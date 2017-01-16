Ставангер. Норвегия

Пока мы не собрались в наше скандинавское путешествие, я и не подозревала о существовании такого города. А он оказался чудо как хорош!

- Ставангер получил городские права в 1125 году. Сейчас это город с населением около 120 тысяч жителей и по площади в два раза меньше Тулы. Мы прибыли туда из Бергена (про который уже был основательный гульбарий). Странное дело, но гугл выстраивает маршрут так, как будто перелёт между этими двумя городами невозможен. Но мы реально летели на самолёте местных авиалиний - всего полчаса и со всеми удобствами. Стоило это около 2 тысяч рублей на человека. На автомобиле, конечно, будет интереснее, но придётся оплатить две паромные переправы, несколько участков дороги, бензин и прокат авто. К тому же это займёт около 5 часов вашего времени без учёта пробок, а они там частенько бывают!

От аэропорта Сола до центра Ставангера (а это 14 км) мы добирались на Flybussen. Его можно поймать прямо у выхода из аэропорта. Автобус делает остановки у всех самых популярных отелей города. Водитель не принимает оплату банковскими картами, а также в евро или долларах. Оплата только наличкой и только в норвежских кронах (стоимость около 150 nok туда-обратно, на сегодня 10 nok = 69,74 рублей). Кстати, норвежские монеты очень необычны - с дырочкой посередине. Версий этой дырявости множество: экономия металла, высокая степень защиты, религиозный подтекст, но нам нравится мысль, что это просто "на счастье!" ;)

Что касается норвежской религиозности, в номере отеля в комплекте с феном, чайником и утюгом нам был предложен сборник псалмов :)

Главной достопримечательностью Ставангера до сих пор считается Stavanger domkirke, основанная Сигурдом Крестоносцем в начале 12 века. Во времена, когда Ставангер был обычной рыбацкой деревушкой, "волей господа Бога" этот собор выбрали штаб-квартирой епископата, чем он и оставался целых четыре века. Стены церкви сделаны из мыльного камня, а внутри она просто роскошна!

По легенде, озеро рядом с собором возникло от рук огромного тролля, которого так раздражал колокольный звон, что он решил бросить в церковь огромный камень. Глыба пролетела мимо, а на месте её падения образовалось красивое озеро :)

Что касается троллей, то к ним по всей Норвегии относятся с большим уважением и даже оставляют им угощение на пороге дома (лучше пусть печенье или конфетку заточит, чем хозяев сожрёт). Фигурки носатых чудовищ всех возможных размеров в Ставангере на каждом шагу :)

Если уж и посылать привет друзьям из норвежской глубинки, то уж в тролле-стиле ;) В полиграфией в Ставангере всё ок, что ни открытка, то шедевр. Марка, гарантирующая путешествие открытки до России, стоит около 90 рублей.

Старый Ставангер (Gamle Stavanger) - это 173 белоснежных домика на узких улочках, утопающих в цветах. Все строения в этом районе 18-19 веков. Гулять среди них нереальное удовольствие. Первое фото, увы, не моё, но оно даёт полное представление о белоснежном старом городе (источник фото static.panoramio.com).

Гуляем. Кстати, лучше делать это или рано утром или ближе к вечеру, пока улицы не заполнены туристами с круизных лайнеров.

Синий?! Хозяева, похоже, излишне практичны :)

Как только прибывают круизные лайнеры, улицы заполняются "фотомоделями", над крошечными домиками нависает гудящий многоэтажный монстр и напрочь стирается ощущение, что тебя забросило в какой-то тихий и уютный сказочный мир.

Когда-то в этом районе жили моряки - по 20 человек в одном доме. Сейчас кажется, что здесь живут одни садовники.

По местным законам нельзя менять фасад зданий, но в 2000 году в Ставангере с разрешения властей появилась одна разноцветная улица - Ovre Holmegate. Куда бы мы не шли, мы всегда старались "зацепить" и её :)

Да и вообще, Ставангер точно разделён невидимой чертой, проходящей по гавани Воген. На одном берегу - белые домики, на другом - разноцветные. Кстати, обратите внимание на плавающий автомобиль :)

Ещё одна крутая фишка домиков на набережной - вот такие окна. Когда-то через них заталкивались грузы и кормились тролли , а теперь вот так - настольные игры с видом на гавань.

Тут же длинные ярмарочные ряды. Как фанаты сыра, не могли пройти мимо санкционки, тем более, что можно свободно дегустировать. Среди всего сырного разнообразия был и норвежский коричневый сыр - сладкий, нежный, тающий во рту и напоминающий вареную сгущенку из далекого детства.

Достопримечательность старого города Gamle - древний консервный завод и музей в нём. В 1920-х в Ставангере было около 70 (!) консервных завода, и это был настоящий бум по консервированию морской сельди. К слову, в отеле сельдь выставлялась в качестве обязательного блюда даже на завтрак. Ну мало ли, вдруг захотите бросить хвостик на булочку с маслом и запить кофейком? ;))

Ещё одна интересная деталь Ставангера - Сломанная колонна (Broken Column). Это скульптурный проект Энтони Громли, состоящий из 23 чугунных фигур, разбросанных по всему Ставангеру. Все "чугунные люди" ростом 195 см. Каждая последующая фигура находится на 195 см ниже, чем предыдущая. Причем стоят они в абсолютно непредсказуемых местах: на заправках, подземных парковках, в магазинах, в бассейнах и даже на побережье в воде! Мы видели только три, слева направо: у кафедрального собора, макдака и у своего отеля (в её копании мы завтракали все три дня, что были в Ставангере).

