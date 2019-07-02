В отпуск на Волгу! Рыбу ловить, уху варить, закатами любоваться

Стас Курский Moro Сегодня дебютный гульбарий от Стаса Курского Moro . И, кто знает, может, благодаря ему, вы пересмотрите свои планы на ближайший отпуск, накупите рыболовных снастей и отправитесь в Астраханскую область, чтобы познать все прелести тамошней рыбалки.

— Доброго времени суток! Один из портальцев с ником @Hamilton предложил сделать гульбарий в Астраханскую область и рассказать про рыбалку. А, собственно, почему бы и нет, подумал я.

Итак, начнем. На рыбалку в Астраханскую область можно поехать по нескольким маршрутам.

Раньше самым популярным был вариант Тула-Венев-Михайлов-Тамбов-Волгоград, но когда построили окружную дорогу под Воронежем, я начал ездить по нему Тула-Воронеж-Борисоглебск-Волгоград. По дороге обратно, когда усталость накатывает, гораздо приятнее ехать по четырех полосной дороге, а не плестись за груженными камазами, которые везут дары Астрахани и Волгограда в столицу.

В Волгограде нужно определиться на каком берегу Волги вы будете рыбачить. По большому счету разницы нет, рыбы хватает везде. Разница только в личных предпочтениях. За Волгоградом дорога в целом хорошая на обоих берегах, а вот пейзажик скучноват.

Если есть время и желание, проведите хотя бы один день в Волгограде, мне город очень нравится, есть в нем необъяснимая сила.

Погуляйте по улицам, сходите в музеи, настоятельно рекомендую небольшой музей «Память» на площади Павших Борцов, 2.

Двигаемся дальше. Перед поездкой нужно определиться, где будете жить. Вариантов есть три:

1. Палатка на берегу Волги или какой-нибудь не большой реки

Плюсы: рыбалка возможна 24 часа в сутки, место стоянки выбирается под конкретную рыбу, единение с природой

Минусы: единение с природой, отсутствие бытовых радостей.

2. Домики, которые сдают частники

Плюсы: недорого, бытовые удобства в виде душа, туалета и кровати.

Минусы: в местах, где стоят домики, не всегда есть та рыба, которую вы собираетесь ловить, иногда приходится плыть за ней на лодке.

3. Рыболовные базы, коих сейчас все больше и больше становится

Плюсы: по большому счету это гостиницы хорошего уровня, но на Волге. Платите деньги, и все ваши желания будут удовлетворять по полной программе, есть даже услуга «почистить рыбу»)))))))

Минусы: Стоимость (на хорошей базе по системе все включено отдых на двоих за неделю может составить 50−70 тыс. рублей), за рыбой плыть иногда приходится час-два.

Я всегда ездил по первому варианту, но в прошлом году, когда со мной на рыбалку поехала жена, выбрали второй, о чем не пожалела ни она, ни я. По третьему не ездил ни разу, надеюсь те, кто был, поделятся своими наблюдениями в комментариях.

Какая рыба водится в тех краях? Щука, судак, сом, сазан, чехонь, лещ, вобла, окунь и как называют местные «бель» - вся белая рыба (густера, сопа и т. д.). Очень многое решает выбор снастей и личная удача.



Осталось найти место ловли и приехать туда. С выбором мест проблем нет, об этом много информации в сети.

Покажу первый вариант проживания и ловли на небольшой реке Кокцикмень:

Улов после трехчасовой рыбалки, все что меньше габаритного размера отпускается

Чистим и потрошим рыбу здесь же, для этого в воде делают вот такие рыбочистки

А после рыбалки неплохо и перекусить, но поваров и поварешек, как на базах нет, по-этому котлетки рыбные готовим сами

Котлеты, сделанные из свежевыловленной рыбы, отличаются нежностью и очень вкусные

Как пишут в титрах фильма: Two Years Later

Вариант второй — небольшие домики.

В принципе для тех, кто по состоянию души не может жить без душа, но рыбалку любит, вполне неплохие варианты, которых сейчас становится все больше и это радует.

Ловить рыбу, конечно, можно и с берега, но лучше это делать с лодки. Размеры будут крупнее, да и разнообразнее улов.

Еще несомненный плюс — это мобильность и возможность половить в разных местах. Если своей лодки и мотора нет, их можно взять в аренду. Цена металлического катера примерно 500р/сут, мотора 800−1000р/сут + бензин оплачивается отдельно. Я с собой беру только мотор, так как в сентябре с Каспия может дуть ветер моряна, и волны бывают великоваты для надувной лодки.

Природа потрясающая!

Производственная травма)))

Песок, на мой взгляд, не уступает морскому

А какие виды

И не забываем про свою безопасность

Кто скажет, что это река?)))

Еще одна прелесть моторной лодки — это возможность половить на ериках. Ериками называют небольшие речки, озерца.

А какие закаты на Волге…

После прекрасно проведенного дня, можно и перекусить ушицей…)))

Или вкуснющим судаком

Рыбалка — это особенное хобби, там от проблем на 100% отключается голова, я отдыхаю. Помните только про правила рыболовства. И берите из этой благословенно реки ровно столько рыбы, сколько вам нужно покушать, а если Волга дает вам больше, отпускайте)))

Рыба расскажет, что там наверху «наливают и отпускают», и приведет старших братьев и сестер))))

«Время, проведенное на рыбалке, в зачет жизни не идет"(с)

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

Любите рыбалку?