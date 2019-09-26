Порто-Монтенегро, старый форт и сердце Котора
Елена Свиридова и Андрей Илюхин
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удожники-фотографы Елена Свиридова
и Андрей Илюхин
предлагают вашему вниманию любопытный маршрут одного дня по Черногории: «Тиват — Горная Ластва — вершина Святого Ильи
— руины крепости Врмац — Котор». Будете в тех местах, можно осуществить при желании. Рассказ от первого лица…
— Наше маленькое путешествие началось в городе Тиват. Все воспринимают его в основном, как аэропорт, место прилёта и вылета, а по городу тоже можно приятно и информативно прогуляться. Для начала — по марине «Порто-Монтенегро», где роскошная набережная, причалы, сверкающие хромом и медью яхты, которые очень интересно изучать — сопоставляя географию по разнообразным портам их приписки.
В конце набережной находится Музей военно-морского наследия с весьма любопытной экспозицией водолазного оборудования, старинных штурманских приборов, макетов и фотографий учебного парусника «Ядран», пришвартованного в тиватском порту.
На площади перед музеем установлена субмарина «Герой» с бортовым номером P-821, которая состояла на вооружении ВМФ Югославии с 1968 по 1991 годы. Ныне в её борту прорезана дверь для посетителей, которых внутри ожидает знакомство с устройством лодки — музей полностью сохранил механизмы и аппараты, а экскурсовод разрешает посмотреть в перископ, через который видна береговая линия с яхтами.
В этот раз мы путешествовали вчетвером. Пока компания (Паша, Оля, Андрей) осматривала экспозицию, Лена, устроившись на газонном бордюре в сотне метров от музея, писала приглянувшиеся ей лодочки. Было сделано несколько этюдов. С одним (вот с этим!) была связана забавная история… :)
Когда Лена только начинала его рисовать, к ней подошла пара джентльменов — один явно из местных, другой — аглоязычный, притормозили, заглядывая через её плечо, и англоязычный поинтересовался, продаётся ли этюд. Черногорец с готовностью подхватил: «Хотите?» И предложил Лене за работу 200 евро. Лена слегка обалдела. Приняв её замешательство за недовольство суммой, черногорец заверил её, что это хорошая цена! Ещё бы! За картоночку 20×30, с едва намеченным рисунком! Лена удивлённо заметила, что работа ещё не окончена. «Да не проблема! Мы пройдёмся до марины и вернёмся!» — просиял улыбкой черногорец… Увы, они не вернулись. А картинка обросла такими вот воспоминаниями.
Потом мы доехали со знакомым водителем до Горной Ластвы, чтобы не тратить время на пеший подъём по жаркому серпантину. Нас ждал поход на гору Врмац, мы собирались дойти до Котора. Немного тревожили клубившиеся над вершиной тучи, ну да тут ничего нельзя было поделать. Мы заранее принимали все сюрпризы, что готовил нам этот день.
Нас высадили на дороге прямо у метки, обозначающей начало тропы, и мы двинули по маршруту.
Церковь Девы Марии и Горная Ластва, поглощаемая лесом — почти как джунглями…
Стартовав от уютной полянки над Горной Ластвой, мы направились к вершине Святого Ильи.
Очень скоро выяснилось, что мы не там свернули… Потеряв сперва дорогу, а потом и тропу, мы ломанулись вверх напролом. Чтобы выправить маршрут, следовало подниматься, понемногу огибая гору. К Боке нельзя выйти «где-нибудь» и «как-нибудь». Гора высится над заливом суровыми скальными обрывами, и спуск без тропы неминуемо приведёт к ним! Оставалось только выбираться на правильную дорогу…
Изрядно попыхтев, мы выползли-таки к правильной грунтовке, с которой так неосмотрительно свернули. Теперь осталось совсем немного до поворота к вершине Святого Ильи. Вскоре сделалось понятно, что благосклонность погоды не будет бесконечной. Там, в вышине, над ярко-зелёными вершинами залитых солнышком деревьев, сгущались свинцово-синие тучи. Это было тревожно — но бесконечно красиво! Так или иначе, следовало поторопиться.
