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В ожидании чудес

В ожидании чудес

Слышите, как шуршит календарь и танцуют стрелки часов? Скоро в наш мир ворвётся 2017-й! А пока наряжаем ёлки, зажигаем огоньки, покупаем подарки и вдыхаем предновогоднее волшебство. Это же так приятно.

"Абсолютная сказочность Тульской области". Автор фото Алексей Пирязев.

 

"Те самые абхазские мандарины". Автор фото Руслан Сигушин.

 

"Укачало праздником". Автор фото Максим Котенёв.

 

"А вы помните, как это было в вашем детстве?" Автор фото Евгений Качурин.

 

"У леса на опушке жила зима в избушке. Она снежки солила в березовой кадушке. Она сучила пряжу, она ткала холсты..." Автор фото Владислав Фролов.

 

"Дед Мороз всё лето мечтал о встрече с вами!" Автор фото Оксана Ворожко.

 

"Зимняя вишня". Автор фото Екатерина Никулина.

 

"Туляки, давайте верить в чудеса!" Автор фото Алексей Горохов.

Есть свои фотографии в тему, добавляйте в комментарии! Волшебства много не бывает ;)

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Автор: Татьяна Афанасьева, 19 декабря, в 18:58 +25
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