Что ты несешь: пакетная зависимость, или как самая дорогая сумка из пластика стала хитом весны 2018

Помню времена, когда среди подростков было модным ходить с пакетами ТОПовых магазинов, которые только-только появлялись в Туле. Те, у кого были пакеты с логотипами магазинов класса «люкс», не представленных в нашем городе, многими считались богачами…

Вроде бы, эти времена прошли, а вот в сознании людей некоторые представления так и не поменялись. Как часто вы слышали фразу:

«Давай еще пакет возьмем, мы что, бедные что ли??»

Откуда у нас взялся знак равенства между пакетами и доходами?? Я стану миллионером, если куплю столько пакетов? Конечно, нет.

Корни этого заблуждения давние: видя, как наши бабушки мыли один и тот же пакетик по несколько раз, у нас это действие стало ассоциироваться с чем-то неприятным, старым и бедным. Увиденная однажды картина автоматически обесценивает пакет с точки зрения здравого смысла: люди за одну большую покупку приобретают 5-10 фасовочных пакетов и 1-2 пакета-сумки, тогда как в их доме уже накопился огромный пакет с пакетами. Зачем?

До сих пор пакеты с логотипами магазинов класса «люкс» продаются пачками по 100-500 рублей (в зависимости от качества) на различных рынках. И люди, как ни странно, покупают это!

Так, охотники за модой готовы приобрести самый дорогой пластиковый пакет, который не так давно был представлен на одном из показов, стоимостью (барабанная дробь)… 985$.

Как вам такое украшение нового платья или костюма? Купили бы?

А никто не задумывался над тем, что мы является носителями рекламы, за которую нам не заплатили? Мы ведь ходим с пакетами определенных магазинов! Платить лишь будут животные, которые запутаются в цепких полиэтиленовых сетях или съедят пластик, приняв его за пищу.

ЕСТЬ 6 ПРИЧИН, КОТОРЫЕ ВАС УБЕДЯТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ПАКЕТА ХОТЯ БЫ НА ОДИН ДЕНЬ:

1. Среднестатистическая продолжительность жизни «одноразового» пакета — 20 минут, а срок разложения — 400 лет.

2.

Пластиковая упаковка и полиэтиленовые пакеты, в частности, становятся причиной гибели животных.

По информации Комитета ООН по охране природы, ежегодно пластиковые отходы становятся причиной смерти около миллиона морских птиц и примерно 100 тысяч морских млекопитающих. Пластиком мы убиваем тех, кем обычно умиляемся: китов, дельфинов, черепах, тюленей.

3. Количество пластиковых отходов увеличивается с каждым годом. Только за последние пять лет его стало больше на 25 %. С ростом численности населения будет расти и количество упаковки.

4. Стойкие органические загрязнители (СОЗ) способны "прикрепляться" к пластиковым фрагментам. С мельчайшими кусочками пластика они попадают в организм животных, убивая их и распространяясь далее по всей пищевой цепи. В итоге где они окажутся? Правильно, на нашем столе!

5.

Так называемые биоразлагаемые пакеты мир не спасут.

Они всего лишь распадаются на мелкие частицы, которые сотни лет разлагаются и обладают теми же свойствами. Либо они подвержены разложению в условиях промышленного компоста, которого в России не существует. К сожалению, очень немногие об этом знают. И компании тратят большие деньги на покупку биоразлагаемых пакетов, думая, что таким образом они заботятся о планете.

6. Истинная цена пакета — это не только его стоимость. Пластик для пакетов делают из нефти, добыча которой часто сопровождается катастрофическими разливами, губительными для всего живого. На производство пакетов тратится 4% нефти, добытой во всем мире!

Уровень потребления обществом оценивается боле чем в 500 млрд полиэтиленовых пакетов в год, это почти 1 млн в минуту!

Альтернатива этому есть – многоразовые сумки, поход со своими авоськами/фруктовками и повторное использование уже имеющихся дома полиэтиленовых пакетов!

1. Многоразовые сумки – отличное решение для тех, кто заботится о планете. И экологично, и стильно! Не занимает много места, можно использовать не только под продукты, но и под вещи (например, при покупке одежды можно отказаться от пакета и положить ее в свою сумку), и под обувь. Цена варьируется от 17 рублей до 1000. Все зависит от качества и материала. Самый дешевый вариант – сумка из спанбонда.

2.

Авоськи или фруктовки – новый тренд среди экологически ориентированных людей.

Это отличная альтернатива для фасовочных пакетов. Может изготавливаться из чего угодно: ненужной тюли, старых тканей, хлопка, полиэстера. Цена варьируется от 50 до 200 рублей. Их можно сшить самим, а можно купить в тульских экомагазинах или у мастериц: https://vk.com/eko_tula и https://vk.com/ecopovod



Хочу еще немного рассказать о замечательном проекте "Авоська дарит надежду". Он был основан в 2010 году в центре Москвы и поныне является одним из самых ярких примеров социального предпринимательства в столице.

Продукция проекта - авоськи ручной работы, в производстве которых задействованы инвалиды по зрению I группы, а в продажах участвуют инвалиды по слуху. Проект за время своего существования обеспечил занятостью более 150 человек с инвалидностью.



Покупая такую авоську, вы не только природе помогаете, но и инвалидам, которые получат зарплату! Более подробно о проекте вы можете ознакомиться здесь: @avoskagiveshope.shop

3. «Домашние» пакеты – наверное, почти у каждого есть пакет с пакетами. Чтобы уменьшить количество пластиковых отходов, которые попадают на полигон, достаточно просто взять в магазин уже имеющиеся у вас пакеты.

Важно знать, что на изготовление многоразовой сумки тратится БОЛЬШЕЕ количество ресурсов, чем нам пластиковый пакет. И чтобы экологический след тканевой альтернативы был меньше, чем у полиэтиленового пакета, ее нужно использовать не менее 130 раз, а бумажной – не менее 7-ми! Если этого не происходит, то ваше экодействие превратится в «зеленую» показуху.