До чего же тут было красиво! Какие тучи висели над белыми горами, и посверкивали в них молнии, и белые облака красовались кое-где на густо-синем фоне, а солнышко ещё прорывалось в этот фантастический пейзаж, раскрашивая его невозможными красками! Изгибалась в головокружительной глубине бухта, дул обещающий бурю ветер, и стоять на вершине хотелось бесконечно! Но надо было спешить — ближайшей нашей задачей было попробовать убежать от дождя!
Судьба была к нам милостлива. Дождь, покапав немного, задел нас только краешком, так что вскоре мы сняли свои дождевики. Теперь оставалось гулять себе в своё удовольствие, наслаждаясь видами, в которых не было недостатка. Не нужно было больше карабкаться в горку, иди себе да иди по старинной военной дороге.
Солнце снова светило вовсю, и красота была — хоть дыши ею, хоть ладонями черпай!
А когда мы повернули за склон жёлтой скалы — над Ловченом на другом берегу Боки увидели радугу!
Мы прошагали мимо сотовой станции, и начался замечательный сосняк, просторный и прозрачный лес, полный солнца, рыжих бликов, запаха хвои…
Справа от дороги далеко внизу можно было во всей красе рассмотреть аэропорт Тивата, по полоске взлётной полосы которого разгонялся крохотный отсюда самолётик…
Ещё сотня метров и слева на склоне, заросшие очень зелёным плющом, стали встречаться руины крепости Врмац. Как всегда, на крыше большого фортификационного сооружения у дороги (кажется, склада амуниции) пировала под музыку молодёжь. Сюда уже запросто можно заехать по дороге из Котора, и место для вечерних посиделок самое располагающее…
А мы шли дальше, к заросшему лианами форту, в которых он возвышался могучим каменным островом. Внутрь мы опять же не полезли — ничего там интересного нет, а вот обойти его по периметру, чтобы снять живописные кадры с капонирами, мощными стенами и панцирями гаубичных гнёзд, мы не поленились. Тем более, что в закатных лучах местные пейзажи выглядели очень впечатляюще…
Начало спуска в Котор было восхитительным. Мы спускались по тропке меж могучих сосен-колонн, и залитый вечерним солнцем лес был прекрасен! Монументальные ступени сплетённых корней, изумрудное кружево папоротников, гигантские деревья, словно в первобытном лесу, и мы у его подножия — словно муравьи… Сегодня мы начинали спуск при чуть более высоком солнышке. Хотя завершить его нам всё равно суждено было в темноте!
Начался заплетённый крутыми петлями по склону серпантин — знай себе поворачивай вправо-влево, и прекрасная Боко-Которская бухта внизу всё больше открывалась по мере спуска. Ни за что снизу, не ходя тут, нельзя поверить, что эти неприступные скалы доступны для ноги пешехода! А при ближайшем рассмотрении эти петли серпантина — просто прогулочная аллея, гуляй пока не надоест. И есть на что полюбоваться, и что поснимать. Мы и снимали, поминутно останавливаясь…
Понемногу садилось солнышко, и из-за горной вершины выползла на небо луна — чудное, будоражащее душу зрелище! Город внизу загорался огоньками. Сгущались синие сумерки. А когда серпантин закончился, и мы нырнули в сосновый лес, сумерки без объявления войны обернулись непроглядной тьмой.
При свете фонариков мы выбрались из леса на окраину города. И — ура! — мелькнула наконец вода бухты в простенках узкого туннеля. Мы вышли на дорогу. Теперь оставалось только полюбоваться «Сердцем Котора» — оранжевой цепочкой огней крепости, смыкающейся со своим отражением в гладких водах Боки — да обогнуть оконечность залива.
И снова Котор тепло засветил навстречу огнями — мы дома! И как по коридорам собственного жилища, мы пошагали через его оживлённое, жёлто светящееся и блестящее камнями мостовой нутро. К нашей уже совсем близкой квартирке, к ужину и смакованию за беседой такого замечательного, только что прожитого и пройденного дня.
Приблизительный маршрут:
Короткую дорогу от форта (Fort Vrmac) в Котор гугл-карты прокладывать отказываются, но идти надо по тропе (зелёной линии) ;)
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