсвечивает какие-то места (сталактиты, сталагмиты и наросты на стенах пещеры) и рассказывает, на что они похожи. Аудиогид сообщает подробную информацию об этом чуде природы.

Мы запаслись мощными фонариками и тоже высвечиваем диковинные скульптуры, пещеры и гроты.

Скульптурам даны названия: «Дженифер Стоун», «Сердце банана»… Периодически мы встречали другие лодки с пассажирами, все приветливо махали друг другу.

Встречаются целые залы (по-другому и не скажешь)! Потолок достигает 80 метровой высоты! Стены — 140 метров в ширину. Карстовые наросты фантастической формы выступают в виде великолепных украшений.

С помощью мощных фонарей, можно увидеть тысячи летучих мышей, живым ковром свисающих на потолках коридоров. Это тоже добавляет немного острых ощущений. Говорят, их более 40 тысяч особей.

Впечатления от мощи и величия природы, просто потрясающие! После экскурсии мы отдыхали на пляже Сабанга. Уютный пляж, с несколькими кафешками и отельчиками.

Лодки к подземной реке ходят до 3 часов, так что вечером их тарахтение отдыхать не мешает. А фотографии на их фоне получаются очень летними и тропическими.

Ну и, конечно, мы не обошли вниманием сувенирные лавочки. Туристы мы в конце-концов или нет?! Маска-солнышко, которая символизирует красоту и культуру Палавана, теперь будет напоминать нам об этом ярком путешествии.

На следующий день мы отправились на дикий пляж у деревеньки Напсан. По Южной трассе от столицы острова туда ведет 53 километровая дорога. Местами новая и гладкая…

… а местами — в процессе стройки.

В неторопливом обсуждении красоты местной природы по дороге на пляж, я сказала в шутку — «…Давно мы ящериц и змей не встречали по дороге…». Спустя минуту-другую за поворотом наблюдаем картину: змея гонится за ящерицей, перебегающей дорогу. Наверно, нужно было покупать в этот день лотерейный билет?

На самом деле, дорога проложена здесь совсем недавно, и обитатели джунглей часто на ней встречаются. На деревьях, растущих вдоль обочины мы заметили летучих лисиц.

Добравшись до поселка Напсан примерно на 53-м километре, напротив школы можно найти простенький местный ресторан. Тут в окрестностях есть 4 пляжа. Известны названия двух из них — «Боракай» и «Киао». Но ввиду их «дикости», нет ни единого указателя как к ним добираться. Остается только спрашивать у местных улыбчивых прохожих где пляж или искать на навигаторе.

Мы проехали чуть вперед по дороге и, не доезжая моста, оставили машину на обочине. Грунтовая дорога к пляжу была, но узкая и заросшая кустарником, а джип новый. Расстояние до пляжа от трассы совсем крошечное — метров 200−300 и мы прошли его пешком. Наградой были безлюдные километры песка и океана!

Безлюдные, но не безжизненные. Толпы крабов разбегались от нас, прятались в песке и волнах и это было фееричное зрелище.

Что-то первобытное просыпается в душе, когда находишься на таком вот диком пляже. Ветви деревьев, пальмы полные кокосов, гладкий, нетронутый песок, на который накатывают волны. Этим можно любоваться часами.

Шикарно проведя время и не дожидаясь темноты (помните про тонировку автомобиля филиппины-стайл?), мы отправились в обратный путь.

А вечером мы собрались на интересное природное шоу — шоу светлячков. Оно «проходит» совсем недалеко от Пуэрто-Принсесы в местечке с названием Ивахиг.

Не знаем, то ли это рекламная подсветка, то ли просто желание красиво оформить участок трассы, но по пути нам встретились такие вот искусственные светлячки.

Мы приехали к пункту отправления лодок, забронировали номер в очереди и, конечно, помимо основной цены заплатили экологические Fee.

Шоу проходит на небольших весельных лодках, которыми управляют гиды. По мангровым зарослям реки с таким же названием Ивахиг медленно и бесшумно ведут они лодки. Темнота окружает нас со всех сторон, слух улавливает ночные звуки. И вдруг одно из деревьев вспыхивает гирляндой мерцающих огоньков. «Firefly!» — радостно сообщает гид — «Look! Like a Christmas Tree!». «Да, как Новогодняя Ёлка!» — отвечаем мы.

