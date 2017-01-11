блоги
блоги
Регистрация
Фотоальбом
Каникулы, приходите ещё ;)

Каникулы, приходите ещё ;)

Вот и остались позади каникулы со сверкающими ёлками, снежными покатушками, уютными вечерами, дружескими тусовками, волшебством шампанского и бесконечным морем огней! Уверены, вы провели их незабываемо. Так давайте делиться воспоминаниями ;)

Автор фото Алексей Пирязев.

 

Автор фото Андрей Илюхин.
 

Автор фото Евгений Качурин.

 

Автор фото Владислав Фролов.

 

Автор фото Татьяна Арисова.

 

Автор фото Алексей Горохов.

 

Автор фото Елена Аксёнова.

 

Автор фото Елена Рябикова.

 

Автор селфи Максим Котенёв.

 

Автор фото Андрей Сабинин.

 

Автор фото Руслан Сигушин.

Есть свои фотографии в тему новогодних каникул? Добавляйте
в комментарии. Только чур без воровства из интернета ;)

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
, Фото: 6
, Фото: 7
, Фото: 8
, Фото: 9
, Фото: 10
показать все фотографии
Автор: Татьяна Афанасьева, вчера, в 10:54 +15
В ожидании чудес
В ожидании чудес
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика