Тульские Бяки. Перезагрузка

— Привет, камрады, настало время написать отчёт о нашей вылазке в Бяки 23 февраля 2019 года. Приехали мы очень поздно, забрасывались уже ближе к ночи.

Ну, а теперь немного истории. Изначально это были каменоломни. Добыча известняка производилась забойным методом. Приблизительно в (?)XV-XVI вв. По другим данным с XII века. Разработки проводились на правом берегу реки, каторжниками. Известняк был плохого качества, и поэтому через сто лет разработку прекратили.

C XVI века разработки перекинулись на левый берег, немного выше по течению реки. Вот там-то камень был уже значительно лучше. Плотнее и чище. Добывали всё тем же забойным методом, и работали там теперь наёмники. Есть спорное утверждание, что там работали даже дети. Работы проводились там вплоть до конца XIX — начала XX века. После революции пещеру взорвали, поскольку там пряталась недобитая контра.

Откопал пещеру в 1972 году олдскул-диггер по кличке «Крот». Имя пещере он дал БЯКИ, от ближайшей деревни «Бяково». Диггер по кличке Таксист провел полную съемку пещеры с 1994 по 2009 годы. Суммарная протяжённость всех ходов пещеры на данный момент приближается к 100 км.

Заблудиться как нечего делать. Казалось бы площадь её не очень большая, но она настолько разветвлённая, что сам чёрт ногу сломит. Чтобы ориентироваться, важно знать номер пикета и сопоставить его с номером пикета на карте, также нужно искать натоптанные дороги, так можно выбраться, если заблудился, но вообще иногда на карте есть дыры, даже проводники иногда путаются.

Одному ни в коем случае не соваться, без карты тоже! Заблудиться только так.

Можно конечно рискнуть, но всё же, многих ништяков не увидишь, потому что заблукаешь, и будешь рад если найдешь выход. Лучше с инструктором.

Еще одна фишка. Высота пещер небольшая, я очень сильно намучался, перемещаясь там, поскольку с моим долбанным ростом почти 2 метра приходилось мало того, что идти согнутым, так еще и гусиным шагом на согнутых ногах. Ноги болели, и шишек набил уйму. Но всё равно, оно того стоило. Я бывал в Бяках в 2013-м, и вот вернулся в 2019-м…

Я думал, что знаю о Бяках почти всё, как оказалось, не знаю ничего! Знаете ли вы, что они когда-то были морем? Коралловыми рифами?

Здесь плавали рыбки, ползали моллюски? Не знаете вы ничего, а вот в известняковых отложениях можно встретить древние окаменелости, такие как вот эта раковина.

Или вот самый настоящий Наутилус без помпилуса (помпилуса дома забыл).

А вот остатки кораллового рифа.

Вот такую красоту и тайну хранят Бяки. Но не все её замечают, и надеюсь, что не будут её дестроить всякие школостулкеры.

А вот сохранившаяся зарубка со времён разработки этих штолен.

Местное творчество. Водникам рекомендуется к просмотру.

Каменные жернова. Уж больно они круглые. Перемалывали известь. «А жернов мне по нраву, зачем его менять, с ним может плохо плавать, да весело нырять».

Медицинская часть. Здесь обитают особые врачи

Врач прапорщик милиции по совместительству проктолог очкоковырялог.

Врач-терапевт с подземными педофильски-олигофреническими утехами. Становится страшно, особенно, если гаснет фонарь и они подкрадываются сзади.

Так и до ручки дойти можно.

Подземное озеро.

Вода чистая, я испил её и вобрал в себя частичку Бяк.

Не пугайся, это глюк! Оказывается он фосфоресцирует. А знаете зачем глюк был на самом деле? Так вот, это был тик-так. Когда первые исследователи ходили они раскачивали Глюка, чтобы определить время, сколько они ходили туда-сюда и таким образом расчитать примерную длину этих штреков.

Местный фараон.

Современное искусство. Глиняные статуи, жители страны «Не верь в худо».

А вот перед нами повелитель Сарафанцев, он же Хильден-лорд из игры Blood Omen-2 Legacy of Kain. Хильден — это инопланетная раса во вселенной Legacy of Kain.

А вот слоник, сделанный из сладкого хлебушка.

Даенерис Бурерождённая, мать драконов. Дракончик сидит на голове, только без одной запчасти.

Знаете ли вы, что здесь есть и небольшая карстовая пещера — вторая из известных карстовых пещер центрального черноземья, которую зовут Зайка или Заячья щель. Перед нами сухая зайка.

А вот мокрая Зайка, которую мы назвали мокрая киска.

Щель довольно узкая, но пройти вполне реально, даже моей жирной заднице. А уж стройным и красивым, как нечего делать :)

А вот кое-кто застрял. Пришлось эвакуировать. Я вытащить не смог до тех пор, пока снизу не вытолкнули его задницу. За фотку этот тип так обиделся, что мне пришлось её удалить из поста, заменяю её фоткой Винни-Пуха. Выражение лица было соответствующее данной картинке.

Натёчные образования!

Это не Адыгея и не Абхазия… хотя глядя на эти образования чувствуешь, что ты находишься совсем не в Тульской области, а именно в Адыгее или Абхазии.

Казалось, что если как-то похудеть и раком протащить в эту щель свою задницу и найти выход на поверхность можно оказаться где-то в Адыгее или в Абхазии, куда коридор меж пространственный пошлёт.

Но прежде чем идти на такой отчаянный подвиг рекомендуется употребить немного тырдыков. Грибы, отпустите меня ©.

Да здравствует геноцит!

Небольшой отчёт в журнале

Спасибо Ирине (vk.com/irmis_tul), Сергею (vk.com/hostbest) и Коляну за отличную прогулку, тайные места в Бяках и классную компанию!



Бяки, мы ещё вернёмся )))))

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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