Потом снова на другом дереве, и совсем ярко на следующем… Гид светит

красным фонарем, что провоцирует светлячков отвечать огоньками. А еще, мощной лазерной указкой на небе он показывает созвездия. И вдруг яркий росчерк в небе — падающая звезда! И снова спокойное ночное небо мерцает мириадами звезд, а в ответ им — маленькие звездочки- светлячки в мангровых зарослях. Атмосфера загадочная и спокойная, Лёнька к концу поездки уснул.

Утром мы выселились из таунхауса и отправились в путешествие по южной трассе до жемчужины острова — заповедника Эль Нидо.

Но дорогу туда и обратно решили разбить на несколько отрезков. При хорошей скорости, от Пуэрто Принсесы до Эль Нидо можно добраться за 5−6 часов, но зачем нам спешить, когда по дороге встречаются красивые туристические объекты? Итак, наш маршрут: Пуэрто-Принсеса — Порт Бартон — Эль Нидо — Сен-Винсенте — Пуэрто-Принсеса.

По дороге мы любовались деревеньками, пальмовыми рощами, рисовыми полями. Рис местные жители сушат прямо на дороге. Аккуратно разложив на брезенте. Теперь я его при варке промываю и вымачиваю более тщательно. Спустя менее чем 3 часа мы прибыли в первый пункт нашего маршрута — деревеньку Порт Бартон.

Порт Бартон привлекает не роскошными отелями и первоклассным сервисом, а аскетичным отдыхом в отдаленной деревеньке на западном берегу острова. К счастью, Порт Бартон не так популярен, как Эль-Нидо или Сабанг поэтому сюда не ездят массы автобусов с туристами и путешественниками.

Порт Бартон приятно простой и немного примитивный, тут нет «звёздочных» отелей и мишленовских ресторанов. И это именно то, что делает его привлекательным местом для людей, желающих оторваться от всех проблем современного мира.

Наш отель, как и многие отели тут, представлял из себя разномастные домики, которые напоминают треугольную Хижину Чудес Стэна Пайнса из мультика Гравити Фолз. Из плюсов в нем был семейный номер с кондиционером и электричеством 24 часа в сутки, из минусов — почему-то отсутствовала горячая вода. Ну ладно, пару ночей потерпим.

Сначала мы исследовали местный пляж. После диких пляжей у деревеньки Напсан он показался нам переполненным людьми, лодками и зазывалами на лодочные экскурсии по островам.

Но люди, в основном, располагались в местных ресторанчиках. А лодки дополняли тропическую картинку курортного местечка. От зазывал же мы легко отказались — заказали на следующие два дня туры в своём отеле. Так что пляж вскоре показался нам очень уютным.

А вечером, когда заиграла живая музыка в одном из ресторанчиков, а расслабленные посетители повели неторопливые беседы, расположившись на подушках и прямо на песке вокруг низеньких столиков, атмосфера преобразилась. Неоновая подсветка, мерцающие свечи и факелы, люди сидят у огня на подушках, разложенных прямо на песке, словно дети цветов из 80-х.

Мы тоже заказали ужин в одном из ресторанчиков. И … про кого там говорят самый медленный народ? Эстонцы — спринтеры по сравнению с филиппинцами! Филиппинцы живут на своей волне, никуда не торопятся. Особенно сильно это заметно в супермаркетах. Филиппинцы невероятно медленно берут каждый продукт, а как же медленно они складывают всё это в пакет, упаковывают…

Так вот заказ нам несли настолько долго, что мне показалось, курицу они добывали путем высиживания яйца и выращивания цыпленка, а рыбу ловили в стадии икры!

Зная, что мясо гриль здесь обычно пересушено до чипсов, мы заказывали курицу в соусе. Порции очень большие и сытные. И недорогие. Вообще расходы на питание в этой поездке были наименьшие по сравнению со всеми предыдущими нашими путешествиями.

Затем были две замечательные экскурсии по соседним островам. Забегая вперед скажу, что экскурсии из Порт-Бартон отличаются от Эль Нидо. И островами, и сервисом.

Экскурсии из Порт Бартон больше похожи на семейный пикник. Во второй поездке вообще на лодке была только наша семья — индивидуальный тур по цене обычного. В первой к нам присоединилась еще пара постояльцев из нашего отеля.

Хотя мы посетили уже много «кокосовых» стран, пророщенные кокосовые орехи нам раньше не попадались. А на этих островах они были буквально на каждом шагу. Мы даже умудрились привезти один домой в багаже. Благо пророщенный орех очень легкий и не содержит жидкости.

А еще мы закопали в песок несколько кокосов — как по пословице — «посадили дерево».

Туристов на экскурсиях из Порт-Бартон очень мало — вот на заднем плане «засветилась» небольшая группка, а остальной пляж пустой.

