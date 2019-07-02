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Гульбарий
В отпуск на Волгу! Рыбу ловить, уху варить, закатами любоваться

В отпуск на Волгу! Рыбу ловить, уху варить, закатами любоваться

Стас Moro

Стас Курский Moro

Сегодня дебютный гульбарий от Стаса Курского Moro. И, кто знает, может, благодаря ему, вы пересмотрите свои планы на ближайший отпуск, накупите рыболовных снастей и отправитесь в Астраханскую область, чтобы познать все прелести тамошней рыбалки.

— Доброго времени суток! Один из портальцев с ником @Hamilton предложил сделать гульбарий в Астраханскую область и рассказать про рыбалку. А, собственно, почему бы и нет, подумал я.

Итак, начнем. На рыбалку в Астраханскую область можно поехать по нескольким маршрутам.

Раньше самым популярным был вариант Тула-Венев-Михайлов-Тамбов-Волгоград, но когда построили окружную дорогу под Воронежем, я начал ездить по нему Тула-Воронеж-Борисоглебск-Волгоград. По дороге обратно, когда усталость накатывает, гораздо приятнее ехать по четырех полосной дороге, а не плестись за груженными камазами, которые везут дары Астрахани и Волгограда в столицу.

В Волгограде нужно определиться на каком берегу Волги вы будете рыбачить. По большому счету разницы нет, рыбы хватает везде. Разница только в личных предпочтениях. За Волгоградом дорога в целом хорошая на обоих берегах, а вот пейзажик скучноват.

Если есть время и желание, проведите хотя бы один день в Волгограде, мне город очень нравится, есть в нем необъяснимая сила.

Погуляйте по улицам, сходите в музеи, настоятельно рекомендую небольшой музей «Память» на площади Павших Борцов, 2.

Двигаемся дальше. Перед поездкой нужно определиться, где будете жить. Вариантов есть три:

1. Палатка на берегу Волги или какой-нибудь не большой реки

Плюсы: рыбалка возможна 24 часа в сутки, место стоянки выбирается под конкретную рыбу, единение с природой

Минусы: единение с природой, отсутствие бытовых радостей.

 

2. Домики, которые сдают частники

Плюсы: недорого, бытовые удобства в виде душа, туалета и кровати.

Минусы: в местах, где стоят домики, не всегда есть та рыба, которую вы собираетесь ловить, иногда приходится плыть за ней на лодке.

 

3. Рыболовные базы, коих сейчас все больше и больше становится

Плюсы: по большому счету это гостиницы хорошего уровня, но на Волге. Платите деньги, и все ваши желания будут удовлетворять по полной программе, есть даже услуга «почистить рыбу»)))))))

Минусы: Стоимость (на хорошей базе по системе все включено отдых на двоих за неделю может составить 50−70 тыс. рублей), за рыбой плыть иногда приходится час-два.

 

Я всегда ездил по первому варианту, но в прошлом году, когда со мной на рыбалку поехала жена, выбрали второй, о чем не пожалела ни она, ни я. По третьему не ездил ни разу, надеюсь те, кто был, поделятся своими наблюдениями в комментариях.

Какая рыба водится в тех краях? Щука, судак, сом, сазан, чехонь, лещ, вобла, окунь и как называют местные «бель» - вся белая рыба (густера, сопа и т. д.). Очень многое решает выбор снастей и личная удача.

Осталось найти место ловли и приехать туда. С выбором мест проблем нет, об этом много информации в сети.

Покажу первый вариант проживания и ловли на небольшой реке Кокцикмень:

Улов после трехчасовой рыбалки, все что меньше габаритного размера отпускается

Чистим и потрошим рыбу здесь же, для этого в воде делают вот такие рыбочистки

А после рыбалки неплохо и перекусить, но поваров и поварешек, как на базах нет, по-этому котлетки рыбные готовим сами

Котлеты, сделанные из свежевыловленной рыбы, отличаются нежностью и очень вкусные

Как пишут в титрах фильма: Two Years Later

Вариант второй — небольшие домики.

В принципе для тех, кто по состоянию души не может жить без душа, но рыбалку любит, вполне неплохие варианты, которых сейчас становится все больше и это радует.

Ловить рыбу, конечно, можно и с берега, но лучше это делать с лодки. Размеры будут крупнее, да и разнообразнее улов.

Еще несомненный плюс — это мобильность и возможность половить в разных местах. Если своей лодки и мотора нет, их можно взять в аренду. Цена металлического катера примерно 500р/сут, мотора 800−1000р/сут + бензин оплачивается отдельно. Я с собой беру только мотор, так как в сентябре с Каспия может дуть ветер моряна, и волны бывают великоваты для надувной лодки.

Природа потрясающая!

Производственная травма)))

Песок, на мой взгляд, не уступает морскому

А какие виды

И не забываем про свою безопасность

Кто скажет, что это река?)))

Еще одна прелесть моторной лодки — это возможность половить на ериках. Ериками называют небольшие речки, озерца.

А какие закаты на Волге…

После прекрасно проведенного дня, можно и перекусить ушицей…)))

Или вкуснющим судаком

Рыбалка — это особенное хобби, там от проблем на 100% отключается голова, я отдыхаю. Помните только про правила рыболовства. И берите из этой благословенно реки ровно столько рыбы, сколько вам нужно покушать, а если Волга дает вам больше, отпускайте)))

Рыба расскажет, что там наверху «наливают и отпускают», и приведет старших братьев и сестер))))

«Время, проведенное на рыбалке, в зачет жизни не идет"(с)

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите
в личку Татьяне Афанасьевой
И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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Автор: Moro, сегодня, в 10:10 +32

«Гульбарий»

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