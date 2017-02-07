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Опять он!

Опять он!

Настроение с утра какое-то трамвайное.

 

"Мчался он бурей тёмной, крылатой, он заблудился в бездне времен…
Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон". Стихи Николая Гумилёва. Автор фото Ольга Радужная.

 

"Поэзия и проза в одном кадре". Автор фото Кирилл Федин.

 

"Трамвай, убегающий от солнца". Автор фото Татьяна Бузина.

 

"Трамвай 432". В книгах Макса Фрая такой трамвай позволяет путешествовать между мирами". Автор фото Алексей Горохов.

 

"Он по рельсовой дороге так уверенно бежал, разогнав стальные ноги,
мелодично дребезжал". Автор фото Наталья Демина.

 

"Времена меняются. Трамваи вечны". Автор фото Руслан Сигушин.

 

"Другое измерение". Автор фото Роман Носов. На фото Полина Соловцова.

 

"Однажды в студёную зимнюю пору из офиса вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору..." Автор фото Алексей Пирязев.

 

"Весомо, грубо, зримо". Автор фото Павел Чесалин.

 

"Звонко тренькает трамвай: за окошком месяц май". Автор фото Сергей Карасев.

 

"Ночной скиталец". Автор фото Павел Плахов.

 

"Последний трамвай". Тула, Павшинский мост. Автор фото Никита Кузин.

 

"Мороз и солнце. День чудесный". Автор фото Наталья Демина.

 

"И вечный бег, покой нам только снится". Автор фото Алексей Пирязев.

Есть свои фотографии в тему? Добро пожаловать в комментарии! Прокатимся на трамвайчике ;)

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Автор: Татьяна Афанасьева, вчера, в 11:32 +28
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