Увы, у нас не было карты и не было времени, чтобы устроить квест по поиску всех "чугунных людей". Но так как арт-проект произвёл на меня впечатление, то я "наворовала" фигур Broken Column с просторов интернета. Посмотрите только, где и как их разместили :)

Источник фото www.antonygormley.com

Источник upload.wikimedia.org

Источник i1.wp.com

Источник www.antonygormley.com

Источник photos.smugmug.com

И даже с видом на кладбище! Источник i0.wp.com

Власти города 4 года решали - разрешать проект или нет, но в итоге согласились на эту арт-провокацию. И лично меня это радует :)

Ставангер оказался не таким уж и чистюлей. Во-первых граффити! Его там очень много, и иногда оно беспардонно вторгается в фасады. Ощущение незаконченных черновиков. Но никто не закрашивает, все терпеливо ждут продолжения :)

Пока сложно понять, что это будет :)

Во-вторых, бродяги. К слову, пособие по безработице в Норвегии достигает 70-90 тысяч рублей (в переводе на наши деньги). И на эти деньги им приходится как-то выживать :))) Сарказм. Цены в Ставангере: большая пицца стоит около 1800 руб., гамбургер 560 руб., 1 кг помидоров - 350 руб., 1 литр подсолнечного масла - 280 руб., 1 кг курицы - 280 руб., 1 кг форели или креветок - 210 руб., 1 кг местного сыра - 630 руб., буханка хлеба - 180 руб., 12 шт. яиц - 274 руб., пачка сигарет - 700 руб., 0,5 л местного пива - 210 руб. Аренда 1-комнатной квартиры - около 66 тысяч рублей в месяц. Вот так и живут.

Во всех мини-маркетах стоят автоматы по приёму использованных банок и бутылок (и-под пива, колы, соков итд итп). Сдаёшь тару, тебе выдают чек, и ты можешь его использовать в том же магазине в качестве оплаты за товары. И город чист, и бродяги при деле. Мы тоже приобщились.

Ставангер - нефтяная столица Норвегии и в городе есть замечательный музей нефти, часть которого находится под открытым небом, бесплатна для посещения и больше напоминает детский парк в промзоне :)))

Хожу по "красной икре".

Вся местная нефть добывается на шельфе Северного моря с помощью циклопических платформ. Впервые "чёрное золото" в этих местах было обнаружено в 1969 году. В Норвегии больше 250 платформ.

Источник фото evroportal.ru

Признаюсь, музей нефти мы не посетили. Были другие и более амбициозные планы, а времени на всё не хватало. Из Ставангера мы устроили марш-бросок на "кафедру проповедника" Прекестулен. И безусловно это было одно из самих ярких впечатлений в Норвегии. Пару картинок, пожалуй, покажу. Все остальные впечатления - по ссылке.

В окрестностях Ставангера есть достопримечательности поскромнее, но тоже заслуживающие внимания. Монумент "Мечи в скале" в Хафрсфьорде символизируют битву викингов под началом Харальда Прекрасноволосого в далёком 872 году. Выиграв бой, Харальд объединил всю Норвегию под своей властью. Самый длинный клинок символизирует короля-победителя, два поменьше - побеждённых. Монумент создан в 1983 году. От Ставангера можно добраться на автобусе №29, ехать надо до остановки MadiaLeiren.

А ещё в наших планах было добраться до любого ставангерского пляжа. В отеле рядом с книжкой псалмов мы нашли любопытный буклетик, в котором перечислялись все топовые рестораны, клубы, магазины и... городские пляжи! Круто. Повезло. Выбрали один из ближайших - пляж Годален на Гандсфьорде.

Доехать можно на автобусе №26. Остановка - за кафедральным собором. В пути минут двадцать. Вход на пляж выглядит очень забавно. Напротив какой-то заводик, заросли иван-чая, а земля вытоптана так, что кажется, будто мы где-нибудь в Барсуках или на Синетулице :))) Приятно, хоть платить за вход не надо.

Подходим ближе, понимаем, что не видать нам ни песка, ни гальки :))) Вот он суровый норвежский пляж!

Был июль, температура воздуха - около +23, температура воды во фьорде - около +16. Для местных - норма, для нас - настоящее испытание. На берегу - традиционный трамплин для быстрого входа в воду.

Кстати, трамплины есть почти на всех пляжах Норвегии. Модификации разные. Я вообще не представляю, как при таких температурах можно медленно входить в воду, с удовольствием поглаживая её поверхность и наблюдая, как по ней расходятся круги... Норвегия рвёт все пляжные шаблоны! Только с трамплина, только уверенно и резко.

Выход был таким же стремительным, как и вход :))) Во фьордах особо не расплаваешься.

Компания "очень сильно загорелых норвежцев", стоящая на берегу, создавала иллюзию настоящей жары. К сожалению, не сняла, как они резвились во фьорде. Не знай мы, насколько холодна вода, можно было подумать, что мы где-нибудь на Ямайке :))

Ценители зелёных лужаек. Кстати, на всех пляжах и во всех парках норвежцы готовят барбекю. Это не только не запрещено, это принято.

В порту Ставангера плавают медузы :)

А по берегу расхаживают красавицы в купальниках. Лето как никак, хоть и северное. Вот она настоящая уличная мода! :))

И, конечно же, в гостеприимную гавань Ставангера прибывают и прибывают гигантские лайнеры, потому как город реально достоин внимания.

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

В Норвегии одинаково популярны клубника и черника. А что выбрали бы вы?