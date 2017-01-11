Каникулы, приходите ещё ;)

Вот и остались позади каникулы со сверкающими ёлками, снежными покатушками, уютными вечерами, дружескими тусовками, волшебством шампанского и бесконечным морем огней! Уверены, вы провели их незабываемо. Так давайте делиться воспоминаниями ;)