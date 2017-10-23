Онежское озеро, Кижи, Верхние Мандроги

Геннадий VKup во второй нас ждёт Онежское озеро, Кижи и Верхние Мандроги. Отправляемся в плавание с Продолжаем круиз на большом теплоходе по рекам и озёрам Русского Севера. В первой части маршрута были Каналы Санкт-Петербурга, Нева, Ладога, Валаам, Свирь, Онежское озеро, Кижи и Верхние Мандроги. Отправляемся в плавание с Геннадием VKup , задаём вопросы автору и строим планы на будущее. Ведь это так круто - увидеть всё это своими глазами!

— Онежское озеро – второй по величине пресноводный водоём Европы, после Ладоги. На озере насчитывается более 1500 островов. Наиболее известный из них это остров Кижи. На нём расположены одноимённая деревня и историко-архитектурный заповедник.

Вот туда мы и направились по выходу из Свири

Когда, наконец, на горизонте появился сам остров, пришлось немного напрячься: - Не слишком ли много времени я провёл в баре на переходе? Вместо хорошо узнаваемого силуэта деревянной церкви Преображения Господня, в небе парил какой-то неопознанный летающий объект.

При дальнейшем приближении, стало видно, что в небе, всё-таки купола, но они почему-то отделились от здания церкви и воспарили над ним. Ясности картине это не прибавило

Когда же теплоход подошёл совсем близко, сюрреализм увиденного потихоньку отступил и стало ясно, что купола держатся на некой непонятной ажурной конструкции между пятым и седьмым этажами здания

Такие непонятки заинтересовали. Захотелось поскорее сойти на берег и разобраться со всем увиденным. Но у причала уже стояло несколько теплоходов, что сулило множество народа на берегу

Кстати, хотя остров Кижи туристически супер раскрученное место, но ночевать туристам на нём негде. Все туристы посещают его с рассвета и до заката. Гостиницы сейчас нет. Не то что бы никому не нужна - дело в том, что музей входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и любое строительство или переделка требует массы согласований до которых ещё не дошли руки. Вариант увидеть Кижи на рассвете или после заката, когда все туристы умчат на "кометах" обратно в Петрозаводск - есть. Гостевые дома на соседних островах. Местные утверждают, что хозяева привезут-отвезут на катере и накормят.

На теплоходе предлагалось несколько целевых экскурсий по острову. Можно было пойти в деревню и познакомиться с различными народными промыслами или отправиться в прогулку по острову на бричках. Мы, после увиденного издалека поспешили к главному архитектурному ансамблю. Но оказалось спешить нужно было чуть раньше, сразу по выходу из Свири. Буквально за полчаса до нашего прихода закончилась ежегодная регата старинных деревянных и парусных судов Онежского озера. Энтузиасты деревянного судостроения уже семнадцать лет подряд устраивают Кижскую регату. Суда всё ещё оставались возле острова

и некоторые из них можно было посетить, если договориться с экипажем

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей заповедник Кижи, официально был основан в январе 1966 года. Изначально на острове сохранялся Кижский погост, две церкви и колокольня на нём. Постепенно сюда были привезены из различных уголков Прионежья часовни, дома, иконы, предметы быта и хозяйственные постройки из карельских, русских и вепсских деревень.

Самым знаменитым и выдающимся сооружением архитектурного ансамбля на Кижах является Церковь Преображения Господня, заложенная в 1714 году. По одной из легенд, она якобы была построена одним топором (изначально без гвоздей) плотником Нестором. Плотник выбросил топор в озеро, чтобы никто не смог повторить такую же величественную постройку.

На этой фотографии, стянутой из интернета, видно как она должна выглядела в былые времена

Настоящая церковь возведена в 1714 году на месте старой, сгоревшей от удара молнии за 50 лет до этого. Высота церкви - 37 метров. Сруб церкви рублен в традициях русского плотничьего ремесла - без гвоздей. Когда говорят, что церковь построена без гвоздей, ошибаются. На самом деле, гвозди есть, только не в самом здании, а в куполах. По своему типу храм - «летний» неотапливаемый, зимой в нём службу не проводят. Основой композиции сооружения является восьмигранный сруб - «восьмерик» - с четырьмя двухступенчатыми прирубами, расположенными по сторонам света. Алтарный восточный прируб имеет в плане форму пятиугольника. С запада к основному срубу примыкает невысокий сруб трапезной (нартекса). На нижний восьмерик последовательно поставлены ещё два восьмигранных сруба меньших размеров.

Что с ней в данный момент происходит, почему пять куполов воспарили и куда девались остальные, нам объяснил экскурсовод

Это проходит реставрация церкви. Гвозди не используются, но внутри центрального восьмиугольного сруба возведена металлическая, опорная конструкция, которая независимо может поддерживать отдельные этажи. Восстановление и замена подгнивших брёвен идёт снизу вверх. В данный момент добрались до 5-6 этажей. По словам работников заповедника, они стараются сохранить оригинальные брёвна. Если можно – восстанавливать прогнившие участки. Но часто приходится заменять брёвна сруба целиком. Насколько это удаётся, видно на следующей фотографии

Купола – реставрируют отдельно. Они покрыты лемехами – осиновой «черепицей».