Одна из экскурсий включала заезд на остров морских звёзд. Хотя остров — это громко сказано, холмик песка посреди океана. Но морские звёзды там были. Красиво разместившись на мелководье, они ярко выделялись на чистом белом песке.

И мы осторожно, вынимая их из воды всего на несколько секунд, чтобы не повредить, с ними сфотографировались.

Некоторые звёзды словно закованы в твердый панцирь, а другие могут шевелить «лучами». Эта малышка норовила убежать с плеча в воду.

Мы посетили множество больших и маленьких островов. Везде нас встречала чистота, тропическая зелень, лазурное море.

Где-то остров был более-менее обжитым. Там часто требовали Fee за вход. Где-то — практически диким. Только небо, волны, песок, пальмы. И лодочки покачиваются на волнах.

Вода чистая и теплая. Океан то ласковый и спокойный, то бурный и шумный. Иногда может пойти дождик, но нам дожди докучали только в Маниле. А здесь, на Палаване, они были редкостью. Наоборот, от яркого Солнца спасали только темные очки. И крем от загара SPF 50+, конечно!

На многих пляжах нам попадались красивые ракушки. Филиппины еще называют страной ракушек. Однако, приходилось бороться с желанием увезти их с собой, так как некоторые из них запрещены к вывозу. Причем узнать, какие именно запрещены, довольно сложно, а, штраф может составлять до 120 тысяч песо.

Зато ощущения тропического лета, тени свисающих пальм, лазурь моря и мягкость песка вывозить можно без ограничений. В своих фотографиях, конечно!

Тень от резных листьев пальм создаёт на песке причудливый тропический узор.

А сами пальмы копируют манеру Мальдивских — склоняются к воде.

Еще мы плавали с масками над Fantastik Reef, Aquarium Reef, Big Lagoon Reef. Великолепные подводные сады богатые разнообразием подводных обитателей! Мягкие и жесткие кораллы, цветные рыбки. Рифы оправдывают свои названия — в компактном «Аквариуме» многоцветие и пестрота жизни, в Большой Лагуне — размах и ощущение песчинки в океане времени, а Фантастический сочетает в себе оба образа!

Да и само побережье островов полно жизни! Среди мангровых зарослей прячутся забавные илистые прыгуны, ползают раки и крабы.

Острова в турах объединяют в группы, но, когда плывешь такой небольшой компанией — можно менять порядок посещения островов и тем самым избежать туристических толп. На наш взгляд тур, А показался самым впечатляющим, а тур B — спокойным и уединенным.

Три дня в уютном и живописном Порт-Бартон и окрестностях пролетели как один миг, и мы направились к жемчужине острова Палаван — заповеднику и городку Эль Нидо.

Снова дорога утопает в зелени (ну, периодически, в пыли дорожных работ). Экзотические цветы в придорожных питомниках (на обратном пути мы не удержались и купили домой два экземпляра вариегатной «фотиния фразера pink marble» в качестве сувенира).

Дорога проходит вдоль побережья и периодически открываются великолепные виды на океан и острова. Затем дорога сворачивает в горы и пересекает остров, чтобы попасть на противоположное побережье.

И вот мы добрались до уютного семейного отеля в пригороде Эль-Нидо на пляже Коронг-Коронг (не путать с островом Корон, расположенным южнее Палавана!). Отель расположен рядом с уступом холма и спускаться к входу от парковки приходилось по лестнице. А пляж был в 5 минутах ходьбы — из столовой нашего отеля открывался отличный вид на океан и соседние острова. Так что завтраки были очень приятными не только в плане кухни.

Местный пляж не подходит для купания — он очень мелкий. Метров 500 можно идти по щиколотку в воде.

Зато на нём удобно наблюдать гигантские приливы и отливы. Утром вода может стоять у кромки пляжа, а днём легко можно пешком «добраться до горизонта».

А еще на этом пляже каждый вечер мы наблюдали потрясающие тропические закаты.

И картина никогда не повторялась. То лёгкая дымка в тёплых золотых тонах, а то насыщенные оранжевые краски на контрасте с тёмно-синими густыми облаками.

Живописности пейзажу добавляла высокая скала и пальмовая роща, вдоль которой были причалены многочисленные лодочки.

А еще больше лодочек распределилось по мелководью вдоль всей линии пляжа.

Заповедник Эль Нидо — это жемчужина Филиппин, и, наверное, одно из самых красивых мест на всей Земле. Около Эль Нидо расположен знаменитый своей красотой архипелаг Бакуит, состоящий из 39 островов, в основном, необитаемых, с прекрасными белоснежными пляжами, спрятанными бухтами, потаенными лагунами, и великолепной морской жизнью.

Городок, носящий одинаковое с заповедником название «Эль Нидо» — развитый туристический центр с отелями, кафе, ресторанами, магазинами, даже с собственным аэропортом, откуда можно улететь на соседние острова и в столицу. Вечером очень приятно прогуляться по городу, и выпить вкуснейший смузи из манго в уличном кафе.

А утром многие туристы отправляются в лодочные туры. Перейдем и мы к главной достопримечательности Эль-Нидо — заливу Бакуит и его секретным лагунам, прекрасным снорклинг-спотам и чистейшим пляжам.

Мы заказали туры на 2 дня подряд. По местной классификации, как и в Порт-Бартон, туры называются A-B-C-D. Посещать все вовсе не обязательно, один-два тура будут достаточны для получения впечатлений от залива.

Морской тур в Эль-Нидо — это отличный туристический аттракцион. Весь день море и солнце в твоём распоряжении. И это не скучное валяние на одном-единственном пляже у отеля! Можно любоваться морскими пейзажами, гулять и загорать на множестве пляжей.

Конечно, обилие туристов начисто отметает романтику и уединенность, но от них можно абстрагироваться — обстановка способствует. Взгляни на зелень пальм, синеву моря, величие скал — и наличие попутчиков волновать тебя уже не будет.

Да и размеры пляжей позволяют найти укромное местечко для красивой фотографии.

На некоторых островах даже есть отели. Ну для полного единения с природой. Постояльцы таких отелей, конечно, вынуждены наблюдать бесконечный поток туристических лодок, но покой это не нарушает.

Островов и пляжей хватает на всех с избытком. Вот компания расположилась на пикник на уютной полоске пляжа.

А со всех сторон вас окружают огромные скалы. Их высота и неприступность впечатляют и очаровывают.

А контраст серого гранита и яркой тропической зелени заряжает позитивом и оптимизмом.

Часть пляжей имеют инфраструктуру. Тут и лежаки, и беседки-бунгало. И кафешка какая-никакая имеется.

А как живописно и романтично смотрятся эти острова с высоты птичьего полёта! Даже захотелось купить свой квадрокоптер. Но пока попросили своего гида скинуть пару фоток. (Мы сохранили с ним контакты в фейсбуке, и теперь регулярно обновляем воспоминания, просматривая его ленту.)

Вода чистейшая и прозрачная настолько, что видны все коралловые рифы, а оттенки лазури меняются в зависимости от глубины океана.

В этой большой лагуне — фьорде нам предложили покататься на каяках.

Вода — отличный скульптор. Правда создаёт она эти причудливые формы очень долго, но результат поражает.

Вот скала, прозванная «Носорогом». А есть еще остров — «вертолёт» и множество безымянных природных изваяний.

На секретных пляжах есть уединенные гроты и ущелья, в которых хочется укрыться от полуденного зноя.

Зелень пальм на берегу и рифы, подступающие к самому пляжу, расслабляют и умиротворяют.

Но только обязательно нужны коралловые тапочки и нужно опасаться морских ежей!

Их и других подводных обитателей можно разглядывать без маски, стоя по колено в воде.

Обломки кораллов разных форм, размеров и цветов тут и там валяются на пляже, как жаль, что их нельзя вывозить.

Гиды собирают такие композиции из кораллов в качестве фона для туристических фоток.

А Лёнчику понравилось пить кокосовый сок. Или как его тут называют — сок Буко.

А еще мы плавали с черепахами над рифами. Они подплывали так близко, что удалось даже дотронуться до панциря одной из них.

Чистые изумрудные воды залива — изобилуют богатой морской жизнью

Подводный мир Филиппин возле острова Палаван признан авторитетными дайверами самым красивым на Планете.

Известный подводный исследователь Жак Ив Кусто признался, что нигде в мире не видел таких потрясающих морских пейзажей, как на Палаване.

На обед мы остановились неподалёку от маленького дикого пляжа. И пока команда готовила пикник, мы успели к нему сплавать. А дети наблюдали за нами с борта лодки.

Обед очень богатый и разнообразный: Рыба (джек-фиш) — мясо-курица-салаты-тушеные овощи-фрукты. И даже стеклянный «самовар» с холодным чаем. И никакой одноразовой посуды. Здесь очень заботятся о чистоте залива.

В дороге гид развлекал туристов рассказами о заповеднике и подарил детям поделки «оригами» из пальмового листа.

