Каникулы, приходите ещё ;)
Вот и остались позади каникулы со сверкающими ёлками, снежными покатушками, уютными вечерами, дружескими тусовками, волшебством шампанского и бесконечным морем огней! Уверены, вы провели их незабываемо. Так давайте делиться воспоминаниями ;)
Автор фото Алексей Пирязев.
Автор фото Андрей Илюхин.
Автор фото Евгений Качурин.
Автор фото Владислав Фролов.
Автор фото Татьяна Арисова.
Автор фото Алексей Горохов.
Автор фото Елена Аксёнова.
Автор фото Елена Рябикова.
Автор селфи Максим Котенёв.
Автор фото Андрей Сабинин.
Автор фото Руслан Сигушин.
Есть свои фотографии в тему новогодних каникул? Добавляйте
в комментарии. Только чур без воровства из интернета ;)
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