Через некоторое время свежий осиновый лемех окисляется на чистом озерном воздухе до состояния когда при солнечном освещении становится похоже, что он блестит, а купола посеребрянны

Лемехи изготовляют тут же - вручную. Недалеко от церкви сидит мастер и строгает эти лемехи на глазах туристов. Не припомню точно за сколько, но где-то до 100 рублей, можно купить такой лемех в сувенирном исполнении

Как уже упоминалось Церковь Преображения Гоподня «летняя», то есть не отапливаемая. Рядом стоит «зимняя», т.е. отапливаемая Церковь Покрова Богородицы, построенная чуть позже в 1764 году

Сейчас богослужения проходят в ней. (Все храмы, находящиеся на территории музея-заповедника «Кижи», входят в состав Спасо-Кижского Патриаршего подворья).

Между этими оригинальными кижскими церквями расположено старое кладбище

Две церкви, кладбище и ещё шатровая колокольня составляют старый Кижский погост, основу Кижского заповедника

Погост раньше был обнесён, деревянной стеной, которая разрушилась где-то в 50х годах прошлого века. Сейчас его окружает новая стена

Деревянные строения историко-архитектурного заповедника, вне погоста были свезены на Кижи со всей Карелии относительно недавно. Часовня Михаила Архангела была перевезена на остров из деревни Леликозеро в 1961 году, где она стояла на небольшом возвышении на открытой местности. Она была лишена обычного для северных часовен окружения из елей и, очевидно, поэтому зодчий позаботился о её самостоятельной живописности.

Восьмикрылая ветряная мельница была построена в 1928 году. Реставрирована в 1976 году. В центре сруба проходит осевой столб, врытый в землю, это позволяет вращать корпус мельницы вокруг своей оси для наиболее точного положения относительно направления ветра. Горизонтальный вал на конце снабжён восемью крыльями, которые расположены в двух плоскостях по четыре в каждой. Вращение передаётся посредством вала, с помощью деревянных зубчатых колёс, на каменные жернова. Поворот мельницы осуществляется при помощи верёвочного каната и простого ворота, вкопанного неподалёку. Мельница действующая

Дом заонежской семьи Елизаровых привезён из деревни Середка. Был построен во второй половине XIX века

Внутри дома восстановлено убранство семьи зажиточного заонежского крестьянина. Основная жизнь происходила на одной половине второго этажа

Что интересно, в этом доме сейчас, как и в других туристически привлекательных местах Кижей, работают умельцы народных промыслов. Помимо создания деревенской атмосферы, они клепают вполне приличные изделия, как сувенирные, так и полезные хозяйству заповедника.

С некоторыми мы разговорились и оказалось они могут рассказывать про Кижи и про жизнь Карелии и Заонежья на уровне профессиональных экскурсоводов. Большинство оказались студентами и подрабатывают сезонно. Живут в это время на Кижах в примитивных условиях. В этих самых старинных реставрируемых домах с удобствами во дворе, а то и подалее. Вот эта девушка, например, при нас плела рыбацкие сети и подробно мне объяснила что и для чего. Кроме того, она рассказала что многие предметы экспозиции дома сотканы ей. (В люльке, всё-таки, была кукла.)

На другой половине второго этажа раньше было хозяйственное помещение типа большой кладовки, а сейчас что-то вроде музейной экспозиции старинных прионежских хозяйственных вещей

Для подъёма всего этого и другого добра на второй этаж использовался вот такой трап

Это всё конечно познавательно и интересно для современных городских жителей, но людей моего поколения, которые в детстве лето поводили в тульских деревнях, а в юности шабашили, здесь же в Заонежье или других, как сейчас говорят, «замкадных» местах, заставляет вспомнить времена, когда все эти предметы и дома были просто образом жизни. Не так давно это и было-то.

Сейчас в Кижах собрано около 90 сооружений деревянного зодчества. За те несколько часов которые мы провели на острове осмотреть хотя бы небольшую часть из них уже хорошо. Но там и помимо архитектуры есть что посмотреть

Студенты экскурсоводы

Типичная карельская лодка

Рыбацкие лодка и сети

Встреча разных укладов жизни

Огород на Кижах

На таких овинах в Карелии сушат сено

Карельский забор

Тихая заводь

Вот так же в студенчестве, много,много лет назад и мы плавали здесь своим ходом на байдарках и катамаранах

Тишина и лёгкий ветер

Из Кижей наш теплоход направился назад, в Свирь. К сожалению верхнюю часть реки нам так и не удалось обфотографировать. Туда шли ночью, а обратно при входе в Свирь начался дождь

К счастью за всё время путешествия это был единственный дождь и кончился он аккурат в тот момент, как мы подошли к последней нашей стоянке в деревне Верхние Мандроги.