Вот такой, во всей красе, предстала перед нами жемчужина Палавана — Бакуит. Тягаться с ней может разве что залив Корон и одноименный остров.

А еще Эль Нидо может похвастаться собственными пляжами в транспортной доступности. Первый из них — интересный двойной пляж Twin Beach. Он расположен рядом с деревенькой Nacpan в 20 км от Эль Нидо. Сложности дороге добавляют грунтовые участки и ненадежный на вид деревянный мост на повороте с трассы. Зато результат впечатляет — два живописных и практически безлюдных пляжа разделенных узкой песчаной косой. Накпан Бич (Nacpan beach) и Калитанг Бич (Calitang beach), бесспорно потрясают своей красотой.

Чтобы сфотографировать виды на пляжи пришлось даже рисковать жизнью — при подъеме на холм змеи с тропинки просто разбегались. Шли очень осторожно, громко шаркая ногами.

Легкое напряжение от встречи с ползучими вне террариума снимали на пляже. Оба пляжа с нереально мягким песком. Один совсем маленький, а второй протянулся на несколько километров. Вода чистая и прозрачная. Тени от кокосовых пальм, небольшая рябь и красивые виды успокаивают и настраивают на романтический лад.

Совсем недалеко от Twin Beach расположены еще три шикарных пляжа с более открытым видом на океан и сильными волнами, к радости серферов. На первый из трех — Duli Beach мы и отправились.

Дорога частью снова проходит по грунтовке. А на самом подъезде к пляжу, где предприимчивая семья собирает Fee за въезд, оказалось, что наша машина слишком широка для проезда. Мы оставили её на «парковке» и прошли метров 300 до самого пляжа по деревенской дороге.

Пляж почти не тронут цивилизацией. Пара кафешек и серф-клуб на берегу. Океан, небо, пальмы и песок. А еще скалистые бассейны, что напомнили нам Тенерифе.

Дни в Эль Нидо пролетали как миг — только что завтракали с видом на залив Бакуит, смотрели на скалы и пальмы с борта лодки, плавали к секретным лагунам и фьордам, как уже закат раскрашивает облака во все оттенки розового…

Пора отправляться в обратный путь до Пуэрто Принсесы. Но чтобы запастись морем и солнцем впрок, мы не могли пропустить одно очень уединенное местечко, где почти нет туристов (хотя еще недавно, судя по форумам, туристическая жизнь там кипела) — городок Сен Винсенте.

Неизвестно, почему он потерял свою популярность, но факт остаётся фактом — некогда популярные заведения и отели оказались закрытыми.

Наш отель располагался на небольшом пляже с чистой водой и довольно плотным песком. Утро и вечер мы проводили на нем, любуясь волнами и наслаждаясь уединенностью и домашним уютом отеля.

А днем отправились на уникальный пляж, ради которого мы и ехали в Сен Винсенте. Знакомьтесь, это Ло-о-о-о-о-нг — бич!

И название он своё получил не зря: 11 километров береговой линии с чистейшим песком, райскими пальмами и бескрайним морем.

Не знаю, по какой причине — но из туристов в тот день, не было никого! Мы одни на все 11 километров пляжа. Ну не совсем одни — ближе к обеду появились местные ребятишки (скорее всего, закончились занятия в школе).

Дети любой национальности — дети. Наши вскоре подружились с местными и неплохо поиграли. А еще местные дети любят позировать на камеру. Никакой стеснительности и никакой назойливости.

Это не туристический Эль Нидо, где пять минут не постоишь на пляже, как к тебе уже летит торговец бусами. (Один такой торговец пытался нам продать бусы во время завтрака. Только он стоял на дороге, а мы были в столовой на третьем этаже отеля. Его почему-то такой барьер не смущал). Дети весело поиграли, пока местных не позвали домой делать уроки.

Дети были в восторге от путешествия! Море, солнце, песок, кокосы, интересные морские приключения и познавательные экскурсии — что может быть прекраснее и увлекательнее зимой?

Но вот настал день расставания с Филиппинами. Мы отправились из Сен Винсенте в Пуэрто Принсесу сдавать автомобиль и улетать сначала в Манилу, а потом в Москву.

Два больших острова и десяток маленьких из семи тысяч слегка приоткрыли нам свои тайны и показали свою наземную, подземную и подводную красоту. Более 2000 км дорог не утомили благодаря хорошему покрытию и хорошим автомобилям. Отличная погода заставила забыть о зимнем времени года (ну да, Москва вскоре быстренько об этом напомнила). А приятные воспоминания и сувениры будут создавать нам летнее настроение еще очень долго!

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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