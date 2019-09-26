Порто-Монтенегро, старый форт и сердце Котора

— Наше маленькое путешествие началось в городе Тиват. Все воспринимают его в основном, как аэропорт, место прилёта и вылета, а по городу тоже можно приятно и информативно прогуляться. Для начала — по марине «Порто-Монтенегро», где роскошная набережная, причалы, сверкающие хромом и медью яхты, которые очень интересно изучать — сопоставляя географию по разнообразным портам их приписки.

В конце набережной находится Музей военно-морского наследия с весьма любопытной экспозицией водолазного оборудования, старинных штурманских приборов, макетов и фотографий учебного парусника «Ядран», пришвартованного в тиватском порту.

На площади перед музеем установлена субмарина «Герой» с бортовым номером P-821, которая состояла на вооружении ВМФ Югославии с 1968 по 1991 годы. Ныне в её борту прорезана дверь для посетителей, которых внутри ожидает знакомство с устройством лодки — музей полностью сохранил механизмы и аппараты, а экскурсовод разрешает посмотреть в перископ, через который видна береговая линия с яхтами.

В этот раз мы путешествовали вчетвером. Пока компания (Паша, Оля, Андрей) осматривала экспозицию, Лена, устроившись на газонном бордюре в сотне метров от музея, писала приглянувшиеся ей лодочки. Было сделано несколько этюдов. С одним (вот с этим!) была связана забавная история… :)

Когда Лена только начинала его рисовать, к ней подошла пара джентльменов — один явно из местных, другой — аглоязычный, притормозили, заглядывая через её плечо, и англоязычный поинтересовался, продаётся ли этюд. Черногорец с готовностью подхватил: «Хотите?» И предложил Лене за работу 200 евро. Лена слегка обалдела. Приняв её замешательство за недовольство суммой, черногорец заверил её, что это хорошая цена! Ещё бы! За картоночку 20×30, с едва намеченным рисунком! Лена удивлённо заметила, что работа ещё не окончена. «Да не проблема! Мы пройдёмся до марины и вернёмся!» — просиял улыбкой черногорец… Увы, они не вернулись. А картинка обросла такими вот воспоминаниями.

Потом мы доехали со знакомым водителем до Горной Ластвы, чтобы не тратить время на пеший подъём по жаркому серпантину. Нас ждал поход на гору Врмац, мы собирались дойти до Котора. Немного тревожили клубившиеся над вершиной тучи, ну да тут ничего нельзя было поделать. Мы заранее принимали все сюрпризы, что готовил нам этот день.

Нас высадили на дороге прямо у метки, обозначающей начало тропы, и мы двинули по маршруту.