Ну это такой супер китч

В «Водоходе» и экскурсоводы называют её «туристическая деревня». Иногда даже в связи с ней говорят что-то про «экотуризм». Ну а на самом деле, существовавшая на этом месте деревня была полностью сожжена во время войны и никогда не восстанавливалась. В конце 90х бизнес начал её раскручивать и создавать туристический центр обслуживающий круизные суда

Нужно признать, что сделано там всё очень профессионально и на высоком уровне для такого рода мест. (Злые языки из местных сказали мне, что благодать на них снизошла потому, что во время войны в этих местах был отец Путина. И действительно, сам Путин уже дважды посещал эту деревню. Я даже гладил рукой лошадь, на которой, по утверждению конюха, верхом ездил ВВ. Я был настолько ошарашен этим фактом, что забыл её сфотографировать.)

В деревне есть несколько котеджного типа домиков доступных для аренды круглогодично. Даже когда Свирь замерзает и о круизах речи не идёт. И они пользуются популярностью среди крутых питерцев. Можно видеть такие картинки среди лесной глуши

Приезжающий посуху народ попроще селится в стилизованной гостинице

Одним из самых раскручиваемых мест является «Музей Водки»

В деревне своя конюшня и много связанной с этим активности

Что было настоящим шоком, в положительном смысле, это выступления артистов, практикующих в деревне. Во время обеда на берегу, который устраивает «Водоход», они давали вполне приличный концерт. Видно было, что шабашат там профессионалы. Например, виртуозно играл известный балалаечник Денис Баранов.

На youtube нашёлся ролик - это именно в Мандрогах.

Есть там и улица показывающая туристам деревенскую жизнь. Она почти такая же как и в Кижах, но с существенным отличием. Если в Кижах всё тяготеет к музейной точности, то в Мандрогах –доминирует явный коммерческий уклон. В каждом строении – магазин, торгующий произведёнными в этом же доме сувенирами

Правда можно наблюдать и даже участвовать в их изготовлении

На стилизованном пароме можно переплыть на небольшой островок

На котором есть круговая тропа со сказочными персонажами:

И тридцать витязей прекрасных,

Чредой из вод выходят ясных

Там королевич мимоходом

Пленяет грозного царя

Царевна там в темнице тужит,

А серый волк ей верно служит

Там ступа с Бабою Ягой

Идёт, бредёт сама собой

Там царь Кащей над златом чахнет

Там русский дух ... там Русью пахнет

И вот в Мандрогах - стоянка более шести часов ?!!

Мы ходили в круизы множество раз: в Атлантическом и Тихом океанах, в Северных, Южных и Средиземном морях. На таких круизных грандах как: Royal Caribbean, Norwegian, Viking. Есть с чем сравнивать. Если не придираться к мелочам, то уровень «Водохода» в организации - вполне достойный. Очень нам понравились предкруизная программа по Санкт-Петербургу и послекруизная в Петродворец с конечным пунктом на Московском вокзале вечером. В бесспорные плюса идёт то, что по радио-трансляции теплохода всегда грамотно и подробно рассказывали о местах которые мы в данный момент проходили.

С питанием - никаких проблем, несмотря на достаточно строгую диету моей жены. Достаточно было об этом упомянуть вначале и в течение всего круиза у неё было специальное меню

Как и у всех больших круизных компаний, всё время хода корабля проводились разные: курсы, конкурсы, танцы и прочая. Отдельно для детей и возрастной публики. По вечерам – концерты. Неожиданно, были очень неплохие пианист и оперная певица из владимирской филармонии. Остальное так, как говорится, силами «местного драмкружка». Но душевно.

К организации береговых экскурсий так же никаких претензий, кроме одной общей. У всех мировых компаний, которыми мы пользовались до сих пор, ночью корабль идёт, день стоит в порту с выходом туристов на берег. Нам иногда даже удавалось во время стоянки самостоятельно слетать на другие острова или взять машину и уехать за сотню километров вглубь берега. У Водохода, к сожалению, большую часть времени круиза теплоход, хотя и по красивым местам, но просто шёл. На Валаам было выделено всего четыре с половиной часа. На Кижи - чуть больше трёх. Это, на мой взгляд, непростительно мало для пятидневного круиза. Зато на чисто китчевую, коммерческую стоянку в никому до этого неизвестном селении Верхние Мандроги отвели более семи часов светлого времени. Я понимаю экономическую целесообразность этого для Водохода, но это не способствует привлечению и снижает класс круиза для нормальных туристов.

Ну а если придираться к мелочам, то: самые удобные для обзора места на судне, нос и корма, были не доступны для туристов. Чисто по советски, в ресторане, барах и других помещениях были открыты только по одной двери, хотя имелось несколько. Корабль, хотя и после ремонта, но видно, что не совсем новый.

Но всё это так, только если уж сильно придираться. В общем, мы рассматриваем теперь возможность более длительного круиза с «Водоходом» вниз по Волге.

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